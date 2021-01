Alexandre Douguine : Nous sommes confrontés à une guerre à la mort, pas à la vie (Club d'Izborsk, 3 janvier 2021)

Alexandre Douguine : Nous sommes confrontés à une guerre à la mort, pas à la vie

3 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20515

С. Mardan :

- Bonjour à tous, je suis Sergei Mardan.

М. Bachenina :

- Je m'appelle Maria Bachenina. Bonjour !

С. Mardan :

- Bonne année à tous !

Allons-y. Nous n'allons pas discuter maintenant d'un agenda du Nouvel An ennuyeux, où, à part prendre d'assaut la Maison Blanche, il n'y a rien d'autre. Nous préférons parler des prévisions pour l'année à venir. Et nous en parlerons avec le philosophe russe Alexandre Dugin. Bonjour !

А. Dugin :

- Bonjour !

М. Bachenina :

- Bonjour !

С. Mardan :

- Vous savez par où je voulais commencer ? Je suis tombé sur un texte étrange. Je vais le citer un peu, et ensuite nous essaierons d'en discuter.

"Le début d'une nouvelle ère coïncide, en termes de calendrier, avec la préparation d'une nouvelle révolution industrielle ou industrialisation 4.0. Parallèlement à ces mouvements, une tendance réactionnaire se développe également dans la société, une demande de contre-révolution 4.0 - une réponse à la numérisation mondiale, dont COVID-19 a été le premier défi". Dans ce contexte, certaines personnes assez influentes en politique ont commencé à dire que l'idéologie conservatrice devenait une tendance, que la Russie redevenait un bastion de la pensée conservatrice mondiale. Et même un mouvement conservateur. Mais est-ce que n'importe quel pays, n'importe quelle société sera capable d'arrêter ce qui est déjà imparable, donc, me semble-t-il personnellement, irrépressible ? Qu'en pensez-vous ?

А. Dugin :

- Je pense que le temps n'est pas ce qu'il paraît. Et non pas ce que nous pensons. Notre notion du temps, qui porte en elle les événements, les changements, les transformations technologiques, est une certaine illusion idéologique artificielle, très faible, obsessionnelle. Et c'est là le point fondamental, car étant une illusion idéologique, il nous semble que le temps est seul, qu'il ne dépend pas de nous. En fait, tant que nous sommes encore des êtres humains et non des robots, des machines ou des dispositifs informatiques, nous pouvons prendre des décisions sur le contenu de l'avenir. Tant que nous sommes des êtres humains. C'est ce qu'il s'agit de l'être humain dans sa relation au temps qu'il détermine. Il n'y a pas de quatrième révolution, pas de conservatisme, pas de progressisme sans notre consentement et notre décision. Nous décidons de ce que sera l'avenir. Et cela est fondé sur des principes. Il y a certaines tendances et chaînes logiques, mais nous sommes toujours libres dans cette chaîne logique, tant que nous sommes des êtres humains. Et nous pouvons les ouvrir et prendre un chemin différent.

Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée protestante du temps linéaire. Elle a été proposée par Calvin lors de la Réforme, qui a nié le libre arbitre. C'est là que l'Occident s'est égaré, quand il s'est mis dans des positions calvinistes, et Calvin ne présuppose pas le libre arbitre. Ainsi la révolution, le changement des formations, l'histoire devient une sorte de prédestination, une loi de fer de transformation sur laquelle l'homme n'a aucune influence. Ou affecte très peu, artificiellement, en fait, illusoirement.

J'ai un point de vue complètement différent. Un point de vue orthodoxe, si vous voulez. Les catholiques ont même défendu l'existence du libre arbitre. Je crois que tant que nous sommes humains, nous sommes libres. Tant que nous sommes libres, nous pouvons influencer l'avenir. Plus que cela, c'est nous qui faisons l'avenir. Ce n'est pas la quatrième révolution, ni le conservatisme ou quoi que ce soit d'autre, ni certaines normes matérielles ou sociales qui prennent les décisions à notre place. C'est nous qui prenons la décision. Et à cet égard, je suppose que, vraiment, cette année, et là je suis d'accord, et je n'aime pas vraiment le quatrième pouvoir, quand on commence à expliquer quelque chose par l'économie, on tombe toujours dans un abîme. C'est plutôt une sorte de porcherie, parce qu'avec certaines rampes matérielles nous essayons d'expliquer un être humain aussi complexe et subtil, exquis.

