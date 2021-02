Valery Korovin : Appel dangereux (Club d'Izborsk, 10 février 2021)

Valery Korovin : Appel dangereux

10 février 2021

https://izborsk-club.ru/20638

La commission d'enquête de Biélorussie, par l'intermédiaire du procureur général, a envoyé des documents à la Pologne pour l'extradition de deux fondateurs de la chaîne de télégrammes NEXTA°, reconnus comme extrémistes dans la république. "Nous avons conclu avec ce pays un traité international sur l'assistance juridique dans les affaires pénales, qui règle également la question de l'extradition", a déclaré Mikhail Vavulo, chef du département juridique international de la commission d'enquête de la République.

Ce n'est pas tant un moment de vérité pour la Biélorussie, pour lequel attraper les organisateurs, les instigateurs et les participants à la tentative de coup d'État est une routine, que pour les élites polonaises actuelles, qui revendiquent de plus en plus leur souveraineté et leur indépendance vis-à-vis du projet mondialiste.

Le réseau social NEXTA est un instrument d'influence politico-informatique dans le cadre de la guerre des réseaux de l'Occident mondialiste contre la Biélorussie. Avec l'aide de ces ressources, l'Occident capture les États et les place sous son contrôle stratégique, sans utiliser d'armes conventionnelles. C'est ce qu'on appelle en science politique et militaire américaine la NetWar - network wars. Cette doctrine, officiellement promulguée par le Pentagone, est utilisée activement et avec succès dans la pratique depuis plus de deux décennies.

Le principe de base est de prendre l'État sans recourir à l'aviation, aux missiles et aux bombes, aux attaques de chars et aux balayages. Au lieu de cela, l'État est saisi de l'intérieur en dirigeant la négativité des masses (existant dans n'importe quel pays, y compris les États-Unis eux-mêmes) contre son propre gouvernement.

Pour canaliser ces énergies très négatives de la société dans la bonne direction, il faut faire une préparation préalable, créer un environnement dans lequel cette même stratégie de réseau peut être mise en œuvre. C'est-à-dire "installer" la société souhaitée, la couvrir de réseaux, l'atomiser au préalable.

C'est un moment important de la préparation d'avant-guerre. Si la société n'est pas une société en réseau mais, par exemple, traditionnelle, communautaire, religieuse, conservatrice, alors elle ne fonctionnera pas. Les stratégies de réseau ne fonctionnent que lorsqu'il existe des réseaux ou des entités atomiques, fractionnaires, discrètes (on parle aussi de société civile). En regardant la Biélorussie, on comprend que les préparatifs de l'actuelle guerre en réseau contre cet État post-soviétique ont eu lieu depuis le moment même de l'effondrement de l'URSS.

Au début, tout le monde s'enthousiasme pour la démocratie parce que c'est la "liberté". Mais il s'agit, bien sûr, d'un stratagème rhétorique. Au minimum, il y a la "liberté pour" (liberté de réaliser sa volonté, de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose) et la "liberté de" (la liberté est la liberté d'émancipation, la libération de toute identité collective, de la tradition, des valeurs communes, de la morale commune, des mœurs).

Les technologues du libéralisme ont exactement cela à l'esprit - l'émancipation, la transformation des peuples en un ensemble d'individus atomiques. Même si vous voulez dire par "liberté" autre chose.

Ensuite, il y a l'étape suivante : la création de la société dite civile dans cet environnement atomique émancipé, préparée par la "démocratie". Ce n'est pas non plus ce que nous imaginons et pas du tout la façon dont nous voulons le voir. La société civile est un environnement d'activisme politique sur la base d'individus atomiques (libérés), dans lequel on peut créer toutes les constructions politiques pour toutes les tâches politiques. La société civile est une sorte de constructeur de Lego : des milliers de petites pièces à partir desquelles tout projet politique peut être assemblé.

Ensuite, dans l'environnement de la "société civile", on crée ce que l'on appelle les "capteurs de retour d'information" - diverses organisations à but non lucratif, des ONG, des centres de recherche et de sociologie, à l'aide desquels on mesure les sentiments du public dans le but d'orienter la société dans la direction souhaitée par le client. Le rôle le plus important est joué par les réseaux d'information et les médias spécialement créés pour la capture d'un État - un réseau médiatique par lequel les formules nécessaires seront insérées et la société civile sera gérée de l'extérieur lors de la dernière étape finale. Avec leur aide, le premier, l'impact du test sur la société commence.

Lorsqu'une société est prête à l'avance - relâchée, atomisée, politiquement renforcée et couverte de capteurs et de réseaux, l'étape finale commence : sa capture. Le négatif existant, qui, comme nous l'avons dit plus haut, existe dans n'importe quel état, ne fonctionne pas tout seul. Elle doit être correctement formulée et présentée, orientée vers le bon point.

La base est prise par les faiblesses de l'État : en règle générale, c'est la corruption, qui est partout (oh, si vous saviez l'ampleur de la corruption dans le foyer de la démocratie - les États-Unis !), l'usurpation du pouvoir par une personne ou un groupe de personnes, les maux sociaux - médecine, éducation, logement et services publics, infrastructure, prix, niveau de vie, pauvreté.

Les deux dernières catégories sont absolument subjectives. Leur niveau est déterminé dans les têtes, et la manière dont il est déterminé est activement promue par les réseaux occidentaux. L'essentiel est de convaincre une personne qu'elle "vit mal"... et déjà un habitant de Moscou ou de Minsk avec un smartphone de moins de 100K est plus misérable, plus pauvre et souffre d'un niveau de vie inférieur qu'un habitant de la banlieue de Delhi, vivant dans une hutte faite de boîtes en carton ou dans un anneau de béton couché sur le côté.

