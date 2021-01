Vladimir Ovtchinsky : Trump perdu à cause de ses services de renseignement (Club d'Izborsk, 11 janvier 2021)

Vladimir Ovtchinsky : Trump perdu à cause de ses services de renseignement 11 janvier 2021 https://izborsk-club.ru/20505 Tout ce qui est arrivé à Trump pendant sa présidence a une fois de plus confirmé l'axiome selon lequel, dans le monde d'aujourd'hui, il est impossible de diriger un État sans le contrôle total des services de renseignement. Une longue et fastidieuse procédure de mise en accusation (avec un accent sur le "Rashgate") dans laquelle les cadres du FBI ont pris l'initiative. Le chaos des pogroms et des émeutes de l'été et de l'automne 2020, que le FBI a refusé de bloquer. Une fraude électorale ouverte, effrontée et massive à laquelle le FBI n'a pas prêté attention. Et, maintenant, comme apogée, un rôle d'organisation manifeste dans la prise d'assaut du Capitole par des agents du FBI. Tous ces facteurs suggèrent que M. Trump n'a pas réussi, en tant que président, à prendre le contrôle de la principale agence de renseignement de son pays. Créer une image extrémiste des partisans de Trump Pourquoi est-il possible de parler avec autant de confiance du rôle d'initiateur des agents du FBI dans l'attaque du bâtiment du Congrès américain ? N'agissons qu'avec les faits. Le 7 janvier, la BBC a publié "Les traîtres d'extrême droite : qui ont secoué le Capitole lors de la confirmation de la victoire de Biden". La BBC rapporte que plus de 60 personnes ont été arrêtées en relation avec la prise d'assaut du Capitole. La recherche des responsables se poursuit. Le FBI a demandé de l'aide aux citoyens (curieusement, le FBI n'a pas lancé de tels appels à l'été et à l'automne 2020, lorsque Antifa et BLM détruisaient et incendiaient des villes américaines), et des journalistes d'investigation - dont Bellingcat (un organisme d'investigation privé qui s'est fait connaître pour les événements entourant Navalny) - analysent des photos, des vidéos et le streaming en direct des manifestants eux-mêmes sur les médias sociaux. Les premières données suggèrent que les provocateurs et leurs agents du FBI se sont assurés que les émeutes étaient directement liées à des mouvements marginaux parmi les partisans du Trump - y compris les activistes d'extrême droite, les néo-nazis et les théoriciens du complot QAnon. Dans les images des manifestants devant le Capitole et à l'intérieur du bâtiment, des journalistes et des chercheurs ont "identifié" des membres de plusieurs groupes nationalistes et d'extrême droite populaires sur les médias sociaux. Beaucoup de provocateurs costumés ont apporté leurs propres symboles. Par exemple, l'un des supporters de Trump qui a fait irruption dans le bâtiment portait un drapeau confédéré, que les démocrates des États-Unis sont maintenant littéralement obligés de considérer comme un symbole de racisme. Un autre provocateur est arrivé en portant un sweat-shirt avec "Camp Auschwitz" ("camp d'Auschwitz") sur la poitrine et "Staff" ("bâton") dans le dos - une référence au camp de concentration où les nazis ont assassiné plus d'un million de Juifs (ridicule, bien sûr, pour transformer les partisans de Trump en dangereux antisémites alors que Trump lui-même est considéré comme le meilleur ami d'Israël - après avoir déménagé l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, et que sa fille se soit convertie au judaïsme en raison de la religion de son mari Kushner). Un autre provocateur - un résident de l'Arkansas du nom de Richard Barnett - a été photographié dans le fauteuil de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Le Washington Post a trouvé ses comptes sur les médias sociaux - il s'avère qu'il se qualifie de "nationaliste blanc", prend des photos avec des armes à feu et répand des théories de conspiration sur le coronavirus. Un représentant des Proud Boys, un groupe d'extrême droite qui lutte contre les immigrés, les militants de gauche et soutient Trump, a également pris des selfies avec une cigarette entre les dents dans le bâtiment du Capitole. Les chercheurs de Bellingcat ont étudié les messages des forums de supporters de Trump avant le rassemblement de mercredi - et, bien sûr, ont trouvé des symboles nazis et des appels à la violence. "Nous serons témoins d'horribles violences de rue la nuit", a prévenu l'auteur de Bellingcat (sachant que ses collègues provocateurs avaient déjà reçu une telle mission). La diffusion en direct du bâtiment du Parlement américain a également été réalisée par le partisan du Trump et blogueur d'extrême droite Tim Gionet, connu sous le pseudonyme Baked Alaska "Baked Alaska", qui était populaire dans les réseaux sociaux. Son émission a été regardée par plus de 16 000 personnes - et dans les commentaires, il a suggéré que tous les membres du Congrès devraient être pendus. L'un des participants notables à l'attaque du Capitole était un homme maquillé, casqué, avec des cornes et des fourrures sur son corps nu. Il a été reconnu comme Jake Angeli, qui se fait appeler le shaman de QAnon, la théorie de la conspiration derrière la cabale sataniste pédophile du monde. Il n'était pas le seul - de nombreux manifestants ont été vus portant les symboles "Q".

Cette théorie de la conspiration est étroitement liée au soutien de Trump : ses adhérents pensent que le président s'oppose aux stars et aux fonctionnaires qui contrôlent Hollywood et Washington, font le trafic d'enfants et veulent détruire les États-Unis. Pourquoi peut-on affirmer que les provocateurs sont supervisés par des personnes du FBI ? En 2008, l'auteur de ces lignes a fait connaissance avec l'organisation du travail contre l'extrémisme aux États-Unis en tant que membre de la délégation russe. Le travail du "Southern Poverty Law Center" (SPLC), situé à Montgomery, en Alabama, a fait forte impression. Cette "organisation sociale", qui est basée dans un bâtiment de pointe protégé par des matériaux résistants aux explosions, supervise toutes les organisations d'extrême droite et d'extrême gauche aux États-Unis. Des équipes entières du FBI, du département de la sécurité intérieure et des policiers y sont affectés. Selon les dirigeants du SPLC, leurs agents (et, en fait, les agents du FBI), travaillent dans toutes les organisations extrémistes sans exception, y compris leurs dirigeants. Des flux d'informations quotidiens circulent dans les bases de données SPLC situées dans les étages souterrains du bâtiment. De toute évidence, toutes les personnes "identifiées" comme "organisateurs d'extrême droite de l'attaque du Capitole - partisans de Trump" sont connues depuis longtemps du FBI et, en plus, sont ses agents. Et ce sont des agents multifonctionnels. Prenez Jake Angeli, l'un des chefs de l'assaut du Capitole et le chaman du mouvement Q. Il est également un "Viking" et ... un membre actif du mouvement BLM (ces données sont contenues dans l'article de Mike Adams "False flag confirmed : Viking who stormed the Capitol building previously photographed at BLM rally", Natura News, 06.01.2020).

Dans le même article, Adams cite un tract exhortant les membres de l'Antifa à se faire passer pour des partisans de Trump et à provoquer activement la violence.