Oleg Rozanov : l'image de l'avenir et la légitimité du pouvoir (Club d'Izborsk, 9 février 2021)

Oleg Rozanov : l'image de l'avenir et la légitimité du pouvoir

9 février 2021

https://izborsk-club.ru/20636

Le moment politique actuel, les défis auxquels nous sommes confrontés et la situation géopolitique nous font nous concentrer davantage sur les aspects techniques de l'idéologie russe, sur l'énoncé général du problème et, si je puis dire, sur la définition apophique de l'idéologie russe. L'apophatisme, comme vous le savez, est un terme qui vient de la théologie, ce qui signifie une recherche de Dieu à travers la négation de ce qu'il n'est pas. Et maintenant, nous devrions au moins définir ce que l'idéologie ne peut pas être, à quoi elle sert et de quoi elle nous protège.

Nous avons longtemps été en concurrence avec nos adversaires géopolitiques dans les domaines militaire, économique et informationnel. Ils nous critiquent constamment - pour le mépris des droits de l'homme, le contrôle excessif des médias, la corruption et le manque de démocratie - nous nous y sommes habitués. Mais parfois, très rarement, la critique est formulée de manière très claire et précise. Nous nous souvenons du jour où un groupe de sénateurs républicains est venu à Moscou en 2018 et a été accueilli à la Douma par une ovation. Un des sénateurs, de retour aux États-Unis, s'est plaint que la Russie ne soit pas un concurrent des États-Unis parce que (citation) "la Russie n'a pas de philosophie politique. C'est comme parler de la philosophie politique de la mafia". (fin de citation). Nous n'avons absolument rien à objecter à cela.

En effet, la mafia ou une grande entreprise ne peuvent pas avoir d'idéologie. Toute leur idéologie est axée sur la rétention du pouvoir et le profit. Les gangsters peuvent avoir leur propre "code d'honneur", leurs propres "concepts" et ambitions politiques, et la concurrence avec un autre gang, mais ils ne peuvent jamais avoir d'idéologie. De la même manière, un empire commercial peut avoir une marque, une stratégie de marketing et une politique d'entreprise reconnaissables, mais il ne peut jamais avoir son propre concept philosophique, faisant appel à des valeurs supra-individuelles, qui sont plus importantes que le profit et l'expansion de l'influence. Au Club Izborsk, nous partons du principe que notre pouvoir, notre État et notre peuple ne sont pas une holding internationale ou un groupe de bandits. La Russie mérite sa propre théorie politique, ses propres rêves et son idéologie. Sans cela, même avec des armes nucléaires, du pétrole, du gaz et des technologies avancées, nous serons traités comme une république bananière qui s'est coupée de tout le monde et s'est assise sur une ressource de matières premières - comme une énorme "Colombie" eurasienne sur le dopage pétrolier. Après tout, avoir des armes supersoniques, des voitures de luxe, des vaccins avancés et des pipelines marins, mais aucune image de l'avenir souhaité, est une honte, un échec et un coup porté à la dignité nationale.

Tout d'abord, toute idéologie est toujours offensante ; elle ne peut se limiter à une critique aveugle. Ce que nous obtenons maintenant, c'est que nous sommes critiqués et que nous répondons avec style : "Regardez-vous". On nous dit "vous avez un média non libre", et on nous signale les fermetures de comptes de Trump. On nous reproche de disperser les manifestations - et on nous signale leurs bains de sang avec la police. Ils parlent de vote inéquitable - et nous désignons les électeurs "morts" aux États-Unis. Bien sûr, nous n'aimons pas leur propagande occidentale en faveur des LGBT, leur féminisme offensif perverti et leur mondialisation centrée sur les Américains, mais c'est à leur idéologie que nous ne nous opposons pas. Toutes nos critiques n'aboutissent pas à une idéologie cohérente. Et toute tentative de critiquer l'Occident du point de vue de l'idéologie des droits de l'homme ne fait que faire rire l'Union européenne et les États-Unis.

D'autre part, nous ne devons pas nous enfoncer dans la fabrication de mythes locaux, afin de ne pas nous retrouver avec un ersatz de canneberge idéologique avec des balalaïkas et des ours. L'idéologie doit être l'affaire de personnes compétentes et profondément liées à la théorie et à la pratique, et l'image de l'avenir souhaitable doit être en résonance avec les autres théories et concepts politiques mondiaux. Oui, nous avons notre propre façon de faire, notre choix de civilisation et nos valeurs, mais les recettes finales ne sont pas constituées d'idées "d'un tel ou d'un tel" et de promesses "pour tout ce qui est bon".