Ensuite, les réseaux et les médias sur commande commencent à frapper les mêmes points, en exprimant méthodiquement (par méthodologie) les mêmes points de discussion, en les adressant à des groupes de militants civiques préparés à l'avance qui agissent comme des catalyseurs pour les masses. Les masses, soumises à l'instinct de complicité ("si tout le monde le veut, alors moi aussi", "je suis comme tout le monde", "je suis du côté de la majorité", "je suis du côté du peuple"), descendent dans la rue.

Il commence à synchroniser les pressions sémantiques (un programme correctement formulé), politiques (la participation de toutes les forces politiques - partis, mouvements et organisations sociales - précédemment créées, achetées ou détournées) et de la rue sur le gouvernement. Elle est idéologiquement fondée (sur la base d'une vision du monde libérale et mondialiste), politiquement consolidée et légitimée par les masses dans la rue.

Ensuite, soit les autorités se retirent et se rendent sans combattre (comme en Tunisie et au Kirghizstan), soit elles commencent à résister et à commettre des erreurs. Dans ce cas, le scénario se radicalise et passe de formes douces à des formes de plus en plus dures - des cocktails Molotov et des tireurs d'élite à la guerre civile et à l'invasion de terroristes américains (créés avec l'aide des États-Unis) (comme en Libye et en Syrie).

Si le gouvernement actuel est mobilisé, n'a pas fait d'erreurs grossières et a tenu bon, cela ne signifie pas que l'histoire s'arrête là. Au contraire, la vague d'agression en réseau recule, afin de rassembler des forces plus importantes et de se préparer à un scénario plus dur, et plus loin... En fait, nous avons sous les yeux toute l'expérience de l'agression en réseau de l'Occident, son intensité et tous ses types depuis 30 ans, que ce soit en Europe de l'Est, dans l'espace post-soviétique ou dans le monde arabe.

Ainsi, la Biélorussie (qui l'aurait cru) se trouve maintenant à l'épicentre de la guerre des réseaux. Eh bien, son tour est venu. Et si, même avant, elle n'était pas aussi visible, c'est uniquement parce qu'il s'agissait d'une phase préparatoire.

Il fallait d'abord habituer la société "totalitaire" post-soviétique à la démocratie. Puis il y a eu une longue diatribe sur la "société civile" et la nécessité de créer des dizaines, voire des centaines d'ONG pour la promotion de cette "démocratie" et de cette "société civile". Ensuite, il y a eu la création d'un média indépendant du gouvernement et dépendant de l'Occident, et la rédaction d'articles sur la "liberté d'expression" et les "droits de l'homme" (ce n'est pas non plus ce que nous pensons).

Parallèlement, un environnement d'occupation culturelle se crée, l'uniatisme et l'œcuménisme catholique s'insinuent, l'Occident sort de toutes les crevasses - culture, littérature, art, cinéma, musique. L'Internet a considérablement accéléré et simplifié tous ces processus. Oui, les Biélorusses (avec lenteur) ont résisté à cela, tout allait lentement et lourdement. C'est pourquoi la Biélorussie est l'une des dernières. Alors que la Russie, qui a déjà connu la guerre des réseaux en 1991 (puis en 1993), repoussait une attaque de réseau après l'autre, la Biélorussie ne faisait que s'échauffer, sa "société civile" se réchauffait dans les vestiaires.

Vous vous demandez peut-être pourquoi tous nos pays postsoviétiques ont organisé toutes ces choses sur leur territoire, c'est-à-dire "démocratie", "société civile", "droits de l'homme", "médias indépendants", des milliers d'ONG ? Pourquoi se sont-ils permis les réseaux sociaux américains (privés, il s'est avéré qu'ils n'avaient aucun contrôle sur eux), la culture de masse américaine et d'autres déchets ? Pour qu'ensuite, avec l'aide de tout cela, nos pays soient détruits et capturés par les technologues politiques américains ?

La question est raisonnable, mais il est bon de vivre avec le recul. N'accusons personne de démence. Nous ne voulons pas non plus penser que nos élites l'ont fait délibérément. Disons qu'ils ne savaient tout simplement pas. Mais maintenant ils savent comment, par quoi, avec quelles ressources ils sont renversés, capturant ce qu'on appelait autrefois les États.

Le projet mondialiste ne prévoit aucun État souverain, et l'ALENA est le moyen par lequel l'État biélorusse doit être capturé ou rasé. Autrement dit, l'extrémisme n'a même pas besoin d'être prouvé ici. Il ne s'agit pas de manifestants pacifiques au Capitole, tout est beaucoup plus grave ici.

Maintenant, retournons en Pologne. Si elle veut vraiment se considérer comme souveraine et ne veut pas se fondre dans un projet mondialiste, alors les fondateurs de NEXTA - les extrémistes Putilo et Protasiewicz - devraient être traduits en justice en Biélorussie. Ils doivent être tués dans l'œuf afin que, dès que les technologues américains remarqueront la lutte pour la souveraineté de la Pologne, le scénario biélorusse ne se répète pas en Pologne même. Laissons le KGB biélorusse mieux traiter avec les agents du mondialisme en Pologne.

Valery Korovin

http://korovin.org

Valery Mikhailovich Korovin (né en 1977) est un politologue, journaliste et personnalité publique russe. Il est directeur du Centre d'expertise géopolitique, directeur adjoint du Centre de recherche sur les conservateurs au département de sociologie de l'Université d'État de Moscou, membre du Comité eurasien, directeur adjoint du Mouvement eurasien international, rédacteur en chef du portail d'information et d'analyse sur l'Eurasie (http://evrazia.org). Membre régulier du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* Ndt: Sur Nexta: https://www.rfi.fr/fr/europe/20200913-caisse-résonance-la-contestation-biélorusse-nexta-cristallise-les-attaques-loukache-0