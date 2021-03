Georgy Malinetsky : Stratégie et idéologie de la Russie au XXIe siècle (Club d'Izborsk, 12 mars 2021)

Georgy Malinetsky : Stratégie et idéologie de la Russie au XXIe siècle

12 mars 2021

https://izborsk-club.ru/20772

Comme le disait le philosophe, pour un navire dont le port de destination est inconnu, il n'y a pas de vent arrière. "Le port de destination" de la Russie, son avenir dans 30-50 ans, est inconnu. Par conséquent, il n'y a pas de vent arrière pour nous. C'est l'idéologie qui doit définir ce port, servir de boussole à notre navire. Ouvrant la discussion sur l'idéologie de l'avenir de la Russie, Alexandre Prokhanov a posé un certain nombre de questions. Les réponses à ces questions déterminent la direction que nous voulons prendre, nous permettent d'être concrets et de ne pas "précipiter la réflexion le long de l'arbre". Nous allons procéder à partir de ces questions. L'idéologie est la synthèse d'une prévision à long terme de notre civilisation - le monde de la Russie - et d'une image de l'avenir souhaitable.

Quelle est la formule de l'idéologie qui consolide la Russie ?

La formule de l'idéologie est "Conscience - Sobornost - Futur". Pour notre civilisation, l'auto-organisation et la perspective sont fondamentales, car c'est grâce à elles qu'il est possible de résoudre les grands problèmes. Pendant les réformes de 1985-2021, la vision de l'avenir, la compréhension de sa place dans le monde ont été perdues. C'est un risque très sérieux pour la Russie.

Le sens de la justice, de la justesse de ce que nous faisons, est très important pour nous. L'impératif kantien - la loi morale en nous et un ciel étoilé au-dessus de nos têtes - s'incarne aujourd'hui davantage en Russie qu'à l'Ouest.

Les vastes étendues, les conditions géographiques extrêmes dans de nombreuses parties du pays, l'agriculture risquée dans de nombreuses régions exigent une action conjointe, une auto-organisation, une unité et un accord sur les questions clés. Nous ne sommes pas l'Occident. Nous avons "meurs pour toi, mais aide ton camarade", mais eux ont "chacun pour soi - un seul Dieu pour tous". Autre territoire, autre trajectoire historique, donc, autre culture et moralité. Nous avons donc le commun au-dessus du personnel. La concurrence est l'impératif de l'Occident. La coopération, la coopération est l'impératif de la Russie.

L'état actuel des choses ne convient pas à notre peuple. Nous n'avons pas construit un pays fort, indépendant, libre, dans lequel tout le monde peut être heureux. Nous devons aider nos enfants et petits-enfants à le faire. C'est ce qui devrait nous unir.

Pourquoi cette version est-elle la plus opportune et la plus productive pour la Russie ?

Une expérience historique cruelle a été faite sur notre pays - ils ont essayé de construire le capitalisme en Russie. Elle n'a pas réussi. Le capitalisme oligarchique a échoué. L'économie est gelée - avec un tiers de ses richesses naturelles, nous n'avons que 1,8 % du produit mondial et 0,3 % en haute technologie. Le peuple est pauvre, désorganisé, dépourvu de vision pour l'avenir. La superpuissance qui a défini l'histoire du XXème siècle s'est transformée en un conglomérat d'appendices de matières premières, fournissant, comme ils le peuvent, des pays développés ou en développement plus rapide.

La mondialisation a échoué. La pandémie de COVID-19, avec ses frontières fermées et ses flux de circulation bloqués, a montré que dans le monde d'aujourd'hui, chacun est pour soi. La Russie a besoin d'une idéologie qui assure un développement indépendant rapide et systématique de notre civilisation.

Le monde est à un point de bifurcation. Klaus Schwab et Thierry Mollere, organisateurs du Forum économique de Davos ("Forum des milliardaires"), ont proposé dans leur livre "Covid-19, The Great Nullification" une idéologie de "capitalisme inclusif". Il implique un contrôle social mondial basé sur les technologies numériques avec l'élimination des frontières, des religions et de la transparence dans la vie de chacun. Jacques Attali a qualifié ce passage à "l'ère de l'hypercontrôle".

L'alternative - la transition vers un monde de civilisations se développant et interagissant de manière suffisamment indépendante. C'est vers cette branche du développement que l'idéologie doit s'orienter.

L'image-idée du pays, l'image de l'État (dans l'espace historique et stratégique).

