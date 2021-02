Alexandre Notin : la dépression est une maladie universelle (Club d'Izborsk, 4 février 2021)

Alexandre Notin : la dépression est une maladie universelle

4 février 2021

https://izborsk-club.ru/20613

Elle concerne surtout les pays développés prospères et les grandes villes de plusieurs millions d'habitants, où jusqu'à 80 % de la population connaît cette maladie. De plus, cette maladie n'a absolument aucune corrélation avec le bien-être matériel et autre de son "propriétaire" : il semble que le soleil brille, que le réfrigérateur soit plein de nourriture, que la voiture soit dans la cour, mais un homme ne peut trouver aucune utilité pour lui-même, ne voit pas le sens de la vie et est dans un état dépressif. Les événements "Covid" de 2020 ont plongé de très nombreuses personnes dans un état de dépression aiguë, qui s'est accompagné de désespoir, de peur, d'incertitude quant à l'avenir. La principale conclusion de la réunion précédente était que nous sommes tous plus ou moins sensibles à la dépression et que nous en sommes à des stades différents de son développement. Certains en sont au stade initial, d'autres ont déjà surmonté cette maladie, d'autres encore sont découragés et malades. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous confrontés à cette affliction.

Parce que la dépression est une maladie de l'âme qui est "l'obscurité" pour nous tous, elle est très difficile à diagnostiquer et à traiter. En raison de notre péché spirituel, nous ne pouvons ni voir notre âme, ni celle des autres, c'est pourquoi il est très difficile de déterminer le moment initial de l'apparition de la dépression. Cependant, il faut noter un point positif, dont nous sommes armés par les Saintes Écritures et la Sainte Tradition : notre âme est jeune et a un grand potentiel pour guérir la dépression.

L'état de dépression qui se développe déjà dans l'âme peut être facilement détecté par une personne attentive. Voici un exemple simple : un être cher m'appelle et se plaint de son humeur dépressive. Et d'après ses paroles, la raison n'est pas claire. Je lui recommande vivement de faire quelque chose de concret - de faire la vaisselle, de nettoyer la maison, de faire quelque chose à la maison - en d'autres termes, de s'éloigner de l'ambiance morne par le travail, même s'il est très petit. Et en même temps, observer le monde qui nous entoure : comment l'eau coule du robinet, quels sons l'accompagnent, comment jouent les gouttes de soleil. Un changement d'activité permet donc de "changer" de pensée, de se distraire et d'oublier sa mélancolie.

Et la deuxième chose la plus importante qui peut aider à faire face à la dépression est la prière. N'oubliez pas de prier. Même si vous ne connaissez aucune prière - priez avec vos propres mots, demandez à notre Seigneur Jésus-Christ de vous aider à surmonter la maladie mentale. Il n'est pas difficile du tout - de dire : "Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ! Et votre âme commence à se sentir soulagée, elle n'est plus seule. Cinq minutes plus tard - un appel : "Merci beaucoup, je me sens mieux !" Et qu'est-ce qui a changé en cinq minutes ? Rien ! L'âme a simplement pris la bonne direction dans ses pensées, s'est sincèrement tournée vers Dieu pour obtenir de l'aide, et avec Lui a surmonté sa mauvaise humeur.

C'est ainsi que chacun de nous subit quotidiennement des attaques et des provocations discrètes, qui mettent notre âme à rude épreuve. Ce n'est pas par hasard que les saints Pères du fond des âges s'adressent à chacun d'entre nous : "Mettez un gardien sur les grêlons de votre cœur et repoussez toute la journée les flèches enflammées de l'ennemi". Qu'est-ce que la "grêle du cœur" ? Nous avons déjà déterminé que le cœur est le centre de la personne à deux et, naturellement, le centre de l'âme. C'est l'organe principal non seulement de la cognition, mais aussi d'autres distinctions essentielles, comme celles des animaux. C'est le cœur de l'homme ! Et dans ce coeur "grêlons", il faut mettre un gardien, qui doit "repousser les flèches enflammées" de certains ennemis ! Quels mots étranges !?

