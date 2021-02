Valery Korovin : l'histoire des catastrophes (Club d'Izborsk, 3 février 2021)

Valery Korovin : l'histoire des catastrophes

3 février 2021.

https://izborsk-club.ru/20610

Il n'y a pas si longtemps, la célèbre publication américaine The Hill a publié un article de l'analyste politique James Durso, qui expose une vision quelque peu extravagante de la possible renaissance des "Trois Grands" - l'alliance géopolitique entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. Tout cela parce que les Américains sont une fois de plus mécontents de l'Union européenne. Maintenant, grâce au récent accord entre l'Union européenne et la Chine pour la signature d'un accord d'investissement. Pour l'instant, il ne s'agit que d'accords généraux et le processus d'accord durera jusqu'en 2022, mais les analystes américains élaborent déjà des plans pour une réorganisation géopolitique radicale du monde, ce qui trouble les esprits immatures, tout d'abord au sein des élites russes.

Ils éprouvent du ressentiment envers l'Europe pour la Chine.

D'une part, l'auteur de l'article, à la manière américaine bien connue de la "carotte et du bâton", ne laisse aucune tentative pour rassurer les bureaucrates européens, en soulignant que la Chine, disent-ils, les trompera de toute façon et ne se conformera à rien (comme les normes de travail, qui sont si importantes pour l'UE), en obtenant l'accès aux technologies européennes ; d'autre part, il menace de briser l'union géopolitique avec l'UE et de s'unir à la Russie, cette fois avec le soutien de la Grande-Bretagne, contre la Chine et l'UE.

"Les Américains savent par expérience que c'est une course folle", prévient M. Durso à l'adresse des Européens. Et de menacer que "si cela échoue (pour empêcher l'UE de conclure un accord avec la Chine), les États-Unis devraient rappeler à l'Europe que leurs entreprises technologiques liées à la Chine bénéficieront d'une attention particulière lorsqu'elles feront des affaires aux États-Unis ou lorsqu'elles tenteront d'être cotées en bourse". Et ce serait le business as usual, le chantage habituel par la pression économique et les menaces de discrimination financière, mais l'auteur ne semble pas en faire assez et va plus loin sur la voie de la construction de possibles poches et des implications pour l'UE.

Apparemment conscient que l'Europe, lasse du patronage américain envahissant, ne s'en étonnera pas, l'analyste américain entreprend de remodeler la vision actuelle du monde, en essayant d'effrayer avec des conséquences plus drastiques, tout d'abord en relançant le thème de la sécurité européenne. Il affirme que "si l'Europe insiste sur son "autonomie stratégique", Washington devrait exaucer ce souhait en retirant ses troupes d'Europe, car l'OTAN n'est rien sans les troupes américaines".

Quelle bonne idée de sortir de l'Europe. Il est dommage que se débarrasser des troupes américaines sans leur infliger une grave défaite militaire (comme ce fut le cas au Vietnam) n'ait encore réussi pour personne. Les Américains ne quittent jamais un endroit de leur plein gré, et tout le monde le sait. L'auteur de l'article sait que tout le monde le sait aussi, réalisant qu'une menace aussi ridicule a peu de chances d'être prise au sérieux, il passe donc au dernier et plus "tueur", selon lui, argument - la rupture de l'alliance géopolitique entre les États-Unis et l'Europe. "Les États-Unis devraient reconvoquer le groupe pour la tournée de renouveau des Big Three", explique l'auteur de manière quelque peu métaphorique. C'est tout, ils disent au revoir à l'Europe, vous et moi ne sommes plus amis.

"Dans un monde idéal (comme on le voit aux États-Unis - V.K.), l'UE devrait coordonner ses actions avec les États-Unis afin qu'ils puissent relever ensemble les défis de la Russie et de la Chine. Mais si l'UE se joint à la Chine, les États-Unis devraient éviter de faire de vaines offres pour attirer l'attention de l'Europe et se joindre à la Russie pour équilibrer la situation par rapport à la Chine", écrit l'auteur.