Le problème principal de la réalité russe a été formulé par N.A. Nekrasov dans son poème "Qui en Russie vit bien". La réponse qui découle du texte : "C'est mauvais pour tout le monde". L'idéologie devrait être orientée vers l'incarnation de la réponse opposée "Tout va bien ! L'état du pays doit être évalué non pas en fonction de la valeur du produit intérieur brut (PIB), mais en fonction de la valeur du bonheur intérieur brut.

Un État national est nécessaire, dans lequel les intérêts et les objectifs du sujet de la gestion (l'élite dirigeante) ne sont pas séparés des réalités de l'objet de la gestion (le peuple). Absence de "chaos du pouvoir". La situation dans laquelle les initiatives du président sont régulièrement rejetées par la partie pro-occidentale de l'élite est inacceptable.

Les mots "Bonjour, pays des héros, pays des rêveurs, pays des scientifiques !". - devrait être le slogan non seulement de notre passé, mais aussi de notre avenir. Un monde de créativité, où la société aide chaque créateur à réaliser son rêve. Un monde de personnes talentueuses où il n'y a pas de "sans talent". C'est ce qui se trouve au cœur de nombre de nos contes de fées et légendes. Il est temps qu'ils se réalisent ! Il faut que ce soit bon maintenant. Ici et maintenant !

La différence de notre pays devrait être qu'il est plus facile de réaliser ses projets créatifs, de trouver de l'aide et du soutien ici que partout ailleurs. Un monde de coopération et de collaboration plutôt que de compétition et de rivalité. La matérialisation de ce principe définira la place de notre pays dans le monde et le soutien des personnes qui lui sont proches. Ce n'est pas le pétrole et le gaz qu'on attend de nous dans le monde, mais le message d'un style de vie différent, plus proche de la nature humaine.

Nous avons besoin de force pour défendre dans le monde notre droit à l'intégrité du système et notre image de l'avenir.

L'image de la société et la structure sociale

"Je, tu, il, elle ! Ensemble - le pays entier, ensemble - une famille heureuse ! Il y a cent mille "je" dans le mot "nous". La société est fondée sur l'auto-organisation, la conscience, la culture. Dans les tournants décisifs de notre histoire, la spiritualité a toujours prouvé qu'elle était supérieure à la matière. La puissance des Soviets est idéale dans la mesure où les gens sont prêts à la recevoir. Des droits inséparables des responsabilités, un désir d'être plutôt que de paraître. Chacun devrait avoir le droit et le désir de dire : "L'État, c'est nous" ou, comme l'a dit Andrei Platonov, "La nation n'est pas complète sans moi". La société russe est rongée par le cancer de la corruption, une forme sévère de bureaucratisation et le désir d'une partie de l'élite de "cacher quelque chose à l'Ouest". La nationalisation de l'élite a échoué. Une idéologie comprise et acceptée par le peuple et l'élite dirigeante peut aider à se débarrasser de ces maladies qui nous privent de notre souveraineté et de notre avenir.

Le modèle d'économie, l'image du développement scientifique et technologique organique

Propriété nationale des ressources naturelles. Les industries et les structures qui forment le système devraient appartenir à l'État, soutenu par des initiatives dans d'autres domaines. L'oligarchie brute et la bureaucratisation incontrôlée rendent notre économie "vieille" - nous faisons ce qui appartient aux 3e et 4e modes technologiques, ignorant le 5e et ne construisant pas le 6e, qui définit maintenant le progrès technologique. Répétant le "long passé" dans d'autres pays, le rôle du fournisseur de pétrole et de gaz dans la division mondiale du travail est une impasse, menant à des guerres et à la division du pays. La tâche essentielle consiste à rendre l'économie plus réceptive aux inventeurs, aux innovations et aux nouvelles stratégies. Nous avons besoin d'un flux d'innovation, d'une "attitude soviétique" à l'égard de la science et de l'invention, et d'une expertise pour choisir les meilleurs. Nous devons construire une société de haute technologie qui suive sa propre voie et suive le testament de I.V. Kurchatov : "Dépasser sans rattraper". La situation actuelle, où "les comptables battent les ingénieurs" est inacceptable.

Le pays a besoin d'une prévision scientifique à long terme, de développer une stratégie et de fixer des objectifs sur cette base. Il convient de prêter attention à l'expérience de Singapour, qui a pu multiplier son PIB par 300 en quelques décennies, ainsi qu'aux percées technologiques de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud. Dans une large mesure, leur essor repose sur l'adaptation et l'application de l'expérience soviétique. Il est temps pour nous de commencer à le faire aussi.

Nous avons élevé le niveau d'éducation au niveau mondial.

