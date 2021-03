Alexandre Douguine : Nous vivons à l'ère du libéralisme totalitaire (Club d'Izborsk, 24 mars 2021)

Alexandre Douguine : Nous vivons à l'ère du libéralisme totalitaire

24 mars 2021

https://izborsk-club.ru/20840

Une conversation avec Fiodor Shimansky, la fin. Début et suite.

Fondamentaux de la géopolitique, Les crochets dans la citation directe et Le totalitarisme libéral.

Fyodor Szymanski. En Occident, vous avez deux œuvres qui sont très populaires. Il s'agit de "La quatrième théorie politique" et "Les fondamentaux de la géopolitique". Cependant, alors que le premier livre est traduit, publié en anglais et que les gens peuvent en prendre connaissance, le second n'est toujours pas traduit. Les gens le jugent d'après Wikipédia. Et Wikipedia indique que vous avez proposé d'utiliser les services spéciaux russes sur le territoire américain pour provoquer le séparatisme et l'instabilité afin de les détruire. Et si vous regardez la source de cette déclaration (c'est un article de 2004), c'est encore pire, et il y a un lien vers la page 248 de "Fondements". Mais il n'y a rien de tel sur cette page ! Peut-être que je n'ai pas cherché correctement, alors je ferais mieux de vous demander. Avez-vous suggéré d'utiliser les services secrets russes aux États-Unis ? Avez-vous écrit cela dans Fondements de la géopolitique ?

Alexandre Douguine. Tout d'abord, je tiens à dire que nous vivons dans une ère de libéralisme totalitaire. Nous savons comment certaines déclarations ont été interprétées dans les procès de l'histoire soviétique en 1937. Elle est déjà devenue un exemple canonique d'arbitraire judiciaire, de terreur directe et de dérision d'un examen objectif de l'affaire. L'adversaire - réel ou seulement supposé - du bolchevisme et du stalinisme était déjà délibérément coupable. Il a été jugé superflu de le prouver. Il fallait condamner et punir. Aujourd'hui, la même chose arrive aux libéraux. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie libérale sont évidemment coupables de tous les péchés mortels. Et peu importe qu'ils les aient commis ou non, qu'ils aient dit certaines choses à ce moment-là ou non. Le tribunal libéral est sciemment convaincu : bien sûr, ils ont dit de telles choses, et ils ne les ont pas dites. La culpabilité a été prouvée bien avant le début des procès.

Nous connaissons ces procès de 1937, nous en connaissons le raisonnement, le style et les méthodes. Les libéraux en ont ri pendant longtemps et s'en sont moqués. Ils ont dit : "Regardez : quel terrible communisme totalitaire." Les libéraux ont construit leur idéologie sur le ressentiment à l'égard de ces méthodes de jugement et d'interrogatoire jusqu'à un certain point. Mais quand le communisme a disparu, ils ont adopté ces modèles, et aujourd'hui le totalitarisme est le libéralisme. Je ne dis pas que le libéralisme est totalitaire et que le socialisme ne l'était pas. C'était certainement le cas. Et le nazisme l'était.

Toutefois, si les totalitarismes soviétique et fasciste sont généralement reconnus et que les libéraux ont été les premiers à les dénoncer, alors aujourd'hui, lorsque les libéraux eux-mêmes recourent à de telles méthodes - accusations délibérées, ignorance des preuves, falsification grossière des déclarations, des faits, des paroles et des actes - il n'y a plus personne qui puisse les prendre sur le fait et les accuser. Toute critique du libéralisme et de sa dégénérescence totalitaire est immédiatement contrée par un argument irrésistible : seuls les "fascistes" et les "communistes" peuvent critiquer le libéralisme, et ces idéologies sont criminelles, ce qui signifie que quiconque nous critique, nous les libéraux, est un criminel. Non seulement il ne doit pas être écouté, mais il doit être puni immédiatement.

Pour ce qui est des "Fondamentaux de la géopolitique", ce dont vous parlez est probablement vrai pour mon travail, comme pour beaucoup d'autres. Il existe d'innombrables exemples de personnes qui discutent de mes textes sans les lire, ou qui s'appuient sur des citations complètes sorties de leur contexte ou qui me sont attribuées arbitrairement.

