Restaurants ouverts, pas de masque obligatoire, que se passe-t-il réellement en Suède ? (Nexus/Breizh Info, 16 janvier 2021)

Le commentaire de Annwyn publié le 25 janvier sur la republication de ce reportage de Nexus/Breizh Info par Strategika.fr:

https://strategika.fr/2021/01/25/restaurants-ouverts-pas-de-masque-obligatoire-que-se-passe-t-il-reellement-en-suede/

La France, Eternelle et Universelle, mais malmenée et violentée par des nuisibles dont le projet, fatalement, est en voie d’effondrement. Explication :

Le véritable pouvoir aujourd’hui n’est pas à rechercher dans l’apparence des arcanes politiques, il se cache derrière l’anonymat des capitaux et dans les paradis fiscaux. Le véritable pouvoir auxquelles sont soumises les populations, maintenues dans la naïveté et l’inconscience, est économique : il appartient aux principaux détenteurs de capitaux de la planète ; lesquels ont tant et si bien œuvrés depuis des centaines d’années qu’ils sont devenus propriétaires directs et/ou indirects de la majeure partie des actifs tangibles de ce monde. Depuis le XVIIIème siècle, les principaux banquiers sont étroitement interconnectés entre eux et ont des intérêts communs et liés. Les activités de ces banquiers sont structurellement internationales, leurs intérêts pouvant être qualifiés d’apatrides, ou plus exactement de supranationaux, en ce sens qu’ils n’ont aucun rapport avec un quelconque « intérêt national » au sens culturel et géographique du terme « national ».

Aussi, la France, comme les USA et ses alliés, n’est plus depuis le début du XXème siècle, au minimum, gouvernés par ce qu’on appelle un phénomène politique qui représente l’intérêt commun, mais par un cartel d’entreprises dirigé par les principales banques globales d’investissement qui ont leur quartier général, depuis Oliver Cromwell, à la City de Londres. En réalité, les Etats occidentaux n’existent plus car ils ont été privatisés lorsque le contrôle de leurs monnaies est tombé dans les mains des banquiers privés, ce qui explique, en Europe, l’apparition des institutions européennes, qui ne sont que la formalisation politique (traités de Maastricht et Lisbonne) de cette capture des règles d’organisation des peuples par des intérêts privés.

Ainsi, le contrôle de la monnaie par cette oligarchie, et son système de la dette, conjuguée au principe de l’entreprise anonyme, sont les armes du servage d’aujourd’hui au même titre que l’épée et la lance étaient celles du servage d’hier.

En réalité, et dans l’objectif de hâter sa prochaine disparition volontaire, les autorités politiques en charge de la France, et cela est si évident aujourd’hui avec Macron, cet ancien grouillot des « finances » devenu banquier d’affaires chez Rothschild & Cie, relaient avec zèle, voire même anticipent, l’agenda mondialiste, c’est-à-dire de ses maîtres, consistant à appauvrir matériellement, physiquement et moralement la plus grande masse des gens peuplant la planète au profit de quelques usurpateurs, véritables escrocs économiques qui ont, aujourd’hui, pris l’ascendant sur les pouvoirs politiques des États.

La politique généreusement appliquée sur le territoire français est 100% « globaliste » ; elle fait, à ce titre, fort peu de cas des petites gens et des petites et moyennes entreprises pour, au contraire, laisser la part du lion aux multinationales et à leurs propriétaires anonymes.

En conclusion, la France qui n’a aucune politique, et encore moins de politique socialiste, dans le sens « social » du terme, est en revanche l’un des principaux fers de lance de l’agenda globaliste, lequel prospère sur le développement de la misère humaine.

La condition de la Femme en Suède, semblant bien moins noyautée par un pseudo féminisme de « Loge » malgré les tentatives incessantes depuis le XVIIIème siècle, explique peut-être aussi, et au-delà des comparaisons démographiques, que ses élites soient, actuellement, bien moins idiotes et corrompues qu’en France.

Le principe maternel, dit Bachofen, c’est la communauté sans restriction ni limite autre que celle de la Nature. De ce principe découle celui de la fraternité générale, de l’égalité, de la liberté. C’est le fondement des Etats gynécocratiques : l’absence de querelles, de discordes, l’aversion profonde de tout ce qui peut entraver la liberté, telles sont les caractéristiques de ces communautés.