Ideal World à l'américaine : "Chine fasciste" contre "Russie pro-occidentale".

De plus, l'auteur se lance dans des fantasmes sur la façon dont tout cela va se passer, en insérant constamment des réserves sur la façon dont les États-Unis et la Grande-Bretagne vont tenir en échec leur partenaire puissant - la Russie. Mais dans l'ensemble, il ne doute pas que les élites russes et Vladimir Poutine personnellement seraient heureux d'une telle proposition. "Poutine n'en croit pas ses chances, car il sait qu'il sera un partenaire junior dans une alliance avec la Chine. Il est donc préférable de s'allier avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Compte tenu des sentiments suscités en Russie par la Seconde Guerre mondiale, Moscou cherchera à travailler avec ses partenaires de la Seconde Guerre mondiale pour vaincre à nouveau le fascisme, mais avec des caractéristiques chinoises".

Comme cela nous est familier - la volonté de traiter de fasciste quiconque est en désaccord avec la position américaine en ce moment. Qui n'a pas été catalogué comme fasciste. A un moment donné, l'analyste américain Michael Ledin a même assimilé l'Islam mondial au fascisme. Et maintenant une "Chine fasciste". Qu'en pensez-vous ?

Et pourtant, sérieusement, même un tel scénario fantaisiste - une alliance possible des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Russie contre l'Union européenne et la Chine - pourrait constituer une réelle menace pour la Russie. C'est parce qu'il y a encore beaucoup d'élites russes qui rêvent de l'Occident comme allié. Après tout, ils y ont tout : de l'argent, des biens immobiliers, des familles, des enfants. Et c'est leur allié (pas la Russie, mais leur propre allié). Eltsine, qui a renoncé en bloc aux intérêts géopolitiques de la Russie, est parti depuis longtemps, et Kozyrev, qui a déclaré sans ambages que la Russie n'avait pas d'intérêts nationaux propres, est parti depuis longtemps. Mais la légion d'Occidentaux, d'Atlantistes, de libéraux, d'admirateurs de la culture et des valeurs occidentales - inonde toujours non seulement les couloirs du pouvoir, mais aussi les couloirs universitaires où est formée la future élite russe.

Ainsi, la nouvelle réalité décrite par un analyste américain exprimant la position d'une partie des élites américaines, compte tenu de la puissante agence pro-américaine au sein des élites russes, ne semble pas si improbable. La triple alliance de la Grande-Bretagne, qui vient de quitter l'Union européenne, des États-Unis et de la Russie, est une chose sur laquelle ils vont travailler. Ensemble. Et si la proposition vient des États-Unis, une partie importante de l'élite russe, comme le dit l'auteur de l'article, "ne croira pas à leur chance". Et s'il reste du travail à faire sur la réorganisation politique interne de la Russie actuelle, que les doreurs d'image américains et leurs agents poursuivent sans relâche, ce scénario cessera de sembler si improbable. Cependant, pour ceux qui ne partagent pas l'optimisme quant aux conséquences du rapprochement avec les États-Unis et l'Occident, il est utile de rappeler les principes fondamentaux et axiomatiques de la géopolitique.

L'"amitié" russe avec l'Occident est une histoire de catastrophes

Toute l'histoire des relations entre la Russie et l'Occident est en soi une preuve de l'arrogance occidentale et de la série interminable de tentatives de l'Occident de nous asservir. Exactement, et en ces termes mêmes, pour que seul un imbécile complet puisse rêver d'être un allié à part entière "de mèche" avec les États et la Grande-Bretagne. Les représentants de l'élite russe sont plus d'une fois tombés amoureux de cette canne à pêche, soit en fuyant vers l'Ouest pour de telles alliances, soit en laissant les conquérants occidentaux "civilisés" entrer volontairement en Russie. Chaque fois, cela s'est terminé de la même manière - par une catastrophe.

