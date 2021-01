Viktor Grinkevich : La nation comme notion clé de la politique contemporaine (Club d'Izborsk, 28 janvier 2021)

Viktor Grinkevich : La nation comme notion clé de la politique contemporaine

28 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20585

Depuis la Grande Révolution française, le pouvoir n'a plus besoin de la légitimité divine. Depuis lors, l'un des termes politiques les plus importants et les plus spéculatifs est celui de "personnes". La volonté du peuple a justifié des guerres à grande échelle, des transformations grandioses, des révolutions et des réformes. Les dirigeants démocratiques et autoritaires ont voulu se faire les porte-parole du peuple et ont proclamé leurs programmes dans l'intérêt et au profit du peuple. Le peuple est devenu un "nouveau Dieu" et la seule instance au nom de laquelle les politiciens du Nouvel Âge ont commencé à parler.

Et maintenant le "Front populaire russe" fonctionne en Russie, en Ukraine les parlementaires sont officiellement appelés nardepam - députés du peuple. "Nous, peuples des Nations unies...", commence le préambule de la charte des Nations unies, et presque la même chose est la constitution américaine. Il semble que tout le monde dans le monde veuille être avec son peuple, parler et gouverner au nom du peuple. C'est notamment pour cela que les politologues et les sociologues qui déchiffrent les messages secrets et la volonté cachée des gens pour les dirigeants prennent de l'importance partout en Occident, et maintenant aussi dans notre pays. La sociologie est en fait la "science des gens", la connaissance et la prédiction de sa volonté, de ses goûts et de ses désirs changeants.

En fait, il y a toujours eu une tendance frappante : plus le groupe qui arrivait au pouvoir était radical, plus il faisait appel à la volonté du peuple. Ce fut le cas des bolcheviks soviétiques et des jacobins français, auxquels on a emprunté le terme "ennemi du peuple". Ennemi du peuple, c'est ainsi que les révolutionnaires français appelaient les partisans de l'ancien régime, et plus tard tous leurs opposants. Un décret spécial de 1794 a même donné une définition précise des ennemis du peuple comme étant "les personnes qui cherchent à détruire la liberté publique par la force ou la ruse". D'ailleurs, l'un des chefs des Jacobins, Marat, s'est ouvertement présenté comme n'étant autre qu'un "ami du peuple". En Russie, contrairement à la croyance populaire, la rhétorique des ennemis du peuple a commencé à être introduite pendant la Révolution de février. Kerensky, en mars 1917, a déclaré dans l'un de ses discours publics : "Je vous prie de ne pas croire les rumeurs propagées par les ennemis du peuple et de la liberté, qui cherchent à saper les relations entre le gouvernement provisoire et le peuple.

Au XXe siècle, le refus d'appartenir au peuple pourrait être fatal pour certains citoyens. Dans l'Allemagne d'Hitler, la division entre le peuple allemand et les autres était basée sur le principe du sang, la forme du crâne, etc. Aux États-Unis, pendant la guerre froide et la "chasse aux sorcières", les communistes se sont vu refuser l'adhésion au peuple américain, avec les conséquences les plus fâcheuses pour eux.

Pour nous, ce terme est d'autant plus important que l'avenir du pays peut dépendre directement d'une définition claire des frontières du "peuple". Si, par exemple, on dit que notre État n'est pas habité par un seul peuple mais par plusieurs, sa volonté et sa subjectivité politique se divisent en plusieurs : un peuple veut une chose et un autre - un autre. Des personnes différentes - des systèmes de pouvoir différents, des élites politiques différentes et, par conséquent, des États différents. Si une nation n'est qu'une citoyenneté, le destin historique commun, les ancêtres communs et les héros n'ont pas d'importance : il n'y a que des droits civils et un pouvoir élu commun pour les citoyens d'un seul État. Si une nation est une tribu de sang, avec la forme d'un crâne et la couleur des yeux, alors c'est la forme la plus primitive de nationalisme des cavernes, qui est destructrice pour l'État à l'intérieur et à l'extérieur. En conséquence, si les gens existent séparément des élites, un modèle de pouvoir tyrannique se forme.

Pourtant, derrière de nombreuses définitions spéculatives, le contenu réel de cette notion, et après elle, la relation réelle et souhaitable des personnes et des élites, était caché. Du point de vue philologique, tout est plus ou moins clair avec les "gens". L'étymologie russe est issue de la racine entièrement slave "kin", et le peuple, en conséquence, est un ensemble de tous les gens nés dans l'État. Le peuple anglais, tout comme le peuple français, est issu du latin populus, c'est-à-dire de la population, de la masse, de tous les habitants de tel ou tel endroit. La signification du Volk allemand remonte à l'ancienne définition allemande de la milice, il est donc homonyme du mot russe "régiment".

Si nous la définissons au contraire, la nation n'est pas une nation, pas une ethnie, pas un État, pas seulement une population ou un électorat. Une nation est une unité politique de citoyens d'un pays qui peuvent parler des langues différentes, qui vivent loin à l'étranger et qui ne participent en aucune façon aux affaires de leur État. Une ethnie est une communauté linguistique et culturelle étroite liée à un certain territoire et à un certain clan. En même temps, une nation n'est pas égale à la société civile, car celle-ci est un ensemble d'individus atomiques qui forment soudainement un parti ou un mouvement social pour la protection de l'État. La société civile n'a pas de frontières et de conscience nationale.

