Shamil Sultanov : Nous devons nous préparer au combat (Club d'Izborsk, 15 janvier 2021)

Shamil Sultanov : Nous devons nous préparer au combat 15 janvier 2021 https://izborsk-club.ru/20523 - Shamil Zagitovich, dans vos discours, vous qualifiez l'année écoulée de début de "l'ère de la grande incertitude". En effet, l'année 2020 est comme ces rares dates dans l'histoire de l'humanité, à partir desquelles, dans l'Antiquité, commençait généralement le compte à rebours vers une nouvelle ère. Mais quel genre d'époque serait-ce ? L'humanité est maintenant comme un hérisson dans le brouillard : tout est tremblant et brumeux, l'avenir est à peine visible, mais il y a toutes sortes de choses effrayantes dans ce brouillard... - De nombreux indicateurs nous permettent de dire que nous sommes réellement entrés dans une nouvelle ère d'incertitude mondiale ou, si vous préférez, d'incertitude stratégique et même civilisationnelle. De quel type d'indicateurs s'agit-il ? Regardons : par exemple, pour la première fois au cours des 70-80 dernières années, la dette extérieure américaine a dépassé le PIB américain (selon les données de l'automne dernier, la dette fédérale américaine était de 21 000 milliards de dollars, et a continué à augmenter régulièrement en raison de la situation de pandémie - ndlr). Cela ne s'est jamais produit auparavant, pas même pendant la Grande Dépression. Autre exemple : sous nos yeux, la civilisation humaine change les règles, rejetant l'ancien ordre établi par les Américains, d'ailleurs, après l'effondrement de l'Union soviétique. Et maintenant ces vieilles règles du jeu, adoptées par les apologistes de la "marche triomphale du capitalisme", ne fonctionnent plus non plus ! Et le gouvernement de Donald Trump l'a vraiment prouvé - parfois de manière amusante, si l'on prend la tentative de relation entre Trump et Kim Jong-un, et parfois de manière dramatique, comme entre les États-Unis et la Russie ou l'Amérique et la Chine. Mais ce ne sont pas seulement les stratégies politiques qui sont bloquées - les mécanismes économiques construits au cours des 30-40 dernières années, pendant la période la plus intense de la mondialisation, ne fonctionnent plus. Les anciennes chaînes économiques se brisent comme des fils fins et, en même temps, on réévalue l'efficacité économique : que signifiera cette efficacité notoire demain ? Ou alors, tournons-nous vers la sphère idéologique : il y a trois ans, en décembre 2017, le Club de Rome a publié son rapport-clé intitulé "Allez ! Capitalisme, myopie, population et destruction de la planète". L'idée principale du rapport était précisément que le vieux monde se terminait et qu'une nouvelle période de l'histoire commençait (le Club des idéologues de Rome est parti du fait que la civilisation humaine s'était auparavant formée dans un "monde vide" avec des territoires inexplorés, des terres non découvertes et des ressources non exploitées. Aujourd'hui, selon les enseignements de l'écologiste et économiste américain Herman Daly, l'humanité est entrée dans une ère de "paix totale", où presque tout a été exploré et maîtrisé, l'écosystème est rempli à ras bord, mais dans ce monde, les gens vivent avec de vieilles habitudes, ce qui peut provoquer une catastrophe inévitable - ed.) Et alors ? Trois ans seulement se sont écoulés depuis que le Club de Rome a averti de la possibilité du début d'une nouvelle ère, et maintenant, en regardant autour de nous, nous voyons de plus en plus de signes de ce "renouveau". De plus en plus, on parle à l'Ouest de "croissance économique zéro". Mais honnêtement, je ne peux pas comprendre ce qu'est la "croissance économique zéro" sous le capitalisme. C'est impossible en principe ! Quelles sont donc les incitations à développer les sphères de production et de commerce ? Si la croissance elle-même, et avec elle les profits, sont réduits à zéro ? C'est pour une chose. Deuxièmement, quoi qu'on en dise, mais la population mondiale continue de croître, ce qui signifie qu'avec une "croissance économique zéro", nous serons très bientôt confrontés (et le sommes déjà) à une forte augmentation de la pauvreté et de l'indigence. La population mondiale s'élève aujourd'hui à plus de 7 milliards 700 millions d'habitants - et la barre des 8 milliards n'est pas loin. Certains ont fait valoir que la perturbation actuelle de la biocénose, dont le coronavirus pandémique actuel est susceptible de faire partie (la réponse de la biosphère à un "monde total"), était directement causée par l'activité humaine. Pour parler franchement, les humains sont devenus une sorte de tumeur cancéreuse de l'organisme vivant de la Terre qui se développe sous nos yeux. Ou, pour dire les choses plus doucement, ce ne sont pas les gens eux-mêmes mais la civilisation actuelle, qui détruit la composante biologique de la planète, et avec elle, d'autres composantes essentielles - l'hydrosphère et l'atmosphère. La phase de civilisation, dont le slogan principal est devenu la production et la consommation de masse, a notamment pour conséquence que, depuis 2011, les océans du monde ne sont plus en mesure de recycler les déchets humains qui y ont été déposés. Ainsi, les océans du monde ont cessé de se nettoyer, et ce depuis près de 10 ans ! - Et en quoi consiste la pollution de l'océan mondial ? - Il existe une liste de choses qui se retrouvent dans les océans chaque année en raison des activités humaines, qu'elles soient amenées par les rivières, proviennent de l'atmosphère polluée ou soient formées par toutes sortes de "réserves", de décharges et autres. Comment