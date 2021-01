Vladimir Ovchinsky : Le monde peut être changé au point de devenir méconnaissable. (Club d'Izborsk, 7 janvier 2021)

Vladimir Ovchinsky : Le monde peut être changé au point de devenir méconnaissable.

7 janvier 2021

- Nous entrons dans la vingt-et-unième année du XXIe siècle. Bien qu'aujourd'hui plus que jamais, il est populaire de dire que l'année 2020 ne se terminera jamais - à tel point qu'elle est pleine d'événements inhabituels et inattendus ». Avec la main légère d'Henry Kissinger, on croit même que "le monde ne sera plus jamais le même", que la civilisation humaine a fondamentalement changé la trajectoire de son développement. Est-ce le cas, à votre avis ? 2020 nous dit-elle vraiment au revoir, mais ne s'en va pas ? En son temps, Daniel Defoe a écrit un roman, Diary of a Plague Year, qui raconte comment Londres a connu en 1665 une puissante épidémie qui a coûté la vie à un cinquième de la capitale britannique. En utilisant cette analogie, quels événements mériteraient d'être notés dans le "journal de l'année civile" ?

- Il est devenu à la mode de se référer au livre de Klaus Schwab* et Thierry Malliere, COVID-19 : The Great Reset, pour résumer l'année 2020. Je suivrai également cette tendance.

Les auteurs précités soulignent et dénoncent, parmi bien d'autres problèmes, la mentalité dite de bunker. Ils critiquent la plupart des experts qui analysent la pandémie de coronavirus pour "ne pas avoir l'image agrandie nécessaire pour relier les nombreux points différents afin de donner une image plus complète de ce qui se passe, dont les décideurs ont désespérément besoin".

En parlant du passé", écrivent Schwab et Malliere, "cette "pensée du bunker" explique en partie pourquoi de nombreux économistes n'ont pas réussi à prévoir la crise du crédit (en 2008) et pourquoi si peu de politologues ont remarqué l'arrivée du printemps arabe (en 2011). Aujourd'hui, nous constatons le même problème avec la pandémie".

Il semble que la raison pour laquelle la communauté des experts ne pouvait pas prévoir les crises mentionnées n'avait rien à voir avec la "pensée bunker". Les analystes avancés utilisent depuis longtemps des méthodes complexes de connaissance et font leurs prévisions à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle basés sur l'analyse de grandes données. Dans ce cas, il s'agit d'analyser la réalité objective et d'identifier les régularités objectives. C'est là que se pose la principale question : les crises susmentionnées sont-elles causées par des processus objectifs ? Ou sont-ils le résultat de certaines actions subjectives ?

Des centaines de bons articles et des dizaines de bons livres ont été écrits sur les mécanismes subjectifs des crises de 2008 et 2011. Quant à la crise de 2020, nous n'en sommes qu'au début de sa compréhension, et chaque nouveau jour soulève littéralement de nouvelles questions. Voici quelques-unes de celles qui figurent dans un article de Larry Romanoff sur le sujet, largement acclamé.

La première et la plus importante question. Pourquoi la propagation de la pandémie semble-t-elle si étrange ? Après tout, selon les données officielles, COVID-19 a eu deux vagues. Le premier, en trois jours seulement, a touché 25 pays sur tous les continents. La seconde, au cours des trois mêmes jours, a touché 85 pays. Il est à noter qu'aucune épidémie "naturelle" ne s'est produite ou ne peut se produire de cette manière. Après tout, si le virus se propage uniquement de manière naturelle, de personnes malades à des personnes en bonne santé, il ne peut tout simplement pas toucher simultanément 85 pays différents sur tous les continents, de sorte que dans chaque pays, l'épidémie s'est produite en plusieurs endroits et n'a pas été causée en même temps par le virus de la même espèce. Mais non, chaque pays a connu de multiples infections dans des endroits différents, de sorte qu'aucun d'entre eux n'a pu identifier définitivement tous ses "patients zéro".

Deuxième question. Pourquoi le CDC (Center for Disease Control and Prevention) du ministère américain de la santé a-t-il fermé début août 2019 "pour des raisons de sécurité" l'USAMRIID - l'institut médical militaire pour les maladies infectieuses situé à Fort Detrick, dans le Maryland - pendant près de six mois, et tous ses employés ont perdu leur salaire ? Dans la foulée immédiate, on a signalé des cas de pneumonies infectieuses bizarres, y compris des cas mortels, touchant les personnes âgées dans les maisons de retraite autour de Fort Detrick.

Troisième question. Pourquoi Mike Pompeo a-t-il ordonné que toutes les informations sur COVID-19 soient classifiées et passent par le Conseil national de sécurité ? Pourquoi a-t-il en outre ordonné à tous les hôpitaux, cliniques et laboratoires de transmettre toutes les informations sur COVID-19 à la Maison Blanche, en contournant le CDC et les médias ?

Quatrième question. Comment Pompeo a-t-il pu informer les commandants de l'OTAN et des FDI israéliennes en novembre 2019 d'un mystérieux virus qui ne commencerait à circuler en Chine que des mois plus tard ?

Cinquième question. Pourquoi le Dr Helen Chu, qui a été la première à découvrir la transmission de l'infection à coronavirus aux États-Unis, a-t-elle reçu un ordre officiel de "cesser et de s'abstenir", c'est-à-dire un ordre de "cesser et de s'abstenir" concernant l'étude de milliers d'échantillons de virus de la grippe dans l'État de Washington dès 2019?

Tout cela et bien d'autres choses encore indiquent que dans le cas de COVID-19, nous n'avons peut-être pas affaire à une infection ordinaire, mais au fait d'une attaque par des armes biologiques de destruction massive. Le monde pourrait en effet être changé eau point devenir méconnaissable, car la pandémie actuelle répond à un certain nombre d'objectifs : tant stratégiques que tactiques.

Les défis stratégiques sont détaillés dans le livre COVID-19 : The Great Reset, déjà mentionné, qui, à son tour, poursuit et développe les idées du rapport commémoratif du Club de Rome de 2018 Allez ! Capitalisme, court-termisme, population et destruction de la planète. Des objectifs tactiques pourraient être envisagés, par exemple, utiliser une pandémie pour se débarrasser de Trump pour ses actions anti-mondialisation. Ou bien en punissant publiquement le Royaume-Uni pour un "Brexit" qui brise le projet mondialiste de longue date d'une "Europe unie" mis en œuvre par l'intermédiaire de l'UE. Comme l'a noté la BBC, "la mutation du virus avant Noël et la crise de la fermeture des frontières ont donné à la Grande-Bretagne un goût de la vie dans l'isolement, et il lui sera désormais plus facile de faire des choix éclairés dans les prochaines étapes de son grand projet historique - le divorce de l'Union européenne".

En résumé, l'année 2020 marque la première fois que l'histoire du monde et de nombreuses nations de premier plan est régie par des méthodes médico-biologiques.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semyonovich Ovchinsky (né en 1955) est un célèbre criminologue russe, général de police à la retraite, docteur en droit. Avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre régulier du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* NdT: Créateur du Forum de Davos, en Suisse.