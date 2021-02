Leonid Ivashov:Kremlin-Maison Blanche: le début (Partyadela, 29 janvier 2021)

Leonid Ivashov: Kremlin-Maison Blanche: le début.

29.01.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12681/

La Russie a accéléré mercredi la ratification d'un accord visant à étendre le traité sur la réduction des armes stratégiques - START-3

Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden ont eu une conversation téléphonique mardi, qui a donné lieu à des rapports selon lesquels les agences et institutions autorisées ont reçu l'ordre de prendre des mesures urgentes pour prolonger le document.

Le même jour, Poutine a soumis à la Douma un projet de loi sur la ratification de l'accord. Naturellement, la Douma a voté à l'unanimité. Pratiquement sans aucune discussion. Le traité START-3 est prolongé de cinq ans, jusqu'en 2026, tel qu'il a été signé à l'origine. Une telle extension a été prévue par le traité.

Le mandat de dix ans devait expirer le 5 février 2021, et Moscou a pris l'initiative de prolonger le traité sans y apporter de modifications. Mais le président américain Donald Trump, lié par les circonstances électorales, ne voulant pas créer un autre champ de critique, a déclaré que cela était désavantageux pour Washington et a annoncé la nécessité d'élaborer un nouveau document avec l'implication de la Chine dans les négociations. La Russie a proposé de prolonger le traité sans condition pour un an, Moscou se disant prête à prendre un engagement politique avec les États-Unis pour geler le nombre de têtes nucléaires détenues par les parties pendant cette période, mais sans exigences supplémentaires. Toutefois, cette initiative

est restée sans réponse de l'administration Trump.

L'essence du traité START-3

Permettez-moi de rappeler certains paramètres de START-3, peut-être l'accord le plus simple dans le domaine de la limitation et de la réduction des armements stratégiques offensifs (START) entre les États-Unis et la Fédération de Russie (URSS). Il a fixé le nombre total de porteurs d'armes nucléaires stratégiques (800) et le nombre d'ogives (1 550). La composition des armes stratégiques offensives reste la prérogative des pays signataires. Le nombre de porteurs comprenait des missiles balistiques intercontinentaux basés à terre et des missiles basés sur des sous-marins, ainsi que l'aviation stratégique. Les ogives comprenaient des têtes de missiles balistiques, des bombes aériennes et des missiles de croisière à longue portée, sans aucune limite de puissance.

Au cours des négociations, un obstacle sérieux est apparu : les Américains se sont retirés du traité de 1972 sur la défense contre les missiles balistiques (BMD), qui faisait partie du processus global de limitation et de réduction des armements START. De plus, ils négociaient dans des conditions où les États-Unis étaient en train de construire activement un système mondial de défense antimissile, alors que la Russie n'avait pas de programme de ce type et ne pouvait pas le mettre en œuvre pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'il s'est avéré que les missiles américains, protégés par une défense anti-missiles, ont un sérieux avantage sur les missiles russes non protégés. Mais cet obstacle a été "évité" par une solution de compromis : la Russie se réserve le droit de se retirer du traité si le système de défense antimissile américain devient menaçant.

Mais les spécialistes des deux pays qui rédigeaient l'accord comprenaient également une autre circonstance que les politiciens et les députés ne pouvaient pas voir : une guerre nucléaire mondiale devenait impossible (après avoir été réalisée dans les années 1980). Parce qu'il est devenu mutuellement annihilant. En fait, elle a conduit à la destruction de la vie sur terre. Et les armes nucléaires ne sont devenues qu'un moyen de dissuasion, surtout pour les Américains. Le puissant super volcan est "en ébullition" sous les États-Unis et personne ne sait quand il va éclater. Mais toute frappe nucléaire sur le territoire américain peut provoquer son éruption. Dans l'ensemble, les armes nucléaires rendent plus prudent le déclenchement de guerres conventionnelles qui pourraient nécessiter l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. Et ce n'est apparemment pas une coïncidence si la guerre hybride, dominée par la soi-disant puissance douce et les groupes armés non étatiques, est en vogue aujourd'hui.

Mais revenons à l'extension START-3. Son principal avantage aujourd'hui n'est pas de détourner la menace d'une guerre nucléaire - et il ne pourra jamais y en avoir. Et les États-Unis n'ont pas développé START depuis de nombreuses années. Donc, quelque part, quelque chose est modernisé, quelque chose est teinté, mais depuis un demi-siècle, ils n'ont pas créé un seul nouveau porteur : les mêmes porteurs de missiles de croisière B-52 produits en 60-70 ans, et le "nouveau" B-2 "invisible" abattu par les Serbes en 1999, ne peuvent emporter qu'une bombe nucléaire. Les sous-marins de classe Ohio et les missiles Trident, ainsi que les systèmes terrestres Minuteman, n'ont pas été mis à jour depuis un demi-siècle. Après la "révision nucléaire" des États-Unis en 2000, la base de la stratégie militaire américaine est devenue le concept de "Fast Global Strike", dont l'essence est constituée par les missiles de croisière à très grande vitesse et à haute précision, sans armes nucléaires ou avec des têtes nucléaires tactiques. Et en général, le XXIe siècle change la nature de l'humanité et le contenu de la guerre. Je vais résumer ces changements :

