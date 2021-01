Vladimir Ovchinsky : Aux périls de l'iceberg brisé, les États-Unis (Club d'Izborsk, 25 janvier 2021)

Vladimir Ovchinsky : Aux périls de l'iceberg brisé, les États-Unis

25 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20565

Fin 2020, le plus grand iceberg du monde, appelé A-68a, s'est fendu. C'est ce qu'ont remarqué les scientifiques des agences spatiales.

Les experts pensent que la division de l'iceberg en deux a été affectée par une collision avec des eaux peu profondes. L'A-68a se détériore rapidement. De nombreuses fissures et fentes y sont visibles, elle est entourée de débris de glace et il y a des tunnels entiers sous la ligne de flottaison. Les morceaux individuels sont si grands que les scientifiques doivent également les surveiller, en raison du danger que représente la glace pour les navires.

Les scientifiques craignent que l'iceberg ne coupe l'accès à la nourriture des phoques et des manchots vivant à proximité, et n'écrase les créatures vivant au fond de la mer. Si l'A-68a est bloqué, il pourrait rester au même endroit pendant dix ans.

Comme le disait un plombier que je connaissais, en venant réparer les canalisations, "Tout dans ce monde est connecté. »

Et en effet, le Créateur a arrangé le monde de telle manière que les processus sociaux sont identiques aux processus naturels à bien des égards. L'iceberg géant appelé États-Unis, également fendu à la fin de 2020, constitue une menace non seulement et pas tant pour ses habitants que pour le reste du monde, et notamment pour la Russie.

Le discours inaugural de M. Biden et l'"étrangeté" de sa mise en œuvre

Le nouveau président américain Biden a commencé son discours d'investiture en déclarant : "C'est le jour de l'Amérique. C'est un jour de démocratie, un jour d'histoire et d'espoir, de renouveau et de détermination. Dans le creuset des siècles, l'Amérique a une fois de plus été mise à l'épreuve, et l'Amérique a accepté le défi. Aujourd'hui, nous célébrons un triomphe, non pas d'un candidat, mais d'une cause - la cause de la démocratie. Le peuple, la volonté du peuple a été entendue, et la volonté du peuple a été prise en compte.

Nous avons appris une fois de plus que la démocratie est quelque chose de précieux, que la démocratie est fragile, et en cette heure, mes amis, la démocratie a triomphé. Et maintenant, dans ce territoire sacré, où il y a quelques jours à peine, la violence a tenté d'ébranler les fondements mêmes du Capitole, nous nous rassemblons en un seul pays sous Dieu, indivisible, pour effectuer un transfert pacifique du pouvoir, comme nous l'avons fait pendant plus de deux siècles".

C'est ainsi que Biden et ceux qui l'ont porté au pouvoir voient la démocratie. Mais les dizaines de millions d'Américains qui ont voté pour Trump voient les choses autrement. Ils constatent que les résultats des élections leur ont été volés par une fraude massive. Que la tentative d'enquête sur ce vol a été contrecarrée par une monstrueuse "prise d'assaut" du Capitole, orchestrée par ceux qui ont maintenant orchestré l'inauguration. Que ces mêmes personnes proposent de mettre en prison les partisans de Trump, de renvoyer les membres du Congrès et les sénateurs de leur poste, juste pour avoir mis en doute la pureté de l'élection.

Il y a une tentative de nettoyer l'Amérique de tout ce qui est associé à Trump et de toutes les valeurs conservatrices et traditionnelles partagées par des millions d'Américains. Il ne s'agit plus seulement de suppression et de purge, mais aussi de criminalisation.

Les Américains ordinaires qui soutiennent le président Trump - soit au moins 75 millions de personnes qui ont voté pour lui - sont soumis à un barrage de tentatives de marginalisation de leurs croyances.

Facebook supprime tout contenu faisant référence à "stop the theft", même si la quantité de preuves d'irrégularités de vote est si importante qu'elle justifie amplement de soulever des questions sur la réforme électorale. Twitter bloque les comptes de centaines de milliers d'utilisateurs. La censure électorale sans précédent des grandes sociétés de médias sociaux ne fait pas non plus l'objet de critiques publiques.

Les partisans de Trump sont bannis du discours public, privés de leurs droits et, comme s'ils avaient sérieusement l'intention de supprimer tous les autres droits, ils criminalisent le soutien de Trump lui-même.

Dans quel but, par exemple, Biden a-t-il comparé les sénateurs Ted Cruz (R-Texas) et Josh Hawley (R-Maryland) à Joseph Goebbels, le principal propagandiste d'Adolf Hitler ?