ces déchets se dissolvent ou non, ou coulent au fond, formant là de tristes cimetières d'ordures - tout cela a été suivi par les experts au cours des 30 dernières années. Par exemple, alors que le plastique était autrefois recyclé d'une manière ou d'une autre, on peut maintenant trouver des îlots entiers de ce plastique en plein océan intérieur. Parmi les pays en tête de la masse des déchets plastiques (bouteilles, conteneurs, emballages non contrôlés, etc.) figurent la Chine, les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam. Les conséquences sont claires. Le plastique est comprimé en gigantesques îlots de déchets de - parfois ! - des milliers de kilomètres carrés, ne se déplacent nulle part et pourrissent au soleil et dans l'eau. Par exemple, le "Great Pacific garbage patch" est connu pour peser plus de 3,5 millions de tonnes et couvrir plus d'un million de kilomètres carrés. Il y a cinq "garbage patches" au total, celui du Pacifique étant le plus grand d'entre eux. La chose la plus importante, paradoxale et peut-être tragique qui accompagne notre transition vers une nouvelle civilisation est que le développement technologique, malgré tout, se poursuit. Nous entrons rapidement dans la sixième étape technologique.

- Mais peut-être ce modèle nous sauvera-t-il du laisser-aller des quatrième et cinquième modèles technologiques ? Après tout, le gaspillage est une conséquence de ces périodes. - Je n'exclus pas que la sixième voie technologique soit une chose encore plus terrible. Il s'agit d'une percée dans des technologies totalement nouvelles - nano-technologies, bio-technologies, gènes, etc. Mais en même temps, en créant une production entièrement robotisée et en formant des matériaux qui, par leur durabilité et leur qualité, sont absolument incomparables avec ce qui était produit il y a 20 ou 30 ans, les nouvelles technologies projettent une masse énorme et croissante de contradictions et de problèmes - dans la sphère sociale, dans la sphère culturelle, dans l'idéologie, etc. Pour moi, l'exemple le plus brillant est celui des États-Unis, pays le plus performant sur la voie du sixième mode technologique. Selon certaines estimations, environ 16 à 18 % de toute la production américaine actuelle se trouve déjà dans des industries liées d'une manière ou d'une autre à la sixième étape. Mais dans ce contexte, nous pouvons constater qu'un grand nombre de nouveaux problèmes systémiques insolubles sont apparus et augmentent rapidement en Amérique, ce qui en 2020 a en fait rapproché le pays de la guerre civile. Une situation similaire s'est d'ailleurs produite aux États-Unis en 2000, lorsque George W. Bush a remporté les élections et s'est vu refuser la reconnaissance par une partie importante des Américains. Et cela a duré 9 à 10 mois : le pays a en fait été divisé en deux parties. Cette répétition suggère que même l'élite supérieure, le malheureux État profond américain, ne peut pas trouver les moyens d'empêcher une rechute. Ils ne peuvent pas trouver un concept, un modèle et une technologie appropriés. C'est pourquoi nous avons vu plus d'une fois, non seulement aux États-Unis, mais aussi en France et en Allemagne, des foules différentes - souvent des personnes ayant fait des études supérieures, et non de simples prolétaires - descendre dans la rue et être prêtes à se déchirer. Nous avons vu un correspondant d'une chaîne américaine demander à un certain passant : "Que se passera-t-il si les électeurs ne reconnaissent pas Donald Trump comme président des États-Unis ? Et l'homme répondit calmement, comme si cela allait de soi : "Mais nous avons des armes !" - Et pourtant, le "roi" de cette année n'était pas Trump, ni Biden, ni même le Navalny empoisonné, et qui est devenu actif vers la fin du mois de décembre, mais Sa Majesté le Coronavirus. Il y a une raison pour laquelle il a été "couronné" avant d'être présenté au monde : c'est une sorte de virus dans un halo de couronne. Et du haut de son trône, d'où il dirige le monde, COVID-19 n'est pas encore descendu, il reste le "personnage" le plus médiatique. - Pour moi, le coronavirus est avant tout une composante de la nouvelle forme globale et totale de gouvernance humaine qui se crée sous nos yeux. Laissez-moi vous donner un exemple : en 2008-2009, lorsque l'on analysait la manière de sortir de la récession économique de l'époque, on prévoyait qu'en 2013-2014, il y aurait une nouvelle poussée de la crise. Et maintenant, 2019-2020 sera le point culminant de la crise qui peut conduire à de puissants affrontements sociaux, à une déstabilisation imprévisible de divers pays, etc. à l'échelle mondiale. Pour éviter cette déstabilisation sociale mondiale, des dizaines de millions de personnes descendant dans la rue, il a fallu les mettre en "résidence surveillée", les forcer à ne pas quitter le seuil de leur maison. Le coronavirus était-il à la hauteur de la tâche ? Absolument, oui. Et maintenant, un autre point important. Je suis certain que si le monde n'avait pas connu de pandémie de coronavirus, Donald Trump aurait remporté l'élection présidentielle. Car peu importe les fosses d'aisance qui ont été déversées sur lui, le 45e président des États-Unis a été très actif et aurait réussi à traverser le creuset de la campagne électorale. Et au milieu du coronavirus et des anti-records que les soins de santé américains étaient en train de mettre en place, ses opposants s'attendaient à ce que Trump se fasse cracher dessus de la tête aux pieds d'ici la fin octobre et soit obligé de partir comme un chien pleurnichard, en pleurant et en