À mon avis, il y a effectivement une question très sérieuse qui est abordée en ce moment. Suivons-nous cette voie de progrès que suit le parti démocrate américain, la haute technologie ? Et c'est une décision. C'est aussi une philosophie, une idéologie. Nous voyons maintenant que tout cela n'est qu'idéologie.

Soit nous disons : ce n'est pas le cas. Les deux sont gratuits. On essaie de nous imposer qu'il n'y a pas d'alternative à Biden, il y en a en fait: 70 millions d'Américains ne le pensent pas. On nous a dit qu'il n'y avait pas d'alternative à la numérisation, et il y en a une. Si nous prenons une décision, soit nous proposerons une autre alternative de modernisation-numérisation, soit nous l'abolirons complètement.

Je suis profondément convaincu que tant qu'il y a un être humain, il y a la liberté de dire "oui" et "non" à tout. Toute tendance. Et là, je pense que le choix s'est vraiment affiné. D'un côté, il y a plutôt cette grande remise à zéro que les mondialistes réclament. Maintenant qu'ils ont volé les élections, à mon avis, ils ont imposé leur volonté, il y a eu un coup d'État aux États-Unis. Et maintenant, ils vont aller dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle une "grande remise à zéro" - un retour à l'ordre du jour mondialiste. D'autre part, le "grand réveil" - le grand réveil - commence. Les gens comprennent qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de technologie, de certains modèles de fatalisme d'objet, et que nous parlons de domination idéologique, d'hégémonie non pas de toute l'Amérique, mais de la moitié de celle-ci, voire de la moitié de l'élite américaine, de la société américaine, qui tente d'imposer son programme au monde. Naturellement, il y aura des résistances. Je pense que la Russie est destinée à jouer un des rôles les plus importants dans cette résistance et ce réveil.

С. Mardan :

- Alexandre Gellievitch, si l'on prend la fin du XIXe siècle, le début de l'industrialisation rapide de la Russie, cette couche active était microscopique dans le pays des géants paysans. Marchands, industriels, qu'est-ce que c'est ? 1 % ou même moins. En 1917, les bolcheviks, ainsi que la classe ouvrière, Dieu nous en garde, occupaient même dix pour cent de la population de l'empire. Néanmoins, ils ont assuré la victoire du projet moderniste en Russie.

Ces 70 millions d'Américains qui ont perdu, ne pensez-vous pas qu'ils n'ont rien résolu ? Ce n'est pas le cas. C'est une tentative de vengeance, qui a été prise par l'anti-mondialisation, elle a échoué. Peut-être la Russie devrait-elle rejoindre le camarade Biden ? Et commencer à mettre en œuvre la numérisation, comme ils le font à Moscou. Avec du fer et du sang.

А. Dugin :

- C'est une question ouverte. Il s'agit là de la question d'une solution. Tout d'abord, vous avez tout à fait raison sur le fait que la révolution bolchevique ne reposait sur aucun facteur objectif. Au contraire, ils ont agi au nom d'un avenir qu'eux seuls connaissaient, malgré toutes les lois, y compris les lois du marxisme. Parce que, du point de vue de Marx, dans un pays sans capitalisme, on ne peut pas faire une révolution socialiste, et nous avions 99% de la population paysanne parmi le peuple, et le prolétariat industriel, il n'existait presque pas. Néanmoins, nous avons gagné. Parce que l'ancien modèle conservateur s'était relâché. Nous avons gagné. Nous nous sommes révélés être les plus agressifs, les plus paranoïaques, imposant notre propre vision.

Aujourd'hui, quelque chose de similaire s'est produit en Amérique. Cette victoire de Biden et des démocrates est une victoire de ces bolcheviks libéraux, qui disent aussi qu'au nom de la haute technologie, au nom de Twitter, au nom de Google, de l'intelligence artificielle, au nom de la liberté de genre, vous, qui avez voté à la majorité, n'êtes rien du tout. Et cela, d'une part, est une perte. D'autre part, la moitié de l'Amérique se bat contre ce projet progressiste, et ce n'est pas rien. C'est en effet un grand développement. Et je ne pense pas qu'ils aient perdu tant que ça. Ils reprennent leurs esprits. Ils voient que ce n'est pas seulement Google, Twitter, Facebook qu'ils utilisent comme moyen. Que ce sont les tentacules de l'intelligence artificielle qui s'infiltrent idéologiquement dans leur conscience.

