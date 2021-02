UN PEUPLE, UN PAYS, UN DIEU, UNE ÉGLISE. Entretien avec l'académicien Igor Shafarevich, par Dmitry Saprykin (2000)

UN PEUPLE, UN PAYS, UN DIEU, UNE ÉGLISE

Entretien avec l'académicien Igor Shafarevich

Dmitry Saprykin

Cet entretien avec l'éminent scientifique et penseur russe Igor Rostislavovich Shafarevich a été enregistré en 2000.

Source: http://pravoslavie.ru/4531.html

- Igor Rostislavovich ! En quelques années, vous avez obtenu des résultats scientifiques sérieux et vous avez rejoint l'élite de la science. Pourriez-vous vous souvenir de quelques moments importants de votre vie de scientifique ?

- Vous savez, j'ai commencé très tôt comme mathématicien. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à cela. C'est le problème avec les mathématiques. Elle ne nécessite pas une grande expérience de la vie, la collecte d'un grand nombre d'observations, de matériaux, de voyages de toutes sortes, comme c'est le cas pour les géologues. Un mathématicien commence souvent à réfléchir très tôt. Mes premiers travaux importants ont été réalisés lorsque j'avais une vingtaine d'années. Dès l'âge de dix-huit ans, j'ai commencé à travailler comme mathématicien professionnel. Et à l'âge de vingt-trois ans, j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Mais encore une fois, je ne peux pas dire que c'était quelque chose de très exceptionnel.

J'ai commencé à travailler avant la guerre. Récemment, certains d'entre nous se sont remémoré l'atmosphère de ces années-là. Et étonnamment, nous sommes tous arrivés à la même conclusion : à l'époque, être engagé dans la science ne donnait aucun avantage - du prestige, une vie prévue pour cette époque. Et pourtant, notre département, la faculté de mécanique et de mathématiques de l'université, a été fréquenté par de nombreuses personnes. Et je me souviens que lorsque j'ai obtenu mon diplôme, cela m'a intéressé. Il était clair que parmi mes camarades de classe, beaucoup n'avaient pas de compétences spécifiques en mathématiques. Qu'est-ce qui les y a attirés ?

D'un côté, il y avait la particularité des mathématiques elles-mêmes. Comme l'a dit un mathématicien et philosophe, si vous comparez la vie avec le drame de Shakespeare, l'histoire du prince danois Hamlet, alors les mathématiques joueront le rôle d'Ophélie. Elle est charmante et un peu folle. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinairement attirant chez elle que tout le monde, même ceux qui n'ont pas de penchants professionnels particuliers, ressent.

L'autre côté est qu'il y avait une certaine échappatoire à la gravité de la vie qui s'y trouvait. D'une part, ce n'était pas un domaine idéologique - ni l'histoire, ni la philosophie, ni même l'art, où l'on était de toute façon soumis à une pression idéologique constante. Les mathématiques étaient loin de toutes sortes d'applications. Il n'y a donc pas eu de problèmes de plans de toutes sortes ou d'envoi sur un chantier à gérer, et il s'est avéré que vos ouvriers étaient des condamnés, que vous seriez confrontés à ce côté horrible de la vie. Ils se sont lancés dans les mathématiques dans un semblant très lointain, mais comme dans un monastère.

De plus, si vous vous souvenez de l'histoire, il y avait des mathématiciens très brillants en Russie - Tchebyshov, Markov, par exemple. Et dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'il y avait une école de mathématiques à Saint-Pétersbourg. Mais tout de même : ce n'était qu'une chaîne de talents individuels brillants. Une autre situation est possible, lorsque de nombreux, disons plusieurs dizaines de scientifiques s'unissent autour de certains problèmes. Une telle situation s'est souvent produite en Europe occidentale dès le XIXe siècle, alors que dans nos mathématiques, elle a commencé à se former après 1918. Un tel cercle s'est formé autour d'un brillant mathématicien, alors académicien Luzin.

