Leonid Ivashov: La Fête du Défenseur de la patrie (Partyadela, 26.02.2021)

Leonid Ivashov: La Fête du Défenseur de la patrie

26.02.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12904/

Qu'est-ce qui se cache derrière cette fête pour les Russes ?

Le 23 février, le pays a célébré la Journée du Défenseur de la patrie. Non seulement la Russie, mais aussi un certain nombre d'anciennes républiques soviétiques, ainsi que des entités étatiques non reconnues. Les vétérans du service militaire se félicitent en général le jour de l'Armée et de la Marine soviétiques. Beaucoup de femmes considèrent que c'est un jour comme un jour comme les autres et, naturellement, envoient leurs félicitations.

Et cet événement, qui d’un côté veut unir toute la population du pays, provoque d’un autre côté le mécontentement de ceux qui ont servi dans les unités militaires et les quartiers généraux de l'armée de terre et de la marine. La raison en est que ceux qui ont activement détruit la Patrie même, qui détruisent la mémoire du passé soviétique même aujourd'hui, et qui servent clairement les intérêts des ennemis de la Russie, sont également annexés aux "rangs des défenseurs". Mais la Rouge, puis l'armée soviétique ont été créées pour défendre la patrie socialiste.

Le 23 février 1918, le journal "Pravda" a publié un appel du Conseil des commissaires du peuple (SNK), "La patrie socialiste est en danger", ainsi que l'appel du commandant militaire en chef N. Krylenko, qui se termine par la phrase "Tous aux armes". Tout cela pour défendre la révolution. Et à partir de ce moment, la formation des structures et des parties de la nouvelle armée sur une base volontaire a commencé, au lieu d'être isolée et non organisée par un système de contrôle unifié, les unités révolutionnaires de la Garde rouge et les restes de l'ancienne armée de l'Empire russe, livrant presque sans combat le territoire russe aux Allemands. Lénine et ses associés durent abandonner la thèse marxiste selon laquelle, dans un État socialiste, il ne devrait pas y avoir d'armée professionnelle, et que la tâche de défense et de protection des acquis révolutionnaires serait accomplie par le peuple armé. À long terme, l'État lui-même devrait également cesser d'exister. Sous le gouvernement provisoire, les comités de soldats ont été créés en masse. Ils ont renvoyé les officiers du commandement, les ont fait passer en jugement, les ont exécutés et ont élu les commandants eux-mêmes. Mais ces illusions ont été brisées par les réalités du processus politico-militaire, et Lénine a proposé une nouvelle devise : "une révolution ne vaut rien que si elle peut se défendre".

Les révolutionnaires ont bien compris la nécessité d'une organisation militaire professionnelle. À cette fin, ils ont commencé à travailler activement pour attirer dans les rangs de l'Armée rouge des officiers et des généraux de l'armée de l'Empire russe. Pratiquement tous les chefs d'état-major de l'Armée rouge, à partir du niveau du bataillon, sont d'anciens officiers (militaires). Ils sont également devenus la base de la faculté des écoles militaires.

Voici quelques chiffres de la guerre civile. Sur les 20 commandants des fronts de l'armée rouge, 17 étaient des officiers de l'armée tsariste, sur les 100 commandants - 82 anciens officiers, sur les 25 chefs des quartiers généraux des fronts, tous 25 officiers et généraux. Pendant la période soviétique, leur rôle (pour des raisons idéologiques) a été dévalorisé et le rôle des généraux du peuple a été promu, mais pendant la guerre civile, le rôle décisif dans les deux camps a été joué par les officiers et les soldats de l'armée de l'Empire russe.

Ainsi, les structures de l'ombre du monde ont réussi à diviser les défenseurs de l'empire selon différentes lignes de front et les ont forcés à se battre pour la vie et la mort les uns contre les autres. Les documentaires et surtout les films de fiction, ainsi que l'historiographie de la guerre civile ont principalement montré le rôle de Staline, K.E. Vorochilov, S.M. Budyonny, M.V. Frunze et d'autres. Oui, ils ont joué un grand rôle, mais plutôt un rôle mobilisateur, rien de plus.