Il est très important de se tourner vers Heidegger ou Friedrich Georg Jünger, vers le livre "La perfection de la technique" ou l'analyse Heideggerienne. La technique est en fait une métaphysique. La technique apporte avec elle l'idéologie. Et ceux qui disent que le développement technique est objectif veulent imposer leur volonté privée, leur volonté progressiste, leur idéologie, leur bolchevisme technologique et technocratique à tous les autres.

Je ne pense pas que les conservateurs aient perdu. Oui, ils ont perdu en Russie à un moment donné, mais ensuite ils ont été comme la conscription de Staline, le parti des cinq mille qu'il était pendant la révolution de 17 est devenu le parti des millions. Bien sûr, ils sont issus de la paysannerie russe et ont remplacé l'atmosphère même du bolchevisme.

Je pense que la bataille ne fait que commencer. C'est loin d'être terminé. On ne peut pas dire que les populistes, les conservateurs ont finalement perdu. Pas du tout. La vraie bataille commence maintenant. Et en Russie, cette bataille sur la ligne de front se déroule à l'intérieur de notre pays, et non à l'extérieur. Nous avons des élites comme Gref, Chubais, Kudrin, c'est-à-dire les Bidenites. Ils sont bidenites par leurs racines organiques, par leur vision du monde. Ils font également partie de cette intelligence artificielle de Google. Mais une puissance énorme, c'est d'abord Poutine, qui se méfie énormément de ce mouvement. Il y a le siloviki, il y a une grande partie de la population.

М. Bachenina :

- J'ai une question tellement complexe. Si nous devons décider si nous sommes pour ou contre, il y a déjà une stratification sociale. De nouvelles professions, la disparition des anciennes. Comment le format de la personnalité va-t-il changer ? La structure de la personnalité d'une personne ? Nous pouvons voir que nous n'allons nulle part sans changements.

А. Dugin :

- Si nous choisissons le progrès, le parti de Biden, Google, Twitter et Facebook, alors c'est bye-bye, mec ! Ce que je veux dire, c'est que nous sommes sur le point de remplacer l'être humain par un post-homme, et c'est le programme du post-humanisme. Le niveau préparatoire est la politique du genre. C'est-à-dire que le processus libéral d'émancipation de l'homme de toutes les formes à l'identité collective prend fin.

Bien sûr, l'être humain va changer. De plus, il change sous nos yeux. Et au lieu d'une identité composée d'esprit, d'âme, de corps, de liberté, il y aura une nouvelle identité numérique. Un passeport numérique, un cerveau numérique remplacé par un disque dur à mémoire, une interface remplaçable. De plus, pour être remplacée par l'intelligence artificielle, celle-ci doit être créée avant même son incarnation technologique. Une société contrôlée par des élites, où la conscience est prise de quelque part à l'extérieur, par exemple de l'État ou d'une idéologie, comme c'est le cas en Occident de nos jours, est un plan, une formation à la création d'une intelligence artificielle. Cette société ne pense plus par elle-même. Déjà l'homme est aliéné de lui-même au cours de cette malléabilité aux idéologies. Les idéologies jouent le rôle d'une intelligence artificielle. À un moment donné, il y a des fluctuations. Et maintenant, nous voyons la fusion de l'idéologie, comme au sein du parti démocrate, et de la technologie. De toute évidence, la technologie est idéologique, d'une part, ils ne nous servent pas seulement, nous les servons. Parce qu'ils censurent, s'il vous plaît, et que j'ai essayé de faire une sorte de post sur Facebook qui critique Biden, ça n'apparaît pas, ça n'est pas imprimé. Ce n'est pas seulement une question de technologie. C'est un peu comme si un ordinateur vous censurait. Ce n'est pas un ordinateur, c'est une nouvelle forme de pensée intégrée dans la technologie elle-même.

М. Bachenina :

- La montée des machines.

А. Dugin :

- Nous sommes déjà des machines. Pour que nous devenions définitivement une machine, nous devons nous y préparer. Notre conscience est entièrement façonnée de l'extérieur. Notre liberté, nous l'avons perdue il y a longtemps. Aujourd'hui, nous en perdons déjà les derniers niveaux. Ici, la politique du genre est la liberté d'avoir un genre, d'affirmer notre propre identité.

М. Bachenina :

- Mais si nous regardons la Russie, pas Moscou ou Saint-Pétersbourg, pas toutes les villes d'un million d'habitants. Peut-on vraiment parler de la région de la Terre noire ou de l'Oural ? Il n'y a aucune corrélation entre les gens et cette situation. Leur vie n'est pas du tout numérique.

