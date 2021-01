Sergei Cherniakhovsky : Le coup d'État. De la démocratie élitiste à l'autocratie oligarchique (Club d'Izborsk, 18 janvier 2021)

Sergei Cherniakhovsky : Le coup d'État. De la démocratie élitiste à l'autocratie oligarchique

18 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20544

Aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé : un coup d'État. En gros, tout le monde est d'accord, mais le résultat de ce coup d'État déplaît à certaines personnes, qui appellent les choses par leur nom. D'autres sont d'accord et, se cachant derrière une certaine interprétation de la loi, ils prétendent que s'ils peuvent interpréter la loi en leur faveur, ils peuvent la considérer comme respectée, et que s'ils la considèrent comme respectée, ils peuvent nier qu'un coup d'État a eu lieu.

Ils ne se souviennent pas du petit détail selon lequel la prise du pouvoir par Hitler en Allemagne n'a pas formellement violé la loi.

Officiellement, M. Trump quitte lui aussi la fonction de président des États-Unis non pas pour être renversé par l'armée ou par une foule de militants exaltés, mais simplement à la fin de son mandat, à la fin de la prochaine élection présidentielle et à la fin de son incapacité à contester ces résultats devant les tribunaux.

Le fait que les résultats des élections aient été truqués et que les tribunaux aient simplement refusé d'accepter les revendications de la campagne de Trump ou déclaré que les preuves présentées étaient sans importance est un départ dans l'ombre et ne reste qu'un sujet de chamailleries mutuelles entre les parties.

De plus, les falsifications elles-mêmes s'avèrent légitimes. Le principal outil s'est avéré être des lois d'État adoptées avant le vote qui élargissent les bulletins de vote par correspondance, permettant d'ajouter n'importe quel nombre de bulletins frauduleux remplis par de vrais électeurs à de vrais bulletins remplis par de vrais électeurs dans un scrutin fermé.

Sans parler du fait qu'il y avait aussi des personnes mortes depuis longtemps parmi les électeurs en question au nom desquels les bulletins ont été déposés, dans certains cas, il y avait beaucoup plus de bulletins que n'importe quel électeur, même fictif.

Les bulletins de vote étaient accompagnés de votes inconnus, et le système de protection des "deux enveloppes" - l'enveloppe extérieure portant le nom de l'électeur et l'enveloppe intérieure anonyme - a été surmonté avec succès, à la fois manuellement et à l'aide de machines spéciales qui ouvraient les enveloppes extérieures par lots et ne permettaient pas de vérifier la correspondance de l'enveloppe envoyée au véritable électeur. Quelque part, Trump a été autorisé à organiser un recomptage des votes, mais cela n'a servi à rien : les bulletins frauduleux avaient déjà été dissous dans la masse générale - mais ils existaient vraiment, et le recomptage était sans fin.

Aujourd'hui, on reproche au système de vote américain d'être "archaïque" au motif que le président est élu non pas par le vote direct des citoyens, mais par les électeurs qui sont élus par eux, et qu'il s'avère donc que les électeurs peuvent obtenir plus de voix que celui qui en obtient moins. Et personne ne veut admettre que, premièrement, ce facteur n'a joué aucun rôle dans cette élection particulière, et deuxièmement, que ce n'est pas du tout le cas.

Le système de vote électoral ne semble qu'étrange, archaïque et dénué de sens. En fait, elle résout le problème très concret de l'équilibre entre la volonté de la somme des électeurs de l'ensemble du pays et la volonté des électeurs de la somme des États. En d'autres termes, pour devenir président d'un pays composé de cinquante États, il n'est pas nécessaire d'avoir le soutien de la majorité des électeurs, mais le soutien de la majorité dans la plupart des États.

Le problème, cependant, était autre : d'une part, il s'agissait de ce qu'on appelait le "vote par correspondance", c'est-à-dire essentiellement le vote à distance, éliminant la possibilité d'une identification fiable de l'électeur et l'acte de sa volonté personnelle.

Le vote de masse à distance n'est pas archaïque. La distance de masse est plutôt quelque chose qui relève de la sphère de l'innovation.