s'excusant auprès du grand peuple américain. Mais nous voyons une situation complètement différente : le leader américain a tenu bon jusqu'au bout et a même promis de revenir à la Maison Blanche en 2024. Son comportement - en violation de toutes les règles du jeu politique américain - nous rappelle une fois de plus que Trump est une figure farouchement non systémique, qu'il n'appartient pas au plus haut establishment des États-Unis et qu'il n'y a jamais été invité. De plus, il a vécu la collision avec la machine à énergie américaine sur sa propre peau - souvenez-vous, il a fait faillite à 5 reprises. Il est impossible de parler de lui comme d'un homme d'affaires prospère et d'un génie du commerce exceptionnel. Il est tombé à plusieurs reprises, mais s'est rétabli plus tard aux dépens de l'argent de sa famille. Donald Trump a acquis sa popularité pré-présidentielle principalement grâce à sa participation au show-business, et non à l'industrie de la construction. Et en ce sens, il représentait le pire scénario pour l'État profond américain - comme un populiste hypocrite qui conteste sans consulter personne, qui fait appel à la foule et à ses bas instincts, qui réprimande le gouvernement fédéral, etc. En ce sens, Trump a eu des adeptes après 2016 - on les voit aussi en Espagne, en Italie, en Grèce et en Allemagne. Il y a eu une vague populiste à travers le monde dit civilisé. Mais contrairement au populisme des années 20, par exemple, ce populisme n'a aucun fondement théorique. Alors que le socialisme gagnait en force en tant que mouvement institutionnel il y a 100 ans, le fascisme a émergé et le mouvement nazi est né. Un grand nombre de sociétés mystiques sont apparues dans le monde entier. Aujourd'hui, rien de tout cela n'existe encore - la théorie, précisément en tant que réflexion anticipative, ne joue aucun rôle. D'autre part, du point de vue de l'État profond, il y a des populistes qui sont prêts à tout détruire pour satisfaire leur propre "ego" - une forme si particulière de masturbation politique. Bien sûr, pour cette raison, 2020 était censé être un slogan tacite de destruction de Trump - en tant que populiste majeur et flagrant. Eh bien, Trump a été éliminé, et le coronavirus a joué son rôle pas si subtil que ça. Un troisième exemple. Quel était le principal problème qui se posait à la communauté mondiale depuis 2004-2005 jusqu'à aujourd'hui ? Il s'agit des frictions croissantes entre les États-Unis et la Chine et, plus largement, entre l'Occident et la Chine. Je me permettrai d'établir un parallèle : les événements des 10-12 prochaines années ressembleront dans une certaine mesure à ce qui s'est passé de 1900 à 1912. Et surtout sur la scène géopolitique. Souvenez-vous : à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il y avait deux centres de pouvoir dans le monde (ils étaient alors entièrement européens) : l'empire traditionnel britannique d'une part, et l'empire allemand attaquant et effronté d'autre part. Et maintenant ? Il y a l'Amérique, et puis il y a la Chine. Et autour d'eux, des coalitions se forment. Tout comme il y a plus de 100 ans, l'Empire russe ou l'ancien Empire austro-hongrois des Habsbourg ont été contraints de conclure des alliances - l'Entente ou la Triple Alliance, respectivement. Cela a ensuite conduit à la Première Guerre mondiale. Puis les deux coalitions se sont affaiblies et une troisième force est apparue - l'Amérique. Qui peut aujourd'hui prétendre être une telle troisième force ? C'est le coronavirus et, en ce moment même, il a affaibli la possibilité d'une guerre totale des hybrides. Bien que les Chinois n'aient pas été très pacifiques ces derniers temps, ils ont menacé les Américains, en criant qu'ils étaient prêts à envoyer leurs navires à Taïwan, et en décembre, ils ont organisé des exercices dans le détroit au large des côtes de l'île, de sorte que la marine et l'armée de l'air taïwanaises ont été mises en état d'alerte maximale. Mais tout cela n'était qu'un jeu, et la réalité est qu'une guerre mondiale entre la Chine et les États-Unis est désormais impossible. Notez qu'une nouvelle guerre mondiale ne peut être qu'entre la RPC et les États-Unis, ou plutôt, entre leurs deux coalitions mondiales. De plus, la coalition américaine potentielle compte jusqu'à 80-90 pays, tandis que la coalition chinoise compte environ 50-60 États. - Bien sûr, si l'on prend la coalition chinoise, la Russie est l'un des principaux pays. - Oui, il est sur l'une des premières places, même si c'est très compliqué avec la Russie comme partisan de la Chine. Parce qu'une partie considérable de l'élite russe s'oppose à cette orientation vers Pékin. L'année dernière, avant même la pandémie, j'ai eu l'occasion de communiquer avec certains membres de l'élite de Saint-Pétersbourg, par exemple - eh bien, j'ai rarement vu quelqu'un adopter une position aussi farouche contre la Chine. De plus, ces personnes - bien sûr, dans les limites du politiquement correct - ont opposé leurs vues à la position de Poutine. Et dans l'ensemble, la composition des alliés de la Chine semble jusqu'à présent beaucoup plus faible que celle des Américains. Les Chinois sont bien conscients qu'ils ne sont pas encore prêts pour une grande guerre "chaude". Le dernier, le 19e Congrès du PCC - Parti communiste chinois, comme nous le savons, a admis que l'équilibre avec les États-Unis peut difficilement être atteint d'ici 2035. Mais nous savons que le problème de la guerre peut se poser spontanément, contrairement au bon sens, comme en 1914, lorsque personne ne semblait vouloir la guerre. Ne