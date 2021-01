Vladimir Ovchinsky : Biden, la mafia, les élections de 1972 et 2020 (Club d'Izborsk, 18 janvier 2021)

Vladimir Ovchinsky : Biden, la mafia, les élections de 1972 et 2020

18 janvier 2021

https://izborsk-club.ru/20543

L'Amérique se prépare à l'inauguration de Biden. Des membres de la Garde nationale patrouillent à Washington. Tous les États sont en état d'alerte. Pourquoi "Oncle Joe" est-il si protégé ?

La piste italienne du truquage des élections américaines

Le 5 janvier, Arturo D’Elia, un citoyen italien et consultant en informatique, a été arrêté en Italie. Le 6 janvier, il a témoigné devant un tribunal italien sur son implication dans une attaque de piratage du système électoral américain.

Le défendeur a déclaré qu'il travaillait dans les locaux de Leonardo SpA à Pescara et qu'il utilisait des cyberattaques de niveau militaire, des capacités de cryptage pour transmettre des votes commutés via le satellite militaire de la Tour Fucino à Francfort, en Allemagne.

Pour référence :

Leonardo SpA, anciennement Leonardo - Finmecanica, est une société italienne et, en même temps, multinationale, spécialisée dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité. L'entreprise est composée de cinq divisions : hélicoptères, avions, avionique, électronique et cybersécurité. Le siège de la société est situé à Rome. La société possède 180 bureaux dans le monde (y compris en Russie). Les 30,2 % d'actions de la société appartiennent au gouvernement italien par l'intermédiaire du ministère de l'économie et des finances. Leonardo SpA est la dixième plus grande entreprise de défense au monde et la troisième en Europe, les revenus du secteur de la défense représentant 68 % de son chiffre d'affaires annuel.

Au cours de l'année fiscale 2020, le gouvernement américain a attribué à Leonardo SpA environ 1 milliard de dollars en contrats de cybersécurité, de renseignement et de défense.

Le défendeur s'est déclaré prêt à témoigner sur toutes les entités physiques impliquées dans le transfert des votes de Donald Trump à Joe Biden, sous réserve d'une protection totale pour lui-même et sa famille. Il existe une sauvegarde des données brutes et des données transmises pour fournir des preuves au procès dans cette affaire.

Bradley Johnson, un ancien agent de la CIA et chef d'un des services de renseignement, a déclaré à Intelreform.org lors d'une interview sur Skype que l'Italie avait joué un rôle crucial dans ce que l'on pourrait appeler un coup d'État international contre Donald Trump. En fait, l'acteur principal de cette attaque était Leonardo SpA.

Il y a maintenant une autre personne qui a pleinement confirmé le rôle de l'Italie dans cette fraude, c'est Maria Zak. Mme Zak est la présidente de Nations in Action, et dans un fichier audio divulgué il y a deux jours, elle explique comment la fraude a pu avoir lieu. Selon Mme Zak, le centre d'opérations qui a coordonné l'attaque était en fait l'ambassade des États-Unis à Rome. Cette version est tout à fait conforme au récit de M. Johnson, mais Mme Zack fournit des détails plus importants.

L'opération a été coordonnée par le général italien Claudio Graziano, au deuxième étage de l'ambassade, assisté par l'ancien agent des services secrets italiens Claudio Serafini. Le général Graziano est un personnage important dans cette histoire. Le commandant militaire italien est actuellement président du comité militaire de l'Union européenne.

Selon M. Johnson, la société gouvernementale italienne Leonardo SpA a fourni sa technologie pour mener à bien l'attaque de piratage. Maria Zak confirme que "le satellite Leonardo Spa a été utilisé pour télécharger des logiciels et changer les votes de Trump à Biden".

Le complot initial pour faire passer les votes de Trump à Biden n'a pas commencé à Rome, mais à Francfort, où la station de la CIA héberge les serveurs du Dominion. Apparemment, tout allait bien jusqu'à ce que les pirates informatiques de Francfort se rendent compte que ce qu'ils faisaient n'était pas suffisant pour apporter enfin la "victoire" à Biden.

À ce moment-là, les pirates se sont tournés vers Rome pour obtenir de l'aide. L'ambassade américaine a ensuite reconfiguré l'opération, en créant de nouveaux algorithmes. Essentiellement, Trump recueillait trop de voix et il fallait retravailler l'attaque. Les votes ont ensuite été envoyés d'un satellite militaire Leonardo SpA aux États-Unis et téléchargés vers les serveurs de Dominion.