Un exemple de l'histoire récente est le projet mondialiste, dans le cadre duquel les élites soviétiques se sont vues proposer de participer à une gestion commune du monde après la "convergence appropriée des deux systèmes" - l'URSS et l'Occident - qui devait aboutir à la création d'un gouvernement mondial, dans lequel les dirigeants soviétiques étaient invités à entrer. Khrouchtchev a été le premier à tomber dans le panneau et a considérablement sapé l'État stalinien apparemment inébranlable. Andropov était un partisan du monialisme et de la convergence, qui élaborait sérieusement des plans pour la transition vers une économie de marché. Bien qu'il n'ait pas eu le temps de mettre en œuvre les plans, il a eu le temps de donner naissance à Gorbatchev, qui a tout terminé et a eu la dernière chance de donner naissance à Eltsine. Tous rêvaient de se rapprocher de l'Occident et d'adopter "le meilleur" du système occidental, une plus grande ouverture, la "détente", la "perestroïka", et même de remettre complètement le pays à un gouvernement extérieur "civilisé". Mais même la catastrophe des années 1990 n'a pas créé d'immunité, comme ils le disent maintenant, "dans la population" contre les valeurs occidentales. Ayant mis fin à l'effondrement apparemment inévitable du pays, Poutine a, pour une raison ou une autre, laissé les porteurs des valeurs et des modes de pensée occidentaux au sein des élites russes, croyant pour une raison ou une autre que ce ne sont pas les opinions, mais les compétences de gestion efficaces qui sont décisives.

Le désir des élites russes d'aller à l'Ouest a donc des racines historiques profondes, et les conditions pour y parvenir, compte tenu de la perte constante de l'identité civilisationnelle propre à la Russie et de l'identité occidentale qui s'installe à sa place, sont aujourd'hui plus fortes que jamais. Par conséquent, la proposition émergente d'un nouveau rapprochement avec l'Occident est une provocation classique, qui contredit complètement la logique géopolitique. Et comme nous le savons, cette logique est strictement respectée par les élites mêmes des États-Unis et des Britanniques qui leur ont jadis donné le bâton de la puissance maritime, qui se trouve à la tête de l'Occident civilisé.

Régularités géopolitiques : opposition irréductible entre la terre et la mer

En termes de géopolitique, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont les principaux représentants de la civilisation maritime et la source de la géopolitique atlantique. Alors que la Russie est le cœur de l'Eurasie, le centre de la civilisation terrestre et la source de la géopolitique eurasienne. La confrontation de deux types de civilisations - maritime et terrestre - est à la base de l'histoire de l'humanité. La dialectique des relations entre la Russie et l'Occident est ancrée dans la logique géopolitique et le caractère indispensable de la confrontation géopolitique, une confrontation civilisationnelle inamovible. Cette confrontation est l'essence même de l'histoire humaine. C'est pourquoi toute alliance entre la Russie et les pays de l'Ouest, par exemple une alliance avec la Grande-Bretagne ou, à plus forte raison, une alliance avec les États-Unis, est contre nature.

Oui, il y a eu des exemples d'alliances militaires russes avec la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux. Mais ils se sont toujours terminés par notre défaite, ou se sont inévitablement transformés en une confrontation et un conflit avec nos anciens alliés. Une alliance entre la Russie et l'Occident est toujours une mésaventure géopolitique qui, en règle générale, se transforme en une défaite fatale pour la Russie. Ne serait-ce que parce que nous agissons moralement, respectons les règles et nous comportons moralement, alors que les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui se disent même alliés de la Russie, ne respectent aucune règle, agissent et se comportent de manière immorale. C'est pourquoi nous devons rester à l'écart des États-Unis. Même des "alliés" tels que l'UE, sans parler de la Russie.

