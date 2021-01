Leonid Ivashov: Résultats géopolitiques de 2020 pour la Russie (Partyadela, 23.12.2020)

Leonid Ivashov: Résultats géopolitiques de 2020 pour la Russie

23.12.2020

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12485/

Quel avenir nous attend ?

L'année 2020 se termine à la satisfaction de la plupart des Russes et de nombreux habitants de la planète. Et, bien sûr, l'événement le plus important de l'année écoulée a été le coronavirus, dont la pandémie a été annoncée par l'OMS, et immédiatement les gouvernements de la plupart des pays du monde ont été pris "dans le collimateur". A l'exception de certains et de l'ancien président américain Donald Trump.

Trump a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé était une entité « de l'État profond". Les dirigeants russes, qui au cours des 20 dernières années ont activement "optimisé" le système de santé soviétique, en réduisant ouvertement le nombre d'hôpitaux, de maternités, de centres de santé, ainsi que de médecins et autres personnels médicaux, se sont précipités pour sauver toute la population du pays.

Naturellement, de nombreux Russes attendaient la conférence de presse finale du président russe. Je l'avoue, je l'étais aussi. Dans l'espoir d'entendre quelque chose de sérieux, de géopolitique, surtout dans le sens de la sécurité, j'ai allumé la télévision le 17 décembre à 12 heures.

Cependant, beaucoup de choses dans les réponses du président sont devenues nouvelles et inattendues pour moi, ce que je ne savais tout simplement pas et que je ne soupçonnais pas dans mes analyses. Par exemple, qu'il n'y a pas de crise dans le pays ; que tout dans notre pays n'est pas simplement bon, mais le meilleur du monde.

"Notre système de santé s'est avéré être le plus efficace. Tout va bien dans l'économie aussi : la baisse du PIB est de 3,6 %, bien moins que prévu et moins que dans tous les grands pays du monde. L'agriculture est dans une bonne zone, les bénéfices des banques s'élèvent à plus de 1 000 milliards de roubles. Mais d'une certaine manière, le sentiment de joie ne m'a pas atteint, car, parallèlement au discours du chef de l'État, la courbe fait état de la croissance des recettes fiscales au budget.

Cela signifie que la politique répressive et fiscale devient la politique dominante dans le développement économique. En outre, un certain nombre de consommateurs étrangers refusent notre gaz et notre pétrole, soit à cause des sanctions, soit parce que les entreprises qui fournissent les hydrocarbures russes perdent de la concurrence sur les marchés mondiaux. Et cette perte est présentée par les dirigeants du pays comme un autre succès de leur gestion habile.

Le jour suivant - et, en fait, immédiatement après la conférence - un flot de discussions et d'éloges a commencé. Eh bien, que Dieu soit avec eux, avec les problèmes sociaux, nous les donnerons à des spécialistes appropriés. Et qu'est-ce qui m'intéresse, à part une existence misérable ?

Tout d'abord, les problèmes de la survie du pays et de la sécurité de sa population. J'ai déjà écrit et dit plus d'une fois que le pays ne vivra pas longtemps dans de telles conditions. Même si elle a un puissant potentiel d'armes nucléaires. Car il existe un transfert cohérent et, apparemment, programmé de ressources naturelles, d'industries et de territoires à des "partenaires et investisseurs" étrangers (transnationaux). En outre, tous les pays du monde sont à la traîne en matière de hautes technologies, ils dépendent presque totalement des logiciels étrangers et nous serons tout simplement "éteints" à tout moment. En outre, nous avons le système de corruption le plus développé au monde, ainsi qu'un système de gestion du pays et de ses processus totalement inefficace. Et en général, je ne vois pas clairement qui dirige en Russie, qui prend des décisions stratégiquement importantes et qui met en œuvre les décisions et les promesses du président avec une précision exactement opposée.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.