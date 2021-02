Leonid Ivashov: Qui a gagné en Amérique ? (Partyadela, 02.02.2021)

Leonid Ivashov: Qui a gagné en Amérique ?

02.02.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12710/

Les résultats de l'élection américaine auront des conséquences importantes

L'élection présidentielle la plus scandaleuse des États-Unis s'est terminée par la victoire du candidat du Parti démocrate, J. Biden. Toutefois, je pense que les résultats de cette victoire auront des conséquences de grande portée. Parce que ce ne sont pas seulement deux partis, deux forces politiques, mais deux Amériques qui se sont affrontés. Et ils se sont affrontés presque à mort, ce que confirment les événements post-électoraux : non seulement il existe une réelle menace d'envoyer D. Trump sinon en prison, du moins de le réprimer politiquement, mais il y a une réelle possibilité de changer tout le système politique américain et d'éliminer la structure électorale bipolaire. C'est-à-dire un affaiblissement ou une auto-dissolution du parti républicain américain.

Alors, à quoi les deux Amériques ont-elles dû faire face pendant les deux phases de l'élection présidentielle, et quelle a été la raison de la défaite des républicains ? Oui, Trump a déjà commis un certain nombre d'erreurs lors de la première campagne, en particulier, il n'a pas évalué objectivement l'essence, le rôle et les possibilités des médias américains, il n'a pas réalisé que le produit de l'information devenait un élément influent des relations internationales, et la gestion des flux d'information est devenue un élément clé de la lutte pour le pouvoir en Amérique même. Le cours de la politique mondiale et intérieure a commencé à dépendre, entre autres, de la façon dont certains événements sont interprétés. On peut ajouter à cela l'observation personnelle de l'auteur selon laquelle, au cours des élections présidentielles aux États-Unis, on a utilisé pour la première fois les anciennes technologies interdites (aux États-Unis) pour influencer la psyché des gens (des électeurs), découvertes à l'époque de Nikola Tesla.

Le système centré sur les médias qui s'est formé aux États-Unis a déterminé la dépendance importante du gouvernement et de la politique vis-à-vis des médias. Les médias américains peuvent être considérés comme une institution politique indépendante distincte et un acteur important dans le processus politique. Un acteur qui fait partie du gouvernement et de tout le système bipartite aux États-Unis. Mais sur lequel il y avait auparavant un régulateur caché qui contrôlait le respect des règles politiques internes et interpartis établies. Et elle a toujours fonctionné dans le cadre des intérêts "nationaux" des États-Unis. Aujourd'hui, ce régulateur semble avoir agi du côté des démocrates. En témoigne le refus des autorités de contrôle de s'attaquer aux violations évidentes commises par les partisans de J. Biden, à un moment où, dans la bataille entre D. Trump et H. Clinton, le sujet de l'ingérence russe dans la course à la présidence a reçu une large résonance et fait l'objet de procédures publiques, juridiques et même internationales.

L'équipe de Trump n'a pas réussi à bien comprendre ce qu'est ce système bipartite et comment les médias, qui y sont étroitement liés, non seulement expriment les positions des deux parties, mais façonnent aussi l'information et l'espace politique lui-même et influencent leur public. Et en fait, ils déterminent en grande partie les résultats des élections, alors que les médias traditionnels font clairement fi des règles et des traditions du journalisme américain, refusent d'être impartiaux et se transforment en instruments d'influence politique du système bipartite mentionné et de ses représentants.

Diviser les médias : deux camps médiatiques

Pratiquement tout au long de l'histoire des États-Unis, il y a eu une confrontation permanente entre deux partis - Républicain et Démocrate, chacun soutenu par certains médias. Il est difficile de contester cette thèse, mais je vais néanmoins essayer d'expliquer pourquoi et comment cela se produit.

Je commencerai par un avertissement, faisant référence à une autorité américaine.

Thomas Patterson, une autorité en matière de systèmes politiques, a souligné que "dans toutes les démocraties occidentales, les médias nationaux dominent les élections dans le sens où le sort de tous les candidats dépend de la capacité des médias à toucher chaque électeur, aucun d'entre eux n'a un système politique comme celui des États-Unis. Il n'y a qu'aux États-Unis que la presse joue un rôle qui, dans d'autres pays, est traditionnellement joué par les partis politiques.

Cela est dû en partie au fait qu'aux États-Unis, les lois permettant de poursuivre les journalistes pour avoir publié des "déclarations diffamatoires" ou des informations "offensantes" sont beaucoup plus libérales que dans d'autres pays. En raison de ces particularités de la culture politique, les médias américains ont beaucoup plus de liberté que les médias du reste du monde démocratique. La Russie est une conversation particulière. Nulle part ailleurs dans le monde, la presse ne joue un rôle aussi important en politique qu'aux États-Unis. Cela s'explique principalement par le fait que l'Amérique est un État très décentralisé, avec des partis politiques faibles et une conception libérale de la liberté de la presse.