Le 8 janvier 2021, Biden a laissé entendre que les tentatives de ces législateurs de contester les votes du collège électoral des États contestés étaient une tentative nazie.

Qu'a fait Biden en comparant Hawley et Cruz à Goebbels ? Il les a soumis à la déshumanisation. Orwell, dans son roman, l'appelle la déshumanisation - "déshumanisation", alors que le langage moderne utilise pour elle l'expression "culture de la prohibition".

Après tout, il est clair que si Cruise et Hawley sont des Goebbels, toutes les personnes saines d'esprit doivent les faire taire et les écarter des postes d'influence au Sénat et dans la société en général.

Comme sur un coup de tête, peu après les propos de M. Biden, les démocrates du Sénat ont commencé à discuter des options pour punir ces législateurs. Pour leur part, les républicains du Sénat ont commencé à envisager la possibilité de refuser les nominations des deux commissions sénatoriales. Aujourd'hui, selon les responsables du Sénat, le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), tend à dépouiller ces deux sénateurs de leur poste de président de sous-commission, les écartant ainsi de la direction du parti.

En dehors du Sénat, les grandes entreprises donatrices ont également annoncé qu'elles couperaient toute contribution politique à ces deux sénateurs et aux 149 législateurs fédéraux qui ont soutenu les efforts de contestation des résultats des élections dans un certain nombre d'États. Simon & Schuster, par exemple, a annulé le contrat de publication du prochain livre de Hawley sur la tyrannie des grandes technologies.

Non seulement les deux sénateurs, mais aussi leurs collègues des deux chambres qui ont travaillé avec eux, ont noté qu'ils avaient reçu des masses de lettres de leurs électeurs demandant de remettre en question les résultats des élections dans leurs États respectifs : Pennsylvanie, Michigan, Géorgie, Wisconsin, Arizona et Nevada.

Cruz et Hawley n'ont pas appelé à l'agitation. Au contraire, ils ont essayé de canaliser les préoccupations des électeurs selon la voie traditionnelle américaine - par le biais de débats constitutionnels pacifiques au Congrès. De plus, Cruz, pour sa part, a condamné en temps réel les émeutes du 6 janvier, les qualifiant d'"acte de terrorisme ignoble".

En mettant en parallèle le comportement constitutionnel et démocratique des sénateurs et de leurs collègues avec les crimes de Goebbels, Biden a diabolisé en tant que nazis les électeurs de ces fonctionnaires qui les ont encouragés à agir, et par conséquent a effectivement "poussé sous le bus" un pourcentage scandaleusement élevé d'Américains qui doutaient des résultats des élections.

Bien entendu, la déclaration de Biden n'était pas un tir isolé. Il s'est déjà exprimé après que Twitter, Facebook et Instagram aient fermé l'accès de Trump à leurs plateformes et commencé à balayer les comptes de ses partisans, et lorsque d'autres grandes entités du secteur privé ont ouvertement appelé à la "déshumanisation" des conseillers et des partisans de Trump.

Par exemple, le rédacteur en chef de Forbes, Randall Lane, a annoncé qu'il détruirait toute entreprise qui engagerait des représentants de Trump. Selon lui, "Engagez n'importe lequel des associés de Trump ... et Forbes supposera que tout ce que votre entreprise ou firme dit est un mensonge ... Voulez-vous être sûr que les plus grands médias d'affaires du monde vous traitent comme un potentiel entonnoir de désinformation ? Alors essayez de les engager !"

Le Lincoln Project, un groupe de pression dirigé par d'anciens républicains qui servent maintenant les démocrates en diabolisant les républicains, a annoncé qu'il travaillait à mettre sur liste noire tous les fonctionnaires de l'administration Trump.

"Nous sommes en train de créer une base de données des fonctionnaires et des employés de Trump qui détaillera leurs rôles dans l'administration de Trump et permettra de savoir où ils se trouvent actuellement ... Ils seront tenus responsables et ne pourront pas prétendre qu'ils n'ont pas été impliqués", a écrit le groupe sur Twitter.

La Deutsche Bank et la Signature Bank ont annoncé la fermeture des comptes de Trump. Les sociétés de traitement des paiements telles que PayPal, Shopify et Stripe ont fermé la campagne de Trump et les magasins de marchandises de Trump.

Toutes ces déclarations et actions répressives ont servi à la fois à encourager et à légitimer les actions coordonnées prises le week-end dernier par les oligarques technologiques Google, Apple et Amazon pour faire tomber Parler, une plateforme de médias sociaux basée sur la liberté d'expression et lancée il y a deux ans.

