Alexandre Douguine : Un philosophe est quelqu'un qui vit dangereusement...

1er mars 2021

https://izborsk-club.ru/20728

Source: Zavtra

La philosophie comme étant à risque maximum.

Fedor Shimansky. Cher Alexandre Gellievich, vous êtes le philosophe le plus célèbre de Russie mais aussi l'un des rares penseurs russes connus à l'étranger. En Occident, on vous appelle même "l'homme le plus dangereux du monde". On peut souvent le constater dans diverses publications. Quelle est votre attitude à son égard ?

Alexandre Douguine. Il est plus exact de dire "le philosophe le plus dangereux". Pas tant "l'homme dangereux" que "le philosophe le plus dangereux". Ce sont des choses différentes. Parce qu'il y a des gens plus dangereux que moi. Il y a des maniaques en série, il y a des terroristes, des meurtriers. Je ne suis certainement pas une personne aussi dangereuse. On pourrait dire que je suis plus ou moins un citoyen respectueux des lois.

Mais philosophiquement, c'est différent. Ici, c'est plutôt un compliment pour moi, car un philosophe est quelqu'un qui ramène l'existence humaine à ses conditions initiales, à son conditionnement existentiel. "Vivre dangereusement" est la formule de Nietzsche. Il faut vivre "dangereusement" car l'homme est déjà en danger. Nous sommes en danger parce que nous sommes mortels, parce que nous sommes finis, parce que nous sommes entourés d'un mur, de limites, des limites de notre séparation, de notre mortalité. C'est pourquoi les anciens Grecs appelaient souvent les gens θνητοί - mortels. θνητοί ou βροτοί signifie "mortel" ou "peuple". L'homme en tant qu'être mortel est notre définition, une définition spécifique à l'espèce.

Être humain est dangereux, et surtout parce qu'il perçoit la mort non pas comme la mort, comme les animaux, instantanément - une fois, et non, mais l'homme est capable de penser la mort. Et la pensée est quelque chose d'éternel. La traversée de l'éternité, qui nous est donnée en pensée, dans l'âme rationnelle, et les conditions d'exiguïté de notre existence d'humain, limitée par le temps, créent une tension énorme, incroyable. C'est pourquoi tous les êtres humains vivent "dangereusement". Et les philosophes sont ceux qui ont conscience du caractère "dangereux" de ce danger. Être philosophe, c'est vivre "dangereusement" et être conscient de son "danger". C'est la même chose.

Donc, si on m'appelle "le philosophe le plus dangereux", alors je suis "le plus philosophe des philosophes".

Bien sûr, je pense qu'il y a eu des philosophes plus dangereux que moi, peut-être qu'il y en a, qui sait. À cet égard, j'appartiens simplement, si vous voulez, à la chaîne des "personnes dangereuses", c'est-à-dire des philosophes.

Je n'adoucis pas ce danger, je ne l'adapte pas aux intérêts des foules ou des philosophes ; je préserve ce danger, j'essaie de le maintenir dans l'état très authentique dans lequel il devrait, à mon avis, se trouver. Où, en fait, il a été élevé par toute une pléiade de penseurs - des premiers présocratiques à Nietzsche et Heidegger. Et j'essaie de garder la philosophie telle qu'elle devrait être. Après tout, la philosophie est la forme ultime de la prise de risque. Penser en tant qu'être humain signifie penser à la mort, penser à la finitude, penser à l'intersection de l'éternité et du temps. Il s'agit en fait d'une réflexion.

C'est pourquoi, quand on m'appelle "le philosophe le plus dangereux", je le prends comme un compliment, peut-être un peu immérité.

Contre le mondialisme et les mondialistes.

Le deuxième point. Je suis un adversaire acharné de l'idéologie mondialiste libérale. De plus, je suis un adversaire du monde moderne, de la modernité en tant que telle.

Et à cet égard, j'ai une attitude ambivalente à l'égard du postmoderne. Dans la mesure où le postmoderne est une extension du moderne, il me dégoûte ; dans la mesure où c'est un exposé du moderne, il m'est très sympathique et constitue pour moi un argument philosophique important.