serait-ce que parce que tous les rois et tsars d'Europe sont liés les uns aux autres. La guerre a commencé comme si elle était toute seule. Et je vois l'effet positif du coronavirus dans la mesure où il a réduit la menace d'une telle guerre spontanée. - Mais COVID-19 lui-même est spontané ? Est-ce le résultat d'une dégradation naturelle de la biocénose, ou est-ce une arme biologique calculée lancée dans le monde ? - Mon hypothèse est que la pandémie actuelle a tout pour elle : spontanéité, prévoyance et conspiration. Si nous avions une biosphère parfaite, que nous y jetions ou non des armes biologiques, cela aurait été limité à une épidémie localisée. Et le coronavirus n'aurait pas été plus loin que Wuhan, peut-être n'aurait-il pas du tout affecté les humains, coincés dans le règne animal. Mais si la biosphère elle-même est déjà malade, la fuite américano-chinoise d'armes biologiques (rappelons que les spécialistes chinois ont largement coopéré avec les Américains à Wuhan) a dû se transformer en catastrophe. Il est tout à fait possible que cette fuite ait été considérée comme faisant partie d'une expérience à grande échelle. Comment cela s'est passé, nous le saurons dans 20 ans au mieux, si jamais. Pour l'instant, nous pouvons affirmer que les conditions appropriées (une biocénose malade) ont été créées pour la propagation de COVID-19. Pour contenir la Chine, faire tomber Trump, établir un nouveau cycle de coopération mondiale entre les États-Unis et l'Europe, et clouer la Russie. À cet égard, l'idée d'un nouveau modèle de gouvernance est dans l'esprit de quelqu'un. Et ce n'est même pas une question d'indicateurs médicaux - après tout, nous ne savons pas vraiment combien de personnes sont mortes du coronavirus et combien sont mortes de maladies connexes. J'ai lu que, par exemple, jusqu'à 17 millions de personnes meurent chaque année de toutes les formes de pneumonie. D'après COVID-19 en 2020, moins de 2 millions de personnes sont mortes dans le monde. Lorsque l'OMS parle de 17 millions de décès dus à la pneumonie, tout semble clair ici. D'autre part, rien n'est clair et tout dépend des critères et des paramètres qui guident les systèmes de santé nationaux. Qui figure sur la liste des personnes tuées par le coronavirus ? Ce n'est même pas le virus qui touche un très grand groupe de personnes, mais la peur de celui-ci. - Oui, l'année écoulée pourrait bien être appelée "l'année de l'horreur". Toutes sortes de peurs ont précédé le coronavirus comme la cavalerie de l'apocalypse. - Et qui est touché par ces craintes en premier lieu ? Quelle est la caractéristique sociobiologique de la peur dans le monde moderne ? - En règle générale, cette peur est une peur de masse qui touche de vastes segments de la population. - Et quelle est la raison de son caractère de masse ? Je tiens à dire que la civilisation actuelle, qui va inévitablement vers sa fin, a créé une énorme strate d'"imitateurs". Ce sont des personnes qui imitent totalement les stéréotypes et qui sont prêtes à être formées elles-mêmes. Ils sont formés grâce à l'influence complexe des médias, de la télévision, d'Internet, de l'éducation, de la publicité, des rumeurs, de l'appartenance à un clan déterminé, etc. Ici, on dit à une personne moderne : "Vous devez suivre le style. Et pour cette année, le style est un peu "untel". Mais pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi un homme qui réussit devrait-il nécessairement porter une telle marque de montre et non une autre ? Pourquoi devrait-il porter un costume bleu au lieu du noir classique ? Après tout, personne ne se pose sérieusement ces questions. Cela signifie qu'il existe un puissant mécanisme d'imitation qui est incontestable. Si l'on dit à une femme : "Suivez tel ou tel style", toute femme normale devrait répondre : "Je suis une femme unique. Si je suis un style impersonnel, je vais me perdre. Je dois moi-même trouver mon propre style". Mais après tout, il n'y en a que quelques-uns ! Et la proportion de personnes qui sont prêtes à imiter automatiquement et à accepter silencieusement les échantillons, dans la société moderne a atteint 70-80 pour cent ! Au moins ! Une masse critique a été atteinte. Et grâce à la programmation neurolinguistique, aux technologies directes et indirectes de la guerre psychologique, quelqu'un peut influencer les grandes masses humaines. Pas des gens qui agissent de manière rationnelle, mais ceux qui sont prêts à être formés. Ils sont formés - en ce qui concerne le style, la nourriture, les valeurs de la vie, la politique, les autres personnes, les groupes, les sociétés, etc. Mais de la même manière, ils peuvent aussi être formés en relation avec la maladie. Comme l'a fait remarquer l'un de nos universitaires : même avant le coronavirus, les gens mouraient de diverses maladies infectieuses. Cela se passait à la fois en Russie et en Union soviétique, mais personne ne le soulignait. C'était peut-être mauvais, mais d'un autre côté, c'était bien, parce qu'il n'y avait pas d'excitation. Soudain, le monde entier était saisi par une sorte d'hypocondrie généralisée. En quelques mois, les gens s'étaient résignés à l'idée que certains groupes de pouvoir avaient le droit de les enfermer hors de chez eux. Aujourd'hui sous la bannière du coronavirus, demain sous la bannière d'une autre "couronne". - Je tiens à souligner que ce n'est pas sans raison que la figure centrale de la culture de la civilisation moderne est l'acteur. Pas un penseur, pas un écrivain, pas un scientifique capable de réflexion profonde, mais un acteur - un être manipulable