L'état de l'ordre mondial moderne :

Soulignons le changement de l'ordre mondial au cours des dix dernières années depuis la signature du traité START-3 :

- l'essence de la catégorie de la sécurité a changé de façon spectaculaire. De l'espace géographique des trois sphères (terre, mer, air et environnement spatial), elle est passée à l'espace géopolitique des sphères de l'intelligence, de la spiritualité, des finances et du virtuel ;

- les États ont perdu, du fait de la mondialisation, les anciennes fonctions de sujets des relations internationales, la formation du processus politique moderne et la détermination du vecteur du mouvement de l'humanité, en donnant ces fonctions aux STN et aux OG, aux banques mondiales et aux structures de l'ombre

- l'essence des guerres et des conflits armés, le rôle et les fonctions de la force militaire changent

- Les États sont transformés d'États-nations en sociétés-états servant les intérêts du grand capital ;

- Les guerres hybrides deviennent les plus "efficaces" et acquièrent un caractère mondial.

"En conséquence, l'armée en tant qu'élément structurel de l'État-nation devient un élément du système politique de l'État-entreprise et sert non pas les intérêts de la société dans son ensemble, mais les intérêts des STN et des OG, c'est-à-dire qu'elle se transforme en un élément structurel de l'empire financier et économique".

(N.A. Komleva, Ph.D., professeur, vice-président de l'Académie des problèmes géopolitiques, chef de la branche ouralienne de l'AGP)

Les confrontations, menaces et défis militaires se déplacent également de l'espace géographique (terre, mer, air et espace) vers d'autres espaces géopolitiques - intellectuel, financier, cybernétique. La guerre acquiert une nature hybride, les missiles nucléaires ne sont qu'une arme de dissuasion et leur utilisation à grande échelle est pratiquement exclue. Sur le champ de bataille intellectuel, dans une guerre hybride, seront utilisés de nouveaux types d'armes de destruction massive : information-psychologique, climatique, cybernétique, psychotronique, virologique et autres. La particularité de la guerre hybride contre la Russie est qu'elle est menée non seulement par un adversaire extérieur, mais aussi par la "cinquième colonne" à l'intérieur du pays.

L'opération géopolitique est un ensemble d'opérations menées sous une direction unifiée, avec un concept et un plan uniques, coordonnées par lieu de temps, buts et objectifs, méthodes et formes, opérations de "soft power" et utilisation d'armes spéciales (virus, cyberarmes, psychotronique, environnementale, etc. ), ainsi que les opérations de combat de groupes de forces armées et de formations régulières, les opérations de renseignement et autres actions d'acteurs étatiques et non étatiques, les banques et les STN, les organes et organisations de guerre de l'information, les activités politiques et diplomatiques spéciales visant à atteindre des objectifs géopolitiquement importants.

A propos de la guerre moderne

- Une guerre mondiale impliquant l'utilisation d'armes nucléaires entre les principaux acteurs mondiaux devient peu probable, les conflits armés au niveau régional vont s'intensifier et l'utilisation d'armes nucléaires tactiques est possible ;

- le principal type de guerre devient une guerre hybride et son contenu est constitué d'opérations géopolitiques avec l'utilisation de nouvelles armes de destruction massive plus puissantes.

- le client des guerres modernes est le grand capital (multinationales, entreprises d'État, banques mondiales) et les structures mondiales de l'ombre qui n'ont pas besoin d'une guerre nucléaire classique, sans parler d'une guerre nucléaire mondiale ;

- Le génie génétique, les virus de guerre, l'intelligence artificielle, les technologies biologiques, numériques, informatiques et psychologiques, le reformatage des personnes en transformant leur conscience en "personnes de service", les cyber-armes, etc. sont largement utilisés comme armes de destruction massive.

Peut-être conscients de tout cela, la Russie et les États-Unis ont si facilement résolu la question de l'extension de START-3. Mais ayant réglé cette question si facilement comme un obstacle, les deux parties ont fait quelque chose de plus important : le président des États-Unis nouvellement élu et le président de la Fédération de Russie ont utilisé le START pour établir des liens personnels et démontrer une volonté de construire des relations de manière constructive. En Russie, nous avons immédiatement ressenti l'assouplissement de la position américaine sur une question plus importante pour nous - Nord Stream 2. Aujourd'hui, cette question est plus importante que celle de START-3, car on ne prévoit aucun changement dans le programme nucléaire américain dans le sens d'un renforcement, alors que les problèmes économiques s'aggravent.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.