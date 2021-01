Oleg Rozanov : Le rêve russe est une cause commune (Club d'Izborsk, 14 janvier 2021)

"Parmi les bâtisseurs du rêve russe, il ne peut y avoir de division entre les rouges et les blancs, les Russes et les non-Russes, et les partisans d'un parti ou d'un autre."

Oleg Rozanov : Le rêve russe est une cause commune

14 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20516

La Russie étouffe sans grand projet. Les Russes et les autres peuples de notre grand pays peuvent établir une vie tolérable, la sécurité le long des frontières et des partenariats avec les puissances mondiales, mais sans une grande idée, sans un projet planétaire et le grand rêve russe, nous allons au moins dépérir et être tristes. D'autant plus qu'avec nos amis géopolitiques assermentés, ni vie, ni sécurité, ni même un partenariat, nous ne brillons pas encore. Cela fait passer notre peuple de la tristesse au désespoir et à la colère. Et la colère a la capacité de s'accumuler, débordant la coupe de patience de la personne russe en un instant. Plus loin - déjà pour les haches, et cela se produit toujours de manière inattendue, au moment le plus imprévisible. Nous désespérons et nous nous fâchons lorsqu'ils nous enlèvent notre rêve - "une force de feu continue agissant dans l'histoire russe", comme le dit Alexandre Andreïevitch Prokhanov, et après le rêve - un sentiment d'appartenance aux rythmes historiques de la Russie.

La cause du pessimisme et du désespoir historiques généralisés n'est pas seulement et pas tellement le manque de confort et d'équipements domestiques, mais il est communément discuté au niveau de la grande politique. En période de guerres, de crises mondiales et de maladies, on peut en quelque sorte s'en accommoder, si les dirigeants du pays portent tous les fardeaux avec le peuple. Le problème est qu'il existe un fossé croissant d'incompréhension et d'aliénation entre les autorités et la population. En conséquence, il s'avère que l'État a ses projets nationaux, sa vision et ses plans, alors que les gens ont des espoirs et des rêves absolument différents. Leurs stratégies ne se croisent presque nulle part. Par ailleurs, la sociologie de terrain pure (sondages, questionnaires, interviews, etc.) ne peut pas montrer les aspirations des gens. Elles sont formulées par des voyants distincts qui ressentent moins les tendances changeantes que la perception profonde que les gens ont d'eux-mêmes et de leur âme. C'est le niveau du code culturel, des contes populaires et des contes de fées, une réalité totalement non technologique et difficile à saisir.

À l'heure actuelle, notre État mène des réformes administratives, optimise l'appareil bureaucratique, met en œuvre des programmes de substitution des importations, lutte contre la pandémie et réforme ou modernise quelque chose avec plus ou moins de succès, alors que les gens vivent entre-temps dans une réalité complètement différente. En philosophie et en sociologie, on l'appelle "le monde de la vie". L'absence d'intersection de ce monde de la vie avec les plans du gouvernement et des autorités régionales est un problème énorme, qui ne peut être résolu que par un contre-mouvement à grande échelle des autorités et de la population.

Aujourd'hui, les griefs sociaux et les revendications politiques ne font que s'accumuler. Les représentants les plus passionnés, les plus doués et les plus astucieux du peuple voient l'avenir de la Russie à leur manière - pas du tout comme ils le voient depuis les fenêtres des bureaux du gouvernement et des gouverneurs. Ces visionnaires sont partout - dans les provinces, dans les villes de plusieurs millions d'habitants et à Moscou. En fait, le Club d'Izborsk a été initialement fondé comme un laboratoire idéologique à grande échelle pour assembler la mosaïque disparate d'idées et de projets patriotiques, pour établir la communication avec les autorités et mettre en œuvre ces idées. À cette fin, le Club a établi des succursales en Russie et à l'étranger, a réuni des experts locaux, a tenu des réunions et a publié divers périodiques et monographies. De nos jours, les "génies du lieu" russes, les koulibins et les zvyrykins russes sont dispersés dans toute la Russie.