et contrôlable, avec une psyché imitative mobile. L'acteur idéal est une marionnette, tirée par des ficelles dans le théâtre conditionnel de Karabas-Barabas. Eh bien, si 70 à 80 % des gens modernes sont des imitateurs, leurs héros sont des acteurs, des comédiens, des stand-ups et autres. - C'est l'une des grandes différences du modèle de civilisation actuel par rapport aux autres civilisations. Dans la civilisation méditerranéenne hellénistique romaine, par exemple, il y avait deux professions très méprisées : le bourreau et l'acteur. Pourquoi un acteur ? Il ne peut même pas s'exprimer, il ne peut que mal jouer avec les autres. "Ils ne vous demanderont pas là-bas pourquoi vous n'êtes pas devenu tel ou tel. On vous y demandera pourquoi vous n'êtes pas devenu vous-même". Dans la civilisation actuelle, en revanche, tout est à l'envers. Et c'est pourquoi un homme de spectacle devient le président des États-Unis. Et le président de l'Ukraine devient un comédien. Et un comédien (Giuseppe Piero Grillo, le fondateur du mouvement de protestation "Five Stars" - ndlr) devient également l'un des principaux hommes politiques en Italie. Cependant, si l'on regarde de plus près les hommes politiques contemporains, ils sont tous des acteurs ! Et très souvent, ce sont de mauvais acteurs. Et si l'on se penche sur les années 1950 et 1960, qui ne sont pas si lointaines, on verra Konrad Adenauer, Charles de Gaulle ou, disons, Nikita Khrouchtchev. Quoi que l'on puisse penser d'eux, c'étaient des personnalités, pas des acteurs. Et l'homme politique actuel n'a pas le droit d'être une personnalité. Il joue tout le temps, mais comme il ne s'est jamais spécialisé dans le jeu (sauf pour les politiciens acteurs professionnels), il est condamné à perdre. Donc, objectivement, des populistes ponctuels comme Donald Trump se mettent en avant. Et un ou deux, voire un millier de personnes honnêtes et sincères ne sauveront ou n'arrangeront plus rien ici. Il est naïf d'espérer que Danko puisse sortir son cœur de sa poitrine et diriger la nation. Le système d'imitation totale est en place depuis des décennies. Le même modèle de production et de consommation de masse a plus de 80 ans. Et l'élément clé de ce que j'appelle la "civilisation de l'imitation" est la publicité totale. Très souvent, nous ne sommes même pas conscients de ce qu'est réellement la publicité dans ses effets dramatiques. Par exemple, ils parlaient de l'effet 25e image, puis se taisaient et déclaraient qu'il s'agissait d'une fiction. Mais en fait, le 25e cadre a fonctionné dans les années 1960. Il n'est pas difficile d'imaginer à quel point ces technologies noires se sont développées depuis lors. J'ai moi-même travaillé à la télévision et je sais comment ce genre de choses est arrivé - même avec notre approche plutôt amateur. Les résultats des élections aux États-Unis montrent que l'Amérique est divisée non pas en deux mais en trois parties. Il y a les partisans des démocrates - une foule très diverse, allant des minorités ethniques, des gays, des lesbiennes, des transgenres et des personnes qui les justifient, aux partisans du socialiste Bernie Sanders, etc. Il y a des conservateurs traditionnels - des gens ordinaires qui, dans les années 90, pendant la campagne électorale, ont dit à Buchanan : "Pat, qu'est-ce qui se passe de toute façon ? Nous sommes devenus un pays complètement différent ces derniers temps ! Où sont nos traditions, où est notre culture ? Mais il y a un troisième groupe qui s'oppose aux deux, Joe Biden et Donald Trump. On les retrouve au sein du Parti républicain - ils ont toujours détesté l’homme de spectacle Trump et ses mensonges constants. En signe de protestation, ces personnes ont voté pour Biden. A l'inverse, certains membres du Parti démocrate n'aimaient pas Biden avec ses grimaces et sa capacité à former un entourage exclusivement composé de pédérastes, de gens de couleur et autres. C'est pourquoi ils ont voté pour Trump. De mon point de vue, l'opposition de ces trois groupes est le problème le plus dangereux pour la société américaine. Et je ne suis pas sûr que Biden puisse gérer quelque chose comme ça. Mais revenons au point essentiel que je voulais faire valoir : l'humanité a perdu un sens, une image de l'avenir, elle ne sait pas où elle va. Le mouvement de la civilisation bâtarde d'aujourd'hui a acquis un caractère inertiel - comme un train qui a perdu ses freins et se précipite vers un déraillement. Et il y a un gouffre devant nous. Je ne peux absolument pas accepter que l'homme soit le roi de la nature et qu'il décide tout en sa faveur : il ne décidera rien.

- Cela signifie que vous refusez de l'image anthropocentrique de l'univers, au centre de laquelle les penseurs de la Renaissance ont placé l'être humain ? - Un individu n'est qu'une composante très insignifiante du macrocosme et du microcosme : des systèmes planétaire, solaire, galactique, cellulaire, atomique, subatomique, etc. Même si nous considérons l'homme dans le cadre d'une seule Terre, nous voyons qu'il ne s'agit que d'un certain néoplasme sur la face de la planète, et le temps nous montrera s'il est bénin ou malin. Jusqu'à présent, il est nécessaire d'affirmer que l'humanité se comporte de plus en plus comme une tumeur maligne. Depuis combien de temps les gens sont-ils apparus sur Terre et quand la civilisation a-t-elle commencé ? Les études culturelles actuelles montrent que la civilisation actuelle, qui a tout au plus 8 à 10 000 ans, n'est pas la seule qui ait existé sur notre planète. C'est une civilisation, mais nous ne savons en fait