Ce n'était pas un groupe très important. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont engagés dans la science sans aucun espoir de réussir dans la vie. Au contraire - dans la faim, dans le froid. C'était un groupe très soudé, travaillant même avec une sorte de défi au reste des mathématiciens, mettant l'accent sur leur position particulière, comme cela se produit toujours dans de tels cas.

En décrivant ce cercle, l'un d'entre eux a écrit des poèmes semi-comiques de ce genre : "Les couloirs sont gelés avec des rouleaux, / Seuls les arguments sont chauds ici." Ils vivaient dans le froid et la faim, dans la crainte constante d'être mobilisés pour un travail quelconque. Et pourtant, c'est exactement l'époque où les mathématiques soviétiques ont commencé à s'épanouir énormément. Très vite, les étudiants de Luzin ont commencé à se tourner vers d'autres domaines, y créant leurs propres écoles. Et par la chaîne des générations, presque tous les mathématiciens russes modernes peuvent tracer leur succession à partir de ce cercle.

Cela s'est produit, tout d'abord, grâce à Luzin lui-même, un homme très talentueux, qui a réussi à réaliser tout un enchevêtrement de problèmes intéressants, passionnants et en même temps accessibles et surmontables. Et d'autre part, parce qu'en faisant cela, ils ont créé leur propre monde dans lequel ils ont pu exister.

C'était la génération de mes professeurs, l'âge de mes parents, j'ai beaucoup entendu parler d'eux. Et il est intéressant que, en comparant cette époque avec celle d'aujourd'hui, vous puissiez prêter attention au fait qu'aucun d'entre eux n'a émigré à cette époque. Dans le cadre de la NEP, il était possible de voyager à l'étranger. Et beaucoup sont partis, mais pas pour longtemps, puis sont revenus. Il y avait ce qu'on appelait les bourses Rockefeller. Pendant quelques mois, une personne peut se rendre à l'étranger. En général, ils partaient avec leur famille... Néanmoins, personne de l'école de Moscou dont je parlais n'y a séjourné. Et de Leningrad, où il y avait juste un groupe de mathématiciens moins brillants, plusieurs personnes sont parties - loin des meilleurs. Et non pas en tant que transfuges ou non-retournés. Quelqu'un s'est marié en Amérique - puis est venu ici, a rangé sa bibliothèque et est parti. C'était possible. Le centre d'attraction des intérêts scientifiques était probablement plus fort à Moscou et plus faible à Leningrad. Et grâce à cela, personne n'a quitté Moscou.

Et maintenant, il n'est pas possible de dire que les conditions matérielles étaient pires qu'à l'époque. Certainement pas... Je me suis posé cette question à plusieurs reprises. Et je ne peux pas répondre à la question de savoir pourquoi il y a une si grande différence. Il est clair qu'il s'agit d'une sorte d'attitude de principe. Il semble qu'une sorte de drogue se soit installée à cet égard. On a l'impression que l'on ne peut s'en sortir qu'en puisant d'une manière ou d'une autre dans l'argent provenant de l'étranger. Soit vous y trouvez un emploi permanent, soit vous y voyagez aussi souvent que possible. Mais à l'époque, cela n'existait pas - les gens travaillaient tranquillement ici dans des conditions incomparablement pires. Après tout, si un mathématicien part au moins trois mois par an, mais plusieurs années de suite, alors le lien entre l'élève et le professeur est rompu. L'élève peut alors demander des conseils tous les jours, et la conversation avec le professeur s'intensifie constamment. C'est sur cette base que les écoles qui ont rendu les mathématiques soviétiques célèbres dans le monde ont été construites. Aujourd'hui, il est vendu, et non reproduit.

Une telle différence d'attitude est probablement due à l'essor scientifique général qui existait alors, dans les années 1920 et 1930. Il y avait ici un centre scientifique unique. Et pour un vrai mathématicien, bien sûr, les intérêts scientifiques sont plus importants que l'aspect matériel de la vie...

- Et peut-être que cela a quelque chose à voir avec la nature plus enracinée et traditionnelle de ces gens ?

- Oui, je pense aussi souvent que le matériel humain était différent à l'époque...