D'autre part, le problème se trouve dans la dilution des modalités de présentation des bulletins, c'est-à-dire dans le flou des jours de vote : si, comme cela s'est produit dans d'autres États, quelques heures avant le début du vote, il s'avère que jusqu'à 90 % des voix ont été déposées en avance, ou, à l'inverse, s'il s'avère que 40 % des voix sont présentées à la commission électorale après le dépouillement du reste, il n'y a presque aucune raison de croire que les résultats sont fiables.

Toutes ces circonstances ont été complètement ignorées par le système judiciaire américain, qui n'a pas tenu compte des circonstances à l'origine du manque de fiabilité du vote, mais a exigé que les preuves de falsifications soient présentées. Ou en refusant tout simplement d'accepter les demandes - comme l'a fait la Cour suprême des États-Unis, soit deux tiers de ceux qui étaient censés être des partisans de Trump.

Et la véritable preuve de la fraude électorale est en fait précisément le refus des juges à différents niveaux d'entendre le fond de l'affaire ou de s'en saisir : c'est en refusant de l'entendre que les juges ont en effet reconnu que s'ils le faisaient, ils seraient contraints d'accepter que Trump avait raison.

Pourquoi se sont-ils comportés ainsi ? En partie parce qu'ils ont été intimidés par les actions terroristes estivales des militants du Parti démocratique, composé d'Afro-Nazis et d'homosexuels. En partie parce qu'ils voulaient se soustraire à leurs responsabilités. Et en partie parce que tout cela était une manifestation de la conspiration et de la trahison de l'élite républicaine, qui n'était pas non plus ravie qu'en 2016, Trump soit devenu candidat à la présidence puis président, au mépris des deux et de la machine du parti républicain.

Et tout cela rappelait beaucoup la situation qui prévalait après la prise de pouvoir à Moscou en août 1991 par Boris Eltsine et ses partisans et son décret interdisant effectivement le PCUS, lorsque les tribunaux de Moscou et de Russie à tous les niveaux, ainsi que les organes de contrôle des poursuites, ont lâchement refusé d'accepter les poursuites des citoyens et des structures du parti qui tentaient de contester légalement ce décret.

Il y a eu un coup d'État là-bas, lorsque son chef a pris le pouvoir et a déclaré "putschistes" ceux qui s'opposaient à lui, et il y a eu un coup d'État ici, lorsque sa première personne nominale a pris le pouvoir et a déclaré "terroristes intérieurs" ceux qui s'opposaient à lui. Malgré la différence marginale, l'histoire se déplace et se répète : de Boris Eltsine à Joe Biden.

En tout cas, tant le refus de la Cour suprême d'entendre un procès pour inconstitutionnalité des élections au Texas en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin, que le comportement du vice-président Pence le 6 janvier, lorsqu'il a refusé pour la première fois de reconnaître l'autorité des électeurs des États contestés, a ensuite convoqué la Garde nationale pour protéger les opposants de Trump contre les insurgés, puis a donné lieu à un coup d'État en proclamant Biden président reconnu des États-Unis - toutes ces mesures étaient des trahisons flagrantes de Trump personnellement et de la Constitution américaine en tant que telle.

Et en parlant des événements du 6 janvier 2021 et de la "prise d'assaut du Capitole", que le premier chef du coup d'État Joe Biden a déclaré "non pas une protestation, mais une insurrection", il s'agissait certainement au moins d'une tentative d'insurrection. Elle fut désorganisée et spontanée, rappelant les soulèvements anti-Thermidoriens des Sans-culottes parisiens à Germinal et Prairial, lorsqu'ils s'emparèrent du Couvent à deux reprises par mois d'intervalle, mais, dépourvus des chefs jacobins exécutés dans le Thermidor de 1794, ils ne firent qu'errer et ne surent pas disposer de leur victoire.

Ce soulèvement (ou tentative de soulèvement) fait au moins honneur aux Américains qui ont au moins essayé de défendre leur pays et leur constitution contre un coup d'État qui s'est appuyé sur la terreur néofasciste antérieure des Afro-nazis et de la communauté gay, sur une fraude massive et flagrante lors de l'élection présidentielle de novembre 2020.

Oui, nous aurions dû être plus déterminés et organisés. Oui, ils n'auraient pas dû être aussi naïfs et pacifiques. Oui, ils n'avaient pas de dirigeants, et ces mêmes dirigeants républicains les ont trahis. Mais au moins, ils ont essayé de sauver l'honneur de la démocratie américaine face à un coup d'État oligarchique.