En entrant à la Maison Blanche, Donald Trump a été pris en otage par les médias, qui se sont retournés contre lui. Il y a un niveau d'obstruction sans précédent de la part de ses adversaires politiques nationaux par le biais des médias. Cependant, Trump lui-même a beaucoup contribué à l'attitude très négative de certains acteurs médiatiques américains à son égard. M. Trump a qualifié la principale chaîne d'information CNN de "fausses nouvelles" et a critiqué le Washington Post et le New York Times, qui sont considérés comme un modèle en Amérique et dans le monde. Lorsque des rumeurs sur les liens de Trump avec les hauts gradés russes ont commencé à circuler dans la presse, il a qualifié les médias d'"ennemis du peuple" et a perdu toute chance de réconciliation. CNN, ABC, CBS, NBC - tous ces médias que l'ancien président américain a qualifiés d'"horrible machine de propagande" du Parti démocrate. C'est l'une des graves erreurs de l'équipe Trump : vous ne pouvez pas retourner les principaux médias américains (et mondiaux) contre vous-même, les poussant ainsi à conclure une "alliance" avec votre principal adversaire. Les manifestations de cette animosité sont plus que suffisantes.

Ce n'est un secret pour personne que le New York Times a publié des mensonges et trompé ses lecteurs. Après la victoire de Trump lors des élections précédentes, l'éditeur a publiquement admis que le journal "n'a pas vu" une grande partie des électeurs qui ont voté pour Trump. De plus, la journaliste du journal, Julie Davis, a admis qu'elle avait sous-estimé de cinq fois le nombre de personnes qui étaient venues au rassemblement de Donald Trump en mai 2018. Et c'était des pas vers la réconciliation, mais Trump n'a pas pris ce risque. Peut-être pas du tout, car la presse "démocratique" a déjà fourni des informations complètement fausses ou tordues sans crainte de répercussions.

Il convient également de rappeler l'article scandaleux, non exhaustif, paru dans le même journal, qui accusait la Russie de récompenser les talibans pour avoir tué l'armée américaine et que Trump n'avait rien fait contre. La Maison Blanche et le ministère des Affaires étrangères ont par la suite officiellement démenti ces rumeurs. Mais il n'y a pas eu de punition. Le Huffington Post a présenté Trump comme l'homme responsable de l'attaque contre le comité de rédaction de la Capital Gazette en juin de cette année-là, même si l'auteur était uniquement motivé par une animosité personnelle, et non par la politique et l'attitude de Trump envers la presse.

En 2018, le Boston Globe a ouvertement appelé la presse écrite et les publications en ligne américaines à parler d'une seule voix contre Donald Trump, qui, selon eux, tue la "presse libre".

Il est certain que l'initiative du Boston Globe ne consiste pas à se battre pour les droits constitutionnels des journalistes. Elle a des racines beaucoup plus profondes et est principalement liée à l'agenda politique des personnes qui possèdent lesdits journaux et chaînes de télévision. Ce n'est pas un hasard si Trump a misé sur des outils de communication de masse non traditionnels comme Twitter, mais lors de la 59ème élection, l'ancien président en a été privé également - la page de Donald Trump a été bloquée.

Nous pouvons tirer une conclusion préliminaire selon laquelle ce n'était pas l'infraction des principaux médias américains contre D. Trump a été la raison de sa défaite aux élections.

Beaucoup d'analystes américains et autres croient aux fausses affirmations selon lesquelles la grande majorité des médias sont les porte-parole des "bleus" et les ennemis de Trump. Ce mythe s'applique principalement à la télévision. En plus des grandes chaînes de télévision nationales américaines, il existe d'innombrables chaînes de télévision régionales qui soutiennent sans équivoque les républicains et Trump personnellement.

En 2016, le Centre de recherche PEW a publié une étude - State of the News Media 2016. C'est elle qui a montré que l'audience totale des chaînes de télévision régionales est environ dix fois supérieure à celle des chaînes nationales et qui a permis de faire la lumière sur la situation réelle dans la sphère des médias.

Il est possible que ce soit grâce au SBG que Trump ait pu remporter les élections dans les "États balbutiants" où le nombre de téléspectateurs des chaînes régionales détenues par le SBG était bien plus important que celui des chaînes nationales CNN et d'autres chaînes de télévision.

Deux Amériques - idées et contradictions

Mais il est probablement faux d'accuser les médias de s'allier ouvertement avec le parti démocrate, ou sa direction, en raison d'une aversion pour Trump ou les républicains en général. Le point ici est différent : le capital financier transnational est le plus grand sujet de la géopolitique, et c'est l'"empire médiatique" transnational qui comprend les plus grands médias américains et mondiaux dont nous avons parlé plus tôt, afin de réaliser ses objectifs.