Comme l'a fait remarquer le professeur de droit William Jacobson sur son site web "Legal Insurrection", il n'y a aucune preuve pour soutenir la revendication implicite des géants de la technologie qui affirment que Parler est d'une manière ou d'une autre responsable de l'émeute du Capitole. En effet, comme l'a montré Jacobson, les organisateurs des événements violents ont utilisé Facebook, et non Parler, pour mobiliser leurs partisans.

Parler n'était pas du tout affilié à Trump. Ce n'était pas du tout un outil politique. Il s'agissait simplement d'une plateforme qui protégeait la liberté d'expression de ses utilisateurs. C'était une alternative. Elle a donc été détruite.

"Je viens de prêter un serment sacré... Le serment que George Washington a d'abord prêté", a déclaré M. Biden dans son discours. - "Mais l'histoire américaine ne dépend pas de l'un d'entre nous, pas de certains d'entre nous, mais de tous. Il appartient aux gens de lutter pour une meilleure union. C'est un grand pays, et nous sommes une grande nation. Au cours des siècles de tempêtes et de conflits, de guerres et de paix, nous avons parcouru un long chemin. Et nous avons encore un long chemin à parcourir".

Qu'est-ce que cela veut dire ? Biden revient-il aux origines historiques des États-Unis ? Et que faire des monuments détruits et profanés par ses partisans dans toute l'Amérique ? Avec la machine idéologique de la haine de l'histoire, qui ne s'inscrit pas dans la "nouvelle compréhension de l'histoire américaine" propagée par les médias contrôlés par les démocrates.

Le discours de M. Biden a mis l'accent sur la nécessité de combattre des phénomènes tels que "la montée de l'extrémisme politique, l'idée de la suprématie blanche et le terrorisme à l'intérieur du pays".

M. Biden a engagé son administration à procéder à une évaluation complète des risques de terrorisme et d'extrémisme intérieurs après l'attaque du bâtiment du Capitole par les partisans de l'ancien président Donald Trump le 6 janvier. Cela a été annoncé par Jen Psaki, l'attachée de presse de la Maison Blanche.

Biden a confié cette tâche au Bureau du Directeur du renseignement national, au Bureau fédéral d'investigation et au Département de la sécurité intérieure.

"Nous avons besoin d'une analyse factuelle à partir de laquelle nous pourrons élaborer une politique appropriée", a déclaré M. Psaki lors d'un point de presse à la Maison Blanche.

La Maison Blanche va également étendre la capacité de son Conseil national de sécurité à contrer l'extrémisme intérieur et revoir la façon dont elle partage les informations sur ces menaces au sein du gouvernement fédéral. L'administration s'efforcera de coordonner tous les organismes concernés afin d'accélérer le problème.

"L'attaque du 6 janvier sur le Capitole et les morts et destructions tragiques qui ont eu lieu ont souligné ce que nous savons depuis longtemps : la montée de l'extrémisme intérieur est une menace grave et croissante pour la sécurité nationale. L'administration Biden sera déterminée ... à faire face à cette menace", a ajouté M. Psaki.

Il est déjà clair que personne ne classera les activités illégales d'Antifa et du BLM dans la catégorie du "terrorisme domestique". Y compris le rôle provocateur des membres de ces organisations dans les événements entourant la prise d'assaut du Capitole. Bien qu'un grand nombre de faits à son sujet aient déjà été accumulés. En même temps, personne ne considérera les pogroms de l'été et de l'automne 2020 comme de l'extrémisme et du terrorisme intérieur. Les démocrates les qualifient déjà de formes légitimes de protestation. Tout sera axé sur les groupes patriotiques de droite de citoyens américains blancs.

Le cynisme des rédacteurs du discours inaugural de Biden est que si le mécanisme de division et de suppression de la dissidence est clairement en place, il affirme simultanément la nécessité de l'unité de la société américaine :

"Ce dont nous avons besoin, c'est de la chose la plus insaisissable dans la démocratie - l'unité. L'unité ... . En ce jour de janvier, toute mon âme est en elle. Toute mon âme. Unissez l'Amérique, unissez notre peuple, unissez notre pays. Je demande à tous les Américains de se joindre à moi pour cette cause. S'unir pour combattre les ennemis auxquels nous sommes confrontés - la colère, le ressentiment et la haine. L'extrémisme, l'anarchie, la violence, la maladie, le chômage et le désespoir...