Et deuxièmement, en se rebellant, ils avaient le droit de le faire. Le droit de révolte est la base morale et juridique de l'existence de l'État américain : "...Lorsqu'une longue série d'abus et d'agressions, poursuivant invariablement le même but, cherchent à les soumettre au despotisme total, c'est leur droit, c'est leur devoir de renverser ce gouvernement et d'établir de nouvelles garanties pour sauvegarder leur sécurité future" - Déclaration d'indépendance des États-Unis (adoptée par le Congrès continental le 4 juillet 1776).

Et en niant le droit du peuple à la révolte, l'élite américaine nie le droit d'existence des États-Unis eux-mêmes. Il reste seulement à savoir pourquoi tout le monde devrait le reconnaître.

Oui, il y a un coup d'État aux États-Unis. Le fait qu'il puisse être interprété comme ne violant pas les lois si l'on veut, n'a que peu d'importance : le pouvoir a été remplacé sur la base de résultats de vote truqués, le système judiciaire s'est auto-détruit et l'élite politique des États-Unis a conspiré pour soutenir le coup d'État.

Seulement, il ne s'agit pas d'un coup de palais, lorsque le pouvoir passe d'une élite à une autre : l'élite républicaine a soutenu le coup parce qu'elle ne l'a pas tant enlevé du pouvoir que lui a rendu, elle s'est plutôt sentie enlevée sous Trump en tant que politicien clairement non élitiste qui s'est appuyé directement sur le parti républicain de base et sur l'humeur publique de "l'Amérique classique", sur l'opinion des électeurs.

C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État d'une partie de l'élite contre une autre, ni d'un transfert de pouvoir d'un parti à un autre. Il s'agissait d'un coup d'Etat d'élite contre un leader qui essayait de gouverner à l'écart de l'élite en s'appuyant directement sur les masses. Autrement dit, l'élite a rejeté toute revendication de la base à participer à la gouvernance du pays.

Et ce changement de sujet de décision ne s'est pas fait par le biais d'un appel compétitif aux électeurs et de la reconnaissance de leur droit à élire leur propre pouvoir, ce qui se produit dans le cadre du soi-disant "modèle libéral-démocrate", lorsque le peuple élit des intermédiaires qui exercent le pouvoir en son nom. Et même pas en manipulant les sentiments des électeurs, ce qui s'est passé jusqu'à présent pour la plupart. Et ce, même pas dans le cadre du modèle de démocratie élitiste dans lequel les masses ne sont pas vraiment autorisées à influencer le pouvoir, et elles n'ont que le droit de choisir quelle élite a le droit de gouverner pratiquement sans contrôle en son nom.

Tous les modèles cités reconnaissent d'une manière ou d'une autre et sont basés sur le fait qu'au moins formellement la source du pouvoir est le peuple et que, d'une manière ou d'une autre, il faut gagner la bataille pour ses votes : "la voix du peuple compte".

La falsification massive et flagrante non pas des résultats du vote - les résultats du vote sont représentés dans les bulletins de vote - mais des résultats de l'expression de la volonté a fait que l'élite américaine ne croyait plus en sa capacité et en son aptitude à convaincre la majorité des électeurs de son bien-fondé et de son attrait, ni même à manipuler leurs sentiments. Ils se sont tournés pour ne pas influencer l'esprit ou même les préjugés des électeurs, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu qu'ils n'avaient rien à dire au peuple, et que tout ce qu'ils pourraient dire serait rejeté par le peuple simplement parce qu'ils le leur diraient.

En misant sur la falsification massive de la volonté, ils ont admis qu'ils ne pouvaient gouverner qu'en ignorant la volonté et les sentiments du peuple.

Si la vieille démocratie américaine glorifiée est née d'une démocratie participative - "Gouvernement du peuple, avec la participation du peuple lui-même et dans l'intérêt du peuple lui-même" - elle a plutôt pris, même à l'époque où ces mots ont été prononcés, les traits du "modèle libéral-démocratique", où des "intermédiaires", mais véritablement choisis par le peuple, règnent. Le développement des grands médias après la Seconde Guerre mondiale a permis de manipuler l'humeur du public à grande échelle en injectant dans la société en peu de temps des volumes d'informations que la conscience de masse n'a pas le temps de comprendre de manière critique et auxquels elle réagit sur le plan émotionnel.