А. Dugin :

- Mais elle devient de plus en plus numérique. Regardez les jeunes. Ils migrent vers les réseaux sociaux. Tant dans la région de la Terre Noire qu'au-delà de l'Oural.

Non. Ce processus ne s'arrêtera pas. Le fait est que, bien que notre société vive à une autre époque, comme nous l'avons vu, d'ailleurs, la moitié de la société américaine. La moitié de l'Amérique est normale, les populistes d'Europe sont normaux, en général, le monde entier est normal, sauf ce sommet satanique qui nous gouverne à l'échelle mondiale, sauf les mondialistes, à mon avis. Je suis contre cette tendance. Je suis contre le libéralisme, la libération de l'homme de toute forme d'identité collective. Mais jusqu'à présent, ils gagnent parce que leur idéologie est la plus puissante, la plus articulée. Ils disent : liberté pour l'individu de toute forme d'identité collective. La dernière étape à franchir maintenant est de libérer l'individu de l'humanité, car cela aussi est une forme d'identité collective. Et il est naïf de dire que nous ne sommes pas encore assez numérisés, que nous ne serons pas touchés par cela. Nous sommes impliqués. Nous sommes impliqués. Et une partie de notre élite s'est rangée du côté de ces mondialistes idéologiques. Et elle agit, pénètre dans nos vies, y compris dans l'arrière-pays.

La seule chance est un grand réveil, quand les gens réalisent ce qui leur arrive. Et lui donner une réponse consciente, responsable et libre. Disons que nous ne voulons pas de ces formes ou de cette essence. Nous voulons préserver et faire revivre notre dignité humaine ! Ce n'est pas si simple. Le droit à la liberté s'épuise sous nos yeux. Et sous le couvert de la liberté, un nouveau camp de concentration numérique nous est imposé. Et c'est ce qu'on appelle une sorte de nouveau quatrième ordre économique. Arrêtez d'être humain, et vous réussirez.

С. Mardan :

- Essayez de prévoir pour l'année prochaine : peut-il y avoir un tournant dans cette lutte ? Ou bien il faudra d'abord aller jusqu'au bout, presque jusqu'à l'enfer.

А. Dugin :

- Je pense que, malheureusement, il n'y a aucun espoir qu'elle se termine pacifiquement, une fois pour toutes, avec un compromis, une compréhension mutuelle ou une correction de trajectoire. Je pense que ça va finir en enfer. Malheureusement, elle se terminera par la guerre et l'enfer. Nous voyons à quel point les représentants du mondialisme sont radicaux. Ils ne font pas d'efforts pour parler à qui que ce soit. Ils diabolisent instantanément les conservateurs. En fait, Trump maintenant, les républicains qui ne se font pas vendre de billets d'avion s'ils ont exprimé leur sympathie pour Trump sur les médias sociaux, pouvez-vous imaginer le degré de totalitarisme ? Avec la fermeture de centaines de milliers de comptes Twitter, les comptes Google sont fermés. Ce que j'ai vécu il y a six mois, ils ont fermé ma chaîne YouTube, Tsargrad, et un certain nombre d'autres médias russes. C'est maintenant chose faite à l'échelle mondiale en Amérique. Cela signifie que nous avons affaire à des fanatiques, de vrais bolcheviks libéraux. Il est impossible de leur parler. Ils vont simplement détruire leurs opposants de classe, et nous, conservateurs, toute la Russie y arrive, surtout les canaux patriotiques. Et toute l'Amérique y arrive de façon patriotique. Nous sommes tous un ennemi de classe pour eux, et un ennemi de classe est détruit.

Nous voudrions peut-être avoir un dialogue pacifique, mais nous sommes confrontés à une guerre à mort. C'est soit les mondialistes, soit l'humanité. C'est la guerre ! Je pense que tant que nous n'aurons pas atteint le fond de l'enfer dans cette guerre, il n'y aura pas de réel changement. Ils poursuivront leur stratégie. C'est monstrueux.

С. Mardan :

- Merci beaucoup ! Les prévisions pour 2021 ne vous ont pas rendu heureux, je crois : bonjour, la guerre.

Alexandre Douguine

http://dugin.ru

Alexandre G. Douguine (né en 1962) est un éminent philosophe, écrivain, éditeur, personnalité publique et homme politique russe. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'Université d'État de Moscou. Il est le leader du mouvement eurasien international. Membre fréquent du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.