Il s'avère, comme l'ont écrit les saints pères, que "tout ce qui est mauvais en nous ne vient pas de nous". C'est-à-dire que l'homme a été créé parfait à l'origine par Dieu. Adam était capable de communiquer directement avec le Créateur et avait des capacités et des talents dont nous ne pouvions même pas rêver ! Mais, à la suite de la chute dans le péché, nous, ses descendants, avons perdu ces capacités extraordinaires, nous les avons perdues, nous sommes devenus mortels, mortels (c'est-à-dire sujets aux maladies) et passionnés. En nous bouillonne un chaudron de toutes sortes de passions qui tourmentent et tourmentent nos âmes. Mais ce n'est pas tout. Les attaques viennent de l'extérieur - c'est naturel. C'est-à-dire que quelqu'un nous attaque. Et voilà qu'on en arrive à comprendre que l'on veut ou ne veut pas, comprendre ou ne pas comprendre, accepter ou ne pas accepter, nier ou accepter, mais un homme vit dans deux mondes simultanément. Il a deux hypostases : la corporelle et la spirituelle. Le corps est dans le monde matériel du temps et de l'espace - visible, audible, tangible, olfactif, etc. L'autre partie de l'homme - son âme ou personne "intérieure" - se trouve à la fois dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Dans le monde matériel, l'âme, en contact avec le corps, le dirige, assure sa survie et sa vitalité. Mais en même temps, l'âme elle-même appartient à un autre monde, celui de l'invisible, du spirituel, du mystérieux, que nous ne pouvons malheureusement pas voir à travers nos yeux charnels. De plus, notre corps - costume, à l'exception de sa tâche quotidienne "vivre, manger, dormir", effectue un travail plus important - il protège notre âme, qui est faible, timide, pécheresse, - de l'interaction directe avec les forces du monde spirituel. C'est ainsi qu'une baie protège les bateaux contre les tempêtes et les désordres des grands fonds.

Les très saints pères ont affirmé que notre corps - "un costume de cuir", que Dieu a mis sur Adam après sa chute - nous protège du contact direct avec le monde spirituel, de sorte que nous ne pouvons pas être en contact direct avec lui, le regarder, être horrifiés par lui, et donc ne pas nous faire beaucoup de mal. Ainsi, une combinaison spatiale protège un astronaute d'un environnement incompatible avec la vie - le vide et les températures ultra basses de l'espace. Si une combinaison est dépressurisée même à un endroit, la personne entière se transforme instantanément en glace.

Développons la compréhension du monde spirituel qui nous entoure. Il est déjà clair qu'elle imprègne tout l'espace, nous habite et influence nos pensées, nos actions et notre état d'être.

Pour commencer, parlons de la corrélation entre la nature de notre homme "intérieur" et "extérieur" (âme et corps) et la nature des anges et des démons.

L'âme humaine, comme l'ont écrit de nombreux pères saints, a la même nature que les anges et les démons. De plus, les anges et les démons apparaissent le plus souvent à l'homme sous une forme proche de la forme humaine. Surtout les anges. Leur description des saints pères est très similaire - ce sont de majestueux jeunes hommes aux cheveux blonds et beaux, qui sont habillés de vêtements brillants. Ils sont incroyablement forts. Les démons, en revanche, sont décrits comme des "Éthiopiens" (visage et vêtements sombres). C'est un ancien nom. Il est notamment utilisé par saint Ignace Bryanchaninov, qui a consacré la majeure partie de sa vie à l'étude des œuvres des saints pères. Ils sont effrayants. On les appelait aussi "murènes". Comme l'ont dit les saints pères, si un homme sur terre pouvait les voir de ses propres yeux, il ne survivrait pas à une seule vue d'eux - tant ils sont terribles. C'est pourquoi le Seigneur, avec l'aide de son corps, a séparé nos âmes de la vision directe de ce monde étonnamment mystérieux, sans limites, en contraste avec notre monde terrestre, le monde spirituel.

Il est surprenant et incompréhensible pour nous que les anges et les démons puissent avoir des regards différents, alors qu'ils sont humains. Mais les anges ne prennent jamais l'image du diable, mais les démons et les forces des ténèbres essaient même de ressembler aux images des saints de la lumière et des anges. Comment désinformer les gens, en ne comprenant que la notion même de monde spirituel, pour déterminer - qui est en face de lui ? St. Paisii Svyatogorets l'a expliqué avec beaucoup de lucidité : "Le diable peut apparaître sous la forme d'un ange ou d'un saint. Le diable, déguisé en ange ou en saint, répand autour de lui l'excitation, la confusion - qu'il a en soi. Alors qu'un véritable ange ou un saint répand toujours une joie et un bonheur célestes. Une personne humble et pure, même inexpérimentée, distingue un ange de Dieu d'un démon qui apparaît sous la forme d'un ange de lumière. C'est parce qu'un tel homme est spirituellement pur et qu'il est apparenté à l'ange. Cependant, l'homme égoïste et charnel est facilement égaré par le Malin. Le diable est sous la forme d'un ange de lumière, mais il coûte à une personne d'inclure une pensée humble, car le diable disparaît" (St. Paisius Svyatogorets, Volume III : "La lutte spirituelle. Quatrième partie : "Les puissances noires des ténèbres").