...je sais qu'à notre époque, parler d'unité peut sembler être un fantasme idiot pour certains. Je sais que les forces qui nous divisent sont profondes et réelles. Mais je sais aussi qu'ils ne sont pas nouveaux. Notre histoire a été une bataille constante entre l'idéal américain - que nous sommes tous créés égaux - et la dure et laide réalité - que le racisme, le nationalisme et la peur nous déchirent. Cette bataille est éternelle, et la victoire n'est jamais immuable...

...Nous sommes debout et nous voyons la merveilleuse National Alley où le Dr Martin Luther King a parlé de son rêve...

... Nous nous trouvons à l'endroit où reposent éternellement en paix les héros qui se sont donnés de tout cœur et jusqu'au bout (toujours hantés par le sentiment que Biden montre des signes évidents de démence. Il a apparemment oublié qu'en juillet 2020, la Chambre des représentants des États-Unis a soutenu l'enlèvement de 12 monuments aux partisans de la Confédération des États du Sud au Capitole pour avoir prétendument été racistes. Ce sont les partisans du Parti démocrate de Biden qui ont activement promu cette décision. Après cela, il verse des larmes pour les héros et parle d'unité ? - W.O.).

... Et nous nous trouvons dans un endroit où, il y a quelques jours seulement, une foule en émeute pensait pouvoir étouffer par la force la volonté du peuple, arrêter le travail de notre démocratie, nous expulser de ce territoire sacré. Cela n'est pas arrivé, cela n'arrivera jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Jamais".

Francis Fukuyama sur le système politique américain pourri

"Les Etats-Unis sont divisés, assaillis par des problèmes internes et en désaccord avec leurs propres idéaux démocratiques", conclut Francis Fukuyama dans son nouvel article des Affaires étrangères sur le système politique américain pourri (18.01. 2021), "Une victoire de Biden à la Maison Blanche avec une majorité démocrate de pure forme au Congrès ne suffira pas pour que les États-Unis retrouvent leur crédibilité internationale : ils doivent rejeter le trumpisme et délégitimer toutes leurs racines et leurs branches, comme l'a fait le maccarthysme dans les années 1950. Les élites qui établissent des protections législatives et normatives autour des institutions nationales doivent gagner en force et restaurer leur autorité morale".

Pourquoi, en accusant Trump, Fukuyama ne blâme-t-il pas Biden ? Car il écrit lui-même que lorsqu'il a écrit un article pour le magazine Foreign Affairs en 2014, il a déploré la décadence qui s'était formée dans la vie politique des États-Unis, où les institutions de gouvernance devenaient de plus en plus inefficaces. "La combinaison d'une pensée politique croustillante et de la toute-puissance des politiciens en place empêche la réforme de ces institutions", écrivait-il à l'époque. - Et rien ne garantit que la situation changera soudainement sans un bouleversement fondamental de l'ordre politique existant".

Mais qui était à la tête de ce système politique croustillant à l'époque ? Obama et Biden ! !!

Fukuyama a été déçu par Trump. Mais comment Biden peut-il améliorer la situation s'il est lui-même l'incarnation de la "stagnation" américaine ?

Fukuyama écrit que "les conditions fondamentales qui ont conduit à cette crise restent inchangées. Le gouvernement américain reste captif de groupes d'élite puissants qui ont détourné la politique publique à leur avantage et sapé la légitimité du gouvernement dans son ensemble. Et le système tout entier est encore trop rigide pour être réformé".

En fait, réfutant les messages d'unité possible au sein de l'élite politique américaine dont parle maintenant Biden, Fukuyama affirme que les objets de ce sentiment unifié sont différents dans chaque cas. Pour la gauche (Parti démocrate), l'élite inacceptable est composée de sociétés et de groupes liés aux intérêts capitalistes, de sociétés d'énergie fossile, de banques de Wall Street, de milliardaires des fonds spéculatifs et de méga-donateurs républicains - c'est-à-dire ceux dont l'argent a servi à protéger leurs intérêts contre toute attaque des démocrates. Pour la droite (les républicains), l'élite qu'ils détestent est constituée par les organisateurs du "pouvoir culturel" d'Hollywood, les grands médias, les universités et les grandes entreprises qui professent une "idéologie laïque" éveillée qui va à l'encontre de ce que les Américains conservateurs considèrent comme des valeurs traditionnelles ou chrétiennes.