Pour la majorité de l'intelligentsia de l'époque, le départ de Russie n'était concevable que sous la menace d'une mort imminente.

- Passons à l'autre côté, plus proche des thèmes de notre site "Orthodoxie 2000". Récemment, le fils de l'académicien Sergei Vavilov, "le président non partisan de l'Académie des sciences soviétique", a écrit à propos de son père, il semble, dans Les progrès des sciences physiques, qu'il "a vécu la vie d'un vrai chrétien". On dit la même chose de certains grands scientifiques étrangers - Max Planck, par exemple. Vous connaissiez bien l'élite de la science soviétique, l'intelligentsia de cette époque. Quelle était l'atmosphère spirituelle là-bas ?

- Vous savez, cela dépend beaucoup d'une génération. Sergei Ivanovich Vavilov appartenait à la génération qui a précédé la mienne - la génération de mes professeurs et de mes parents. Je pense qu'en général, les intellectuels de cette génération n'étaient pas religieux. Presque tous les membres de cette génération que j'ai rencontrés ont raconté une histoire très similaire. Ils m'ont dit que dans leur jeunesse, avant la révolution, ils étaient fervents et sans doute croyants, et qu'ils s'exprimaient d'une certaine façon automatiquement. Il a été dit que la prière était quelque chose de quotidien et d'habituel. Mon professeur d'université, Boris Nikolaïevitch Delaunay, me disait : "Vous savez, Igor, je me rends compte que c'est assez bête, mais même aujourd'hui, j'ai encore parfois envie de prier. Mon père m'a dit que lorsqu'ils communiaient en classe avant Pâques, il était impossible de jouer au chat et à la souris plus tard, car tout le monde voulait succomber.

Mais la révolution et la guerre civile ont considérablement changé la psychologie. Mon père disait que ce qu'il avait vu et vécu pendant la guerre civile lui avait fait perdre la foi en un Dieu bon, un Dieu avec lequel un contact personnel était possible. Bien que dans sa vieillesse, j'ai vu qu'il était souvent baptisé.

Et cela, je l'ai entendu de la bouche de beaucoup.

Non, il y avait certainement des gens parmi eux qui sont restés croyants. Et j'en connaissais certains. Mais il s'agissait d'exceptions.

- Quant à votre père, est-ce que c'est la tragédie de la guerre qui l'a affecté ?

- La guerre civile. Oui.

C'est la même chose, mais dans une mesure incomparablement plus grande, comme c'est le cas actuellement. Les gens sont aussi très choqués en ce moment. Il s'exprime cependant de manière très différente. Aujourd'hui, de nombreuses personnes viennent à l'Église, espérant y trouver quelque chose, et certaines - dans des sectes d'un genre ou d'un autre. Vous pouvez voir que les gens ont perdu l'inertie avec laquelle ils vivaient. Bien sûr, cela s'est produit alors dans une mesure incomparablement plus grande que maintenant, car la vie est beaucoup plus gâchée.

Avant cela, ils avaient l'impression qu'une personne dont les parents ont fait des études supérieures sera également éduquée. Et, par conséquent, il bénéficie d'une vie tranquille sans problèmes et sans efforts, s'il n'a pas de prétentions extraordinaires. S'il veut devenir un scientifique plus célèbre - eh bien, il devra travailler plus dur pour qu'on le laisse préparer sa thèse et ainsi de suite. Ils ne doutaient pas que toute cette couche, l'intelligentsia, aurait une vie tranquille, au moins, aisée et prospère. Si c'était en province, alors avec de très grands appartements, des chemises propres tous les jours, des domestiques, etc.

Mais au lieu de cela, ils sont tombés dans quelque chose qu'ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer. Dans la menace d'un peloton d'exécution, par exemple. Pas parce que quelqu'un se bat contre quelque chose - je ne parle pas de ceux qui sont entrés dans l'Armée blanche. Mais simplement parce qu'une unité est arrivée en ville, ou a pris des otages, ou "juste au cas où", ou parce que l'homme portait des bottes.