Les plus grandes entreprises médiatiques, telles que Time Warner, Forbes Inc. et Times mirror companies, soutiennent ouvertement la Réserve fédérale et le système bancaire, ce qui ne peut que suggérer la communauté d'intérêts et la composante politique de leur relation. Les financiers - Morgans, Mellons et autres ont influencé les médias et donc l'avenir de l'Amérique tout au long de l'histoire des États-Unis. Mais une telle situation ne s'est jamais produite auparavant. Lors de l'élection du 59e président des États-Unis, comme je le crois, une forte alliance entre les banquiers et les médias s'est formée, et la principale bataille pour l'Amérique a opposé la capitale financière, qui s'est constituée avec l'empire médiatique en une société mondiale (GC). Ils, représentés par D. Trump et ses partisans, se heurtent à l'opposition des industriels, dont le complexe militaro-industriel, qui rêvent de voir l'Amérique comme une puissance industrielle de haute technologie, et donc très intelligente, dont l'économie repose sur les technologies du sixième paradigme économique. Et durant le premier mandat de Trump, il a réussi à faire beaucoup dans ce domaine. Mais est-ce là ce que les financiers internationaux veulent voir de l'Amérique ? Ils ne se soucient pas de savoir de quel pays "gagner" leurs profits, l'Amérique en tant que territoire est secondaire pour eux. Il faut rappeler que J. Kennedy, qui est mort d'une balle à Dallas, s'est opposé à la même chose.

En 2018, Trump, a critiqué la Fed, disant que le taux d'intérêt était augmenté trop rapidement par l'agence. Avant cela, il avait déjà exprimé sa frustration de voir que, malgré les efforts considérables de son administration, la Fed sapait ces acquis et étranglait littéralement l'économie émergente. Tout naturellement, le président de la Fed, Jerome Powell, a ignoré les déclarations de Trump et a déclaré la poursuite du resserrement de la politique, montrant ainsi qu'il est totalement indifférent au sort de l'Amérique.

Pendant les élections, nous avons été témoins des contradictions de longue date au sein des "deux Amériques" - financière et industrielle. Trump a déclaré la guerre aux premiers, abandonnant le cours de la mondialisation et continuant à soutenir le secteur réel au détriment des intérêts des banquiers.

Le 23 juin 2020, le gouvernement Trump a porté un nouveau coup au secteur financier, cimentant enfin la guerre commerciale avec la Chine qui avait commencé plus tôt, mais la guerre commerciale ne profite pas au camp financier qui a intérêt à produire des biens en Chine et à commercer avec elle.

D'où la différence majeure entre les industriels et les financiers - les premiers entendent sauver l'Amérique au détriment du dollar, tandis que les seconds visent à sauver le dollar au détriment de l'Amérique.

L'ancien président Trump, républicain et représentant du secteur industriel, s'est retrouvé otage de l'Amérique financière : banques, fonds d'investissement et sociétés informatiques.

Que réserve l'Amérique ?

Ainsi, malgré l'accession de J. Biden à la présidence, la bataille entre les deux Amériques n'est pas terminée. Les démocrates, bien sûr, feront tout pour "finir" non seulement D. Trump, mais aussi les républicains. Mais cela soulève la question du "régulateur" - le pouvoir secret qui prend les décisions finales sur qui doit être président. Et cela s'est manifesté plus d'une fois dans l'histoire des États-Unis. Cette force se rend peut-être compte que la poursuite d'une guerre intérieure entraînera un affaiblissement de l'État américain et du dollar américain. Et l'affaiblissement des deux accroîtra le désir non seulement de la Chine et de la Russie, mais même de l'Europe, de se libérer de l'étreinte "amicale" américaine et d'exiger que les États-Unis paient leurs dettes et non le tribut. Tel est le dilemme.

Et pourtant, les deux Amériques sont aujourd'hui très dépendantes l'une de l'autre. Le marché du pétrole et du gaz de schiste ne va-t-il pas mourir le lendemain de sa coupure avec les marchés des actions et du crédit ? Les industriels ont besoin d'un flux constant d'investissements, de "taxes coloniales" provenant d'un monde globalisé que les financiers peuvent leur fournir. En tout cas, il faut reconnaître que ce n'est pas l'idéologie qui est primordiale ici, mais l'argent. La lutte porte sur la question de savoir qui sera le premier à profiter des atouts, du dollar fraîchement imprimé et des autres avantages de la civilisation. L'Amérique ne sortira certainement pas gagnante de cette confrontation. Il est donc probable qu'il y aura un compromis entre les deux Amériques. Mais ce n'est pas une certitude. Une Amérique déchirée par des conflits internes est condamnée à perdre sa grandeur passée. Quant au comportement des médias dans la course à l'élection présidentielle, c'est un coup dur face à un journalisme de qualité et impartial. Et cela inclut la Russie, notamment. Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis, fervent défenseur de la liberté d'expression, a néanmoins déclaré : "On ne peut plus croire ce que l'on voit dans un journal de nos jours. Même la vérité elle-même devient suspecte lorsqu'elle est placée dans ce format infesté de mensonges ».

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.