Actuellement, le test international PISA, qui examine la capacité à appliquer les connaissances acquises en sciences, en mathématiques et dans la langue maternelle, place nos écoliers dans les quatre premiers rangs mondiaux. L'élimination de l'actuel "désastre du personnel", la paralysie de la structure de gestion, qui oblige à se tourner sans cesse vers la "gestion manuelle", doit être considérée comme une tâche stratégique. En URSS, ils savaient comment apprendre rapidement et efficacement, et nous devrions revenir à cette tradition. Il est nécessaire d'avoir des écoles et des universités pour les personnes très talentueuses. Chaque talent brillant est un trésor national. Il est nécessaire de recommencer à enseigner à l'élite, en s'appuyant non pas sur les "derrières" occidentaux, mais sur les algorithmes de résolution des tâches stratégiques de la Russie.

La science russe actuelle est dans la position d'un serviteur de la recherche occidentale. La Russie doit disposer d'un système scientifique efficace de classe mondiale. Suivant la logique de l'académicien M.V. Keldysh, il est nécessaire de concentrer les efforts des scientifiques du pays sur la résolution de problèmes clés, ce qui permettrait à la société d'atteindre un autre niveau. À l'époque de Keldysh, il s'agissait des projets atomique et spatial. Aujourd'hui, il peut s'agir d'une percée dans le domaine de la biologie et de la médecine (un travail scientifique sur trois est réalisé dans ce domaine) et de l'électronique avec les télécommunications (nous sommes aujourd'hui loin derrière les pays leaders dans ce domaine, ne disposant pas de nos propres ordinateurs personnels, téléphones portables et plate-forme numérique). Nous devons retourner vers les étoiles en développant des projets originaux et brillants.

Notre excédent de production étant faible, nous devons nous tourner vers les formes soviétiques d'organisation de l'activité scientifique, à savoir l'Académie des sciences, les instituts annexes et le Comité d'État pour la science et la technologie. Un rêve a un grand rôle pour notre civilisation et la science doit être un instrument de sa réalisation.

mage et type de personnalité

Créateur, créateur, appréciant le bonheur de ses voisins comme le sien. Pour reprendre la terminologie de Lev Nikolaïevitch Gumilev, l'homme de notre civilisation a été forgé par des conditions naturelles extrêmes et une trajectoire historique difficile. La différence cardinale avec l'Occident est démontrée en comparant deux contes de fées favoris. En Occident, Cendrillon, une jeune fille exemplaire, a tout fait selon les règles et a fini par obtenir ce qu'elle voulait - un beau prince. Notre image préférée est celle d'Ivan le Fou. Il n'est pas très doué pour les affaires courantes, mais dans une situation extrême, son courage, son altruisme, sa capacité à aider et à accepter de l'aide permettent de résoudre des problèmes étonnants. Il est prêt pour un miracle.

Notre caractère est paradoxal. La cabane est tordue, la clôture fuit, mais toute la ville est en temples. La volonté de "cultiver le moi", de "résoudre le problème". Cela semble être les traits typiques d'un introverti. Et en même temps - le désir de regarder au-delà de l'horizon. Capacité à développer rapidement une immense Sibérie, à atteindre l'océan, à ouvrir l'Antarctique, à entrer dans l'espace. Cette extraversion et un sentiment de liberté intérieure, l'envie de vouloir : "Tu es juste mécontent quand j'apparais à l'horizon. Une étonnante capacité à synthétiser, à combiner ces deux qualités.

Dans les conditions extrêmes de la Russie, un solitaire ne peut survivre, d'où la capacité à s'auto-organiser, la volonté de comprendre les autres. D'où l'envie de s'unir, de se rassembler. L'amitié entre les peuples, qui se situe au-dessus des intrigues politiques, est la plus importante réalisation de notre civilisation.

Un sens aigu de la justice : "On ne peut obtenir des chambres de pierre en faisant des actions justes", "Celui à qui on donne beaucoup, on lui demande aussi beaucoup". Les traditions des anciens croyants dans lesquelles l'attitude envers une personne était déterminée par la droiture de sa vie sont significatives.

L'expansion de la Russie, l'exploration de nouveaux horizons ont conduit à un rôle énorme dans la conscience de l'avenir, au sentiment que les enfants et petits-enfants devraient vivre mieux que nous. D'où la compréhension de l'importance des grands projets. Sans cela, il y a une crise, une perte de sens. "Il n'y a nulle part où vivre, alors on pense dans sa tête", comme l'a formulé Andrei Platonov. L'impératif de l'avenir devrait être l'une des dominantes de l'idéologie. Mais sans un présent digne de ce nom, sans une vie intéressante, significative et de qualité, l'avenir n'aura pas lieu.

