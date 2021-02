Alexander Dmitrievsky : Le terrorisme comme mode de pensée

19 février 2021

https://izborsk-club.ru/20687

La tentative d'assassinat du commandant de bataillon de la milice populaire de la RPD de Sergey Popov à Horlivka et le sabotage du gazoduc à Louhansk montrent que Kiev ne va pas renoncer à la pratique de la terreur contre les républiques du Donbass. Néanmoins, les tentatives de la partie ukrainienne d'intimider les habitants de la région minière indisciplinée se révèlent infructueuses.

Avec notre correspondant spécial au sein du DNR, nous allons essayer de comprendre l'anatomie de l'anarchie néo-anderovienne.

L'escalade de février

Le matin du 15 février, à Gorlovka, une voiture transportant le commandant du bataillon DNR AM Sergei Popov (indicatif d'appel "Long") et sa fille, qu'il emmenait à l'école, a explosé. Un engin explosif a explosé sous le siège du conducteur, ce qui a valu à Popov de multiples blessures par éclats d'obus dans les jambes et à sa fille une commotion cérébrale. L'incident a été qualifié par les forces de l'ordre comme un acte de terrorisme, l'une des raisons probables étant la vengeance de la partie ukrainienne pour la mort, la veille, de trois soldats de l'AFU qui avaient explosé sur une mine près du village de Novoluganskoye dans l'arc de Svitlodarsk.

Le même jour, dans la soirée, à Malaya Verhunka, une zone située à la périphérie nord-est de Louhansk, une explosion s'est produite au niveau d'un gazoduc, privant les habitants du village de Veselenke, en première ligne, de chaleur pendant plusieurs heures. Étant donné qu'il s'agit du deuxième incident de ce type dans la LNR depuis le début de l'année (un mois exactement plus tôt, le gazoduc près du village de Glafirovka dans le district de Lutuga avait explosé, laissant plus de dix mille clients, y compris le système de chauffage et les hôpitaux, sans gaz), ainsi que la géographie de l'incident (il y a plusieurs installations importantes du système de transport de gaz à Maly Vergunka), il ne fait aucun doute que les saboteurs envoyés par Kiev en étaient responsables.

Seulement deux incidents en un jour, et cela ne tient pas compte de la fréquence croissante des bombardements de l'artillerie ukrainienne sur les districts de première ligne de Donetsk, Horlivka et d'autres zones résidentielles des républiques du Donbas. Les logements sont détruits, les infrastructures sociales sont endommagées et les civils perdent leur santé - certains à cause des éclats d'obus, d'autres à cause du stress. Tout cela se déroule dans un contexte de rhétorique belligérante accrue de la part de Kiev et de tiraillement démonstratif des unités des forces armées ukrainiennes vers la ligne de démarcation : il est difficile d'évaluer la probabilité d'une nouvelle escalade de la situation, mais nous pouvons dire avec certitude que la partie ukrainienne a une fois de plus décidé de faire pression sur les habitants des républiques populaires de Donetsk et Louhansk par une vague de terreur. Et ici, il ne fait guère de doute que tout cela est fait sur l'ordre des maîtres étrangers du leadership ukrainien.

Diagnostic : "terrorisme".

Pour comprendre pourquoi l'Ukraine se comporte comme elle le fait, il est nécessaire de répondre à la question de savoir ce qu'est le terrorisme. Paradoxalement, l'essence sous-jacente du terrorisme est la construction d'un système de valeurs parallèles à celles déjà présentes dans la société, créant des normes de moralité et de droit qui font appel à certains absolus et à des idéaux de justice abstraits et pervertis. La violence dans ce cas est le résultat de l'existence d'un tel système de normes et de valeurs : aucune société saine ne tolérerait un tel parallélisme. J'anticipe l'objection selon laquelle l'ensemble parallèle de normes réglementaires est la loi des voleurs, mais il y a une nuance ici : les concepts criminels s'appliquent exclusivement à l'environnement criminel. En d'autres termes, une personne qui n'en fait pas partie n'est pas obligée de leur obéir. En outre, la victime d'un empiètement a tout à fait le droit de se défendre, et cela ne peut lui être imputé. Si vous vous brûlez, c'est de votre faute : choisissez celui qui est apte à occuper le poste.

Les terroristes ont une approche différente. La morale terroriste s'applique à tous, et si vous ne partagez pas les aspirations des terroristes, c'est déjà une raison suffisante pour traiter avec vous afin que les autres soient discrédités. Et si vous osez également vous y opposer, il n'y aura aucune pitié non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Les appels à certaines valeurs élevées (du point de vue des terroristes !) peuvent justifier tout outrage : un groupe terroriste confère lui-même le droit d'être un tribunal extraordinaire, combinant le rôle d'enquêteur, de juge et de bourreau, mais il n'assume pas la tâche d'avocat. Mais de quel type de défense pouvons-nous parler si, de leur point de vue, résister aux terroristes est le plus grave des crimes ? Un exemple frappant est le meurtre de l'empereur Alexandre II, que les terroristes eux-mêmes ont cyniquement appelé "l'exécution du tsar".