L'Occident lui-même, en particulier la Grande-Bretagne, conclut généralement des alliances aussi contre nature, de sorte que les opposants géopolitiques de l'Occident ou de la Grande-Bretagne pourraient se détruire mutuellement de leurs propres mains, mettant ainsi la même Grande-Bretagne ou les États-Unis hors d'état de nuire, si l'on parle de l'histoire moderne. Leur approche consiste à opposer la Russie terrestre à l'Allemagne terrestre, qui représente l'Europe continentale, afin que ni l'une ni l'autre ne constitue une menace pour la Grande-Bretagne. Et s'ils n'ont pas réussi la première fois, alors recommencez.

Aujourd'hui, les principaux adversaires des États-Unis et de la Grande-Bretagne sont la Russie et la Chine. Donc, encore une fois, la même tâche - provoquer une confrontation entre eux. Même si pour cela, nous devons jouer un sketch avec la "fusion" de l'UE avec la Chine, et des États-Unis et de la Grande-Bretagne avec la Russie. Mais si pour eux, c'est toujours un jeu qui vise à éliminer des adversaires forts, pour nous, c'est toujours sérieux.

Ainsi, cette proposition - une alliance entre la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis - n'est pas seulement absurde, car elle contredit les lois de la géopolitique, mais aussi dangereuse. Car, dans le meilleur des cas (pour l'Occident), elle provoque une nouvelle capitulation de la Russie sans combat. Comme dans les années 1990, lorsque le pouvoir russe s'est complètement rendu aux mains de l'Occident et s'est soumis à Washington, de sorte que la Russie a perdu sa souveraineté et était au bord du désastre ; au pire, cela pourrait conduire à un conflit avec la Chine et, comme l'avaient prévu les stratèges américains, avec l'Europe surdimensionnée. Avec ce dernier, bien sûr, pas de manière sérieuse, mais juste pour faire peur. Vous ne pensez pas que les États-Unis envisagent sérieusement de perdre leur contrôle géopolitique sur l'Europe, n'est-ce pas ?

L'UE et la Chine - La Russie et la Chine : un partenariat équilibré

Quant à l'alliance UE-Chine (commerciale et économique, il faut le noter), dont les milieux politiques américains tentent de faire une tragédie d'ampleur géopolitique, elle est tout à fait naturelle. L'Union européenne est depuis longtemps lasse des relations "alliées" avec les Etats-Unis, tordant les bras de ses "partenaires" européens à toute occasion, du fait que les Américains portent avec leur économie leur mode de vie et même leur façon de penser. C'est-à-dire qu'en échange d'une coopération économique, qui se transforme finalement en exploitation économique, les Américains font obéir l'Europe à leur volonté géopolitique, à leur code culturel, à leur primauté et à leur domination au sein de la civilisation occidentale. Ce qui est extrêmement humiliant pour l'Europe, surtout si l'on considère que c'est l'Europe qui est la source de la civilisation occidentale en tant que telle.

En même temps, la Chine ne prétend jamais imposer son mode de vie. La Chine a toujours limité sa coopération au domaine de l'économie, et l'UE est un partenaire approprié pour la Chine. Ne serait-ce que parce que le niveau de développement économique n'est pas très différent entre la Chine et l'UE. Par conséquent, l'UE ne risque pas d'être écrasée par une économie plus forte, comme c'est le cas chaque fois qu'il y a une alliance économique entre un acteur faible et un acteur fort. L'économie la plus forte devient plus riche, tandis que la plus faible s'appauvrit. L'UE n'est pas confrontée à cette situation, puisqu'elle se trouve dans la même catégorie de poids que la Chine. En d'autres termes, c'est de l'économie pure, du business pur. La Chine ne représente pas une menace de civilisation pour l'Europe, mais les États-Unis oui.

En ce qui concerne l'interaction de la Russie avec la Chine, la Russie pourrait être un "petit frère" à cet égard - si vous comparez les capacités économiques actuelles de la Chine à celles de la Russie. Mais en ce qui concerne l'interaction avec les États-Unis, la Russie sera certainement toujours destinée à être non pas un frère cadet, mais au mieux un polonais ou un chaldéen, comme en témoigne toute l'histoire de nos relations. L'Occident est arrogant, hautain, ne se considérant que "civilisé" et ne considérant que sa propre expérience historique comme universelle. C'est pourquoi il parle toujours à toutes les autres civilisations comme à des "barbares" et à des "sauvages". L'Occident est le foyer du racisme, et il ne faut pas considérer sérieusement ses offres d'amitié et de coopération. À moins, bien sûr, que vous n'ayez suffisamment de pouvoir pour forcer l'Occident à s'engager dans des relations d'égalité.

