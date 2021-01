Mikhaïl Delyagin : la stabilité mondiale est compromise (Club d'Izborsk, 7 janvier 2021)

Mikhaïl Delyagin : la stabilité mondiale est compromise

7 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20503

2021 est une année clé dans le reformatage du monde : d'une économie de marché à une économie de l'information, d'un échange de biens contre de l'argent à un échange d'attention personnelle contre des émotions, d'un monde de bourses à un monde de plateformes sociales.

L'année dernière, à l'échelle mondiale, la tâche formulée par le prix Nobel d'économie (un des rares pour qui il n'y a pas de honte) Paul Krugman a commencé : atteindre l'ampleur de la destruction (nécessaire, selon Schumpeter, pour "ouvrir la voie" à des transformations en retard) caractéristique de la guerre mondiale par des méthodes non militaires. Le coronavirus est devenu une occasion bienvenue, et la « coronabésité » est devenue un outil efficace.

La principale tendance se concrétise actuellement : l'argent cède son importance sociale à la technologie, principalement aux infrastructures, et à l'ingénierie sociale de toutes sortes.

Le monde de la spéculation est remplacé par le monde des rentes : rentes technologiques, d'infrastructure - et surtout, rentes extraites par les nouvelles infrastructures publiques - les plateformes sociales - de l'activité des usagers. Cette rente est due à la fois à la gestion directe de ces derniers (contrôle des informations qu'ils reçoivent - et donc de leurs pensées et sentiments) et à la formation d'intelligences artificielles concurrentes basées sur les traces numériques des utilisateurs : plus le volume et la diversité de ces traces sont importants, plus l'intelligence artificielle est puissante.

Dans ces conditions, l'individu perd de l'importance suite à l'argent : la plupart des gens deviennent "superflus" en tant que force de travail, le travail en tant que tel se transforme en privilège, et la souveraineté de l'individu est érodée par des tempêtes émotionnelles rigides et diverses. Dans le même temps, l'individu, immergé par les algorithmes marketing des réseaux sociaux pour maintenir son attention dans un "cocon de confort", est non seulement atomisé, mais perd aussi l'incitation à se développer, commençant à se dégrader.

Dans le contexte de ces énormes changements, les plus fortes fluctuations de la conjoncture sont plus apaisantes que dérangeantes, retournant dans le cercle des soucis familiers et donc apaisants (comme le président V.V. L'inquiétude de M. Poutine concernant la hausse des prix a calmé les Russes en passant par toutes les craintes du coronavirus dans le cadre de l'optimisation continue des soins de santé).

La vaccination des populations des pays développés en 2021 affaiblira certainement la propagation du coronavirus, et donc la crainte de celui-ci, bien que la troisième vague, celle du printemps, superposée à la mutation en cours, aura le temps de causer des dommages importants à l'économie mondiale.

Il est donc trop tard pour parler de son redressement : la désintégration des marchés mondiaux en macro-régions, commencée par Obama (qui, avec les partenariats transpacifiques et transatlantiques, a tenté de faire sortir les pays BRICS de la civilisation), se concrétisera comme une tendance dominante. Néanmoins, en 2021, cette tendance ne se concrétisera pas encore : malgré l'affaiblissement et la destruction partielle des informations, des liens financiers et matériels, le monde entier restera toujours uni.

Les macro-régions, dans lesquelles les marchés mondiaux vont se fragmenter, seront marquées et séparées, mais pas les unes des autres.

Le fait d'injecter dans l'économie américaine la quantité de dollars nécessaire pour la soutenir dans le contexte de compression de la demande d'une dépression mondiale soutiendra le prix du pétrole et les cotations boursières. Bien qu'un ajustement douloureux et profond de cette dernière (accompagné d'un affaiblissement du dollar) soit inévitable, l'architecture financière de l'économie mondiale en 2021 restera toujours en place.

La lutte des États-Unis pour détruire la Chine en tant que leader mondial (qui les devance dans tous les domaines, sauf militaire) et pour saper l'Europe occidentale en tant que concurrent sur les marchés des matières premières se poursuivra, mais se concentrera sur la Russie, qui, en refusant la dénationalisation de l'Ukraine, s'est transformée en son "arrière stratégique". Par conséquent, les cyberattaques peuvent s'intensifier au point de devenir une tempête cybernétique ou même une véritable cyberguerre.

Le principal événement attendu est le passage du pouvoir en Allemagne à la coalition anti-industrielle dirigée par les Verts, qui résoudra le problème de la désindustrialisation de leur pays dans l'intérêt des États-Unis. Les transporteurs d'énergie par pipeline bon marché en provenance de Russie devront être supprimés au profit du GNL russe coûteux qui est acheté par des sociétés américaines. Un instrument probable de ce refus est une "révolution des couleurs" en Biélorussie avec les "tireurs d'élite inconnus" suivie (pas en 2021) par l'installation d'un rideau de fer de la mer Baltique à la mer Noire, bloquant la majeure partie des lignes de communication terrestres.

Les communications sino-européennes vont s'affaiblir et passer par la Turquie, ce qui donnera de la force au projet Great Turan* qui menace directement la Russie et renforce l'influence de la Grande-Bretagne sur la Turquie. L'importance croissante de la Turquie sera un facteur supplémentaire pour affaiblir l'Allemagne et renforcer la tendance de l'UE à se transformer en "euro-califat".

Toutefois, elle ne sera pas suffisante pour la reprise de l'économie européenne, et la croissance de l'économie chinoise ne sera pas suffisante pour son développement harmonieux. Par conséquent, les tensions internes en Chine vont s'accroître.

L'économie russe continuera à évoluer par inertie dans le cadre du paradigme socio-économique libéral. Le redressement du prix du pétrole, les projets d'infrastructure et un soutien social modéré pourraient permettre à notre pays d'accroître sa part dans l'économie mondiale, dans un contexte de destruction de sa périphérie.

Mikhail Delyagin

http://delyagin.ru

Mikhail Gennadyevich Delyagin (né en 1968) est un célèbre économiste, analyste et activiste social et politique russe. Académicien de l'Académie russe des sciences naturelles. Il est le directeur de l'Institut des problèmes de la mondialisation. Il est membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* NdT: Sur le projet turc "Great Turan": "Many analysts today talk about the plans of President Erdogan to create the Great Turan (Khazaria), which includes not only Azerbaijan, but also the entire Caucasus, Central Asia, Crimea, Siberia, the Volga region and the lands that once belonged to the Ottoman Empire." https://en.topwar.ru/175938-o-velikom-jerdogane-i-velikom-turane-hazarii.html