Et il ne nous est pas du tout étranger. Nous aussi, nous entendons souvent des slogans et des déclarations dans le style "L'armée avec les gens", "L'église avec les gens", "Les députés doivent communiquer avec les gens", etc. Apparemment, les auteurs de ces déclarations considèrent le peuple comme un Russe caricatural portant un gilet rayé devant un téléviseur. Il est le peuple, et, par exemple, un député, un scientifique, un officier ou un prêtre - ne sont-ils pas des gens ? Après tout, les dissensions, les conflits civils et les révolutions commencent toujours par de telles divisions de classe et de classe.

D'autre part, les prisonniers, les drogués et toutes sortes de parias font également partie du peuple, mais ils se sont égarés et ne comprennent pas les règles les plus élémentaires de la vie sociale, dont la plus importante est d'aider son voisin. Votre voisin, peu importe qui il est - un homme d'affaires, un militaire ou un enseignant - il fait partie du peuple, qui n'est pas divisé en classes ou en partis. Nos ancêtres l'ont très bien compris, et se sont donc adressés à tous ceux qu'ils ont rencontrés comme s'ils étaient les leurs, indépendamment de leur nationalité, de leur profession ou de leur classe sociale : père, fils, mère, etc.

Même les irréconciliables opposants font aussi partie du peuple, qui veut désespérément être entendu, mais pas au détriment de la majorité. En les déclarant ennemis du peuple, on peut amèrement faire reculer les autorités, qui seront alors "coupées" du peuple de la même manière. Heureusement, ce n'est pas encore le cas ici.

Avant la révolution, les paysans n'étaient pas tout à fait à part entière et n'étaient pas considérés comme des membres à part entière de la société. Cela provoqua une révolution et une égalisation temporaire des droits, mais les plus zélés et les moins instruits déclarèrent immédiatement l'ancienne noblesse, une partie de l'intelligentsia et d'autres "éléments étrangers" comme ennemis du peuple. En pratique, il s'est avéré que le prolétariat ne voulait pas faire la guerre aux antagonistes de classe, et tout s'est avéré beaucoup plus compliqué. Seul Staline comprit plus tard la perversité d'une telle division en classes, créant en pratique une nouvelle communauté "le peuple soviétique", formant l'État-major général à moitié composé de descendants de familles nobles, dévoués à la mère patrie soviétique. Puis, dans les années 1990, une nouvelle génération de réformateurs a déclaré tous les communistes idéologiques ennemis, éliminant de nombreux patriotes sincères et gestionnaires "rouges". D'un tournant historique à l'autre, nous avons les mêmes erreurs, sur lesquelles nous ne devrions pas revenir.

Les représentants de l'élite ne peuvent pas diviser arbitrairement le peuple, en fonction de la situation politique. On ne peut pas "disperser" les gens, les mettre en cellule, en faire des rouages obéissants avec des fonctionnalités distribuées. Une personne n'est pas un billet de banque d'une dénomination prescrite. Vous êtes concierge aujourd'hui, soldat demain, employé du gouvernement ou homme d'affaires le jour suivant et vous ne serez jamais séparé de votre peuple pour le reste de votre vie. Mais une individualisation excessive conduit également à des phénomènes douloureux si une personne commence à oublier son appartenance au peuple, quel que soit le poste qu'elle occupe en même temps.

En fin de compte, l'élite, dont nous avons parlé dans de nombreux articles précédents, est la ligne de front du peuple, qui vient de la même culture, grandit sur le même sol et poursuit les mêmes objectifs que le peuple. Dans un état sain, le peuple et ses élites partagent toujours la même origine, culture et mission historique, il n'y a pas de barrière entre l'élite et le peuple. Pour que l'État reste toujours dynamique, compétitif et prêt au combat, l'élite doit être recrutée parmi les masses populaires les plus larges. Le peuple, à son tour, délègue le pouvoir politique à ses élites dirigeantes et autres : dans la construction de la nation, les affaires, la science, la culture et la défense. La condition la plus importante est l'ouverture constante de canaux de pénétration dans l'élite pour les représentants du peuple.

Alors, qui pouvons-nous appeler un peuple ? En fin de compte, la nation, c'est littéralement nous tous qui vivons et travaillons dans notre pays et qui soutenons les objectifs de l'État, indépendamment de notre nationalité, de notre foi, de notre profession et de notre occupation. Ce sont ces personnes, selon l'article 3 de la Constitution, qui sont "le porteur de la souveraineté et la seule source de pouvoir dans la Fédération de Russie".

D'où le principe clé de la formation des élites, qui doivent être éduquées avec la compréhension primordiale de l'unité inséparable avec le peuple. Ce postulat immuable devrait être dans l'esprit de tous ceux qui ne pensent qu'à entrer dans les cercles du pouvoir. Tous ceux qui sont chargés par Dieu de gouverner et de diriger notre navire d'État doivent clairement comprendre qu'ils sont intrinsèquement liés au peuple - ceux qui les portent, les nourrissent, qui sont là tous les jours, et même ceux qui ne sont pas encore nés. Une nation est une communauté temporelle, spatiale, politique et culturelle unique de tous les individus vivant dans un pays. D'autres interprétations conduiront notre pays dans une impasse.

Victor Grinkevich

http://viktorgrinkevich.ru

Viktor Grinkevich (né en 1960) - Chef de la branche régionale de Briansk d'OPORA RUSSIA, une organisation russe pour les petites et moyennes entreprises. Membre régulier du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.