Nos âmes ont une nature commune avec les anges et les démons, mais elles ne sont pas un esprit au sens où Dieu est un esprit. Là aussi, il est nécessaire de comprendre, car vous et moi, morceau par morceau, créons une image générale de notre existence terrestre, sans laquelle il est impossible de comprendre l'essence de la vision chrétienne du monde et de la vision du monde. Et sans cette compréhension, il est également impossible de lutter efficacement contre la dépression. Pour ce faire, il est nécessaire de voir l'ennemi, de comprendre sa nature et de connaître les moyens efficaces pour le combattre. Parce que l'ennemi qui s'oppose à nous sur tout le chemin de la vie et dans le cas de la dépression, en particulier, "vit" dans le monde spirituel, pénétrant tout et existant en parallèle avec notre monde terrestre. L'apôtre Paul a dit une pensée formidable sur l'ordre spirituel du monde : "Notre lutte (c'est-à-dire notre combat) n'est pas contre la chair et le sang (pas contre les hommes terrestres), mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits du mal sous le ciel" (Ephésiens 6:12). C'est la principale lutte pour tous les habitants de la terre - c'est la lutte contre les mauvais esprits sous les cieux, des démons qui se sont autrefois rebellés contre Dieu et qui ont été précipités du ciel sur la terre, conduits par le diable (qui a plusieurs noms différents dans différentes sources : Satan, Lucifer, Léviathan, Bichiemot, Avaldon, etc.) Maintenant, ils remplissent la terre et, pour compléter le tableau, je dirai qu'ils sont nombreux sur la terre. Comme l'ont dit les saints pères de l'orthodoxie, qui ont eu le don de Dieu de supporter et de voir de leurs propres yeux le monde spirituel et ses habitants, tant de serviteurs du diable qu'on ne peut voir aucun soleil derrière eux, c'est-à-dire que l'espace entre la terre et le ciel est rempli par eux de manière très dense. Et ces forces obscures, imitant et poursuivant l'œuvre du Diable pour séduire les premières personnes au Paradis, essaient d'influencer les gens, de prendre soin et de "cultiver" chaque passion, essayant de détruire une partie du Divin en nous - nos âmes. Par exemple, si quelqu'un a l'habitude de mentir, alors il ne fait aucun doute que sur la "queue" de cette passion très désagréable se trouve un démon qui s'occupe précisément et spécifiquement de cette âme malade particulière, en essayant de la faire mourir. Comme l'a écrit saint Pierre dans sa première épître, "Veillez et soyez vigilants, car votre adversaire, le diable marche comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer" (1 Pierre 5, 8). Dieu lui-même a défini la place du diable dans nos vies - il est un meurtrier depuis le début de son existence, comme il est clairement indiqué dans l'Évangile de Jean l'Évangéliste : "Il était un meurtrier depuis le début et ne s'est pas tenu dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il dit le sien, car il est un menteur et le père du mensonge". (Jean 8:44).