Même dans les domaines où l'on pourrait s'attendre à ce que les deux points de vue se recoupent, comme la préoccupation croissante concernant le pouvoir des entreprises technologiques géantes, les craintes de ces groupes politiques l'un par rapport à l'autre sont irréconciliables. L'"Amérique bleue" (démocrate) accuse Twitter et Facebook de promouvoir les théories du complot et la propagande des tromperies, tandis que l'"Amérique rouge" (républicain) considère ces mêmes entreprises comme désespérément anti-conservatrices.

On ne sait pas encore où le pays ira après l'investiture de Biden. La principale incertitude, selon M. Fukuyama, est de savoir ce qui se passera au sein du parti républicain.

Mais bien sûr, les fantasmes de Fukuyama selon lesquels Trump et ses partisans désespérés pourraient se transformer en terroristes clandestins, utilisant la violence pour riposter à ce qu'ils considèrent comme une administration Biden illégitime, sont complètement absurdes.

La lutte contre la Russie comme seule base de l'"unité" de l'élite américaine actuelle

Comme c'est souvent le cas tant au niveau national qu'en politique étrangère, des ennemis inconciliables deviennent des "facilitateurs" dans la lutte contre ce que l'on pourrait définir comme un ennemi commun.

Sous Trump, un consensus sans équivoque entre républicains et démocrates n'a été atteint que sur la Russie. Ce n'était qu'une question de méthodes - Trump n'aimait pas construire des révolutions de couleur.

Sous Biden, ce consensus restera inébranlable. Mais, avec un haut degré de probabilité, elle va se déplacer vers l'organisation de diverses conspirations internes, qui est à la base des révolutions de couleur (orange, hybride).

Outre la tentative de mener une telle révolution directement en Russie, la lutte sera menée directement sur les territoires de véritables conflits militaires (lents, gelés). Tout d'abord en Ukraine et en Syrie.

Ukraine

Les représentants de l'équipe de M. Biden ont déclaré que les livraisons d'armes mortelles à l'Ukraine, qui ont commencé sous Trump, se poursuivront.

Le futur secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le candidat au poste de secrétaire à la défense Lloyd Austin l'ont déclaré le 19 janvier dans un discours au Sénat.

Blinken l'a dit de manière succincte - en réponse à une question d'un sénateur, a-t-il dit : "Je soutiens la fourniture d'armes de défense mortelles à l'Ukraine."

Le futur chef du Pentagone a abordé le sujet plus en détail. "Je suis favorable à l'idée de fournir à l'Ukraine les armes dont elle a besoin pour se défendre. L'Ukraine a également des besoins critiques non liés aux armes, tels que des équipements de communication sécurisés, qui sont financés par l'Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)," a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Austin a admis que le volume de l'aide peut changer. Il n'a cependant pas précisé si le volume de l'aide sera diminué ou augmenté. Le futur ministre a déclaré qu'il "continuerait à évaluer le besoin d'assistance à l'Ukraine et à apporter les changements appropriés.

Actuellement, le montant de cette aide fluctue autour de 300 millions de dollars par an (à titre de comparaison, le budget militaire de l'Ukraine pour 2021 dépasse les quatre milliards de dollars).

Syrie

La nouvelle administration américaine a décidé d'augmenter sa présence militaire en Syrie malgré ses déclarations antérieures sur sa volonté de quitter le territoire de ce pays du Moyen-Orient. Le 22 janvier, environ 500 militaires américains ont été redéployés de l'Irak voisin vers la Syrie et, selon certaines sources, ce chiffre est loin d'être définitif - dans un avenir proche, jusqu'à 2 000 soldats supplémentaires de l'armée américaine pourront être envoyés en Syrie.

Les spécialistes pensent que la raison est l'intention de Washington de retourner dans la partie nord de la Syrie après plusieurs tentatives infructueuses de Washington l'année dernière.

On sait que plusieurs bases militaires et postes d'observation américains sont en train d'être installés sur le territoire du nord-est de la Syrie afin d'empêcher les troupes russes et syriennes d'entrer dans cette partie de la République arabe, qui peut simplement fermer la frontière avec l'Irak, laissant ainsi les installations militaires et de production pétrolière américaines sans approvisionnement.

L'escalade en Syrie pourrait s'intensifier considérablement, surtout après une déclaration du futur secrétaire américain à la Défense Austin selon laquelle il a l'intention de pousser les "Russes" hors du Moyen-Orient.

***

Un iceberg éclaté présente un danger encore plus grand pour la navigation qu'un iceberg solide. On ne sait pas très bien quelle partie peut faire exploser un navire.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semyonovich Ovchinsky (né en 1955) est un célèbre criminologue russe, général de police à la retraite, docteur en droit. Avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre régulier du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.