En conséquence, le système américain a acquis au cours des dernières décennies les caractéristiques d'un modèle de "démocratie élitiste" dans lequel l'électeur ne choisit même pas entre les notables politiques et entre les clans d'élite qui exercent le pouvoir. Et sont privés de la capacité de contrôler ces clans de quelque manière que ce soit - mais conservent le droit d'influencer le choix entre eux.

2016 a montré que l'Amérique est tellement fatiguée de ces clans qu'elle a choisi de se tourner vers la démocratie plébiscitaire - le modèle qui existe depuis l'Antiquité, que le demos a mis en contraste avec la règle de l'aristocratie tribale et de la noblesse en général : en fait, d'où est née la démocratie grecque classique - un avocat du peuple habilité par le peuple à supprimer les riches et les nobles.

Dire ce que Trump a fait de mal, pas complètement et pas assez résolument, ce qu'il n'a pas osé faire comme il l'avait promis, ce qu'il n'a pas pris de mesures radicales pour "assécher le marais" et quelles erreurs il a commises est un autre sujet.

Mais son arrivée et son style ont été perçus par l'élite des Etats comme un souffle de mort. Et ils ont décidé d'essayer de s'assurer pour toujours : et ils ont décidé de prendre le pouvoir aujourd'hui - ne serait-ce qu'au prix de la destruction de la tradition américaine et de la démocratie américaine, aussi controversées qu'elles aient pu être tout au long de leur histoire, en changeant le modèle de gouvernement et en choisissant le passage de la "démocratie élitiste" à "l'autoritarisme oligarchique". Et un autoritarisme oligarchique anonyme, où une minorité règne, mais où ceux qui prennent réellement les décisions ne sont pas rendus publics : nous ne savons pas qui a réellement pris les décisions concernant la fraude électorale, qui a décidé de fermer les canaux de communication pour Trump, qui a fourni et coordonné la trahison de l'élite républicaine, y compris le vice-président et les membres de la Cour suprême.

Mais s'ils étaient dirigés par les clans, en particulier les clans largement anonymes représentant les secteurs économiques les plus réactionnaires et les plus improductifs, régis par une Constitution défectueuse, ils nieraient le droit des masses à exprimer leur volonté et rejetteraient les bases de l'existence de ce qui était considéré comme l'"Amérique démocratique", niant les droits de leurs opposants et les menaçant d'une interdiction de voyager et de leur capacité à exprimer leurs opinions. Et qui plus est, en soutenant leur pouvoir par l'intimidation de la société par les Afro-nazis et les militants homosexuels - un tel pouvoir n'est que trop semblable au fascisme pur et simple. Bien qu'avec une base idéologique complètement différente de celle des fascistes allemands de 1930, qui semblent être naïfs et primitifs aujourd'hui.

En fait, aucune personne ayant étudié l'histoire et le système politique des États-Unis, même un peu, n'a jamais cru à l'image de la "démocratie américaine parfaite" - trop souvent, des présidents et des candidats à la présidence y ont été assassinés et exilés : ce n'est qu'après 1945 que Franklin Roosevelt, John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, Richard Nixon ont été exilés, auxquels s'ajoute aujourd'hui Donald Trump.

Mais auparavant, même sans être une démocratie à part entière, les États-Unis avaient une certaine base pour revendiquer officiellement ce statut. Aujourd'hui, ils perdent ce droit.

Il faut simplement admettre ouvertement que nous n'avons pas affaire au passé, même s'il s'agissait d'une démocratie "bourgeoise", mais à une oligarchie autoritaire qui a usurpé le pouvoir.

Ce qui constitue désormais une menace totale pour le reste du monde.

Sergei Chernyakhovsky

Sergei Chernyakhovsky (né en 1956) est un philosophe politique, politologue et publiciste russe. Membre titulaire de l'Académie des sciences politiques, docteur en sciences politiques, professeur de l'Université d'État de Moscou. Conseiller du président de l'Université internationale indépendante des sciences environnementales et politiques. Membre du Conseil public du ministère de la Culture de la Fédération de Russie. Membre permanent du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par le Rouge et le Blanc.