Le rôle des commissaires a été particulièrement souligné. Dans le film "Chapaev", le commissaire Furmanov est l'un des principaux personnages et organisateurs des opérations de combat de la division. Mais qui est le chef de cabinet de la division ? Certainement un officier de carrière, mais il n'est pas dans les images du film. Je n'ai pas rencontré les données officielles exactes sur la présence d'officiers dans les unités de l'Armée rouge, mais les chercheurs de cette question estiment que pas moins de 75 000 officiers ont combattu dans ses rangs. De nombreux autres officiers, dont une partie considérable des officiers des divisions de gendarmerie, de police et de contre-espionnage, ont combattu dans les rangs de la Garde blanche.

Le renseignement militaire, dirigé par son chef (le lieutenant-général Potapov) s'est déplacé (pour la plupart) du côté des Rouges. Les Cosaques étaient également divisés. Il s'avère donc que la guerre a été menée, comme il se doit, par des professionnels militaires. Les professionnels militaires construisaient une nouvelle armée sur la base des structures organisationnelles et de la théorie militaire de l'Empire. Les généraux Brusilov, Bonch-Bruevich, Snesarev, Svechin, Treschev, Karbyshev et bien d'autres ont jeté les bases de l'organisation militaire de l'État soviétique. Et non pas Trotsky, comme on le lui attribue.

Sa tentative, avec le grade de commissaire à la guerre et aux affaires navales, de créer une armée de type prolétarien sans faire appel à des spécialistes militaires (il n'y avait pas un seul officier et pas un seul Russe au sein du conseil du Commissariat) a échoué, ou, pour être plus précis, a entraîné des représailles. Il a parcouru le pays dans un train blindé luxueusement équipé, engagé dans des fusillades et des bavardages oisifs. À Sviyazhsk, Trotsky a érigé un monument à Judas Iscariote (traître de Jésus-Christ). Son premier adjoint, Ephraim Sklyansky, dans les premiers mois du pouvoir soviétique, est crédité de la phrase "purifier la Russie des "serviteurs d'or", c'est-à-dire des officiers. Il est également à l'origine de la création de pelotons d'exécution composés de criminels qui se déguisent en soldats (marins) et détruisent les officiers. Tous les commandants de la flotte de la Baltique ont donc été fusillés.

Après ces faits et d'autres faits similaires, le slogan est né dans le mouvement blanc : "Battez les Juifs, sauvez la Russie". Mais lorsque la révolution fut au bord de la défaite totale et que les Allemands approchèrent de Petrograd, Lénine et Trotsky donnèrent l'instruction de recruter des officiers pour servir dans l'Armée rouge. Depuis la fin de 1918, une attention particulière a été accordée aux officiers et aux généraux de l'état-major de l'Empire russe. Des milliers d'officiers, pour diverses raisons (je suppose : la plupart pour survivre, beaucoup en raison de la coopération des Blancs avec les interventionnistes, beaucoup simplement pour sauver le pays) sont allés servir dans l'Armée rouge. Mais les structures de gouvernement soviétiques s'en méfiaient beaucoup. La phrase de Léon Trotsky : "Ils sont comme un radis - rouge sur le dessus et blanc à l'intérieur". En fait, même Staline était très méfiant à l'égard des spécialistes militaires au début.

Э. Sklyansky, qui a participé à la Première Guerre mondiale en tant qu'officier de campagne, a dirigé les travaux visant à attirer les officiers tsaristes au service militaire, en leur faisant des promesses qui se sont révélées être un gros mensonge pour la majorité. Il a réussi à convaincre le célèbre général Brusilov A.A. de lancer un appel aux officiers blancs pour qu'ils arrêtent la guerre et fassent la paix avec le pouvoir soviétique. En 1920, avec un appel similaire, Brusilov a fait appel aux soldats et aux officiers de Wrangel qui ont combattu en Crimée. A cette occasion, Sklyansky a assuré au général de combat que tous ceux qui arrêteraient la résistance auraient la vie sauve.

Mais ce fut le contraire : les officiers et soldats capturés furent abattus sans pitié, ce qui valut à la révolutionnaire passionnée Rosalia Samoilovna Zalkind (Zemlyachka) d'être envoyée en Crimée. Brusilov était très déçu et voulait se suicider, mais en tant que chrétien orthodoxe, il ne l'a pas fait. Mais en général, l'attitude des dirigeants soviétiques envers les anciens officiers de l'Empire russe était celle d'une "cinquième colonne", presque tout le monde étant sous le contrôle des commissaires et du VK (OGPU). Pendant les années de Yezhov (l'auteur a eu l'occasion de lire les documents du procès de l'ancien commissaire du peuple aux affaires intérieures, dans lequel Yezhov a plaidé coupable et a raconté en détail son recrutement par le service de renseignement allemand et a dit que l'une des tâches fixées par les Allemands était de discréditer les officiers militaires et de les éliminer), un nombre important d'anciens officiers et généraux de l'empire ont été réprimés ou démis de leurs postes de commandement.