Comment organiser un tel dialogue ? Techniquement, il s'agit de tables rondes et de sessions d'experts sous forme de jeux d'affaires avec des représentants d'organisations patriotiques de la région - écrivains, historiens locaux, journalistes, et créatifs - des sessions de brainstorming avec la participation et le soutien des autorités locales. Vient ensuite la sélection minutieuse et la constitution du portefeuille régional de projets avec le nom conditionnel "Rêve russe - (nom de la macro-région ou de la région)" : Rêve russe - Saint Belogorie, Rêve russe - Grand Novgorod, Rêve russe - Kouzbass, Rêve russe - Altaï protégé, Rêve russe - Caucase fort, Rêve russe - Tavrida, Rêve russe - Région polaire, etc.

En substance - c'est un travail minutieux des membres et des experts du Club d'Izborsk et des experts engagés à Moscou et dans les régions, des réunions avec les représentants des confessions traditionnelles et des partis politiques, la discussion et la présentation des meilleurs projets d'envergure régionale et nationale. Tous devraient d'une manière ou d'une autre refléter l'identité régionale intégrée dans la mise en œuvre pratique des objectifs nationaux - économiques, technologiques ou culturels.

Contrairement à la perception populaire, les rêves russes ne sont pas divorcés de la réalité. Parfois, ils sont aussi pratiques que l'exploration spatiale ou les projets d'infrastructure comme le projet chinois "Une ceinture, une route". Un autre exemple frappant est le "Projet national d'épuration" environnemental et culturel proposé par Alexander Andreïevitch. Les rêveurs, la tête dans les nuages, ne développeraient jamais de telles zones sous nos latitudes, ne construiraient pas de villes dans le permafrost ou ne feraient pas reculer les rivières. Cela ne peut être fait que par des personnes de longue volonté - pratiques, collectionnées et déterminées. Par conséquent, le principal critère d'évaluation des projets est la possibilité de réalisation pratique.

Un autre aspect important du travail en commun est l'absence de parti pris en principe et l'abandon de tout programme pro- ou anti-autoritaire. Parmi les bâtisseurs du rêve russe, il ne peut y avoir de division entre les rouges et les blancs, les russes et les non-russes, et les partisans d'un parti ou d'un autre.

Afin de rapprocher le monde de la vie du peuple et la rationalité pratique de l'appareil d'État, il est nécessaire que les fonctionnaires deviennent un peu plus poétiques et rêveurs, tandis que les rêveurs du peuple deviennent pratiques et rationnels. C'est ainsi que naissent les grands projets, lorsque les ressources organisationnelles de l'État rencontrent l'enthousiasme de la population. C'est notre philosophie de la cause commune, dont le philosophe russe Nikolai Fedorov a rêvé.

De toutes les affaires possibles, nous sommes toujours intéressés par un business commun à grande échelle, en accord avec les rêves russes, les espaces et les rythmes millénaires de l'Eurasie. Le travail d'équipe créatif du peuple et de l'État est la clé du réveil et de la renaissance de notre pays, c'est notre principe séculaire de Veche et Sobor. Après tout, le véritable pouvoir stable et fort ne se mesurera pas à l'aune du classement des partis, du revenu par habitant ou de la croissance du PIB. Un État réellement stable est toujours une consonance entre la volonté du peuple et les autorités laïques, une résonance créative de leurs pensées et de leurs actes, et une symphonie de leur mission historique.

Il en a toujours été ainsi, lorsque l'État russe était au sommet de sa puissance et de son influence. Notre métier est seulement de revenir à nous-mêmes, de réaliser nos grands rêves.

Oleg Rozanov

http://olegrozanov.ru

Oleg Rozanov (né en 1969) est une personnalité publique, journaliste, directeur du centre d'information et d'analyse "Lance de Peresvet". Membre régulier du Club d'Izborsk. Depuis 2015 - Secrétaire responsable du Club d'Izborsk pour les activités régionales et internationales. Depuis 2016 - Premier vice-président du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.