Vladimir Ovchinsky : sur les thèses "étranges" de Biden en matière de politique étrangère (Club d'Izborsk, 11 février 2021)

Vladimir Ovchinsky : sur les thèses "étranges" de Biden en matière de politique étrangère

11 février 2021

https://izborsk-club.ru/20641

Le 4 février, M. Biden a prononcé un discours de politique étrangère devant le Département d'État américain. Les principaux points de discussion se résument à ce qui suit :

"L'Amérique est de retour", a déclaré M. Biden. - "Nous sommes un pays qui fait de grandes choses. La diplomatie américaine les rend réels. Et notre administration est prête à assumer ce rôle et à diriger à nouveau".

"L'Amérique ne peut plus se permettre d'être absente de la scène mondiale."

Par quels moyens Biden va-t-il faire en sorte que l'Amérique redevienne un leader mondial ?

Pour "restaurer notre leadership moral (américain)", Biden a signé un décret qui ferait de la protection des droits des membres de la communauté LGBTQI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, intersexuelle) un élément d'une campagne mondiale pour les droits de l'homme relancée.

C'est un peu bizarre à dire. Il en va de même pour l'activité politique récente du Parti démocrate américain, surtout en 2020.

Russie

Biden a été dur avec la Russie, en appelant à la fin de la répression des manifestants et à la libération de Navalny.

L'administration de Joe Biden a fait tout son possible depuis le premier jour pour "tenir le régime russe responsable de ses actions hostiles sur tous les fronts". Cela a été annoncé par le porte-parole du Département d'État, Ned Price, lors d'un point de presse le 9 février.

Ned Price a ajouté que le Département d'État et le Directeur du Renseignement national "envisagent une série d'actions hostiles" de la part de Moscou, en tenant compte "des actions flagrantes de la Russie dans cette affaire (avec Navalny) et de ses violations des droits de l'homme plus largement.

Sur la base des conclusions des agences, des mesures appropriées seront prises à l'encontre de la Russie "dès que possible", a assuré Ned Price.

"Je ne voudrais pas fixer de délai, mais je pense que vous nous avez clairement vu prendre un certain nombre de mesures, coordonner nos actions avec nos alliés et partenaires, qui ne laissent aucun doute... sur notre position", a déclaré le porte-parole du département d'État.

La première grande affaire anti-Russie sera une enquête spéciale sur la cyberattaque à grande échelle contre SolarWinds, qui a touché plusieurs agences fédérales américaines et des milliers d'entreprises privées.

En décembre, les autorités américaines ont découvert que des attaquants prétendument ( ?! - V.O.) liés à la Russie avaient piraté 18 000 comptes clients du logiciel SolarWinds. Selon la communauté du renseignement américaine, l'objectif des pirates était de recueillir des renseignements.

Le démocrate Mark Warner, président de la commission du Sénat sur le renseignement, et son adjoint, le sénateur républicain Marco Rubio, ont envoyé une lettre aux dirigeants de la communauté du renseignement américaine, leur demandant d'identifier le chef du groupe de coordination conjoint qui enquête.

Parmi les destinataires de la lettre des sénateurs figurent la directrice du renseignement national Avril Haynes, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité Paul Nakasone, le directeur du Bureau fédéral d'investigation Christopher Wray et le directeur de l'Agence intérimaire pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures Brandon Wales.

S'adressant à la communauté du renseignement, les sénateurs ont noté que la réponse a été "dispersée et non organisée". En conséquence, les sénateurs ont déclaré qu'il y a un risque que les agences fédérales ne fassent pas leur travail.

"La menace à laquelle notre pays est confronté à la suite de cet incident exige une direction claire pour développer une stratégie unifiée et désigner un chef de file qui aura l'autorité de coordonner la réponse, d'établir des priorités et d'allouer des ressources", indique la lettre.

Chine

En parlant de la Chine, M. Biden s'est engagé à "contrer" l'agression de Pékin dans la région, ses crimes économiques et ses violations des droits de l'homme. "Le leadership américain doit répondre à la montée de l'autoritarisme, notamment aux ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis et aux efforts de la Russie pour endommager et saper notre démocratie", a-t-il déclaré.

Lors d'un briefing à la Maison Blanche, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, a signalé un changement de politique important par rapport à la ligne de conduite de l'administration Trump. "Nous n'allons pas essayer de rendre le monde sûr pour les investissements multinationaux", a-t-il déclaré aux journalistes. - Notre priorité n'est pas d'obtenir l'accès de Goldman Sachs à la Chine. Notre priorité est de traiter les abus commerciaux de la Chine qui nuisent aux emplois américains et aux travailleurs américains aux États-Unis".

En fait, cette dernière thèse diffère peu de l'approche de Trump.

Moyen-Orient

À la surprise de nombreux analystes, Biden a accordé peu d'attention au Moyen-Orient dans son discours. Biden n'a pas mentionné une seule fois Israël ou l'accord nucléaire avec l'Iran. C'est pourtant ici, sur la base de l'analyse de toutes les informations publiées dans les médias, que se préparent les décisions les plus radicales, contrairement à celles de Trump.