Après l'exécution de N. Yezhov, l'attitude envers "l'ancien" a commencé à changer, et avant la guerre, Boris Mikhailovitch Shaposhnikov, un ancien colonel de l'état-major général de la Russie tsariste, l'un des premiers à être venu servir la Russie soviétique, a été nommé chef de l'état-major général soviétique. Staline a toujours cherché à le garder près de lui. En 1940, Boris Mikhailovich, ayant élaboré un plan de guerre avec l'Allemagne nazie, se retire. Mais du fait que les anciens sous-officiers Timochenko et Joukov et d'autres natifs du district militaire de Kiev qui sont arrivés à la tête de l'armée, ont changé le plan de la période initiale de la guerre, élaboré par B. M. Shaposhnikov, les troupes soviétiques ont subi une lourde défaite. Et Staline nomme à nouveau Shaposhnikov au poste de chef d'état-major général. Pour sauver le pays et le socialisme.

Mais auparavant, à l'automne 1941, le Commandant suprême en chef avait chargé Boris Mikhailovich d'enquêter et de faire rapport sur les causes d'une si lourde défaite. Il n'existe aucune preuve documentaire de ce rapport, mais d'après ses souvenirs et les changements d'attitude de Staline envers les officiers de l'armée et de la marine, nous pouvons supposer que la base de la défaite des forces soviétiques dans la première période de la guerre, B. M. Shaposhnikov a mis les actions du corps des officiers. Et à tous les niveaux de commandement. Et la raison en est la rigidité, le manque d'initiative et l'indécision de nombreux commandants. Les répressions ainsi que la supervision de leurs actions par les commissaires du SMERSH et les agents de contre-espionnage ont contribué à cette situation.

En 1942, l'attitude à l'égard des officiers a été changée pour le développement de l'initiative et de la culture militaire, l'institution des commissaires a été abolie, le SMERSH a été limité dans son ingérence dans la prise de décision et la gestion des batailles par les commandants. Et puis l'introduction de bretelles "dorées", les modifications de l'hymne national et d'autres mesures augmentant principalement l'initiative et l'autonomie. Par exemple, je recommande de prêter attention aux officiers des films "Les vivants et les morts" et "Quelques vieillards vont au combat". Deux entités complètement différentes.

Conclusions :

L'épine dorsale des forces armées est l'armée, l'aviation et la marine, et l'armée soviétique est l'héritière de l'armée de l'Empire russe. C'est une grande institution sociale qui éduque les jeunes hommes dans l'esprit du patriotisme, de l'amitié entre les peuples et de la responsabilité envers la famille et le pays ; c'est une école de courage et de construction du caractère des hommes. L'armée et la marine soviétiques étaient les liens les plus importants des peuples de l'URSS, avec Khrouchtchev qui commença à discréditer non seulement Staline, mais aussi le socialisme dans son ensemble et les forces armées. Gorbatchev a poursuivi cette politique destructrice. L'autorité de l'armée et du KGB s'est affaiblie et l'URSS s'est effondrée. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau confrontés à la situation de 1917. Une fois de plus, les officiers de la puissance mondiale et de l'armée unifiée s'affrontent, et un tel scénario se prépare également en Russie. Et ce sont les mêmes personnes qui arrivent au pouvoir, comme à l'époque de la révolution d'octobre, les mêmes personnes, les représentants du capital financier mondial. Même tenu à l'été 1917 à Petrograd, le Congrès maçonnique, qui a officiellement élu Kerensky à la tête de la loge, s'est répété sous la forme de Gaidar et d'autres forums. La loge en Russie aujourd'hui n'est pas seule.

Néanmoins, je félicite les officiers et tous les soldats à l'occasion de la Journée de l'armée et de la marine soviétiques. Heureux défenseurs de la fête de la patrie socialiste.

Leonid Ivashov

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.