Il n'existe pas de traduction anglaise de « Fondamentaux de la Géopolitique ». L'édition qui est vendue dans le réseau n'est pas seulement quelque chose de piraté, mais juste une variante non éditée de Google Translation. Pouvez-vous imaginer les absurdités qui y sont contenues ? Bien sûr, vous pouvez en tirer tout ce que vous voulez.

Voici un exemple. Il existe un service Wiki-vidéo qui utilise une voix de machine ridicule pour lire les articles de Wikipedia. Aujourd'hui, les gens perdent la capacité de lire et ne peuvent écouter que pendant une courte période. C'est pour cela que Wiki-vidéo a été conçu. Hegel en trois minutes, jusqu'à ce que l'idiot mondialiste soit fatigué.

Il existe une page Wiki, consacrée aux "Fondamentaux de la géopolitique". Il y a du texte en format vidéo : "Et puis tout le pouvoir devrait être remis au russe, suivi de crochets et inscrit - [ethnique], les crochets sont fermés, "État" - c'est État ethnique russe." L'État russe est la Fédération de Russie, si vous voulez, l'État russe. C'est ce qui est signifié dans mon texte (mais encore une fois, faites attention - c'est Google Traduction). Mais les auteurs de la vidéo Wiki doivent prouver mon implication dans le "nationalisme". Pour que personne n'ait de doute, ils ont simplement mis des crochets et le mot "ethnique" dans mon texte (traduit par Google) pour plus de "clarté". Non seulement le sens a été modifié, non seulement ma pensée a été déformée au point d'être méconnaissable, mais on m'a également attribué quelque chose contre quoi j'ai toujours été opposé. Mais c'est convaincant ! "Douguine défend l'État ethnique russe." Et les crochets ? Quels crochets ? Le verdict est évident. Et donc ça va avec tout. Bienvenue en 1937 - version libérale

Ce faisant, toute explication de ma part - parce qu'ils sont procureurs, ils sont juges, ils sont défenseurs, ils sont jurés et ils sont bourreaux - n'est tout simplement pas prise en compte. Et tout est facile pour eux : diabolisation, sanctions, annulation, déplafonnement, suppression des comptes de médias sociaux et, au final, liquidation. C'est ainsi que le libéralisme occidental est construit et c'est ainsi qu'il opère contre tous ceux qui sont en désaccord avec lui et ses principes de quelque manière que ce soit.

Je ne suis qu'un pionnier et je me fais incendier pour ça.

Aujourd'hui, les Occidentaux commencent à être jugés pour le fait qu'ils ont aimé une mauvaise photo, ou dit quelque chose de mal dans une conversation privée, que quelqu'un a reposté sur Twitter ou FB. Beaucoup sont perplexes : "Mais pourquoi devrais-je être puni ? Je viens de faire un commentaire ou de cliquer sur un bouton (peut-être instinctivement, sans réfléchir ou même par erreur)... Qu'est-ce que c'est ?"

Moi, par contre, je suis l'un des premiers à être diabolisé, moqué, humilié, insulté sur ce chemin. Les mondialistes testent sur moi diverses formes de répression, d'actions punitives et de moyens de marginalisation. C'est pourquoi j'ai été choisi comme modèle, comme symbole, "l'homme le plus dangereux". Même si l'homme le plus dangereux n'a pas dit "État ethnique", même s'il est contre "État ethnique", même s'il n'a rien à voir avec "État ethnique", il doit quand même payer pour tout, pour tout en général.

Maintenant, à propos de la citation que vous n'avez pas trouvée. Si je n'ai rien dit sur la nécessité de détruire les USA de l'intérieur, selon les libéraux "l'homme le plus dangereux" n'avait qu'à dire quelque chose comme ça. Mais entre crochets. Mais en principe, ils ont peut-être raison cette fois-ci. Peut-être que c'est exactement ce que j'ai dit.

C'est comme dans « Les Possédés" de Dostoïevski, quand on demande à Stepan Trofimovitch : "Êtes-vous membre d'une société secrète ?". - il y réfléchit et répond : "Eh bien, peut-être que je le suis. Je ne sais pas."

