Youri Poliakov : Nous serons immunisés non seulement contre la covidémie, mais aussi contre la voracité de l'Occident et d'autres contagions (Club d'Izborsk, 4 janvier 2021)

Youri Poliakov : Nous serons immunisés non seulement contre la covidémie, mais aussi contre la voracité de l'Occident et d'autres contagions

4 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20501

- Bonjour Youri, le "contre-espionnage" m'a dit que vous avez écouté le carillon du Kremlin à minuit, étiez-vous sur la Place Rouge ?

- Oui. D'abord, j'ai écrit... "Adieu à l'année du Rat". Je peux le lire. (Le texte du poème se trouve ci-dessous)

- Alors, qu'avez-vous entendu, Yuri, dans le carillon ? Comme un écrivain de trois époques qui les a écoutées dans les décennies précédentes ? Vous n'en avez encore parlé à personne, mais maintenant nous sommes les premiers à le savoir...

- Lorsque nous avons célébré le millénaire, j'ai en fait écouté le carillon de la Place Rouge. Et même avant cela, quand nous étions jeunes, sous le régime soviétique, nous y sommes allés un jour, peut-être en 1980 ou 1979.

Et cette fois, on nous a tous demandé à six heures du soir de quitter la Place Rouge.

Mais j'ai entendu cette dispute à la maison, à la télévision. Et j'y ai entendu les mots du classique "Russie, lève-toi et brille !"

Je pense que 2021 sera l'année des réalisations sérieuses, des victoires et des dépassements. J'ai ce sentiment. Je l'ai entendue, c'est sûr.

- Et ceci - avec quel rythme de la cloche principale a-t-elle sonné ?

- Je n'ai pas entendu la musique de la révolution, que certains de nos hooligans attendent peut-être avec impatience, quand le carillon retentit.

Et puis je ne connais pas grand chose aux sonneries de cloches. J'ai en quelque sorte compris ce que je viens de vous dire - disons le comme ça.

- Est-ce que cela correspond d'une manière ou d'une autre à votre pronostic, à votre pressentiment, qui se réalise toujours ?

- Il me semble - et je l'ai écrit dans mes articles l'année dernière et, d'ailleurs, j'ai aussi parlé de ce sujet plus d'une fois dans la Komsomolskaya Pravda - que cette expérience - les tâches difficiles et douloureuses auxquelles le gouvernement et le peuple seront confrontés en 2020 - nous aidera à résoudre les tâches qui sont en suspens depuis longtemps. Elle nous aidera surtout à surmonter la défaillance de l'État, lorsque les bons ordres de notre président ne sont pas respectés ou sont exécutés avec les manches retroussées, comme on disait autrefois.

Elle nous aidera également à combler le fossé profond entre une poignée de riches et la masse de pauvres inexplicables, qui sont durement touchés par le Covid, soit dit en passant, sur le budget de ces familles de travailleurs ordinaires.

Je pense qu'à partir de 2021 - l'année du Taureau, c'est-à-dire d'un animal aussi grave et déterminé - nous commencerons à répondre sérieusement à ce comportement grossier, que le collectif occidental s'est permis par rapport à nous l'année dernière.

Et surtout, nous obtiendrons une immunité collective de la population, non seulement contre le Covid, mais aussi contre tous les autres problèmes que je pense que nous pourrions avoir.

Parce que la Terre entre, me semble-t-il, dans une sorte de turbulence.

Chaque écrivain a cette "marge" avec laquelle il ressent la tempête, même si elle est à des milliers de kilomètres. Et avec mon écriture "en marge", je sens qu'il va y avoir des turbulences. Mais je le répète, nous sommes immunisés contre elle et contre toutes sortes d'autres infections.

- Vos félicitations et vos souhaits à vos lecteurs qui ont l'habitude de vous voir et de vous entendre dans la Komsomolskaya Pravda.

- Je voudrais avant tout vous souhaiter la santé et vous souhaiter de surmonter les difficultés qui nous ont frappés en cette année du Rat. Je vous souhaite de continuer à lire le Komsomolskaya Pravda, un grand journal, avec lequel je coopère depuis 1975 ou 1974.

Et d'ailleurs, j'ai parlé de cette collaboration dans un livre qui vient de paraître et qui est consacré à mon modeste travail de création. J'espère que les Gamov et moi allons écrire de nombreuses et joyeuses interviews dans le journal et les publier dans un livre, comme c'était le cas il y a un an et demi.

Alors - bonne chance dans l'année du Taureau*. Le Taureau est notre animal, aussi bien que l'ours.

- Merci beaucoup, Youri. Prenez soin de vous et de vos lecteurs.

- Et maintenant, pour vos poèmes...

* * *

Au revoir, année bissextile,

Je vous donne la note la plus basse.

♪ Va-t'en, année du Rat, tu es mortelle ♪

Vous avez mis tout le monde dans le pétrin !

La peur et la trépidation sont saisies.

Oh, si seulement nous savions avec certitude

Que nous ne serons pas pris dans les cornes

De l'année 21 - l'année du Taureau !

Et pourtant, nous avons été envoyés pour faire grandir

Un veau, une bête bon enfant.

Mais s'il y a quelque chose, Dieu ne nous trahira pas :

Il est dans la Constitution !

Bonne année, mes amis !

Youri Poliakov

http://yuripolyakov.ru

Poliakov Youri Mikhailovich (né en 1954) est un éminent écrivain russe, publiciste. Il est le rédacteur en chef de Literaturnaya Gazeta. Membre régulier du club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* NdT: Le taureau russe est l'équivalent du buffle chinois. En Chine, 2021 est l'année du Buffle.