Oui, la Chine est plus forte que la Russie sur le plan économique. En même temps, géopolitiquement, la Russie est beaucoup plus sujette que la Chine, car elle est le centre du continent eurasien, la civilisation terrestre. Alors que la Chine se trouve dans la zone périphérique. Ainsi, l'interaction entre la Russie et la Chine est assez équilibrée. Pour nous, une alliance avec la Chine est géopolitiquement justifiée et naturelle. Bien sûr, il est nécessaire de fermer économiquement, car sans protectionnisme, sans une sorte de modèle semi-transparent d'interaction avec la Chine, nous subirons des pertes. Mais d'un point de vue géopolitique, en surpassant la Chine à la fois subjectivement et en termes d'influence politique sur les processus mondiaux, nous compensons le retard économique. C'est pourquoi la Chine est un partenaire beaucoup plus naturel pour la Russie que les États-Unis ou la Grande-Bretagne.

L'élite pro-occidentale est le vrai problème.

Mais ce qui est vraiment un problème et une menace grave pour la Russie, c'est le fait qu'une grande partie de l'élite russe gravite vers l'Occident, surtout sur le plan culturel et mental. Pour eux, le partenariat actuel avec la Chine est répugnant, mais avec l'Occident, il est attrayant. C'est précisément à cette partie de l'élite russe qui veut être amie avec l'Occident tout en entretenant des sentiments de confrontation avec la Chine que les auteurs de l'idée de créer une nouvelle "triple alliance" font appel. Bien sûr, ils tromperont une fois de plus les "barbares" de l'Est, comme ils l'ont toujours fait, mais ils saperont les relations de la Russie avec la Chine, affaibliront la Russie elle-même et, idéalement, la détruiront. Sans rien donner en retour, comme d'habitude.

Le facteur des élites pro-occidentales est certainement présent maintenant, étant destructeur à la fois pour l'État russe actuel et pour l'État russe en tant que tel, tout au long de l'histoire de son existence. Tout sentiment pro-occidental au sein des élites russes s'est toujours avéré être un désastre et une défaite pour la Russie. Et pour éviter que cela ne se reproduise, il est simplement nécessaire de libérer l'élite actuelle des représentants orientés vers les valeurs occidentales, la mentalité occidentale et la conscience libérale. Par exemple, pour les envoyer ... Que ce soit en Sibérie, pas au Nord, mais à l'Ouest, là où se trouvent leurs âmes, leurs cœurs, leur argent, leurs comptes, leurs biens immobiliers. C'est là qu'ils doivent aller, après Kozyrev. En débarrassant les élites russes des libéraux et des Occidentaux, on améliorera sérieusement la situation à l'intérieur de la Russie, on stabilisera le cours actuel des choses et on mettra fin aux troubles internes autodestructeurs dans lesquels la Russie continue de se trouver. Alors les plans américains visant à affaiblir une fois de plus la Russie en l'entraînant dans des aventures géopolitiques ne se concrétiseront pas. Tout simplement parce qu'il n'y aurait personne en Russie à qui faire appel.

Valery Korovin

Valery Mikhailovich Korovin (né en 1977) est un politologue, journaliste et personnalité publique russe. Il est directeur du Centre d'expertise géopolitique, directeur adjoint du Centre de recherche sur les conservateurs au département de sociologie de l'Université d'État de Moscou, membre du Comité eurasien, directeur adjoint du Mouvement eurasien international, rédacteur en chef du portail d'information et d'analyse sur l'Eurasie (http://evrazia.org). Membre régulier du Club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.