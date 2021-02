Un lion russe conservateur avec une réelle influence populaire - Le peintre Ilya Glazounov, par Charles Bausman (Russia Insider)

Un sujet de débat et de fascination en Russie, un profil de lui et de ses idées est le sujet de cet article.

Il se trouve que l'une des voix les plus efficaces, cohérentes, articulées et profondément conservatrices de la Russie est un peintre populaire. Le fait que son médium soit visuel est significatif car ses idées peuvent théoriquement franchir les barrières linguistiques, bien qu'elles ne l'aient pas encore fait, mais elles se connectent à des millions de Russes d'une manière que les mots écrits et parlés ne peuvent jamais le faire.

Des discussions sérieuses sur le monarchisme, le scepticisme à l'égard des cultures non européennes et des immigrants, le révisionnisme historique et bien d'autres choses encore ont éclaté sur la scène d'une manière impensable il y a quelques années à peine. Tels sont les fruits de l'âge d'or.

On parle beaucoup actuellement d'une renaissance du conservatisme en Europe et en Amérique. Le phénomène d'une "Nouvelle Droite", d'une "Alt Droite" et d'autres "Droits" a été largement discuté dans le New Yorker, Breitbart, Buzzfeed, le Daily Beast, et ailleurs.

En utilisant des images, l'artiste le plus populaire de Russie a touché des millions de personnes avec ses idées ultra-conservatrices sur le monarchisme, le patriotisme, la nécessité d'une nouvelle noblesse russe, la fraude de la démocratie, les crimes du bolchevisme, et bien d'autres choses encore.

Russia Insider est avant tout une publication politique, et ce qui intéressera le plus nos lecteurs est le fait improbable que depuis la chute de l'URSS, Glazounov a toujours été l'un des défenseurs les plus éloquents et les plus influents d'un profond conservatisme politique qui remonte à un autre siècle, avec l'influence, les ressources et la capacité de faire discuter sérieusement et largement ses idées dans la société russe.

La réponse en dit long sur l'hyperactif de 86 ans, qui est, en fait, bien plus qu'un artiste de premier plan. Il s'agit d'un phénomène unique, à cheval sur les mondes de l'art, de l'histoire, de la politique, de la collection d'art, de l'activisme social et du monde universitaire, qui exerce une influence remarquable.

Le système de la soslovie donnait un statut social, et parfois des titres héréditaires, aux individus, les unissant dans un sentiment de fierté civique et d'unité au service de leur souverain. Il ne se limitait pas aux classes supérieures et aux nobles, mais s'étendait bien au-delà des classes moyennes, de la bureaucratie tsariste, et même de la paysannerie. Les lecteurs de la littérature russe du XIXe siècle ont pu s'émerveiller des nombreux titres portés par ses divers personnages, comme "Assesseur collégial" ou "Officier d'état civil provincial". Pour une explication de ce système unique, voir les entrées de Wikipédia : Les biens sociaux dans l'empire russe et le tableau des grades.

En outre, il estime que la Russie devrait revenir à un système d'organisation sociale uniquement russe qui a atteint son apogée au milieu du XIXe siècle, appelé "Soslovie"*. Il n'existe pas d'équivalent européen exact, mais le plus proche est le système médiéval des "domaines du royaume", la division ordonnée de la société en diverses fonctions - chevaliers, marchands, clergé, agriculteurs, etc.

Il est d'abord monarchiste et pense que la démocratie est une escroquerie dont il vaut mieux se débarrasser. Il soutient que les plus grandes réalisations de la Russie dans tous les domaines - expansion géographique, croissance économique, gloire militaire, architecture, littérature, vie chrétienne, peinture, arts décoratifs, croissance démographique, moralité publique, puissance internationale et relations harmonieuses au sein d'un empire multinational très diversifié, et avec ses nombreux voisins - ont toutes été obtenues sous le règne des tsars, et que la plupart des événements qui se sont produits depuis lors ont été un désastre complet.

Très connu en Russie avec une présence active dans les médias, et vivement discuté par ses admirateurs et ses détracteurs, peu de choses ont été écrites sur lui en anglais. Une recherche sur Google a permis de trouver un article court et complètement inadéquat sur lui, datant de 30 ans et provenant du NYT en 1988, et peu d'autres choses de qualité. Ce n'est pas que Glazounov ne soit pas très connu en Europe. La raison la plus probable est qu'il parle couramment le français et l'espagnol, mais pas l'anglais, de sorte que sa portée et ses relations sont bien plus connues dans ces mondes, que chez les Anglo-saxons.

