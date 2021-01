Vladimir Ovchinsky : les secrets de l'assaut du Capitole (Club d'Izborsk, 20 janvier 2021)

Vladimir Ovchinsky : les secrets de l'assaut du Capitole

20 janvier 2021

- Vladimir Semyonovich, non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger, beaucoup de gens ont vu l'assaut du Capitole comme une mise en scène, quelque chose comme un spectacle, dans lequel une bande de monstres avec des cornes et des drapeaux confédérés étaient utilisés. Ils ont été délibérément autorisés à entrer dans le bâtiment du Congrès, puis le piège a été refermé et le tout a été déclaré coup d'État, dont Trump était personnellement l'instigateur. Selon vous, qui avait besoin de ce spectacle et pourquoi ?

- La manifestation de masse du 6 janvier à Washington, à laquelle ont d'ailleurs participé environ 100 000 personnes, est devenue la dernière occasion légale pour Trump d'influencer le Congrès et d'entamer la procédure de vérification du comptage des votes dans les États contestés. Si les États-Unis se considèrent comme un flambeau de la démocratie, alors ils étaient simplement obligés de ne pas écarter les accusations, mais de lever tous les doutes sur la falsification. Et il y a toutes les possibilités légales pour cela. D'autant plus que 40 % des électeurs ne pensent pas que l'élection ait été équitable, et 73 % des républicains pensent qu'elle l'a été. Mais toutes les tentatives des avocats de Trump pour y parvenir, d'abord au niveau des mécanismes judiciaires des États, puis à la Cour suprême, ont été balayées.

La Cour suprême, où, comme Trump l'a dit lui-même à plusieurs reprises, il avait la majorité, a adopté une position lâche en refusant d'examiner le bien-fondé d'une modification des règles de vote (vote par correspondance) dans certains États. En fin de compte, c'est cette procédure de vote non contrôlée et non vérifiée qui a conduit à la victoire de Biden dans des États clés. Le Congrès a ensuite adopté une position discutable. Ils auraient pu créer une commission chargée d'examiner les procédures de vote dans les États contestés sur une base paritaire. Mais il s'est avéré plus important pour les démocrates de faire gagner Biden par tous les moyens. Et le Congrès a laissé passer une telle occasion, ce qui signifie que tous les doutes sur la fraude électorale sont restés chez les électeurs et à l'étranger.

Si toutes les options juridiques sont épuisées, la seule option qui reste est d'organiser une manifestation de masse le jour où le vote est approuvé au Capitole. Ce que Trump a fait. Mais il n'a pas appelé à une agression. Cependant, les démocrates se sont déjà engagés sur la voie vicieuse de la victoire à tout prix. Trump a été faussement accusé, menacé de mise en accusation. Et les médias contrôlés par les démocrates ont immédiatement déclenché une campagne bruyante sur une tentative de "coup d'État". Dans une atmosphère d'hystérie, des membres du Congrès intimidés, encore sous le choc de l'attentat, ont rapidement approuvé le résultat du vote, comme l'exigeaient les démocrates.

- Alors, à votre avis, qui a organisé cette provocation préméditée ?

- Je me réfère tout d'abord à l'article du "Washington Times". C'est le journal, jusqu'à présent parmi les journaux respectables, qui reste hors du contrôle des démocrates. Les journalistes se sont immédiatement adressés aux entreprises, traitant de la reconnaissance et de la visualisation d'images, et ont demandé de trouver celles qui étaient les plus connues dans l'assaut du Capitole. Et puis des faits curieux sont apparus. Parmi les militants, nombreux sont ceux qui ont participé aux manifestations d'Antifa et de Black Lives Matter (BLM). Le journal a immédiatement publié un article et s'est demandé : comment est-il possible que les opposants à Trump se soient retrouvés dans les rangs des manifestants pro-Trump, puis aient lancé l'assaut ? Sarah Palin, qui n'est pas la dernière sur Fox News, en a également parlé sur Fox News. Selon elle, il y a de nombreuses preuves que des gens d'Antifa et du mouvement BLM ont pris d'assaut le Capitole.