Image de la culture

Notre civilisation possède une grande littérature, une belle poésie, une musique merveilleuse et en même temps d'énormes problèmes culturels. La culture de la Russie moderne est affectée par le "syndrome Tchadaïev" - un sentiment d'insignifiance par rapport à l'Occident et un masochisme par rapport à sa propre histoire. On demande constamment à l'élite russe d'apprendre des Néerlandais, des Allemands, des Français, des Américains ; maintenant, des enthousiastes suggèrent d'adopter l'expérience chinoise. Les guerres, les crises, le faible excédent de produit, le peu de véritables élites, son allocation plus modeste par rapport à l'Occident, les tentatives périodiques de rattrapage du développement ont inévitablement conduit à la déformation de la culture. Gorbatchev et Eltsine sont tous deux des tentatives tragiques de modernisation pro-occidentale au prix de l'abandon de la souveraineté dans des domaines clés et de leur propre développement culturel.

La transition de la phase industrielle à la phase post-industrielle du développement de la civilisation est actuellement en cours. Le catalyseur de cette transition est l'utilisation totale des ordinateurs dans la vie quotidienne. La profondeur, l'ampleur et la rapidité des changements en cours nous permettent de dire qu'une révolution humanitaro-technologique est en train de se produire, le passage du monde des machines au monde des hommes. La culture sera d'une importance capitale dans la formation de l'homme du XXIe siècle.

Il y a, en fait, la principale alternative. La première alternative est proposée par Klaus Schwab. Elle est très proche de ce que F.M. Dostoïevski a décrit dans son roman Le Grand Inquisiteur. C'est le contrôle de quelques-uns sur tous, privés de toute liberté réelle. Imitation des principes au lieu de les suivre. Dans la variante de Schwab, le contrôle des simples mortels devrait être observé grâce à la surveillance totale des moyens électroniques et à des billions de "guetteurs" situés partout.

Une autre option, dont notre culture devrait s'inspirer, devrait permettre de cultiver des personnes conscientes de la réalité, responsables, adultes (au sens psychologique du terme). Le développement harmonieux des sphères émotionnelle, rationnelle et intuitive est fondamental. Notre culture, sans renier la tradition, doit être orientée vers l'avenir. Les personnes à l'étranger, qui ont une attitude chaleureuse à l'égard de la Russie, ne veulent pas connaître les cuillères et les povaryoshka, mais ce que la Russie apporte à elle-même et au monde. L'absence actuelle d'une image de l'avenir de notre civilisation prolonge l'absence de temps. L'expérience culturelle soviétique des années 1920 montre qu'elle peut être un leader mondial, offrant un nouveau type de vie.

Nous devons avoir notre propre télévision de classe mondiale, nos studios de cinéma, nos livres et notre musique. Développer non pas l'idée du "techno-humanisme" ou du "libertarisme", mais les impératifs du monde russe. Nous devons enseigner gratuitement aux enfants la musique, le sport, l'invention, les mathématiques et d'autres formes de créativité. C'est la base d'une percée vers l'avenir ! La diversité, la créativité, la recherche devraient devenir les impératifs de notre culture : "Créez, inventez, essayez !" Un réseau d'écoles spéciales dans tout le pays avec d'excellents enseignants, tel est notre message à l'avenir. En substance, nous avons besoin d'une nouvelle révolution culturelle qui nous permette d'aller vers le haut, vers les étoiles, et non de rester à la traîne, comme c'est le cas actuellement.

Une image de la nature et de la civilisation dans l'environnement naturel

Les gens de toutes les régions du pays devraient avoir la possibilité de vivre heureux pour toujours. C'est sur ce point que l'idéologie future devrait axer le système de règlement. Malheureusement, nous allons maintenant dans la direction opposée. Le pays devrait être une maison commune pour les citoyens de toutes les générations, et non un ensemble de "principautés", données aux boyards proches et à la noblesse pour "se nourrir". Le passage d'un développement "moscovite-centré" et "pétersbourgeois-centré" à un aménagement harmonieux du pays, au "rassemblement" de la société et des territoires, à la formation d'une nouvelle unité. Les architectes russes ont des projets pour une telle réinstallation. Pour préserver l'unité territoriale du pays, nous devons suivre le "théorème des transports" : les communications doivent se développer plus rapidement que l'économie des territoires qu'elles relient. Nous avons besoin de routes bonnes et fiables (et les ingénieurs ont des plans pour cela), et non de dépenses gigantesques constamment allouées aux réparations, ainsi que de nouveaux moyens de transport et de la volonté politique de le faire. On nous laisse artificiellement dans le "passé des transports". Par exemple, nous n'avons pratiquement pas de petite aviation et seulement 300 terrains d'aviation. Aux États-Unis, nous l'avons et il y a plus de 19 000 aérodromes. Le transport sous vide, dont le brevet a été obtenu en Russie en 1912, développe, à en juger par les calculs, une vitesse de 6400 km/heure. Pour obtenir de bons résultats, il est nécessaire d'aller de l'avant, plutôt que de répéter ce qui a été fait il y a longtemps par d'autres pays.