En fait non, il a un public de millions de personnes qui sont d'accord avec lui, et il touche les gens non seulement avec ses célèbres peintures, mais aussi dans les livres, les films, les apparitions à la télévision et les discours publics.

En contraste avec les valeurs du marché, il appelle à placer les idéaux spirituels et politiques au premier plan. Il estime que le patriotisme, le service à la société et son chef, un monarque, sont bien plus importants que le lucre crasseux.

Il regarde de haut les États-Unis, qu'il considère comme une nation de péquenauds culturels parvenus, culturellement capables de rien de plus profond que Mickey Mouse et tenus en esclavage par une obsession consumériste grossière pour l'argent et le commerce.

Le point principal pour Glazounov, c'est que cela a mobilisé les citoyens, donné à leur vie un sens et un but nobles, et permis une coopération harmonieuse tout en diminuant l'accent mis sur la compétition et l'enrichissement personnel, les forces motrices d'une pure méritocratie. Il souligne que cela est très différent du concept marxiste des classes, qui met l'accent sur le conflit entre les couches sociales, et très différent des systèmes de castes indiens, qui sont plus rigides et exclusifs.

Comme si cela ne suffisait pas, en 2014, Glazounov a reçu un bâtiment tout aussi grand pour un nouveau musée qui abritera son époustouflante collection personnelle de peintures, icônes, antiquités, affiches, livres et costumes historiques d'une valeur inestimable. La valeur de la collection est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, et le succès de ce collectionneur privé n'a pas d'égal en Russie. Il a baptisé le nouveau musée "Le Musée de Soslovie", Soslovie étant le système de noblesse, de rangs sociaux et de hiérarchies décrit ci-dessus, dont il préconise également le retour. Il s'agit d'une déclaration politique grandiose : "Nous devons ramener cela".

Les Russes étaient avides d'une nouvelle approche de la politique, et ses idées trouvèrent un écho énorme et enthousiaste parmi de larges masses de Russes ordinaires. Ses admirateurs atteignent les plus hauts niveaux du gouvernement, qui en 1997 a créé un grand musée juste pour abriter la quantité prodigieuse de cette oeuvre. Il se trouve dans un grand bâtiment à un pâté de maisons du Kremlin, en face du Musée des Beaux-Arts Pouchkine, l'équivalent moscovite du Metropolitan à New York, ou de la Tate à Londres.

Les expositions publiques de ses peintures ont été de loin les plus populaires non seulement dans l'histoire de l'art russe, mais peut-être de tous les artistes contemporains. Des foules ont fait la queue pendant 8 à 10 heures, semaine après semaine, alors que les visiteurs de son exposition dans d'énormes salles se comptaient par millions. Ces taux de fréquentation étonnants se sont produits pendant les années de la perestroïka et la décennie suivante, et étaient motivés autant par son message politique que par l'attrait esthétique de ses peintures.

M. Poutine a également effectué une visite télévisée, tout comme des dizaines d'autres célébrités et dignitaires. M. Glazounov tient un livre d'or pour les VIP, et il contient une liste époustouflante avec les compliments élogieux de noms célèbres : premiers ministres, stars de cinéma, artistes, directeurs de musées, ecclésiastiques, universitaires.

Le chef de l'église russe, le patriarche Kirill, lors d'une visite télévisée au musée de Glazounov, s'est tourné à un moment donné vers les caméras et a expliqué que M. Glazounov mérite des éloges particuliers, parce que la "mémoire visuelle" est plus puissante, émotionnelle et immédiate que verbale ou théorique, et que par conséquent Glazounov vaut mille écrivains et bavards, parce qu'il a rappelé à la nation en images la gloire de l'orthodoxie, les triomphes militaires et spirituels de la Russie, sa grandeur.

En 1996, il a créé une grande académie d'art pour enseigner le réalisme ultra-conservateur en peinture. (Voir ci-dessous pour en savoir plus sur son point de vue selon lequel l'art moderne est au mieux une mauvaise blague, et très probablement un complot satanique). Située au centre de Moscou, dans un vieux bâtiment prestigieux, elle est devenue une force importante dans le monde de l'art russe, produisant une centaine de diplômés par an dont l'éducation artistique est une réplique exacte de celle des académies tsaristes qui ont été dissoutes après la révolution. (Voir ici pour le site web de l'académie (uniquement en russe). Si vous faites défiler la page vers le bas, vous verrez une galerie de photos, et oui, ils acceptent les étudiants étrangers).