Mais en tout cas, je suis en profonde opposition avec le paradigme de la modernité dont toute l'humanité pensante et irréfléchie vit aujourd'hui.

C'est le deuxième sens de l'expression "philosophe le plus dangereux" parce que je suis vraiment et fondamentalement, intellectuellement, culturellement et politiquement en train de défier la modernité et sa forme idéologique victorieuse culminante, le libéralisme. Je suis prêt à l'avouer ici : je suis un opposant absolu, convaincu, inconciliable, total, radical au libéralisme, à l'individualisme, et pas seulement sous la forme où cette idéologie existe aujourd'hui, mais dans ses racines, ses fondements et ses principes mêmes. Ces racines remontent au Nouvel Âge, au matérialisme des sciences naturelles, au capitalisme, à la démocratie bourgeoise, à l'individualisme, à cet homme de la modernité que je considère comme un "dégénéré", un "dégénéré", une scandaleuse insulte à la dignité humaine. Le monde des Modernes est un monde inversé. Hegel a parlé de "verkehrte Welt", mais dans un sens légèrement différent. Mais l'expression est profonde et sémantiquement succincte.

"Dans chaque cœur, il y a une aspiration plus élevée. »

Pour moi, un homme moderne est un homme à l'envers. Je déplore bien sûr sa position. Mais je le vois comme un monstre. J'ai pour l'humanité moderne, au cours des 500 dernières années, à peu près le même sentiment que nous avons lorsque nous voyons un invalide mutilé ou une personne atteinte du syndrome de Down. Mais il est inapproprié de s'en vanter. Lorsque nous voyons quelque chose d'imparfait, de pervers, de déformé : un homme à trois bras, un aveugle ou un infirme aux jambes coupées, cela évoque un sentiment d'horreur, mais aussi de compassion. Mais en même temps, il existe un désir involontaire de se retirer, si l'on ne peut pas contribuer efficacement à la guérison ou à l'allégement de la souffrance. Je suis tiraillé entre mon dégoût pour l'humanité de la modernité et mon désir de l'aider, de la remettre sur pied. Il s'agit d'une double attitude. D'une part, je vois à quel point ce monstre est dégoûtant. D'autre part, même en dépit de cette répulsion pour la pensée, la vie quotidienne, la politique, la société, la culture, la science - pour tout ce qui est humain dans la phase de la modernité - j'ai le désir de l'aider à retourner là d'où il est tombé - l'humain - et peut-être même plus haut.

La corporéité même de la modernité, sa fixation carnassière sur la matérialité, me rend parfois fou. Plotin, dit-on, n'aimait pas son propre corps et était irrité par le fait qu'il en avait un. J'ai une attitude très similaire à l'égard des aspects inférieurs de la vie.

Mais en même temps, j'ai de la compassion pour les gens. Je crois qu'une personne, même si c'est un monstre, un dégénéré, mérite quand même d'être différente, elle a d'autres choix. "Dans chaque cœur", a dit Nietzsche, "il y a un désir ardent de plus haut. Et c'est vers ce "dépassement" que je me tourne, comme si je mettais à part ces interminables couches de dégénérescence qui constituent l'histoire des cinq derniers siècles - l'histoire du Nouvel Âge, l'histoire de la laïcité, l'histoire de la vision du monde des sciences naturelles, de la démocratie et du "progrès".

La quatrième position.

Mais cette compassion ne s'étend pas à ceux qui montent la garde, qui veillent à ce que l'homme reste ainsi à l'envers ; à ces gardiens de l'intellectuel, camp de concentration dans lequel nous vivons dans le Nouvel Âge - les porteurs du totalitarisme du Nouvel Âge. Aujourd'hui, le totalitarisme de la modernité est principalement représenté sous forme libérale. Hier, le totalitarisme communiste ou le totalitarisme nazi était plus visible.

Mais le totalitarisme d'hier est terrible comme un rêve ou un mauvais souvenir, alors que le totalitarisme d'aujourd'hui est libéral - il contient en lui-même tout le cauchemar de l'aliénation, de la répression, de l'asservissement de l'homme à la matière, à la technologie, à l'argent. Par conséquent, la lutte contre le totalitarisme à notre époque est une lutte irréconciliable avec le libéralisme - tant avec l'idéologie qu'avec ses porteurs.

