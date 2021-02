Alexander Notin : Connaître sa responsabilité devant Dieu (Club d'Izborsk, 24 février 2021)

Alexander Notin : Connaître sa responsabilité devant Dieu

24 février 2021

Il est très important de comprendre que le lancement du mécanisme de mouvement et d'action de l'esprit est impossible sans un appel sérieux et réfléchi à ces vérités spirituelles, qui sont préservées par l'unique cathédrale sainte et l'Église orthodoxe apostolique. Nous ne ferons aucune référence aux patriarches, ni aux évêques, ni aux prêtres, ni à qui que ce soit d'autre, lorsque vous et moi, colombes bleues, nous nous présenterons devant le Seigneur. Dans ce cas, notre âme n'aura pas besoin de vêtements terrestres, d'insignes, d'ordres, d'argent et d'amis influents, et seul le registre des bonnes et mauvaises actions accomplies, des péchés confessés et non confessés sauvera ou plongera dans la destruction. La connaissance de soi implique un travail sur soi, tout d'abord, un traitement de soi, si avec nous ou autour de nous quelque chose ne va pas, et nécessairement la correction de ce que nous avons fait ou faisons dans cette vie. Si, au lieu de cela, nous commençons à "errer" avec nos yeux et nos pensées dans le monde qui nous entoure à la recherche de ceux qui sont "à blâmer" pour nos problèmes et nos ennuis, cela signifie que nous ne faisons rien. Elle ne donnera rien et ne mènera à rien. La principale conclusion peut donc être tirée comme suit : se connaître soi-même n'est pas seulement se connaître en tant que personne, mais aussi connaître la responsabilité de soi-même devant Dieu. Si, en tant que personne absolument libre, je laisse la saleté, le péché et la passion s'accrocher à mon âme, y entrer, y prendre racine, sans résistance, se rendre à l'ennemi humain - alors je suis coupable. Personne ne peut me forcer à faire ceci ou cela.

Et nous devrions toujours nous rappeler que notre vie est organisée de telle manière qu'elle peut soudainement prendre fin. Et combien de temps nous avons pour la correction et la repentance - personne ne le sait. Lorsque nous nous endormons, il n'y a pas de certificat d'assurance sous notre oreiller, qui indique que nous sommes assurés de nous réveiller. Non. Les prières du matin disent : "Soudain, le Juge arrive, et ses œuvres seront mises à nu. Dans sa lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul dit aussi : "Comme il est établi que les hommes doivent mourir une fois pour toutes, ainsi le jugement" (Hébreux 9:27). Comment pouvons-nous interpréter les mots "soudainement" et "une fois" ? Cela ne signifie qu'une chose - à tout moment dans l'avenir que nous ne connaissons pas. Une chose évidente et difficile à saisir dans notre esprit. Il nous semble toujours que nous avons beaucoup de temps devant nous, que nous aurons le temps de tout faire - de pécher et de nous repentir. Qui a dit que nous avons assez de temps ?

Nous devrions penser ainsi : chaque seconde est inestimable, chaque minute sur cette terre, alors que nous pouvons encore tout réparer. Parce qu'il n'y a pas de péché sur cette terre, qui pourrait dépasser l'amour et la miséricorde de Dieu envers nous. Et si nous nous cachons de nos péchés, essayons de les oublier, nous taisons, ne les révélons pas en confession, alors nous sommes comme une stupide autruche qui, sentant le danger, cache sa tête dans le sable. La tête est enterrée et le reste est visible par le monde entier.

Eh bien, excusez-moi, un tel comportement est-il digne du titre d'humain ? A mon avis, pas très. Oui, bien sûr, la voie de l'auto-découverte est assez difficile et désagréable au début. D'ailleurs, la voie de l’auto-traitement n'est pas non plus "enrobée de sucre", mais afin de soigner le corps, sur quelles tortures volontaires nous allons ! Néanmoins, nous sommes prêts à payer beaucoup d'argent, à prendre des médicaments amers, à subir des opérations chirurgicales, etc. pour nous rétablir.

Mais l'âme est beaucoup plus importante que le corps, car elle définit le cheminement de toute la personne après la mort. L'âme est responsable devant Dieu devant le corps, elle est responsable de tous les péchés qu'elle a commis avec l'aide du corps. L'ancien ascète chrétien Abba Isaïe l'Ermite enseignait : "Jusqu'à la fin de l'homme, les passions conservent la capacité de s'élever en lui, et il ne sait pas quand et quelle passion va naître : c'est pourquoi, tant qu'il respire, il ne doit pas abandonner l'observation vigilante de son cœur ; il doit continuellement crier à Dieu, le suppliant de lui venir en aide et de lui accorder sa miséricorde" (Saint Ignace (Bryanchaninov). Il faut toujours s'en souvenir.

Pour résumer, je voudrais dire que se connaître soi-même est une voie très importante. Il est divisé en 4 étapes : la reconnaissance de l'existence de l'âme ; la compréhension correcte de l'état de l'âme (son diagnostic) ; le traitement, la correction de l'âme par le repentir et la non-admission des péchés ; la transition de l'âme vers un niveau supérieur de développement - dans le domaine du mouvement et de l'action de l'Esprit, qui nous relie à notre Seigneur Jésus-Christ et au Dieu de la Trinité.

Alexander Ivanovich Notin est un personnage public russe, historien, diplomate. Responsable de la communauté culturelle et éducative "Pereprava". Chef du groupe d'investissement Monolit, assistant du gouverneur de la région de Nijni-Novgorod, V.P. Shantsev. Membre régulier du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.