rien de nos prédécesseurs - nous ne connaissons même pas nos véritables ancêtres. La civilisation moderne, c'est d'abord le capitalisme, le soi-disant New Age, dont les racines remontent à la Renaissance. L'âge de cette civilisation est de 500-600 ans, ou peut-être un peu plus. Qu'est-ce qui caractérise cette division du temps en premier lieu ? C'est que la civilisation est à la fois matérialiste et euro-centrique. On le voit bien, si on le compare avec la civilisation chinoise, indienne ou même romaine. Là, il n'y avait pas de domination matérielle aussi importante. Le matériel, le physique, a pris de 15 à 30 % de la vie des gens. Si l'on prend la civilisation de l'Égypte ancienne, l'élément matériel y constituait des valeurs même insignifiantes. Et maintenant ? Je pense que nous pouvons parler de 80-90% de domination matérielle. La culture dite de masse ou quasi-culture n'a aucun rapport avec le commencement spirituel. Elle n'interprète le matériel qu'à sa manière et s'efforce d'augmenter ses profits. En même temps, il y a un paradoxe. Si nous nous souvenons de l'État soviétique, qui a officiellement proclamé son matérialisme et son athéisme, il est né d'une impulsion spirituelle vers la justice mondiale et le paradis terrestre. Mais en quelques décennies (bien avant l'effondrement de l'URSS), tout s'est terminé avec le matérialisme le plus primitif et le plus prosaïque : un appartement pour chaque famille soviétique, une datcha sur six hectares, une voiture, etc. L'humanité est maintenant confrontée à une période de transition difficile, qui sera liée à une recherche intensive de modèles et de stratégies principalement nouveaux - non seulement politiques, mais aussi sociaux, économiques, culturels, informationnels et autres. Nous avons 20-25 ans pour cela, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas assez de temps pour résoudre tout l'éventail des problèmes. - De quels problèmes parlez-vous, autres que l'écologie et l'économie ? - Regardez : l'un des principaux piliers de la civilisation capitaliste - l'État avec ses autorités et son appareil - s'effondre sous nos yeux. Le modèle d'État est fortement discrédité dans les sphères idéologiques et spirituelles. On le voit aux États-Unis et en France, par exemple. Dans le même temps, la part des États en déliquescence dans le monde augmente. Il y a déjà plus d'une douzaine de ces États rien qu'en Afrique. En Amérique latine, nous pouvons facilement trouver des exemples similaires. Et en Eurasie aussi : la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan - ce sont tous des États en faillite. Dans ce cas, au lieu de s'identifier comme citoyen de l'État (ce qui est caractéristique de la civilisation capitaliste urbaine), une personne s'identifie de nouveau comme membre d'un clan ou même d'une tribu. Il est également possible de parler d'auto-identification criminelle. Tout cela était caractéristique des périodes les plus difficiles du Moyen Âge, et maintenant, tout d'un coup, c'est avec nous au XXIe siècle. C'est pourquoi certains penseurs, à commencer par Nikolaï Berdyaev, ne cessent de nous parler du retour au Moyen-Âge. - Eh bien, Karl Marx nous avait promis le dépérissement des États, mais maintenant, d'une certaine manière, cela ne se produit pas selon Marx... - Oui, cela se passe sous une forme légèrement différente. - En fait, la Russie a montré de nombreux signes d'un État en faillite dans les années 1990. - L'État russe, si vous le regardez du point de vue du modèle, est essentiellement féodal. Je ne vous donnerai qu'un exemple. Nous avons un roi conventionnel, Poutine. Nous avons des ducs, des princes et des comtes conditionnés - Alexey Miller, Igor Sechin, les frères Rotenberg et d'autres. Et il y a le gouvernement. Dans n'importe quel autre pays, ses dirigeants seraient des personnages clés, mais pas dans notre pays. Presque personne là-bas ne peut dire un mot contre Igor Sechin. Parce que Sechin est beaucoup plus proche du président du pays. C'est comme dans la hiérarchie féodale : plus on est proche du corps du roi, plus on est influent. Les titres et les postes ne sont souvent pas aussi importants ici que cette proximité proverbiale. Et plus bas dans l'échelle hiérarchique, il y a les barons, les chevaliers... Et tout en bas, les serfs. Et si nous examinons la structure sociale de la Russie contemporaine, nous verrons que cette strate de serf persiste, bien que sous une forme différente, plus complexe et sophistiquée. - Le servage était également présent dans la Russie stalinienne, surtout après 1930, l'année dite de la grande rupture pour la paysannerie. - Mais à l'époque soviétique, il y avait au moins une certaine justification idéologique - par exemple, pourquoi nous devrions lutter contre les koulaks, pourquoi la jeunesse paysanne prometteuse devrait être attirée vers la ville. Et il a été discuté ouvertement - et comme un phénomène temporaire. Et maintenant, il n'y a plus de mot à ce sujet et l'hypocrisie règne. Bien que nous semblions vivre dans une sorte de démocratie et une sorte de liberté. Mais lorsque le salaire moyen dans la région d'Ivanovo, région russe indigène, se situe entre 12 000 et 16 000 roubles (selon les données officielles des statistiques d'État pour 2020, 27 000, mais en réalité moins - ndlr), cela symbolise l'impasse sociale. Quel que soit votre niveau d'études, votre salaire sera le même. C'est bien pire que le servage classique, dans lequel un paysan était toujours intéressé par la productivité de son travail, de sorte que quelque chose restait dans la réserve