Tapez "Илья Глазунов" dans la recherche Youtube, et vous trouverez plusieurs longs métrages documentaires (tous en russe) racontant sa remarquable histoire, souvent avec lui comme narrateur principal vif et habile. En outre, il existe des dizaines de clips de lui apparaissant dans des journaux télévisés et des talk-shows, où il expose longuement ses idées à des interviewers enthousiastes. Regardez le prononcer des discours devant des foules d'admirateurs. C'est un orateur accompli, divertissant, spirituel, urbain, profond, passionné, vraiment remarquable.

Glazounov est également un auteur accompli qui a rassemblé ses idées politiques, religieuses, historiques et sociales en deux volumes massifs intitulés "Russie crucifiée" (disponible uniquement en russe), qui raconte sa vie et défend avec passion son point de vue sur le conservatisme. Il s'agit d'un recueil d'érudition fascinant et convaincant sur un éventail improbable de sujets - principalement l'histoire, mais aussi la philosophie politique, l'archéologie, la littérature, la mythologie et la religion.

Aujourd'hui, Glazounov peut contempler les coupoles dorées de la cathédrale depuis les fenêtres de son musée avec une satisfaction ironique. Il a également créé, pratiquement seul, un genre de peinture qu'il appelle "Jeux de la passion". Il s'agit d'énormes toiles qui occupent tout le mur d'une grande salle d'exposition, remplie parfois de centaines de personnages représentant des idées issues de sa pensée politique et historique. Ce sont les tableaux qui l'ont rendu le plus célèbre en Russie, où ils sont très populaires. Sur les 9 toiles monumentales de Glazounov de cette taille, 5 d'entre elles sont de ce genre. Les toiles les plus intéressantes sont "Le marché de notre démocratie" (1999), un réquisitoire cinglant contre les réformes du marché imposées à la Russie par l'Occident, et "La grande expérience" (1990), une critique tout aussi cinglante de l'expérience communiste en Russie.

À l'époque, il a appelé à la reconstruction de l'immense cathédrale du Christ Sauveur, la plus grande cathédrale de Russie, célèbre pour avoir été dynamitée par les bolcheviks dans les années 30, qualifiant cette démolition d'affront à l'histoire et au patriotisme russes. L'idée semblait alors farfelue et a été fermement dénoncée par les autorités communistes de l'époque, mais 35 ans plus tard, en 1999, c'est exactement ce qui s'est produit, Glazounov dirigeant à nouveau la campagne publique pour ce que beaucoup admettent être un miracle.

Glazounov a également eu un impact majeur dans le domaine de l'activisme politique. Dans les années 1960, il a lancé un mouvement social pour préserver les monuments architecturaux en Russie, qui a fini par avoir une profonde influence, sauvant des centaines d'églises de la destruction et inspirant des générations d'écrivains, de cinéastes et bien d'autres, qui ont adopté ses idées et les ont développées. Des dizaines de penseurs, d'écrivains et de dirigeants politiques russes conservateurs de premier plan voient en Glazounov un guide qui leur a ouvert les yeux sur une nouvelle compréhension du passé et de l'avenir de la Russie.

L'art n'est donc qu'une partie de la vie de l'homme, et dans le monde de l'art il est très controversé, avec de nombreux détracteurs. Les critiques disent que c'est un artiste médiocre, plutôt un habile réseauteur et politicien qui produit "kitsch" qui plaît aux masses, qui s'est enrichi en collectionnant et en échangeant des œuvres d'art, puis a utilisé sa richesse et son influence pour se faire donner des musées. Son rejet total et absolu de tout art moderne ne le rend guère sympathique à la foule des chablis et des crackers au fromage, sans parler des types d'"art d'installation", dont il trouve le travail franchement absurde.

Mais ses admirateurs sont nombreux et pas exactement des ingénues artistiques. Parmi eux, on trouve de nombreux écrivains russes parmi les plus respectés, tels qu'Alexandre Prokhanov, Valentin Raspoutine et Vladimir Soloukhine (qui sont tous des archi-conservateurs), et bien d'autres encore. Mais pourquoi se fier aux opinions des autres - nous avons essayé d'inclure une grande variété de ses œuvres en haute résolution dans cet article. Jugez par vous-même.