C'est-à-dire que j'ai peut-être dit quelque part qu'il serait nécessaire de détruire l'Amérique. Ce texte a été écrit dans les années 90, lorsque l'Amérique nous détruisait activement et sans vergogne. Et surtout, de l'intérieur. Grâce à leurs services de renseignement et à leur vaste réseau d'agents d'influence, les États-Unis sont entrés directement dans la Fédération de Russie, ont sapé notre économie, ont promu leurs représentants à des postes de haut niveau et ont géré presque directement la politique étrangère et intérieure ainsi que l'économie.

Et les États-Unis et leurs agences ont soutenu et encouragé les manifestations de rue lorsque cela leur convenait le mieux. Et quand ce n'était pas rentable, elle passait sous silence les crimes commis par ceux qui étaient de leur côté. Comme ce fut le cas pour la fusillade de la Maison Blanche en 1993. Ces centaines de milliers de personnes qui défendaient l'autre, l'alternative au modèle libéral d'Eltsine, n'existaient tout simplement pas, étaient présentées comme une "bande de marginaux". En revanche, une poignée de libéraux encore plus extrêmes qui ont critiqué Eltsine pour le manque de rapidité des réformes destructrices ont été présentés comme "la montée des masses populaires".

Grève de représailles

Dans les années 1990, au moment de la rédaction de « Fondamentaux de la Géopolitique », nous avons assisté aux atrocités des États-Unis et de leur cinquième colonne à l'intérieur de la Russie. Il était tout à fait clair qu'ils ne se souciaient pas de notre souveraineté. Ils se sentaient comme à la maison. Et dans le même temps, ils ont activement soutenu le séparatisme et l'effondrement de la Russie. Brzezinski a écrit directement à ce sujet. La stratégie de l'atlantisme a pour but de priver à jamais la Russie de la possibilité de devenir un sujet de la géopolitique. Et pour ce faire, il faut l'affaiblir, l'arracher aux pays post-soviétiques et contribuer à son nouveau démembrement.

Et pourquoi, en voyant tout cela, aurions-nous dû rester silencieux et considérer que cela allait de soi ? Je n'ai peut-être pas écrit que nous devions répondre aux États-Unis par les mêmes actions symétriques, c'est-à-dire contribuer dès maintenant à leur désintégration interne, mais c'est tout à fait logique. Mais je ne vois rien de particulièrement offensant à ce que nous répondions à leur infiltration de nous par notre infiltration d'eux.

Regardez ce qui est arrivé à Navalny. Une personne peu connue, un citoyen russe qui apparaît dans un certain nombre d'affaires criminelles, c'est-à-dire des petits délinquants, a pris l'avion, a été empoisonné dans un buffet et est tombé malade. Ils ont commencé à le soigner. L'Ouest a demandé à le voir. Ils ont envoyé une femme inconnue chercher une bouteille contenant des traces de la drogue mortelle. Va chercher une bouteille de Novichok. Une bouteille de Novichok, qui tue tout ce qui l'entoure dans un rayon de cent miles, a été apportée dans le sac à main d'une dame sur un vol civil général. Personne n'a été blessé. Pas la dame, pas les passagers. Mais un poison mortel a été trouvé dans cette bouteille (Novichok), et maintenant Poutine est accusé. Ils menacent de faire échouer le projet Nord Stream-2 et nous appellent tous à nous repentir. Pour une bouteille de Novichok. Qu'est-ce que c'est, sinon une ingérence, une opération spéciale sur notre territoire ? Et ce aujourd'hui, après 20 ans de souveraineté généralement restaurée par Poutine.

Je n'ai peut-être pas dit ce que l'on m'attribue, à savoir que nous devons agir de manière symétrique. Mais il est clair que nous devons agir de manière symétrique. Et selon les circonstances - de manière flexible. Si c'est Trump, on ne le fait pas. Sous sa direction, les États-Unis ont dû faire face à leurs propres problèmes. Mais si c'est Biden, nous devons le refaire. Si seulement il essayait de faire ce qu'il dit publiquement qu'il fera à propos de la Russie. Vous vous mêlez de nos affaires avec des petits délits et des histoires de bouteille de Novichok, alors pourquoi ne pas nous mêler des vôtres ? Liberté pour les manifestants pacifiques au Capitole ! Et ouvrons une distribution de biscuits Slavich généreux à tous les manifestants de notre ambassade. Il y a des biscuits comme ça.

