La pollution des océans représentée au plafond de la Salle des Droits de l'Homme du Palais des Nations à Genève

Le Rouge et le Blanc, ou le Fil d'Ariane d'un voyageur naturaliste

"Tu blog es como un bosque profundo lleno de vida. Lleno de flores y árboles, mariposas y lagartijas, minerales y piedras. Un bosque donde sus senderos te llevan hacia una canción o hacia un pensamiento, y salpicado de rincones llenos de poesía. A veces se escuchan gritos de guerra, ecos reclamando justicia y susurros de amor." (Krispo) "L'histoire naturelle est l'une des seules, sinon la seule matière, dont l'étude tende à affiner la perception du concret, et surtout à développer le sentiment, si nécessaire, de la complexité des choses." (Jean Rostand, Le droit d'être naturaliste, 1962). " Aujourd’hui, ce ne sont pas les philosophes, poètes, musiciens ou explorateurs de mondes lointains qui donnent le ton à la vie des gens, mais plutôt les financiers et les hommes d’affaires. Le gain matériel, l’argent, le luxe et le pouvoir sont devenus les codes fondamentaux de la majorité des gens. Le dualisme physique-spirituel de l’être humain se réduit, de plus en plus, à sa seule composante "corps". Un tel être humain, cependant, n’est ni utile à la nature, ni acceptable pour Dieu. Par conséquent, il est condamné à disparaître. Car l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, alors que son existence physique est assurée par ses liens avec le monde végétal et animal et avec la nature inorganique. Le modèle d’être contemporain, basé sur l’idéologie du monétarisme, doit être remplacé par un être spirituel cognitif. Ceci ne peut être fait qu’en passant par le fourneau d’une crise du système financier et économique mondial, dans laquelle la crise elle-même sert à priver l’oligarchie mondiale de son pouvoir. " (Général Leonid Ivashov, Président de l'Académie des Problèmes géopolitiques, Russie, membre du Club d'Izborsk. Extrait de: "Hourrah pour la crise globale", Fondation de la Culture stratégique, 26 janvier 2008.)