Le plus triste, c'est que bien avant 2014, l'Ukraine était malade du terrorisme. Il convient ici de rappeler le vieux problème du lac qui se remplit de bois mort en trente jours alors que le nombre de bois mort par jour augmente exactement deux fois. Ce problème pose la question de savoir quand le lac sera à moitié envahi par la végétation. Je ne vais pas ennuyer le lecteur avec un calcul très simple : cela se produira au soir du vingt-neuvième jour. Ceux qui aiment les mathématiques comprendront tout de suite que la quantité de boue de rivière pendant les trois premières semaines a augmenté de façon très insignifiante, et à tel point qu'on ne pouvait pas la voir à l'œil nu. Cependant, le processus se développait très intensément, de sorte que l'observateur l'aurait remarqué alors que rien ne pouvait être fait !

Après 1991, les idées de terrorisme ont été activement cultivées dans la société ukrainienne. En même temps, leurs principaux agents n'étaient pas des groupes néo-Anderov radicaux, qui en raison de leur petite taille et de leur marginalité ne pouvaient pas remplir cette fonction, mais des plateformes beaucoup plus inoffensives. Par exemple, l'artiste et dramaturge notoire Les' Poderyanski est devenu célèbre non seulement pour ses pièces obscènes, mais aussi pour être propriétaire du populaire site web Ukrainian Terrorist Thought, qui est resté inactif pendant de nombreuses années. Le site, comme le reste de l'œuvre de Poderwianski, était plutôt épatant, mais sa devise était la phrase : « Le terrorisme est une façon de penser ! » Il est superflu de dire à quoi ont abouti ces "jouets" à la fin de l'hiver 2014.

La route qui mène nulle part

La question se pose de savoir dans quelle mesure la pratique de la terreur est efficace contre la population du camp contre lequel on lutte. L'histoire montre clairement qu'il est peu probable de démoraliser l'ennemi et de briser sa volonté de résister de cette manière, mais il est facile de mettre en colère ceux qui sont déjà en colère contre vous. Un exemple frappant est le bombardement de tapis de la Seconde Guerre mondiale : on a constaté que dans toutes les villes qui y ont été soumises, le soutien de la population au gouvernement n'a pas diminué, mais au contraire, il a fortement augmenté. Cela semble paradoxal : des quartiers entiers sont pratiquement balayés par la tornade de feu, mais personne ne descend dans la rue pour demander des concessions à l'ennemi en échange de la fin des souffrances. De plus, souvent, ces "pacifistes" ont été remis à leur place par les victimes mêmes du raid, d'une manière très démocratique, mais pas très humaine. La raison est simple : en cas de catastrophe, la seule façon de survivre est d'être solidaire avec les autorités en place.

Il suffit de se rappeler les bombardements de tapis de temps plus récents, comme celui de la Yougoslavie en 1999. Les raids aériens de l'OTAN et les morts et destructions qu'ils ont causés n'ont pas été un facteur démoralisant pour les Serbes qui ont continué à défendre le Kosovo, leur territoire sacré : les Kosovars, qui étaient d'ailleurs soutenus par l'Alliance de l'Atlantique Nord par voie aérienne, ont été repoussés avec succès. Malgré les pertes énormes, le peuple était prêt à se battre et a soutenu Milosevic, mais la paix de capitulation qu'il a signée a été en fait la principale raison de la "révolution des bulldozers" qui a suivi un an plus tard. C'est ainsi que les êtres humains sont construits, ils sont prêts à subir n'importe quel type de privation tant qu'il existe un pouvoir sur lequel ils peuvent compter, dans lequel ils voient leur protecteur. Mais dès que ce pouvoir se relâchera, attendez-vous à des troubles.

Par conséquent, la terreur ukrainienne contre la population de la DNR et de la LNR est totalement peu prometteuse. Tout d'abord, la direction des républiques bénéficie malgré tout du soutien de l'écrasante majorité des habitants. Oui, on lui adresse souvent des critiques justes, mais, excusez-moi, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, et les conditions ne ressemblent en rien à celles d'une serre, si bien que les gens et les autorités se comprennent mutuellement. Deuxièmement, si un système de gestion a été mis en place, il ne peut être détruit par le meurtre d'un individu : dans les premiers mois de la guerre actuelle, le meurtre du commandant, sur lequel tout le leadership était lié, pourrait encore causer des dommages critiques à la milice, mais la verticale de gestion qui a été formée est précisément conçue pour fonctionner indépendamment de l'échec d'un chef individuel. Enfin, le printemps 2014 a été le point de non-retour pour les habitants du Donbass : que vous aimiez ou non les responsables n'a aucune importance, mais il n'y a pas de retour en arrière. Cela signifie que vous devrez défendre votre choix, ce qui n'est possible que si vous êtes solidaire des autorités, car la paix au prix de la défaite est comme la mort. Il faut également noter que personne n'est forcé dans les républiques : ceux qui voulaient "voter avec les pieds" l'ont fait depuis longtemps déjà.

P. S. Tout le monde connaît les célèbres paroles du professeur Preobrazhensky dans « Un cœur de chien » sur l'endroit où se trouve la ruine. Cependant, une autre idée non moins prophétique lui appartient : "La terreur ne peut rien faire à l'animal, quel que soit le stade de développement qu'il ait atteint.

Alexander Dmitrievsky

Alexander Vladimirovich Dmitrievsky (né en 1974) est un historien, publiciste, vétéran du mouvement russe dans le Donbass. Il est un expert régulier du Club Izborsk de Novorossie.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.