L'indicateur de l'attitude envers la nature et les personnes est constitué par les méthodes de recyclage des déchets ménagers et industriels, le niveau de purification des émissions. Dans les pays leaders, 95 % des déchets sont recyclés et 5 % sont enfouis. Dans notre pays, la proportion est inverse. Dans de nombreuses régions, les choses sont faites comme si nous vivions "à la dure", et qu'ensuite nous vivrions "proprement". Cette approche, typique des situations d'urgence, est inacceptable dans la vie normale. Il faut vivre "hors des sentiers battus" à la fois.

L'image d'un ordre mondial harmonieux

La construction d'un beau pays pour des gens heureux est un grand projet mondial de la Russie du XXIe siècle, non moins important que les projets atomique et spatial du XXe siècle. C'est la réussite de ce projet qui déterminera la place de la Russie dans le monde et le véritable sens de son idéologie.

L'ordre mondial harmonieux est un dialogue de civilisations avec leurs propres significations, leurs projets d'avenir. La guerre, trop destructrice dans les réalités actuelles, exclut largement la confrontation militaire. Il faut espérer que les pandémies ne deviendront pas un outil de gouvernance mondiale. Par conséquent, le facteur décisif devient le mode de vie d'une personne, son monde intérieur et les possibilités de créativité. L'exportation de la révolution et de la contre-révolution n'est pas nécessaire, mais si quelqu'un veut percevoir les éléments de l'idéologie de la Russie et l'attitude de notre civilisation vis-à-vis du monde, il ne faut pas l'en empêcher.

COVID-19 a donné une sérieuse leçon. Malgré la fermeture des frontières et l'élimination d'une grande partie des petites et moyennes entreprises, les économies de tous les pays ont fonctionné avec succès. Le développement de la technologie rendra inutile la participation de nombreuses personnes à la production et aux services. Il y aura beaucoup de personnes libres dans le monde au cours de la prochaine décennie. Une variante de l'ordre mondial implique la reproduction du modèle de la Rome tardive, dans lequel la foule oisive réclamait du pain et des cirques. L'autre reproduit "Matrix" avec la solitude électronique de personnes qui sont prêtes à vivre dans un monde fantomatique sans intérêt pour les autres. Ce dont nous avons besoin est différent. L'objectif principal de l'idéologie est d'offrir aux gens une vie intéressante et pleine de sens, une vision de l'avenir, un port vers lequel se diriger.

Autres problèmes de l'avenir

Nous sommes sur une fausse piste qui mène à une impasse historique. Notre place sur la carte du monde dans les différents domaines de la vie se réduit. Le pays ne dispose pas d'une réelle souveraineté dans un certain nombre de domaines clés et ne peut se libérer des influences pro-occidentales. Il suffit de comparer le chemin parcouru et les résultats obtenus pendant 30 ans - l'URSS de 1945 à 1975 et la Fédération de Russie de 1991 à 2021, pour se rendre compte que nous faisons fausse route et que nous perdons un temps historique.

Pour aller de l'avant, il est nécessaire de tirer un trait sur le passé. Dans l'esprit de l'élite et du peuple, il doit y avoir une compréhension claire de qui, comment et pourquoi a détruit le grand pays - l'URSS - et qui a transformé la superpuissance en un appendice des matières premières avec un capitalisme oligarchique sans vision de l'avenir.

C'est nécessaire pour que les erreurs et les crimes commis ne se répètent pas, pour que nous puissions poursuivre la branche principale de notre histoire millénaire et recommencer beaucoup de choses à zéro. Sans cela, nous ne pouvons pas constituer une entité stratégique et atteindre les jeunes.

Le slogan du moment, ce sont les mots de Souvorov : "Nous sommes des Russes ! Nous avons gagné ! Quel ravissement !"

George Malinetsky

Georgy Gennadievich Malinetsky (né en 1956) est un mathématicien russe, chef du département de modélisation des processus non linéaires de l'Institut Keldysh de mathématiques appliquées de l'Académie des sciences de Russie. Professeur et docteur en physique et en mathématiques. Lauréat du prix Komsomol de Lénine (1985) et du prix de l'éducation du gouvernement russe (2002). Vice-président de la Société de nanotechnologie de Russie. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.