Mon père a été emmené deux fois au peloton d'exécution, m'a-t-il dit. Et une fois, tout le chemin a consisté à être examiné. Ils ont cherché à savoir ce qu'ils pouvaient lui prendre et s'il valait la peine de le tuer. Et quand ils ont vu qu'il était en chaussures, sans bottes, ils l'ont laissé partir. La famine. Le typhus. Mort de personnes en masse. Ce dont ils n'avaient aucune idée auparavant.

C'est-à-dire que c'est ce que nous vivons maintenant, lorsque le mode de vie habituel est détruit. Et il y avait une confusion dans l'esprit. Les gens perdent leur inertie de perception spirituelle du monde, dont ils avaient l'habitude de vivre, et ils se retrouvent sans défense... Comme à la fin de l'Empire romain, par exemple, la même chose s'est produite. De nombreux cultes exotiques apparaissent, croyant à la sorcellerie.

- Mais cet état tragique peut aussi nous aider à comprendre le christianisme, qui est basé sur le mystère de la Croix et le sacrifice d'un martyr.

- Je pense que c'est déjà le cas pour les générations suivantes, celles qui considèrent que c'est l'expérience de quelqu'un.

Vous savez, dans cette génération de professeurs avec lesquels j'ai étudié, il y avait un sentiment de consternation mortelle qu'ils ont vécu. Ceux qui ont eu des enfants rêvaient : seulement d'élever des enfants - que penser de plus !

- Et ensuite, que s'est-il passé dans les générations suivantes ?

- La situation dans le domaine de la science a changé de manière très radicale lorsque nous avons commencé à clarifier la réalité des armes nucléaires. Puis la situation matérielle des scientifiques a changé de façon spectaculaire. Ils ont cessé d'avoir faim.

Et c'était encore une époque de très grande pauvreté. En ce sens que nous vivions tous, par exemple, dans des appartements communs. Je me souvenais moins que les doigts de ma main de mes connaissances qui vivaient dans des appartements séparés. À l'école, par exemple, la petite-fille d'un ancien bolchevique étudiait et nous avons été invités à lui rendre visite. Nous sommes venus et avons vu une image étrange : vous êtes entré - et une cloche a sonné ! Et après la guerre, cette situation n'a pas immédiatement changé, sauf peut-être au sommet, les grands scientifiques de l'atome, par exemple. Mais au moins la question de savoir si le scientifique et sa famille seront nourris, a été supprimée. Les salaires ont été augmentés à plusieurs reprises. Il y avait le prestige d'un scientifique. Ils ont commencé à écrire sur la science. Les gens sont tous très réceptifs aux signes de la société - la société a besoin de tel ou tel comportement, de tel ou tel type de personnes : ces personnes sont récompensées, elles écrivent sur elles, elles font des films. Puis il y a eu autre chose : d'énormes concours pour les facultés - mathématiques, physique. Je parle juste : "Que voulez-vous être ? - "Je veux être physicien"... C'est une génération différente.

Et je ne parle pas des scientifiques de l'atome - ils étaient dans une position particulière. Ils étaient plus indépendants. Ils ont pu s'élever contre le fait que, contrairement à la directive du Comité central, un élève de Lyssenko a été élu à l'Académie. Ensuite, nous avons eu une élite scientifique et technologique particulière.

- Quant à la vie intérieure, en particulier l'attitude à l'égard de la religion. Était-ce une génération complètement irréligieuse ?

- Je pense que oui. Je n'ai jamais ressenti d'intérêt particulier pour cet environnement. Voici une situation typique. L'académicien Luzin, dont je parlais, appartenait à une génération avant cela. Je lui ai seulement dit bonjour. Je ne lui ai dit bonjour qu'une ou deux fois. Mais ses élèves immédiats étaient de la génération avec laquelle j'ai étudié. J'étais proche de beaucoup d'entre eux, je leur ai beaucoup parlé, et ils m'ont beaucoup parlé de Luzin. Et ce n'est que maintenant, à notre époque, que j'ai appris que Luzin avait de profonds intérêts religieux. Il était un ami proche de Florensky, appartenait à la tendance du séméno-slavianisme, et une affaire a même été ouverte contre lui par le NKVD (ceci est publié maintenant). Mais aucun de ses étudiants, même très proches, n'a pu m'en dire un mot. Je pense qu'ils n'étaient pas au courant ou qu'ils ne s'en souciaient pas du tout. Un tel fossé entre les générations !