Chaque passion, même la plus petite, est entretenue par son propre démon. Mais il faut comprendre que tout démon (sans parler des démons !) est si puissant que, en se référant aux saints pères, "il peut retourner la terre et changer le monde entier avec sa griffe". Pourquoi ne se renverse-t-elle pas ? Pourquoi sommes-nous encore en vie et ne nous transformons pas en rien, en poussière ? Parce que le Seigneur gouverne le monde par sa volonté, et pour comprendre la nature de la relation entre Dieu, l'homme et le démon, nous devons regarder le livre de Job des nombreuses douleurs de l'Ancien Testament, dans lequel il est très clairement décrit que le diable n'agit pas par lui-même. Il s'est approché de Dieu à deux reprises, lui demandant de faire des ecchymoses à Job pour prouver que sa justice est ostentatoire et qu'il n'aime pas vraiment Dieu. Le diable a prétendu que Job n'honorait et ne révérait Dieu que parce qu'il était noble, riche et prospère. Le Seigneur, pour prouver que le diable avait tort, lui a permis de prendre tous les biens matériels de Job, y compris la richesse, les épouses, les enfants et la santé. Le diable a commencé à réaliser son "projet" avec joie : d'abord il a privé Job de son bien-être matériel, - a ruiné ses troupeaux, pendant la fête il a détruit la maison de Job, à la suite de quoi 10 enfants du juste sont morts. En un instant, Job s'est retrouvé sans toit, sans son gagne-pain et sans les membres de sa famille proche et chère. Il est difficile d'imaginer ce que le juste Job a vécu, mais il est resté fidèle à Dieu et à sa Providence. Le diable, voyant que par une telle destruction il n'a pas réussi à faire en sorte que Job se détourne de Dieu, a demandé pour la deuxième fois au Tout-Puissant de tester la santé de Job lui-même. Le Seigneur lui a donné cette opportunité, mais s'il a permis que le corps de Job soit touché, il n'a pas permis au diable de toucher son âme. Le diable a envoyé une terrible maladie, la lèpre, sur l'homme juste. Et maintenant, cet homme, aisé dans tous les sens du terme, était assis seul sur le sol, en décomposition, saupoudrant sa tête de cendres en signe de son péché et de sa disposition à accepter n'importe quelle croix de Dieu. En ne niant pas Dieu, Job a fait honte au diable, qui a mesuré la profondeur de son cœur humain "par lui-même". Mais le Seigneur, voyant la profondeur de l'amour de Job et sa confiance en lui, lui a rendu tout ce que le diable avait détruit - santé, famille, enfants et biens.

Pourquoi ai-je mentionné cette histoire biblique ? Pour que nous puissions comprendre que les démons font partie d'une armée de pacificateurs. C'est Adam qui leur a donné le droit de diriger ce monde ! Par Dieu, il a été fait roi sur toute la terre, sur le monde végétal et animal. Mais lorsqu'Adam s'est détourné de Dieu et a obéi au diable au Paradis, il s'est ainsi soumis au diable et lui a cédé sa position royale sur terre. C'est pourquoi nous appelons le diable un gardien de la paix. Mais ce n'est pas l'apostasie d'Adam que Dieu a maudit, mais la terre. Elle a souffert pour le péché de l'homme originel. Pourquoi - nous en parlerons plus tard. En plus de la terre, Dieu a maudit le diable, qui par son envie et ses mensonges a conduit Adam à tomber dans le péché. La malédiction de Dieu rend le ciel complètement inaccessible au diable - le chemin qui y est tracé lui est fermé à jamais. Le pardon de Dieu est également inaccessible au diable. Après ce qui s'est passé au Paradis avec Adam et Eve, la nature du Diable a été encore plus endommagée que la nature humaine. Le diable s'attendait à ce qu'après la chute, Dieu maudisse sa meilleure création - les humains originels - maudissant ainsi une partie de lui-même. Lorsqu'il n'a pas réussi à le faire, les premiers humains, avec leurs âmes créées par Dieu, sont devenus aussi haineux envers le diable que Dieu lui-même l'était envers lui en tant que partie à part entière de lui. L'envie et la rancune du diable se sont encore renforcées. Détruire, anéantir, rayer l'être humain de la surface de la terre est la tâche principale du diable et de ses serviteurs dans ce monde. Mais le Seigneur ne lui permet pas de le faire, car Lui seul, le Créateur de tout et de rien, possède la plénitude de l'être et de la puissance les plus parfaits. Dans la conversation avec Moïse sur la montagne, Dieu se révèle et s'appelle lui-même : "Je suis Lui" (Ex 3,14), c'est-à-dire qu'il concentre en lui un être parfait qui n'a pas commencé et ne cessera pas.

Nous appelons les anges et les démons des esprits, mais dans un sens différent de celui que nous donnons à l'Esprit de Dieu. "Dieu est Esprit", déclare Jean le Théologien, "et il respire où il veut". Dieu est non-virtuel, infini, suprême. Et les créatures de Dieu qu'il a créées - les anges, l'âme humaine et les démons - ont leur propre forme, apparence, propriétés, "pouvoirs", habitat, "droits et devoirs".

Ces points importants dans la compréhension du monde devraient être progressivement mis dans la tête de chacun, et comprendre que notre combat sur cette terre ne devrait jamais être dirigé contre d'autres personnes, mais contre les mauvais esprits invisibles, qui les poussent à agir de cette façon, et non autrement.

Alexander Notin

http://pereprava.org

Alexander Ivanovich Notin est une personnalité russe, historien, diplomate. Responsable de la communauté culturelle et éducative "Pereprava". Chef du groupe d'investissement Monolit, assistant du gouverneur de la région de Nijni-Novgorod, V.P. Shantsev. Membre régulier du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.