Ensuite, des journalistes d'autres médias indépendants ont commencé à se pencher sur la question. Il s'est avéré que le type aux cornes était un participant régulier aux rassemblements du BLM. Un autre participant à l'agression, qui avait filmé Ashley Babbitt, 35 ans, un vétéran de l'armée de l'air, se faisant tirer dessus dans le bâtiment, s'est avéré être un Sullivan. Il a été arrêté dans l'Utah l'année dernière pour meurtre en tant que membre d'un groupe de militants noirs de l'armée rebelle, dont il était le chef. Ils ont tiré sur l'homme juste pour avoir salué un policier depuis sa voiture. Mais Sullivan a été relâché, et le tireur est resté en état d'arrestation. La question est : pourquoi ? Pourquoi le personnage à cornes qui a incité à la violence lors des rassemblements du BLM n'a-t-il jamais été appréhendé ? Pourquoi se sont-ils retrouvés soudainement tous au même endroit et au même moment ? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse : ce sont tous des provocateurs. Et travaillant sous le contrôle du FBI.

Le fait est qu'il est interdit au FBI de travailler directement contre des organisations idéologiques. Ils créent donc les leurs et opèrent à travers eux. J'ai moi-même pris connaissance des activités d'une telle organisation publique en 2008, lorsque j'étais aux États-Unis en tant que membre de la délégation. On nous a parlé du Southern Poverty Advocacy Center, qui a été créé au sein du FBI pour travailler avec la droite, et une division entière du FBI a été attachée pour le contrôler. Ainsi, aux États-Unis, tous les groupes radicaux de droite et de gauche sont sous le contrôle étroit du FBI. Les Américains eux-mêmes nous ont parlé des particularités de leur travail opérationnel. C'est pourquoi je pense que les agents du FBI ont été les instigateurs de l'assaut et ont pris d'assaut le bâtiment du Capitole. Oui, quatre personnes sont mortes pendant la tempête. Mais à cause de la violence d'Antifa et du BLM, beaucoup plus de personnes sont mortes dans toute l'Amérique. Le taux de meurtre est en hausse par rapport à l'été et l'automne 2019 : l'été 2020. - de 42%, et à l'automne 2020. - de 34 %. Il y a eu 610 meurtres de plus dans les 21 villes américaines qui ont fourni des données sur les homicides de l'été et de l'automne 2020 qu'à la même période en 2019. De quoi faut-il parler ?

- Mais qu'a fait Trump à l'"État profond", le même FBI, que ce dernier s'est acharné à évincer ? Après tout, c'est le FBI qui a enquêté sur les liens de Trump avec les Russes, mais n'a rien trouvé.

- Immédiatement après la victoire de Trump, les démocrates ont commencé à travailler contre lui pour le renverser. Pour ce faire, ils ont fait appel à l'ensemble de leur réseau de mandataires qu'ils avaient mis à la disposition du FBI et de la CIA au cours des huit dernières années. Dès le premier jour de sa présidence, Trump aurait dû purger les agences de renseignement des agents démocrates. Il ne l'a pas fait. Et à bien des égards, il s'est avéré être un solitaire. Il n'était pas le chef du parti républicain, il venait de l'extérieur. Après l'élection, il a même envisagé de créer son propre parti, mais il n'a pas pu le faire physiquement : le harcèlement a commencé. Et, maître des blagues plates, il n'est pas, comme Zelensky, issu de l'élite. C'est pourquoi les Américains l'aimaient : à cause de son humour dur et de sa rhétorique anti-élite. Il a promis d'"assécher le marécage de Washington" de démocrates voleurs. Et puis, après tout, il a satisfait une partie de l'élite économique américaine avec son programme économique. Il s'est fait le champion du retour de l'industrie manufacturière dans le pays, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'acier. Il lance de nouveaux types d'armes qui séduisent les milieux militaro-industriels. Mais les services secrets étaient inadaptés. Ils étaient du côté des démocrates, en particulier du FBI. C'est là que Trump a été brûlé lorsque son pouvoir s'est effondré sous les coups de la pandémie.

