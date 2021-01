L'EXPERTISE DE DUGIN #115 : QUE FAIRE SI VOUS NE VOULEZ PAS QUITTER LA MAISON (Geopolitica.ru, 20.01.2021)

L'EXPERTISE DE DUGIN #115 : QUE FAIRE SI VOUS NE VOULEZ PAS QUITTER LA MAISON

20.01.2021

https://www.geopolitica.ru/directives/ekspertiza-dugina-no-115-chto-delat-esli-ne-hochetsya-vyhodit-iz-doma

Sur les raisons pour lesquelles les hikikomori, enfermés chez eux aujourd'hui, sont des personnes plus adéquates que celles qui réussissent et sont actives

Ceux qui ont l'impression de ne pas aller bien sont plus proches des gens aujourd'hui. Ceux qui réussissent dans notre monde et sont heureux - cela signifie qu'ils sont plongés dans le tapis roulant et qu'ils ont été remplacés par des programmes qui agissent à leur place.

- Le processus d'éveil, de rétablissement commence avec le sentiment que quelque chose ne va pas.

- Hikikomori est le diagnostic de troubles mentaux lorsque les personnes refusent de quitter leur domicile et de s'engager dans le processus de socialisation. Ils décident délibérément qu'ils ne pourront pas vivre, et il vaut mieux s'asseoir au cou de leurs parents et regarder un dessin animé. Si pour les jeunes, c'est encore compréhensible, alors quand une personne a plus de 40 ans et qu'elle est encore assise à la maison, sans aucune chance d'avoir une famille et des rendez-vous, c'est déjà un diagnostic.

- Cependant, certaines personnes ne considèrent pas qu'il s'agit d'un diagnostic.

- Les Hikikomori ressemblent à des gens inférieurs parce qu'ils choisissent quatre murs au lieu de la vie. Cependant, il y a peu de différence : le niveau de compagnie et de divertissement que le monde moderne offre n'est pas si éloigné des personnages d'anime.

- Un hikikomori, à mon avis, est plus adéquat qu'un non-hikikimori. Une personne qui comprend qu'elle ne va pas bien dans la vie est plus honnête et plus profonde qu'une personne qui ne le comprend pas. Un hikikomori sait que quelque chose a mal tourné et que c'est fatal, tandis que d'autres ont l'illusion que tout va bien.

- Il n'y a pas de solution simple - il suffit de dire, sortir, aller rencontrer des gens au bar ne va pas marcher. La perspective - "nous avons besoin de vous, ne désespérez pas" - rappelle de plus en plus les messages robotisés de la Sberbank ou du service d'entretien ménager aux personnes qui n'ont pas remboursé leurs prêts, avec une voix électronique joyeuse qui rapporte joyeusement que "tout va bien, portez-vous bien, bien que les collecteurs soient en route vers vous".

- Tout ce qu'on appelle aujourd'hui "vivre la vie" est devenu un simulacre plat. Nous vivons dans un manga, seulement ennuyeux et médiocre, écrit par des idiots dépourvus d'imagination.

- Où trouver la force de protester ? De hikikomori, nous devons revenir non pas à une "vie normale" mais à une protestation radicale. Si vous avez réalisé qu'il n'y a rien et personne à vivre (si ce n'est pas le cas, vous devez d'abord devenir un hikikomori), alors vous ne devez pas retourner dans la société, mais protester radicalement, affirmer une vie alternative. C'est donc la vie qui est mauvaise, pas vous, et vous devez vivre la vraie vie - qui est en lutte et en rébellion contre ce qui est.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.