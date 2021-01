Sergey Pisarev : Pourquoi le père Sergius (Romanov) a-t-il été arrêté ? (Club d'Izborsk, 14 janvier 2021)

Sergey Pisarev : Pourquoi le père Sergius (Romanov) a-t-il été arrêté ?

14 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20518

Dans la nuit du 29 décembre, la police anti-émeute et Rosgvardia ont pris d'assaut le couvent de Sredneuralsk, détenant et transportant l'ancien higoumène Sergius (Romanov) à Moscou. Le 30 décembre, le tribunal Basmanny de Moscou a ordonné sa détention jusqu'au 28 février 2021.

Une procédure pénale au titre de l'article 110.1 ("Incitation au suicide") a été engagée contre le prêtre disgracié, a rapporté la TASS. En outre, des accusations ont été portées au titre de l'article 148 ("Violation du droit à la liberté de conscience et de religion"), 330 ("Autonomie").

Pourquoi les autorités laïques se sont-elles jointes au conflit entre le père Sergius et l'EOR ? Qui est à blâmer pour son escalade ? Est-il possible de l'éteindre ? Quelles sont ses conséquences pour l'Église et la société dans son ensemble ?

A ces questions et à d'autres encore, le président du fonds "Entrepreneur russe", un expert de l'ERO Serge Pisarev, répond dans une interview.

- Serge Vladimirovich, le conflit entre le père Sergius (Romanov) et l'Eglise orthodoxe russe (EOR) est déjà qualifié de nouvelle scission par beaucoup. Pourquoi ce mouvement prend-il de plus en plus d'ampleur ? A qui profite cette confrontation irréconciliable ?

- Une véritable guerre de l'information a été déclenchée contre le père Sergius au cours des derniers mois. Même les dirigeants des mouvements patriotiques et des experts orthodoxes bien connus, dont le sectologue de l'EOR Alexandre Dvorkine et le spécialiste des questions religieuses Andreï Tkatchev, accusent le père Serge comme ils le disent, de tous les péchés mortels. On dit que c'est un ancien voleur et meurtrier qui a été illégalement ordonné prêtre. S'insurge contre le ROC et les autorités laïques. Appels au suicide. Impliqué dans des abus sexuels sur des enfants. Tsarebonik sectaire, schismatique, dissident covidien, etc.

J'ai une contre-question : et si le père Sergius, dans ses sermons (au contenu souvent très ambigu), ne critiquait pas les autorités et les instances de l'Eglise, les dirigeants de l'Eglise orthodoxe russe et les autorités laïques auraient-ils des revendications à son égard ? Très probablement non. Si le père Sergius a construit des monastères et, comme on dit, "s'est tenu à l'écart de la politique", sa biographie et son passé étaient largement connus et assez "canoniques". Les sectes, les érudits religieux, les experts orthodoxes et les théologiens, pour des raisons évidentes, n'ont pas soulevé ce sujet.

- Pourquoi les patriotes et les experts orthodoxes n'ont-ils pas soulevé ces accusations auparavant ?

- De deux choses l'une : soit ils ont renforcé leur connaissance de la sectologie et des études religieuses au cours de l'année écoulée, soit ils ont entendu (ressenti) le commandement : "fas" ("maintenant vous pouvez"). Je connais le prêtre, malgré le profond respect que je lui porte, même pour moi, beaucoup de ses déclarations sont incompréhensibles et inacceptables. Mais en accusant le diacre de l'EOR d'être un faux prêtre, un hypnothérapeute, un meurtrier et presque un pédophile qui appelle les enfants au suicide, ceux qui disent cela ne portent-ils pas un coup dévastateur à l'EOR elle-même ? Ne deviennent-ils pas involontairement les "fantassins" de Brzezinski, qui a dit qu'après l'effondrement de l'URSS, l'Occident n'avait qu'un seul ennemi - l'Église orthodoxe russe ? Sans parler du fait que ces accusations ambiguës ne font que renforcer la foi dans la justesse du père Sergius et de ses déjà nombreux partisans et défenseurs.

- Et pourtant, qu'est-ce qui est si répréhensible que le clergé disgracié proclame ?

- Dans ses sermons, il accuse le leadership de l'EOR, dont le patriarche Kirill, dans la fermeture des églises lors du "couronnement" de la pandémie, dans le péché d'œcuménisme, dans les contacts et le rapprochement avec l'Eglise catholique romaine. Il avait des plaintes contre le président parce qu'il aurait trahi les intérêts de la Russie. Pour ces raisons, il a qualifié le patriarche Kirill et le président Poutine d'anti-Christ, ce qui, à mon avis, est une exagération évidente et grossière.