D'autres présidents américains, d'ailleurs, ont également brûlé les relations problématiques avec les agences de renseignement. Kennedy, par exemple, a très probablement été tué à la suite d'une conspiration au sein du FBI en raison d'un conflit avec le tout-puissant chef de cette agence, Edgar Hoover. Nixon a également eu un conflit avec le FBI. Maintenant, c'est au tour de Trump. Je pense que c'est son erreur fondamentale : il n'a pas remué ce nid de frelons, et il aurait dû être nettoyé.

- Qu'est-ce que les chamailleries américaines nous apportent ? La Russie a souffert des sanctions de Trump comme personne d'autre. Qu'ils se battent tous pour ça...

- Tout cela est vrai, mais il y a des nuances. La différence fondamentale entre Biden et Trump est que ce dernier n'a pas cherché à nous faire exploser de l'intérieur. Il n'a pas fouillé dans nos affaires intérieures avec le même genre d'effronterie et d'insistance que les démocrates avant lui. Trump ne s'est pas soucié de notre opposition et de la situation à nos marges. Il a décidé de se retirer d'Afghanistan, de réduire sa présence militaire en Syrie. Que nous réserve Biden ? Il n'est même pas encore entré à la Maison Blanche, et il est déjà entouré de gens qui se disputent sur la meilleure façon de saper la Russie de l'intérieur, sur la façon de nous créer des problèmes sur tout le périmètre de nos frontières. De plus, comment déclencher des conflits interethniques à l'intérieur de la Russie, attiser le povolzhye* musulman, opposer les orthodoxes et les musulmans, parrainer le séparatisme à l'intérieur de la Russie. Tout cela est ouvertement discuté sur les forums de réseaux sociaux, dans les groupes de réflexion démocrates. Obama a fait valoir qu'il aurait dû s'en tenir à la Russie au lieu d'encourager le printemps arabe, disant qu'il avait tort de supposer que la Russie ne se remettrait jamais de ses problèmes et que toute son économie serait "mise en lambeaux" - et qu'il aurait dû l'apprivoiser. Nous sommes donc dans une période difficile sous la direction de Biden.

- L'autre jour, le secrétaire américain au Trésor, M. Mnuchin, a frappé le groupe de Kolomoisky en Ukraine. Tous ceux qui ont témoigné à l'avocat de Trump, Giuliani, au sujet de la famille Biden, voleuse, et de leurs manigances en Ukraine, ont été déclarés ennemis de l'Amérique. Ils ont bloqué tous leurs comptes et leur ont interdit d'entrer aux États-Unis. Pourtant, le documentaire de Giuliani portait sur la création d'un réseau corrompu en Ukraine pour voler 5 milliards de dollars de fonds du budget américain aux mains de Biden et des agences de renseignement américaines...

- Le fait est sans précédent. Et cela prouve une chose : Biden se soucie beaucoup des affaires de corruption qui l'impliquent, lui et son fils. Et il essaie de nettoyer tous ses dénonciateurs en Ukraine sous le prétexte de fausses accusations. En fait, Biden commande aux "soros" ukrainiens de se joindre à la "chasse aux sorcières".

Une réaction aussi rapide suggère que les démocrates sont prêts à aller encore plus loin et à déclencher une nouvelle guerre au Donbass pour dissimuler la corruption de haut niveau. Il n'y a pas de meilleur moyen pour détourner l'attention de leurs sales actions en Ukraine. Dans une situation de psychose de guerre, il est beaucoup plus facile d'y fermer la bouche de l'opposition. Et aux États-Unis même, la reprise de la guerre du Donbass permettra aux démocrates d'étouffer les critiques à l'encontre de Biden en raison de la piste des scandales de corruption tant en Ukraine qu'en Chine.

Au fait, l'autre jour, une nouvelle membre de la Chambre des représentants, Marjorie Taylor Green (républicaine de Géorgie), a annoncé son intention de présenter au Congrès un projet de résolution visant à mettre en accusation Biden dès son premier jour de travail en tant que président des États-Unis. Selon elle, l'Amérique ne peut pas avoir un président "qui peut être facilement soudoyé par des gouvernements étrangers, des entreprises énergétiques chinoises ou ukrainiennes".