Et tout cela est censé scandaliser l'Occidental. Mais tu sais quoi ? Je me fous de leurs sensibilités. S'ils nous attaquent, nous attaquerons en retour. S'il y a des opérations d'espionnage sur notre territoire, s'il y a des stratégies continues pour amener ouvertement leurs personnes à la direction de notre pays, nous devons répondre de la même manière. Regardez, où finissent de nombreuses personnalités influentes de l'élite russe - politiques, économiques, intellectuelles, culturelles ? Où est le Premier ministre Kasyanov ? Où est le conseiller présidentiel Illarionov ? Où sont Gleb Pavlovsky et Marat Gelman, les idéologues de l'administration Voloshin et les acolytes de Vladislav Surkov ? Où sont les oligarques influents que sont Gusinsky, Berezovsky, Khodorkovsky ? Aux États-Unis, en Occident, parmi les ennemis mortels de la Russie et de sa souveraineté. Main dans la main avec les services secrets américains, ils élaborent des plans pour renverser le détesté Poutine et remettre la Russie sous le contrôle des mondialistes. Et ces gens étaient au sommet du pouvoir. Et il est fort probable qu'ils ne soient pas parvenus à ce sommet sans l'aide de ces mêmes services spéciaux.

Où se retrouvent ces personnes, qui ont perdu leur position dans notre société ? - On les trouve au cœur même des organisations de renseignement occidentales. Ils continuent à partir de là, à bonne distance, à salir notre pays, à financer et à soutenir le mouvement de protestation, à tisser des intrigues sales et à diaboliser ceux qui servent honnêtement la Patrie.

Sommes-nous censés dire : "Oh-oh, nous n'agissons que dans le cadre de la loi... Nous n'irons pas loin de cette façon. Nous devons agir de manière symétrique : si vous nous attaquez, nous vous attaquerons. Si vous déclenchez une avalanche de fausses informations contre nous, nous ferons de même.

Je devrais en fait me réjouir de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, car ce n'est pas nous, mais les mondialistes eux-mêmes qui ont créé les conditions préalables à une guerre civile aux États-Unis en menant cyniquement leur propre révolution de couleur contre les Américains.

Mais ils mentent comme si rien ne s'était passé : ils disent encore, ils disent que c'était nous : "encore Douguine, encore Poutine, encore Prigozhin, encore Malofeev". En fait, les mondialistes eux-mêmes étouffent la société américaine de leurs propres mains, ils la détruisent. Jusqu'à quel point la mendicité du système des mondialistes, leur cynisme, leur mépris non seulement pour nous, mais aussi pour leur propre peuple, je ne pouvais pas imaginer. C'est un véritable totalitarisme libéral. Tout opposant ici sera facilement noté entre crochets ou même sans eux, n'importe quoi. Tout ce que tu n'as pas dit, mais que tu n'as même pas pensé. C'est comme ça qu'ils traitent Trump aussi.

Ils s'entraînaient sur les Russes, sur moi (ils disent, l'homme le plus dangereux), sur Poutine. Maintenant, tous ceux qui sont dans leur propre pays sont traités exactement de la même manière. Kamala Harris a demandé que le compte Twitter de Trump soit fermé. Et ils l'ont fait ! Au Président en exercice des États-Unis !

J'ai d'ailleurs désactivé twitter, le flux youtube et l'email Google. Ça, c'est des "sanctions". Et Trump y fait face. Et ses partisans. La moitié de l'Amérique que les libéraux sont prêts à découper, à détruire. Ces bêtes libérales ne reculent devant rien. Les libéraux eux-mêmes détruisent impitoyablement leurs adversaires - ils les massacrent à la racine. Sommes-nous censés rester assis comme des moutons et attendre d'être abattus ? Non, nous devons contre-attaquer !