Pour ceux qui prônent les structures totalitaires de la pensée Nouvel Âge - avec une mousse à la bouche, armés de nouvelles capacités technologiques, visant à supprimer toute forme alternative de pensée, de politique, de culture et de philosophie - pour ces gens, je suis dangereux. Et dangereux bien plus que quiconque, car je mets en doute les fondements mêmes.

Il est assez facile de tomber dans le piège d'autres idéologies du Nouvel Âge occidental tout en luttant contre le libéralisme. Par exemple, pour prendre des positions communistes et commencer à critiquer le libéralisme de la gauche. Ou se tourner vers le nationalisme, voire le fascisme, et attaquer le libéralisme par la droite. Mais il s'agit, en premier lieu, d'une répétition directe du passé ; deuxièmement, le libéralisme s'accommode très bien de ces alternatives, et troisièmement - et c'est le plus important ! - Le communisme et le nationalisme sont tous deux des produits de la vision du monde du Nouvel Âge, avec son matérialisme, sa laïcité, sa vision du monde des sciences naturelles, son "progressisme", etc. Ce qui signifie qu'ils sont porteurs du même poison que le libéralisme. Il ne suffit pas de se débarrasser du libéralisme, nous devons surmonter le paradigme politique, social et philosophique même du Nouvel Âge.

Ma position est la quatrième théorie politique (4PT). Elle consiste en une attaque fondamentale du libéralisme dans ses fondements, mais sans tomber dans aucune des idéologies anti-libérales (illibérales) de la modernité européenne. Le geste fondamental du 4PT est le rejet du libéralisme ainsi que du communisme et du fascisme. C'est exactement ce que les libéraux n'attendaient pas. Ce revirement les a pris par surprise. Ils avaient appris à faire face aux communistes, à les apprivoiser, à les dompter, à les domestiquer. La gauche moderne a docilement oublié la lutte des classes et s'est concentrée sur les problèmes du genre, du féminisme et des migrants. Les libéraux ont également fait face aux nazis : ils les ont marginalisés, diabolisés et transformés en monstres, après quoi personne n'osera plus considérer objectivement les idées d'extrême droite.

C'est la première fois que les libéraux rencontrent le 4PT, que je suis en train de développer. Cette théorie est illibérale, directement et fortement anti-libérale, mais en même temps elle est anti-moderniste à tous égards, elle ne peut donc pas être réduite au communisme ou au fascisme. Et bien sûr, cela les met mal à l'aise. Ils ont complètement perdu la capacité d'avoir une discussion raisonnée avec ceux qui pensent différemment d'eux.

De plus, je ne parle pas seulement pour moi, j'apporte comme arguments les théories et les idées des penseurs de l'Ouest et de l'Est, qui ont strictement critiqué la modernité européenne. Leurs travaux ont rendu cette approche possible, l'ont anticipée, en ont jeté les bases. Et ce sont, en fait, les meilleurs esprits de la culture occidentale elle-même. Si l'on considère le pourcentage des plus brillants penseurs et artistes d'Europe occidentale qui ont pris une position libérale et ont été solidaires du sort de la civilisation capitaliste, il serait négligeable. Ceux dont l'Occident se vante détestent le plus souvent le capitalisme et le libéralisme, l'attaquant à la fois par le passé et par l'avenir, à droite comme à gauche. Le côté le plus brillant et le plus beau de la culture occidentale a été largement anti-occidental, et certainement anti-moderne.

Je ne suis donc pas seul dans le 4PT ; je m'appuie sur un énorme héritage intellectuel, y compris la philosophie russe, qui est aussi complètement non occidentale, non libérale et non moderne. Il n'y a aucun doute à ce sujet en ce qui concerne la philosophie religieuse russe, et nous n'en avons tout simplement pas d'autre. Soit la philosophie religieuse russe de Solovyov, Florensky et Boulgakov, soit rien du tout ! Tout le reste est ridicule.