personnelle. - Le paysan a travaillé sur la terre de la barque, puis il a travaillé pour lui-même. - Mais comme les familles avaient beaucoup d'enfants, certains d'entre eux travaillaient pour le fardeau et d'autres pour leur famille. Après tout, l'accumulation du capital initial en Russie a eu lieu d'une manière ou d'une autre ? Du moins en dehors de l'environnement des Vieux Croyants, car ce n'est pas le seul qui a généré la classe marchande russe. Et cela a déjà été suivi par le développement industriel. Mais aujourd'hui, le servage en Russie se manifeste de bien des façons, pire qu'au XVIIe siècle, par exemple. Je ne parle pas seulement de l'absence d'ascenseurs sociaux, même si c'est précisément cette exclusivité fermée et rigide des structures sociales qui devient aujourd'hui fatale pour la Russie. Mais il n'y a pas que la Russie. Mais la Russie est un pays très imposant dans ce sens - nous pouvons observer les vestiges de la puissance technologique, de la production moderne et en même temps des structures sociales complètement préservées. Et le plus important est que l'État et le mécanisme économique n'ont aucun intérêt à promouvoir les personnes de talent. Dans le monde entier, l'alpha et l'oméga est le fait évident que le niveau créatif de la nation, et la formation accélérée de nouveaux groupes, strates et couches créatives, devient la principale force productive et une composante majeure du pouvoir de l'État au 21e siècle. Dans la Fédération de Russie, cependant, cela s'avère être une sorte de danse chamanique - par exemple, le concours des leaders de la Russie. C'est-à-dire une sorte d'imitation folle, pour pouvoir montrer le chef et faire un rapport : ici, nous avons sauté autour du feu de camp, et tout s'est arrangé. - L'écrivain soviétique de science-fiction Ivan Efremov avait un tel concept : "Flèche d'Ariman". C'est un symbole de sélection négative, dans laquelle les meilleurs membres de la société sont éliminés ou relégués dans l'ombre, et les pires sont mis au premier plan. C'est l'évolution à l'envers. - Ce que vous, à la suite de Yefremov, appelez "la flèche d'Ahriman" est une tendance à long terme. La tragédie actuelle en Russie porte déjà ses fruits amers. Mais en Turquie, par exemple, ils ont soigneusement calculé combien de personnes talentueuses ils ont dans le pays. Il y a 3 ou 4 ans, les Turcs déclaraient qu'il y avait 642 000 talents dans la République turque. Et cela signifie qu'ils ont documenté ces données, car les normes des documents sont européennes. Dans le même temps, un environnement compétitif est bien développé en Turquie, et les rivaux, si l'occasion se présente, sont prêts à se saisir mutuellement. Mais dans l'ensemble, les autorités turques, sous le commandement desquelles vivent 83 millions de citoyens, sont beaucoup plus intéressées que les autorités russes par le développement de la créativité nationale vraiment talentueuse et de ses porteurs. - Je vais vous parler d'une autre particularité de notre époque, que j'ai notée personnellement. L'homme moderne, me semble-t-il, est privé de l'ancien choix entre la vérité et le mensonge. Il doit maintenant choisir parmi plusieurs contre-vérités, celle sur laquelle il est préférable et plus rentable de se pencher. Il y a toutes sortes de contre-vérités qui opèrent dans le monde d'aujourd'hui au nom de la vérité : le libéralisme et le conservatisme, le postmodernisme et le réalisme, Trump et Biden, Trump et Poutine ou Poutine et Navalny, etc. Toutes ont leurs résonances pour ressembler à quelque chose de réel et de vrai, mais toutes, si vous regardez bien, sont le décor de derrière lequel sonne le joueur de flûte. La vérité en tant que telle - sous forme de justice sociale, de sentiment religieux sincère ou de quête morale (ce qui était caractéristique des gens du XIXe siècle) - n'existe plus dans notre réalité. Comme on le dit, elle a disparu du marché et n'est plus demandée. - Ce dont vous parlez n'est qu'un des éléments de cette nouvelle forme de gouvernance de masse et manipulatrice. - Mais peut-être que ce troisième groupe aux États-Unis dont vous parliez, qui n'est ni pour Trump ni pour Biden, est la force qui ne veut pas choisir entre les contre-vérités ? - Si l'on suppose que 30 % ont voté pour Trump et pour Biden, et que les 40 % restants ont voté en signe de protestation, alors -- d'où viennent ces 40 % ? Je ne comprends pas encore tout à fait. Je sais qu'il y a un motif commun qui a toujours uni les démocrates et les républicains aux États-Unis : la haine de Washington comme centre sans âme. En fait, ce qui se passe actuellement est un phénomène politique et socioculturel très intéressant. La haine de Trump et de Biden, d'où la montée d'une méfiance totale, et ce au moment où les États-Unis entrent - j'ose le dire ainsi - dans une période révolutionnaire. Car dans un avenir proche, les Américains doivent montrer comment ils peuvent combiner les défis du sixième TPU avec les réformes révolutionnaires radicales qu'ils vont mener dans les domaines social, économique, politique et culturel. Il y a, après tout, un autre phénomène : depuis quatre ans, toute la presse américaine - jusqu'à 80-90 % - est contre Trump. De plus, tout Hollywood était contre lui. Les plus grands acteurs se sont moqués de Trump tous les jours. Néanmoins, je le répète : sans le coronavirus, Trump aurait gagné. - Cela montre que le pouvoir de la presse et des acteurs n'est pas négligeable. - Il s'adresse également à des choses plus profondes. La société traditionnelle qui était autrefois construite par l'État