Sa demande que le Patriarche et le Président viennent à lui pour se repentir de leurs péchés, et dans les trois jours ("... sinon un châtiment céleste attend la Russie tout entière") ressemble au mieux à l'ultime naïveté politique, au pire à une provocation, avec des éléments de masochisme et d'immense hubris. Pour les personnes qui connaissent le père Sergius (du moins pour moi et pour ceux que je connais), tout cela est extrêmement incompréhensible, inexplicable et différent de l'ancien père Sergius.

Il y a eu des déclarations qui, si vous voulez, peuvent être classées comme "antisémites", "incitant à la dissension interethnique" : la prise de pouvoir en Russie par des maçons juifs, etc. Ce thème a été soutenu et développé par la personnalité politique ukrainienne bien connue - Eduard Hodos. Au fait, l'ancien chef du Congrès juif d'Ukraine.

- Quelle est la puissance des sermons du Père Sergey ? Comment expliquez-vous son phénomène ?

- Le père Sergius est certainement une personnalité brillante et forte, un chef de prière et un prédicateur. Il y a peu de véritables ascètes dans l'Église moderne. C'est grâce aux exploits spirituels de prêtres comme le Père Sergius que l'orthodoxie connaît une seconde naissance depuis 25 ans.

D'une part, les paroissiens sont soudoyés par la pure audace de ses dénonciations, il, comme on dit, coupe la vérité dans la peau ! D'autre part, il manque clairement d'alphabétisation politique, ce qui frise parfois la naïveté pure et simple. Mais pour lui, c'est tout naturel, car "il ne s'intéresse pas à la politique", "il ne regarde pas la télévision", il vit dans les bois et consacre son temps et son énergie à la prière et à la vie monastique au sens large du terme.

C'est son ascèse, ses actes et son service sincère à Dieu qui rendent ses sermons particulièrement forts, attirent des milliers de fidèles au monastère. Lorsqu'un homme croit profondément et sincèrement, il devient un berger par essence. Mais le service formel, "ni chaud ni froid", détourne les paroissiens potentiels de l'Église, qui, malheureusement, se trouve "encore" dans l'EOR contemporaine.

- Quand les motifs et les accusations politiques des sermons du père Sergius sont-ils apparus ?

- À en juger par les publications dans les médias, elles ont coïncidé dans le temps avec la pandémie du coronavirus et l'interdiction partielle des services au printemps 2020. C'est à peu près à cette époque que le journaliste Vsevolod Moguchev, qui se fait alors appeler son attaché de presse, apparaît dans l'entourage du père Sergius. À son initiative, les sermons du père Sergius ont commencé à être largement reproduits par le biais des réseaux sociaux, principalement YouTube. Le père Sergius a commencé à lire des textes sur papier et beaucoup de gens ont eu l'impression qu'il ne les avait pas préparés lui-même. Des tournures de discours qui ne sont pas typiques pour lui et qu'il prononce parfois à peine commencent à apparaître dans son vocabulaire.

Sans le vouloir, on pense que quelqu'un qui s'intéresse à ce conflit pourrait "amener" un tel porte-parole au Père Sergius. Peut-être est-il judicieux de savoir qui a exactement préparé ces textes ? Et pourquoi y a-t-il eu une telle dérive vers la politique et les appels radicaux ? Auparavant, le père Sergius avait un grand respect pour le président Poutine, surtout après le retour de la Crimée, et il a lui-même visité la péninsule après 2014 avec une mission spirituelle spéciale ("Bienheureux les artisans de la paix").

- Que sait-on sur le nouvel attaché de presse ?

- Auparavant, il travaillait pour la chaîne de télévision Crik et était loin de l'orthodoxie ; de plus, les médias ont rapporté qu'il était membre d'une certaine loge maçonnique ("Aide au Père Sergius disgracié s'est avéré être membre d'une loge maçonnique"). La récente vidéo de YouTube montrant Moguchev en train d'être arrêté et battu au poste de police ressemble beaucoup à une simulation et pue les relations publiques à bas prix (youtube.com ). Il serait intéressant de suivre le destin de Moguchev, surtout lorsque la mise en scène de la vidéo sera confirmée. Comment le "porte-parole" de l'intrigant intransigeant, son représentant officiel, peut-il être aussi fourbe ? Il est tout à fait possible qu'à l'instigation de quelqu'un, il ait profité de la naïveté politique du père Sergius et l'ait poussé à faire des déclarations radicales. Et maintenant, il peut monétiser sa scandaleuse renommée dans les réseaux sociaux. Sans parler de sa possible implication désintéressée dans toute cette histoire depuis le début. C'est ce que pensent beaucoup de ceux qui ont suivi cette situation.