L'administration Biden est divisée sur l'accord nucléaire. Certains la considèrent comme une "priorité urgente" nécessitant une action immédiate, comme l'a dit le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, tandis que d'autres estiment qu'il ne faut pas se précipiter car la question doit être examinée avec soin.

La publication américaine Politico a fait état de la division de la politique américaine au sujet de l'accord nucléaire, et a révélé les signaux envoyés par les républicains et les démocrates sur ce qu'ils ont l'intention de faire si Biden fait pression pour un retour à l'accord nucléaire.

L'équipe de sécurité nationale de M. Biden estime qu'il faut persuader l'Iran de revenir à ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 et ensuite faire pression pour une annexe à l'accord qui impose des restrictions plus strictes. Il s'agit là d'une des principales promesses de politique étrangère de M. Biden, dont la mise en œuvre prendra beaucoup de temps.

En outre, ils notent que le principal objectif de l'annexe de l'accord nucléaire est d'étendre les restrictions strictes sur les activités nucléaires de l'Iran, notamment en limitant le niveau d'enrichissement de l'uranium à 3,67% et le nombre de centrifugeuses que Téhéran peut utiliser.

Biden, pour sa part, devrait faire un effort diplomatique pour persuader l'Iran de revenir au respect de l'accord nucléaire. Il promet de lever les sanctions qui lui ont été imposées, mais il faudrait alors un nouveau moyen de pression pour contenir les Iraniens. Par exemple, ils devraient recommencer à menacer d'imposer de nouvelles sanctions ou leur proposer certaines mesures pour stimuler la croissance économique.

Beaucoup des sanctions laissées par Trump sont devenues une menace sérieuse pour la promesse de campagne de Biden de ramener les États-Unis dans l'accord nucléaire. Avant tout, Biden devrait retirer le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de la liste des organisations terroristes, ainsi que lever les sanctions imposées à la Banque centrale d'Iran, accusée de financer des milices par procuration au Moyen-Orient.

Biden est confronté à un dilemme difficile. S'il élimine les sanctions de Trump, il provoquera une forte opposition, même de la part des démocrates eux-mêmes, compte tenu des craintes croissantes que Téhéran revienne à ses actions hostiles.

Mais Téhéran s'efforce de lever toutes les sanctions, ou du moins de retarder l'imposition de nouvelles sanctions, avant de revenir à la table des négociations. En d'autres termes, si M. Biden ne lève pas les sanctions imposées précédemment, cela constituera un obstacle à la résolution de la crise. Ainsi, il sera presque impossible pour Biden de tenir sa principale promesse de campagne, ce qui aura des conséquences à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Un autre problème qui pourrait compliquer le processus de négociation est la pression exercée sur l'administration américaine par Israël et ses alliés au Moyen-Orient, menés par l'Arabie Saoudite et les EAU. Leur objectif est de maintenir les sanctions imposées à l'Iran aussi longtemps que possible.

Tout cela met l'équipe de Biden dans une position peu enviable. Elle devra procéder avec prudence et lever progressivement les sanctions imposées à l'Iran pour l'inciter à revenir à la table des négociations, tout en ne lui permettant pas d'accroître son influence nucléaire dans la région.

Le 27 janvier, la nouvelle administration américaine a réitéré son intention de revenir à l'accord nucléaire dont Trump s'était retiré en 2018, mais le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a clairement indiqué que les Américains ne s'assiéraient pas à la table des négociations si Téhéran ne revenait pas à remplir toutes ses obligations au titre de l'accord précédent.

Lors d'une conférence de presse à Istanbul, le ministre iranien des affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a rejeté les conditions américaines, déclarant que les Américains demandent à l'Iran de s'abstenir de prendre des mesures pour développer son programme nucléaire jusqu'à ce que Washington lève les sanctions, ce qui pourrait ne pas se produire.

L'Arabie saoudite et les EAU ont demandé que les pays du Golfe participent aux futurs pourparlers avec Téhéran, indiquant que le prochain cycle de négociations devrait inclure des questions sur le programme de missiles balistiques de l'Iran et le soutien de Téhéran à ses représentants au Moyen-Orient, y compris les Houtsis au Yémen.

Le 30 janvier, le ministère iranien des affaires étrangères s'est opposé à l'ouverture de nouvelles discussions sur le programme nucléaire iranien, ainsi qu'à la modification de la composition de l'accord nucléaire que l'Iran a conclu avec les puissances mondiales.

Biden se trouve dans un dilemme. Les sanctions de Donald Trump restent le plus grand défi dans la carrière du nouveau leader américain, qui ne sait pas comment les contourner.

L'ancien assistant de Barack Obama, Robert Malley, a été nommé envoyé en chef de Biden en Iran. Mally est un expert de 58 ans sur le monde arabo-musulman et a dirigé ces dernières années l'International Crisis Group.

Malley a longtemps démontré sa bienveillance envers le régime iranien et son hostilité envers Israël.

Les faucons américains ont écrit une lettre collective à Tony Blinken, le nouveau secrétaire d'État américain, lui demandant de ne pas nommer Malley mais de choisir un candidat plus neutre, avertissant que Malley bouleverserait l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient et causerait une grande inquiétude aux partenaires américains dans la région - Israël, Arabie Saoudite, EAU, etc.