lui-même est maintenant en train de s'éroder. Et la dégradation de cette même société américaine nous montre qu'une sorte de dégradation implicite et encore inconnue de la société a commencé. Je ne pense pas qu'à la suite de cette dégradation, les Américains atteindront un état atomique - pour l'instant, ils sont encore unis par leur histoire commune et leurs communautés internes qui se chevauchent. Mais il est très intéressant et vital de savoir où ce processus mènera. Parce que ce qui se passe aux États-Unis se produira ensuite dans d'autres pays également. Donald Trump, bien sûr, ne reviendra jamais. Et le fait qu'il adopte maintenant une position aussi dure, n'acceptant pas le résultat de l'élection, montre que le président perdant est en fait très désireux de négocier avec les gagnants. C'est pourquoi on dit maintenant qu'avant de quitter la Maison Blanche, Trump se pardonnera - un jour ou deux avant le 20 janvier 2021. En tant qu'homme d'affaires - et inefficace en plus - Trump sait très bien qu'il a fait beaucoup de dégâts. Mais ce qu'il a gâché ne peut pas être pleinement rendu public aujourd'hui, même par ses adversaires du FBI ou du département de la sécurité intérieure. Pourquoi ? Car discréditer Trump reviendrait à discréditer la fonction de président des États-Unis, qui est centrale et sacrée pour le système politique américain. Et ce discrédit servirait d'impulsion supplémentaire à la destruction de l'État américain, qui est déjà bien engagée. En outre, si des informations sur Trump sont présentées aujourd'hui, ses partisans déclareront probablement que ce ne sont que des mensonges et crieront dans tout le pays : "Notre peuple est battu". Ainsi, la pression sur Trump aura l'effet inverse : elle mobilisera les trumpistes et augmentera la sympathie pour lui d'une "troisième force" qui déteste l'État profond et tous les "bâtards fédéraux", comme on dit. Pourtant, la tentative de marchandage de Trump n'a jusqu'ici abouti à rien car, comme l'a dit un célèbre personnage littéraire, "le marchandage est inapproprié ici". Elle est inappropriée précisément parce que Trump, selon ses ennemis, doit être détruit - non pas en tant que personne, mais en tant que caractère, rôle social et tendance. De peur que ses clones ne lèvent la tête d'ici 2024. D'autant plus qu'un nouveau populiste - énergique, volontaire et jeune - pourrait remplacer le vieux Trump. Il est impossible que l'État profond puisse permettre cela. Et Trump, en tant qu’homme du spectacle, a senti tout cela - d'où la dureté et l'intransigeance de sa position. Il fait les déclarations les plus scandaleuses, jusqu'à son refus de quitter la Maison Blanche le 20 janvier, jour de l'inauguration de Biden. Mais il le fait dans l'espoir qu'au moins quelques garanties tacites lui seront données. Mais de mon point de vue, il n'obtiendra aucune garantie. Et s'il se pardonne, ce sera l'erreur ultime de toute sa carrière politique. Aucun président américain n'a jamais fait cela. Et même si M. Trump quitte son poste un jour plus tôt - le 19 janvier - et que Mike Pence devient un jour président des États-Unis, qui doit mener à bien la procédure de grâce de son mécène, cela n'aura aucun effet positif. Il n'y aura donc pas de 2024 pour Trump - il sera lentement tué. Tout d'abord, par des moyens économiques, sans toucher pour l'instant à sa réputation politique. Ils montreront que c'est un voleur, qu'il n'a pas payé d'impôts, et ils présenteront des preuves convaincantes. Il y a déjà 30 procédures pénales engagées contre le président sortant des États-Unis, dont 22 au niveau de différents États. Si Trump se pardonne, il ne s'exonérera que de 8 affaires fédérales. Et une fois qu'il aura démissionné, 50 autres les rejoindront. Et l'objectif de ses puissants adversaires consiste tout au plus à dépouiller complètement Trump sur le plan économique. Pour montrer à tous ses successeurs potentiels : "Les gars, ne pensez même pas à jouer avec le système !" Et ensuite, donner à Trump une sorte de coup de pouce pour le transformer en dégénéré et le montrer au monde. Souvenez-vous : l'ancien président des États-Unis et ancien acteur Ronald Reagan est également devenu un dégénéré complet à la fin de sa vie. Mais personne ne l'a montré parce que Reagan était une figure respectée de l'establishment et que le système avait besoin de lui. Mais Trump, s'il est amené à la pauvreté et à la démence, sera sûrement montré et reproduit partout comme un avertissement : "Les gars, ne vous transformez pas en Trumps ! » - Vladimir Poutine a félicité Joe Biden pour sa victoire dès que les électeurs américains ont annoncé leur décision. Cela signifie-t-il que le parti qui est communément associé au bloc libéral-financier du gouvernement a finalement prévalu au sein de l'élite russe ? - Je ne pense pas. L'ennemi numéro un de l'État profond américain a été Donald Trump. La destruction de Trump - l'objectif principal pour 2020 - est pratiquement terminée. Et ensuite, le principal objectif de l'État profond américain sera la destruction de Vladimir Poutine et du régime poutinien. Mais que peuvent-ils faire ici ? Ils peuvent lancer un ultimatum, convoquer à l'"obkom de Washington" certaines personnalités russes dirigées par le "représentant spécial pour les organisations internationales" Anatoly Chubais. Et de leur dire : "Notre première condition - Poutine et 20 à 30 personnes de son entourage (principalement des agents de sécurité) doivent partir. Et la deuxième condition : vous devez rejoindre notre coalition anti-chinoise en criant "Banzaï !" et "Vive ! »