- Et quelles sont les conséquences de tous ces scandales pour la Russie ?

- Aujourd'hui, l'Amérique sera en fait dirigée par Obama. C'est lui qui a mis Kamala Harris à la tête de Biden. Biden puise toute son équipe dans l'ancienne équipe d'Obama. Ainsi, Victoria Nuland, qui a exigé que Trump soutienne fermement l'Ukraine et entre dans le processus de Minsk pour y combattre la Russie, plutôt que de "marmonner" comme la France et l'Allemagne, revient au pouvoir. Le recul de la démocratie aux États-Unis, la dure répression des dissidents doivent avoir une explication. On ne peut pas admettre que les démocrates veulent juste rester à la mangeoire. Et c'est là que les ennemis apparaissent, et s'ils n'existent pas, alors ils doivent être élevés et implantés dans l'esprit des électeurs par le biais des médias.

C'est pourquoi la Russie est une cible idéale en ce sens : elle est bien sûr derrière tous les problèmes de l'Ukraine. Et qui d'autre empêche cette république d'aller vers un "paradis démocratique" ? C'est pourquoi Moscou est déclarée "l'ennemi de la démocratie" et une chasse aux "agents" du Kremlin commence en Ukraine même. Qui sont-ils ? Le même groupe de Kolomoisky, tous ceux qui ne doutent pas de l'implication de Biden dans la corruption. Ces labels seront apposés sur les politiciens et les journalistes américains qui tenteront de dénoncer les escroqueries financières de la famille Biden en Ukraine et en Chine. Vous devriez être d'accord : c'est une construction pratique. C'est pourquoi je suis enclin à penser qu'avec l'arrivée de Biden, nous serons confrontés à une aggravation de la situation dans le Donbass et à une augmentation de la rhétorique anti-russe dans les principaux médias américains contrôlés par les démocrates.

En attendant, les États-Unis passent au crible les témoins qui pourraient nous dire qui a mis le feu au "Reichstag" le 6 janvier et pourquoi. En Géorgie, Christopher Stanton, 53 ans, qui avait volé l'ordinateur portable de la présidente Nancy Pelosi lors de l'attaque du Capitole, a été retrouvé mort dans sa propre maison. Le même jour, le 9 janvier, un officier de police impliqué dans l'émeute du bâtiment du Congrès se serait également suicidé. Il pourrait apparemment révéler qui lui a donné l'ordre de ne pas empêcher les assaillants d'entrer au Capitole. Et ces morts mystérieuses ne sont pas une première dans l'histoire des États-Unis. Rappelons-nous comment 28 témoins ont été retirés un par un dans l'affaire de l'assassinat de Kennedy.

Mais l'essentiel est que les institutions politiques et juridiques de base des États-Unis soient détruites.

Ces derniers mois, la liberté d'expression y a été pratiquement éliminée : depuis le 6 janvier, la direction des géants de l'information Twitter, Facebook et Instagram a bloqué des dizaines de milliers de comptes de personnes diverses, dont ceux du président Trump (qui ont toutefois été débloqués par la suite sans explication. - Ed.). Et le vote par correspondance imposé par les démocrates a semé des doutes si profonds sur l'intégrité du système électoral américain qu'aujourd'hui, même les démocrates sont favorables à l'abolition de cette forme. Aujourd'hui, à Washington, le premier amendement de la Constitution ne s'applique pas à la liberté de réunion. Et qui a supprimé le fonctionnement de cet amendement ? M. Bowser, maire démocrate de Washington. Pour la première fois dans l'histoire, l'investiture du 46e président des États-Unis aura lieu dans une zone clôturée de blocs de béton, et des policiers seront en service à chaque intersection du centre-ville. Je pense que cela dit tout : l'Amérique se dirige vers le totalitarisme, le régime d'un seul homme par le parti démocrate.

Vladimir Ovchinsky

Vladimir Semyonovich Ovchinsky (né en 1955) est un célèbre criminologue russe, major général de milice à la retraite, docteur en droit. Avocat honoré de la Fédération de Russie. Ancien chef du bureau russe d'Interpol. Membre du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* NdT: région de la Volga.