La philosophie religieuse russe a été préparée auparavant par V.F. Odoevsky avec le cercle des sages-schillingiens et des slaves. Là encore, il s'agissait d'une critique de l'Occident, du modernisme et du libéralisme. Leurs successeurs ont été plus tard les Eurasiens. Bien sûr, ils n'étaient pas de si grands philosophes, mais en termes d'intuitions intellectuelles, ils se sont penchés sur l'identité russe plus profondément que beaucoup d'autres. Dans leur cas, l'anti-occidentalisme et l'anti-libéralisme sont encore plus brillants.

Tout ce qui est russe est anti-libéral, à gauche comme à droite. Mais tout ce qui est russe n'est pas assez mûr pour comprendre le 4PT. Rien ne mûrit progressivement et, j'en suis sûr, mûrira à un moment donné.

Pour résumer, je suppose que j'ai mérité - ou plutôt, j'aimerais espérer que je l'ai mérité - ce titre de "philosophe le plus dangereux du monde". Je le porte avec fierté. Ils voulaient me détruire, m'humilier, m'écraser, me ridiculiser, me diaboliser, mais ils m'ont en fait complimenté à ce sujet.

Traditionaliste et Heideggerien.

Fedor Szymanski. Je voudrais vous demander ceci. Vous êtes généralement caractérisé simultanément par les trois catégories suivantes : en tant qu'Eurasien, en tant que Heideggerien, et en tant que traditionaliste, au sens de disciple de Guénon. Certains pensent même qu'il s'agit d'une seule et même chose. Mais d'autres pensent que c'est tout simplement impossible. Et comment parvenez-vous à combiner ces choses, et est-il vraiment possible de vous caractériser ainsi ?

Alexandre Douguine. C'est tout à fait vrai. C'est ainsi que j'établirais mes priorités :

Je suis, avant tout, un traditionaliste. C'est-à-dire que Guénon, Evola et la philosophie traditionaliste sont pour moi des points de référence absolus. Je me vois uniquement et exclusivement du côté des traditionalistes, et je partage pleinement toutes les lignes directrices de base du traditionalisme.

Je suis un Heideggerien, sans aucun doute. J'ai découvert Heidegger il y a longtemps - dans les années 80 - et j'ai commencé à l'étudier dès cette époque. Je l'ai étudié toute ma vie. À cet égard, pour moi, Heidegger et toute la phénoménologie, et à travers lui Husserl, Brentano et jusqu'à Aristote, que j'ai lu phénoménologiquement après Heidegger, Husserl et Brentano, est aussi une étoile filante. C'est une source d'inspiration incroyable, et je suis donc prêt à admettre que je suis pleinement Heideggerien. Traditionaliste et Heideggerien ! Et il n'est nullement affecté par le fait qu'Evola, dans Chevaucher le tigre, critique Heidegger. À mon avis, il s'agit d'une analyse superficielle et peu profonde. En fait, Heidegger ne s'est pas éloigné tant que ça du traditionalisme. Evola a fait partie de la révolution conservatrice du côté des traditionalistes, Heidegger du côté des philosophes allemands. Dans l'ensemble de la révolution conservatrice, Heidegger et les traditionalistes ont quelque chose en commun, un point commun fondamental. C'est un rejet radical du Nouvel Âge, dans son essence même, dans sa matrice.

Pour moi, tant les traditionalistes que Heidegger sont les précurseurs et les pères fondateurs du 4PT, parce que le 4PT est principalement basé sur une critique radicale et sans compromis du moderne. Dans un sens, le 4PT n'est rien d'autre qu'une généralisation de la critique des traditionalistes et de Heidegger à l'égard des modernes.

Je suis convaincu que Heidegger, malgré sa relation avec le national-socialisme, ne peut être compté parmi la troisième théorie politique. Pas du tout. Si Heidegger n'avait aucune sympathie pour le marxisme et rejetait radicalement le libéralisme (qu'il qualifiait d'idiotie planétaire), sa critique profonde et cohérente du national-socialisme lui-même doit également être prise en considération. Dans le national-socialisme, Heidegger rejette tout ce qui est moderne, moderniste en soi : le racisme, le mécanisme, l'athéisme, la laïcité, la Machenschaft, l'obsession de la technologie. Heidegger est clair à ce sujet dans les Carnets noirs, et dans d'autres textes également. Il oppose au national-socialisme un ensemble d'attitudes et d'idées très proches du 4PT. Sa critique du national-socialisme n'est pas une critique de droite ou de gauche. Il s'agit d'une critique d'en haut, c'est-à-dire de la position du 4PT. Il y a donc plus de points communs entre le traditionalisme et Heidegger qu'on ne le pense généralement.