Plus important encore, l'ancien consultant de Leonardo SpA, Arturo D'Elia, a fait une déclaration sous serment et a admis son implication dans le crime. M. D'Elia affirme que les votes de Trump ont été transmis à Biden via un "satellite militaire de la Tour Fucino". Leonardo, un ancien consultant, a également affirmé qu'il avait agi "conformément aux instructions et aux directives du personnel américain travaillant à l'ambassade des États-Unis à Rome". D'Elia est actuellement détenu par les autorités italiennes pour d'autres cybercrimes qui auraient été commis contre Leonardo SpA elle-même.

Le Sicilien Igzanio Moncada, PDG de FATA SpA, une filiale de Leonardo SpA, est considéré comme un agent de liaison entre les services secrets italiens et l'Association italienne des entreprises de Pékin, l'Association italienne des entreprises iraniennes et l'Association italienne des entreprises du Qatar. Les journalistes d'investigation pensent que Moncada pourrait être un personnage clé dans la planification de huit mois du piratage électoral italien.

Cependant, il est peu probable que ce plan ait eu lieu sans que l'ambassadeur américain à Rome, Lewis Eisenberg, ne sache ce qui se passait dans sa propre ambassade. Lewis Eisenberg a été nommé par Trump en 2017, et il a participé à sa première campagne, mais il est également très proche du lobby sioniste néoconservateur associé au réseau Goldman.

Selon des sources d'investigation américaines en Italie depuis le 18 novembre 2020, c'est l'ambassade américaine à Rome qui a coordonné la manipulation des données de vote pour le président Trump, Joe Biden, avec la complicité technique de Leonardo SpA, une société qui reçoit plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars de sa filiale américaine, Leonardo DRS, dont le PDG William Lynn III était auparavant secrétaire adjoint à la défense sous l'administration Clinton.

Trois hauts responsables de la communauté des services de renseignement américains ont atterri à l'aéroport Leonardo da Vinci de Fiumicino quelques jours avant les élections américaines du 3 novembre 2020. Selon un ancien agent de la CIA, trois agents de renseignement étaient stationnés à l'ambassade américaine de la Via Veneto pour coordonner les opérations de piratage pendant la suspension du décompte des votes du 3 au 4 novembre.

Selon les personnes qui ont mené l'opération de commutation de données, dirigée par des agents de renseignement de l'ambassade américaine, elles ont utilisé l'un des satellites de Leonardo SpA aux spécifications militaires avancées (cyberguerre) pour retransmettre les votes manipulés aux serveurs de Francfort et aux États-Unis. Le journaliste Cesare Saccetti en a fait état.

Les déclarations suivantes de Mme Zak, selon lesquelles le niveau politique du plan a été largement conçu par Barack Obama, qui a été aidé par son homologue italien, Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien. Zak, président de Nations in Action, affirme que ce qui s'est passé était "vraiment un plan brillant planifié par Obama avec l'aide de Renzi".

Pour information :

Voir la vidéo du conseiller juridique de la Cour suprême d'Italie témoignant sous serment sur l'ingérence des États-Unis dans les élections de 2020.

Le Federal Inquirer https://federalinquirer.com/conte-leonardo-spa-and-the-u-s-embassy-behind-the-election-data-switch-fraud-to-take-out-trump/ * nous en dit encore plus sur ce coup d'État international.

La mafia vole les votes de Biden

Les mafieux américains de Philadelphie, en Pennsylvanie, ont aidé le probable vainqueur de l'élection présidentielle, Joe Biden, à frauder les électeurs. Il est rapporté par le Buffalo Chronicle, citant des sources proches du patron de la mafia de Philadelphie Joey Merlino.

L'interlocuteur de la publication a appris que Merlino, dit Skinny Joey, et son équipe ont produit environ 300 000 bulletins de vote frauduleux en faveur de Biden à la demande de son quartier général. Il a déclaré que les représentants du candidat démocrate ont donné à M. Merlino plusieurs boîtes de bulletins blancs quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote le soir du scrutin. Il les a emmenés dans deux maisons privées du sud de Philadelphie, où ses hommes se sont mis à trafiquer les votes.

Les travaux auraient duré trois jours. Les boîtes de bulletins de vote remplis ont ensuite été déposées dans un centre de comptage des votes à Philadelphie. Selon la source, le mafioso a reçu 10 dollars du Parti démocratique pour chaque bulletin de vote. Ainsi, le montant total de sa récompense était d'environ trois millions de dollars. Une partie de cet argent a été utilisée pour payer l'équipe de mafiosi : chacun d'entre eux a reçu plus de mille dollars par heure.