Enfin, le danger le plus évident de la construction idéologique en Russie est sa descente dans le format d'un projet technologique politique à court terme. Cela s'est produit une centaine de fois dans l'histoire politique de la Russie moderne. Toute idéologie est "adaptée" à ses besoins, transformée en un outil de relations publiques bon marché, placée sous la bannière d'un parti ou utilisée lors du prochain cycle électoral. Il est clair que la formation de l'idéologie officielle est presque comme la réaction nucléaire, qui est difficile à contrôler, mais qui peut donner des forces grandioses pour une percée dans le futur. Après avoir dit "A", il faut dire "B" aussi, pour mettre les derniers accents en politique intérieure et étrangère, pour nommer directement amis et ennemis - cela peut effrayer les autorités. L'idéologie est une chose claire, extrêmement sérieuse et cohérente. Il ne s'agit pas d'une ruse médiatique ou d'un écran de fumée informationnel pour un subterfuge. La construction idéologique ne peut pas être réalisée pour obtenir un effet de relations publiques à court terme.

Si nous définissons les limites substantielles de l'idéologie d'État, celle-ci devrait préserver et combiner les postulats des projets "rouge" et "blanc", l'esprit russe et la diversité ethnique de notre grand pays, la portée mondiale de la pensée et l'amour pour la terre natale, la montagne et le lointain, le pragmatisme économique et le mysticisme de l'eschatologie russe. C'est la singularité de notre mentalité et de notre caractère national - tout ce que Konstantin Leontiev a appelé "la complexité florissante".

Comme le disait Napoléon Bonaparte, "Un chef est un vendeur de rêves". En ce sens, tout discours sur la sécurité du transit et la continuité du pouvoir est dénué de sens sans une idéologie cohérente et un rêve national. Un parti ou une alliance de partis, une nouvelle constitution dans le cadre de notre nihilisme juridique, un consensus temporaire de l'élite ou un bloc de pouvoir n'apporteront pas le soutien populaire et la stabilité à un moment clé de l'histoire. Le soutien du leader national ne réside pas dans le moment présent, mais dans le rêve de l'avenir souhaité. Les bolcheviks sont venus et se sont installés au pouvoir grâce à un grand rêve et à l'image d'un avenir souhaitable, pour la construction duquel ils étaient prêts à mobiliser le monde entier. Le pays, souffrant de pauvreté et exsangue après la guerre civile, n'avait qu'un grand rêve et la foi en un avenir radieux. Les élections, les constitutions et les lois étaient secondaires. Un rêve et une image de l'avenir cimentent la légitimité de tout régime.

Le Club Izborsk, avec un large éventail d'experts à Moscou et dans les régions, fera de son mieux pour formuler et réaliser ce rêve et cette image du futur, pour assembler une mosaïque d'idées et de significations que nous comprenons intuitivement. Ce n'est que dans le cadre d'un système idéologique cohérent que le peuple et le dirigeant national, le Conseil d'État et le Parlement, les chars Armata et Nord Stream, Skolkovo et Roskosmos, les projets nationaux et les élections nationales, l'armée et l'église trouveront un sens commun et compréhensible. Sans cela - "le crabe, l'épée et le brochet", la stagnation, la décadence et le cimetière de l'histoire. Nous n'aurons pas d'autre chance.

Oleg Rozanov

Oleg Rozanov (né en 1969) est une personnalité publique, journaliste, directeur du Centre d'information et d'analyse Kopye Peresvet. Membre régulier du Club d'Izborsk. Depuis 2015 - Secrétaire responsable du Club d'Izborsk pour les activités régionales et internationales. Depuis 2016 - Premier vice-président du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par Lez Rouge et le Blanc

Ndt: L'apophatisme (du substantif grec ἀπόφασις, apophasis, issu du verbe ἀπόφημι – apophēmi, « nier ») est une approche philosophique fondée sur la négation. En dérive la théologie négative, c'est-à-dire une approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n'est « pas » que sur ce que Dieu est; (Wikipedia).