Pourquoi Israël et le monde arabe sont-ils contre Malley ?

Robert Malley est le nouveau pacte nucléaire, la levée des sanctions contre l'Iran, la réanimation de la question palestinienne, une position beaucoup plus dure sur les colonies israéliennes en Cisjordanie.

Malley est un descendant d’Iranien*. Son père, Simon Malley, journaliste égyptien sympathisant des communistes et du Front de libération nationale algérien et correspondant à l'étranger d'Al Gomhuria, a également été un expert de l'Iran.

En 1969, le père de Malley a déménagé sa famille d'Égypte en France, où il a fondé le magazine de gauche Afrique-Asie. Les Malley y restèrent jusqu'en 1980, date à laquelle le président français de l'époque les expulsa à New York en raison de... l'hostilité envers Israël. Et il y a un paradoxe. Un juif séfarade expulsé de France pour antisionisme. Le souvenir de l'exil se retrouve dans tout ce que Robert Malley a fait dans les administrations présidentielles de haut niveau, de Bill Clinton à Barack Obama, en passant par Biden.

En 2008, il a même dû démissionner de son poste public au sein de l'équipe de campagne d'Obama lorsqu'on a appris qu'il rencontrait régulièrement des représentants du groupe palestinien Hamas. Le scandale s'est ensuite dissipé et Malley est retourné sous l'administration Obama. À la Maison Blanche, il est devenu un conseiller de haut niveau sur le Moyen-Orient.

Voici un récapitulatif de ses états de service. Il a été assistant spécial du président Clinton pour les affaires arabo-israéliennes et directeur des affaires du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud au Conseil national de sécurité. Sous la présidence d'Obama, il s'est occupé de l'ISIS et a probablement eu de puissantes interactions avec Al-Qods, supervisant l'International Crisis Group sur les affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En 2018, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, il en est le chef.

Ceux qui ont suivi les publications du Crisis Group et les déclarations publiques de son directeur pendant ces années ont pu avoir l'impression que Malley était celui qui supervisait et guidait Téhéran dans sa lutte contre Trump.

Voici une citation : "Si vous êtes l'Iran, les outils dont vous disposez dans votre arsenal sont la capacité d'étendre votre arsenal nucléaire, de stimuler les marchés ou de menacer les pays de la région et la présence américaine dans ces pays. Les outils dont ils disposent, ils les utiliseront en réponse à des pressions qu'ils considèrent comme équivalant à une guerre économique". En fait, l'Iran a toujours mené à bien le programme de Malley.

Téhéran s'est battu pour la nomination de Robert Malley comme envoyé spécial pour l'Iran, une question de vie ou de mort, lui consacrant les couvertures des journaux iraniens et convainquant Washington par ses lobbyistes que le succès futur des négociations américano-iraniennes dépendait directement de Malley.

Et maintenant, la meilleure partie. Sous l'administration de Barack Obama, Robert Malley était considéré comme un conservateur de l'ISIS, une organisation terroriste internationale interdite en Fédération de Russie. Je veux dire superviser la lutte contre l'ISIS, qui est née et a prospéré pendant les deux mandats d'Obama.

Dans le même temps, l'Iran a été entraîné dans l'agenda mondial de l'information comme étant presque le fleuron de la lutte contre l'ISIS dans la région. Et puis l'image du général iranien peu connu Qassem Suleimani, qui est devenu un héros dans la lutte contre l'ISIS et a même fait la couverture de magazines américains, a commencé à être promue.

Étonnamment, les vues et le parcours de Malley coïncident avec les vues et l'expérience politique d'autres hauts responsables de l'équipe Biden. Nous parlons du nouveau directeur du renseignement au Conseil national de sécurité, Maher al-Bitar, et du nouveau directeur de la CIA, William Burns.

Trump, en revanche, a changé la rhétorique de manière spectaculaire, a effacé le voile héroïque des combattants du terrorisme et a inscrit le Corps des gardiens de la révolution islamique et presque tous les mandataires pro-iraniens - du Hezbollah à l'Ansarullah du Yémen - sur la liste des organisations terroristes, les soumettant ainsi à des sanctions.

L'Iran ne pouvait pas combattre l'ISIS seul, et seule l'intervention de la Russie pouvait changer la situation en Syrie. Mais l'Iran lui-même, dans sa propagande officielle, préfère éviter modestement un tel fait immuable.

Le premier jour de mandat de Biden s'est avéré symbolique : il y a eu deux attentats suicides à Bagdad. L'ISIS a bien sûr revendiqué la responsabilité des attentats.

L'Iran s'est immédiatement tourné vers l'Irak, avec lequel il a eu son propre score récent, et a offert d'aider à combattre l'ISIS avant que la terreur ne s'empare de toute la Mésopotamie.

Ainsi, on peut conclure que Robert Malley est déjà à l'œuvre et que l'Iran sera réhabilité dans la lutte contre l'ISIS : les démocrates doivent le retirer de la liste des terroristes et en faire à nouveau une force contre "l'État islamique".