Cependant, note l'interlocuteur du Buffalo Chronicle, Merlino est maintenant prêt à exposer le projet et à témoigner en conséquence devant le Congrès. En échange, il espère voir ses condamnations effacées et être libéré de sa responsabilité pénale pour avoir participé à des fraudes électorales (après les événements du 6 janvier, plus personne au Congrès n'a voulu écouter personne - V.O.).

Naturellement, les médias au service du Parti démocrate rient et se moquent de cette information pour la désavouer. Mais où mettre les informations sur le début du parcours politique de "l'oncle Joe" ?

Biden : le début du voyage politique

Tiré du roman "I Heard You Paint Houses" de Charles Brandt (le film "The Irishman" en est inspiré). Frank "Irishman" Sheeran à propos de Joe Biden :

- À la fin de 1972, j'accueillais dans ce vieux bâtiment un avocat très célèbre que je connaissais, un très grand homme du Parti démocrate. Il voulait me parler de la prochaine campagne électorale pour le Sénat américain de 1972. Lorsque Joe Biden m'a demandé s'il pouvait s'adresser à la base, j'ai posé la question au comité exécutif et écouté son point de vue. Personne ne s'y est opposé et j'ai donné mon accord. Biden faisait partie du conseil du comté, il était démocrate, et il y avait des gens au conseil du comté qui faisaient beaucoup pour les syndicats. Joe Biden était un jeune homme comparé à Boggs. Il est entré et a commencé à parler, et il s'est avéré être un très bon conteur. Lors de cette assemblée générale, il a fait un très bon discours à la base sur l'importance des syndicats. Il a répondu aux questions du public et s'est comporté comme une personne adulte et mature. Il a dit que sa porte était toujours ouverte au syndicat des chauffeurs.

- Un avocat m'a expliqué que le sénateur Boggs avait commandé une annonce qui devait paraître quotidiennement dans un onglet publicitaire du journal pendant la dernière semaine précédant l'élection. Boggs a affirmé que Joe Biden avait trompé l'électorat de Boggs et que les annonces montreraient ce que Biden disait de Boggs et le nombre réel de ses partisans et en général. L'avocat ne voulait pas que ces documents soient livrés à ses lecteurs. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour cet avocat et je pensais que Biden serait de toute façon mieux pour le syndicat. J'ai dit que lorsque nous installerions un cordon de piquets, je m'assurerais qu'aucun camionneur ne franchisse la ligne du cordon. Le syndicat des chauffeurs respectera le cordon de piquetage d'information de l'autre syndicat, quel que soit son nom.

- Le piquet de grève était aligné et les journaux étaient imprimés, mais ils étaient laissés dans l'entrepôt et n'étaient jamais distribués. L'entreprise de presse m'a appelé et voulait que mes employés retournent au travail. Je leur ai dit que nous respecterions le cordon de piquetage. Il m'a demandé si j'avais quelque chose à voir avec l'explosion du wagon de chemin de fer avec des matériaux d'impression - du papier, ou de l'encre d'impression, ou d'autres matériaux, je ne sais pas. Mais personne n'a été blessé dans l'explosion. Je lui ai dit que nous respecterions le cordon de piquetage, et que s'il voulait engager des agents de sécurité pour surveiller ses chariots, il devrait le faire dans les pages jaunes. Le lendemain de l'élection, le cordon de piquetage informatif a été levé, le journal a repris ses activités normales et le Delaware a obtenu un nouveau sénateur américain....

Pour référence :

Frank "Irishman" Sheeran (1920 - 2003) était un syndicaliste américain. Au même moment, un membre de la "famille" mafieuse Bufalino, a personnellement commis des meurtres "sous contrat".

Joseph Biden est devenu sénateur du Delaware à l'âge de 30 ans (l'âge minimum aux États-Unis pour devenir sénateur) en 1972.

"Oncle Joe" n'est pas aussi simple que beaucoup de gens le pensent. "Les eaux calmes cachent les requins", dit-on dans la foule. Si ceux qui l'ont aidé à devenir président pensent qu'ils vont mettre la main sur un vieil homme calme et contrôlant - un retraité - se trompent lourdement. Biden a bien appris les lois d'un monde à l'envers, où la cruauté et l'impitoyabilité décident de tout.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semyonovich Ovchinsky (né en 1955) est un célèbre criminologue russe, général de police à la retraite et docteur en droit. Avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre régulier du Club d’Izborsk.

* NdT: https://www.secondopianonews.it/news/scienza-e-tech/2021/01/10/elezioni-usa-legale-italiano-ex-dipendente-di-leonardo-dietro-i-brogli-a-favore-di-biden.html