Mais il y a aussi quelques différences, bien qu'il ne soit pas si difficile de les combiner. Après tout, ils ont un dénominateur commun : le rejet fondamental du modernisme, du Nouvel Âge, du libéralisme, de la démocratie, du matérialisme, de la laïcité, de l'athéisme, du marxisme et du nationalisme. D'ailleurs, il est très important que le nationalisme soit aussi une tendance bourgeoise, occidentale, moderne, athée, laïque, en matière d'idéologie et de politique. Et c'est pourquoi un traditionaliste conséquent ne peut pas être nationaliste. Mais Evola l'a parfaitement démontré. Les nations sont apparues comme un simulacre d'empire bourgeois.

Eurasianisme : vers la subjectivité d'un continent

Maintenant, en ce qui concerne les Eurasiens. J'ai découvert les Eurasiens plus tard que le traditionalisme et Heidegger et j'ai été frappé par la façon dont leurs intuitions, du point de vue de la culture, de la civilisation, de la philosophie et de la géopolitique (c'est très important !), coïncident parfaitement avec ces principes traditionalistes anti-modernistes (anti-modernistes). Il est donc important qu'une telle philosophie politique similaire se soit développée dans le contexte de la culture et de la tradition russes.

Il est important que le prince N.S. Troubetskoï, le fondateur de l'eurasianisme, ait été un linguiste structurel majeur. Son plus proche collaborateur était un autre grand linguiste et philologue russe, Roman Yakobson. Le fait que N.S.Troubetskoï ait été à la fois la figure principale du mouvement eurasien et l'une des plus brillantes figures du structuralisme n'est pas accidentel. L'eurasianisme met l'espace qualitatif, le développement des lieux, selon P.N. Savitsky, à la tête du mouvement. C'est une sorte d'analogue de la structure. Tout comme la langue prédétermine la parole, l'espace prédétermine l'histoire. D'où la thèse "la géographie comme destin" et le concept le plus important de l'Eurasie.

Tout cela s'est peu à peu rassemblé dans mon esprit, a formé une image générale. En même temps, le lien entre structuralisme et phénoménologie s'est précisé, ce qui a donné une autre perspective générale sur l'eurasianisme en tant que philosophie politique fondamentale, essentiellement la version russe du 4PT.

Un autre aspect crucial est la découverte de la géopolitique par les Eurasiens. Ils ont été les premiers penseurs russes à découvrir et à interpréter les idées de Mackinder à leur manière. Dans le contexte allemand, Karl Haushofer et Carl Schmitt ont fait quelque chose de similaire. Et tout comme les Allemands ont tiré leurs conclusions de l'affrontement entre la puissance terrestre et la puissance maritime, les Eurasiens ont fait de même. Pour l'école allemande, plus le centre est développé, la principale "puissance continentale" est l'Allemagne elle-même. Et pour les Eurasiens, c'était la Russie, qui était encore plus conforme au modèle de Mackinder.

Les Eurasiens ont identifié sans équivoque l'identité russe comme le noyau et le rempart de la civilisation terrestre, s'accordant sur la définition de "l'axe de l'histoire". Mais si Mackinder considérait Land Power, Eurasia comme un objet, les Eurasiens insistaient sur le fait que l'Eurasie était un sujet. Et cela a changé la vision radicalement atlantiste de la carte du monde.

Les Eurasiens ont pris le parti de la civilisation de la puissance terrestre, ont donné à cette même notion un contenu historique, intellectuel, philosophique. En fait, les Eurasiens ont défié le monde moderne du point de vue de la philosophie, de la civilisation et de la géopolitique russes, en identifiant la civilisation atlantique, la puissance maritime avec la modernité de l'Europe occidentale, avec le monde moderne.