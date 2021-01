Nikolai Starikov : Les États-Unis jouent le scénario de 1914 contre la Russie (Club d'Izborsk, 27 janvier 2021)

Nikolai Starikov : Les États-Unis jouent le scénario de 1914 contre la Russie

27 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20575

Les États-Unis tentent de transformer la Russie en bélier contrôlé par l'Occident contre la Chine.

L'écrivain et publiciste russe Nikolai Starikov l'a déclaré lors d'une conférence en ligne pour les étudiants de Donetsk et Gorlovka, rapporte un correspondant de PolitNavigator.

De l'avis du publiciste, tout ce qui s'est passé l'année dernière montre qu'il n'y a pas eu de tentative très réussie d'organiser artificiellement la crise économique mondiale, tandis que la question de savoir si le coronavirus est un phénomène naturel reste ouverte.

Il a cité des données curieuses, selon lesquelles certains scientifiques britanniques ont fait l'observation que la maladie est la plus grave et que le taux de mortalité est presque deux fois plus élevé chez les Noirs et les Asiatiques.

"Vous devez être d'accord, c'est une histoire très étrange. Je n'ai toujours pas entendu parler de grippe affectant les yeux étroits, les cheveux noirs, blancs, etc. C'est-à-dire que, Dieu nous en préserve, tout cela nous rappelle certains signes d'armes biologiques sous-développées ou malavisées", a déclaré M. Starikov.

Il a déclaré que le précurseur de tout peut être considéré comme le moment où, dans la situation de la mondialisation, les États-Unis et leurs satellites ont soudainement senti qu'ils commençaient à perdre contre la Chine.

"Ils arrêtent et démantèlent donc cette mondialisation en cours afin, en mettant l'économie et les dirigeants chinois dans une situation difficile, d'affaiblir et finalement de soumettre la Chine et, ensuite, de relancer le processus de mondialisation. Autrement dit, le but ultime ne change pas : l'assujettissement complet de tout et de tous. La question est de savoir quel est le moment et l'ordre des Américains", a ajouté l'écrivain.

Il est convaincu que les Américains cherchent à "répéter le scénario de 1914" afin que l'Allemagne et la Russie "détruisent mutuellement leur potentiel".

"Et maintenant, le rôle que les Allemands ont joué pendant la Première Guerre mondiale est relégué aux Chinois. Et dans ce cas, on peut dire que la Russie se voit confier le rôle d'un outil américain dans la lutte contre la Chine", a précisé M. Starikov.

En même temps, il a fait remarquer que dans la situation actuelle, cela est impossible sans contrôle externe de l'une des parties, et que la seule issue est donc que les Américains voient la subordination de la puissance russe à eux-mêmes.

"Les relations entre Pékin et Moscou sont délibérément amicales, manifestement polies, et il n'y a, je le souligne, aucune raison visible qui pourrait conduire à une forte détérioration des relations. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes territoriaux, une question a été résolue, qui, malheureusement, n'a pas été résolue en notre faveur. Mais il faut ici dire "merci" à Gorbatchev, qui a soudain, sans raison, commencé à en discuter avec les Chinois, a pris une position définitive, puis Eltsine - cette question territoriale a été résolue relativement récemment, il y a huit ans.

La seule issue est que les Américains voient la subordination du gouvernement russe. Et ici, ceux qui connaissent l'évolution des événements dans l'État ukrainien verront que la méthodologie est la même. L'Ukraine a été hostile à la Russie depuis son rétablissement en tant qu'État en 1991. Mais cette antipathie a été faible et cultivée pendant des décennies, et seul le coup d'État, le changement de politique et de personnalité qui a eu lieu en 2014, a conduit non seulement au début de la guerre civile dans le Donbass, mais aussi à une forte détérioration, une rupture des relations avec la Russie. En 2012, une telle évolution semblait impossible", a déclaré l'orateur.

"La même chose que les Américains veulent faire en ce qui concerne la Chine, pour laquelle ils doivent soit porter au pouvoir des russophobes en Chine, qui se souviendraient de toute oppression par les Russes il y a 200 ans, soit amener un gouvernement pro-occidental à Moscou, qui commencerait à mener une politique totalement inamicale envers la Chine.

Ce que nous avons vu depuis de nombreuses années en Russie, c'est la tentative réussie et largement infructueuse des Américains de faire basculer l'État russe afin d'amener au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, une force politique et un dirigeant qui subordonnerait entièrement la politique étrangère russe aux intérêts américains. Et ici, pour en revenir à la crise mondiale, il est nécessaire d'aggraver l'état de l'économie russe", a expliqué l'expert.

Toujours sur l'exemple de l'Ukraine, il a déclaré que l'une des méthodes pour assouplir la situation consiste à laver le cerveau de la plupart des jeunes, ce qui a pour conséquence que des masses de personnes vont manifester, comme celles provoquées par le blogueur libéral Alexei Navalny le week-end dernier,

"Bien sûr, je pense que les organisateurs de cette action sont maintenant contrariés parce que le nombre de participants est très, très faible. Mais encore une fois, en se souvenant de 2014 en Ukraine, il faut comprendre que cela ne se résume jamais à des millions et des millions. Et la technologie actuelle permet à un groupe de personnes relativement restreint et cohérent (s'il n'y a pas d'opposition ou de trahison aux échelons supérieurs du pouvoir, comme dans le cas de l'Ukraine) de prendre le pouvoir, de reformater le pays et de préparer davantage l'Ukraine à une guerre potentielle avec la Russie.

Aucun autre rôle n'est assigné à l'Ukraine dans ce domaine. En même temps, l'initiative de ce conflit militaire sera entre les mains des stratèges américains qui ont complètement soumis l'Ukraine", a rappelé l'écrivain.

Il a souligné qu'aux mains des Américains, la crise est un outil pour affaiblir le pouvoir, l'économie et la politique de l'État qui est touché.

"Et si la Russie est nécessaire comme outil pour frapper la Chine à long terme, alors nous devons d'abord affaiblir la Russie elle-même, et pour cela nous avons besoin d'une crise mondiale. Elle affaiblit ou tente d'affaiblir la Chine. En bref, la crise est un outil très pratique. De plus, les États-Unis eux-mêmes n'en souffrent guère.

Nikolay Starikov

https://nstarikov.ru

Nikolai Viktorovich Starikov (né en 1970) est un célèbre écrivain, publiciste. Fondateur et dirigeant de l'organisation publique Patriots of the Great Fatherland (PVO). Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.