La seule chose qui s'est produite ici, c'est que l'hostilité envers la religion a en quelque sorte disparu. L'attitude envers l'Église comme quelque chose d'hostile ou... ou effrayant, dangereux. Il est difficile de tracer une ligne ici. On avait l'impression que c'était une forêt sombre - qui sait, on peut peut-être s'y perdre.

Je pense que le tournant a eu lieu avec la guerre. Avant la guerre (je m'en souviens très bien : non pas que je la percevais d'un point de vue chrétien comme un coup porté à moi - plutôt comme un spectateur qui la regarde), la pression était très forte. C'était les années trente. J'étais un écolier. Il y avait une église en face de notre maison. Et c'était un passage pour aller à l'école. Et je me souviens qu'il y avait une procession et qu'il y avait des enfants, des gars comme ça. Ils faisaient semblant d'être saouls et traînaient tout le temps dans le coin - ils faisaient semblant de frapper ou de pousser le prêtre. Cette image de la procession est restée dans ma mémoire...

Et puis cette église a été fermée. Et - chose terrible - le prêtre s'est pendu aux portes de l'église. C'était un acte si monstrueux, un péché terrible pour un chrétien... Ou peut-être qu'ils l'ont pendu - je ne sais pas.

Et après que l'église ait été dynamitée, très prudemment - pour que seule la vaisselle sonne dans les maisons. Et à sa place a été construite l'école Stroganov.

Et il y avait une attitude générale envers l'Église avant la guerre. L'attitude était comme celle d'une famille avec une arrestation. Si les gens étaient décents, s'ils étaient vos proches, alors la relation n'était pas interrompue. Mais on avait le sentiment que c'était quelque chose de très dangereux. Bien sûr, il y avait des gens pour qui il y avait quelque chose de si attirant dans l'Église qu'ils ont cédé au danger. La plupart d'entre eux l'évitaient et la considéraient comme quelque chose de risqué. Mais ce n'était pas un calcul, voyez-vous. La particularité de la conscience qui s'est développée n'était pas qu'il s'agissait d'un calcul : cette action me menace de ceci ou de cela. C'était une atmosphère générale de peur.

Et l'Église a été incluse parmi les facteurs dangereux de la vie. Et pour beaucoup, pas de sympathie. Quelque chose de "sombre". Je me souviens que les adultes parlaient, quand ils oubliaient ma présence, de la survie de l'Église, de sa place dans l'avenir. Quelqu'un a dit que seules les vieilles dames allaient à l'église : elles mourraient et il n'y aurait personne pour y aller. Puis, plusieurs décennies plus tard, j'ai entendu les mêmes conversations (en souriant) et j'ai pensé que ces filles komsomol en foulard rouge, dont on disait qu'elles ne voulaient absolument pas aller à l'église, s'étaient transformées en vieilles dames et allaient à l'église.

Bien sûr, pendant toute la période de persécution - celle de Staline, de Khrouchtchev et de Brejnev (qu'on ne peut pas appeler persécution, mais plutôt pression) - l'Église était soutenue par des vieilles dames. Et puis il y a eu une collision très douloureuse, lorsque l'intelligentsia a tendu la main à l'Église.

Je ne dirai pas qu'il y avait quelque chose d'impur ici : ils avaient simplement une certaine envie et un certain intérêt. Mais du point de vue des vieilles dames de l'Église, bien sûr, il y avait quelque chose ici. Ils ont défendu l'Église avec leur vie, avec la chaleur de leur cœur, avec leur travail - et maintenant d'autres sont venus pour s'admirer, pour se montrer. Et l'attitude était en conséquence.