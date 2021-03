Juliette Faure : Cosmisme - mythologie nationale russe vs. transhumanisme (Club d'Izborsk, 23 mars 2021)

Juliette Faure : Cosmisme - mythologie nationale russe vs. transhumanisme

23 mars 2021

En janvier 2021, The Conversation a publié un article de Juliette Faure, doctorante en sciences politiques à l'Institut d'études politiques (Paris), sur le Club d'Izborsk et le renouveau des idées cosmologiques russes. L'Institut est souvent appelé la forge de l'élite politique et diplomatique du pays. Nous portons à votre attention la traduction de l'article.

Le cosmisme, un mouvement intellectuel complexe qui occupe une place à la frontière entre la théologie et la perspective scientifique, né il y a près de 150 ans, a de nouveau pris son envol en Russie. Une partie de l'élite du pays y voit une réponse typiquement russe au transhumanisme censé triompher en Occident. Que représente le cosmisme et comment se répand-il aujourd'hui en Russie ?

Une brève histoire du cosmisme, de l'Empire russe à la Fédération de Russie

À la fin du XIXe siècle, le penseur russe Nikolaï Fiodorov (1829-1903) a proposé une conception profondément morale et chrétienne de la science. Il a imaginé que l'humanité pouvait utiliser le progrès technologique pour atteindre le salut universel. Les découvertes scientifiques devaient servir à la résurrection des ancêtres, à l'obtention de l'immortalité, à la transformation de la nature humaine vers sa déification, à la conquête du cosmos et à sa gestion.

À sa suite, de célèbres scientifiques russes, tels que Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935), le fondateur de la cosmonautique scientifique, ou Vladimir Vernadsky (1863-1945), le fondateur de la géochimie, ont développé sa vision futuriste et spirituelle du progrès technologique.

Dans les années 1970, un groupe d'intellectuels soviétiques a été fasciné par les thèses ésotériques de ces auteurs et les a regroupées sous le nom de "cosmisme russe". En tant que dissidence de l'idéologie communiste officielle, le cosmisme a néanmoins suscité l'intérêt des universitaires et des membres de haut rang de l'establishment politique et militaire. Il s'agit notamment du lieutenant général Alexei Savin, directeur de l'unité secrète 10003, qui a enquêté sur l'utilisation des phénomènes paranormaux par l'armée de 1989 à 2003. Sur la base des enseignements de Vernadsky, il a développé les principes de la science extraterrestre, la noocosmologie. De même, en 1994, Vladimir Rubanov, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe et ancien directeur du département analytique du KGB, a proposé d'utiliser le cosmisme comme base de "l'identité nationale de la Russie".

Aujourd'hui encore, le cosmisme est une source d'inspiration pour les idéologues en quête d'une idée nationale pour la Russie post-soviétique. L'héritage de la pensée cosmique est notamment revendiqué par un think tank conservateur proche du gouvernement, le Club Izborsk, créé en 2012.

Le Club d'Izborsk : le cosmisme comme idéologie nationale russe

Ce groupe rassemble une cinquantaine de professeurs d'université, de journalistes, de politiciens, d'hommes d'affaires, de religieux ou d'anciens officiers militaires autour d'une ligne impérialiste et anti-occidentale. Soutenu en partie par un financement de l'administration présidentielle, le club vise à définir une idéologie pour l'État russe. Dans cette optique, il considère la science comme un champ de lutte idéologique dans lequel la Russie doit confronter sa propre "mythologie technocratique" au modèle de développement occidental.

Ce dernier est génériquement associé au "transhumanisme", un concept auquel les idéologues du club d'Izborsk incluent à la fois les partisans déclarés du transhumanisme, comme Elon Musk, et toute forme de pensée qui s'écarte de leur vision de la société traditionnelle, comme le féminisme, la mondialisation ou le développement durable. Alors que certains penseurs transhumanistes occidentaux perçoivent Fédorov comme un prophète dans leur quête d'immortalité, le Club d'Izborsk, en revanche, défend le caractère spécifiquement russe du cosmisme et son lien originel avec la "mission historique" du peuple russe.

Les numéros 6 et 7 de la revue 2020 du Club d'Izborsk sont consacrés à la confrontation entre cosmisme et transhumanisme. Le transhumanisme est présenté comme une continuation du progressisme évolutionniste, qui vise à libérer l'individu des contraintes de la nature humaine en l'hybridant avec une machine. En revanche, le cosmisme est décrit comme une quête eschatologique de spiritualisation de l'humanité, guidée par une interprétation littérale de la promesse biblique de la résurrection pascale. Si les auteurs du Club d'Izborsk critiquent la croyance scientiste en la perfection technique de l'homme, ils refusent également la technophobie bioconservatrice ou écologique. Ainsi, le cosmisme sert de base à leur idéologie syncrétique, qu'ils appellent "traditionalisme technocratique" et qui combine modernisation technologique et conservatisme religieux.

Cette idéologie permet de synthétiser l'héritage de l'histoire russe, en combinant la force technologique et industrielle de l'Union soviétique avec les valeurs orthodoxes traditionnelles de la Russie tsariste. En outre, Alexandre Prokhanov, président du club d'Izborsk, écrivain et rédacteur en chef du journal d'extrême droite Zavtra, se fondant sur la formule "cosmisme-léninisme", affirme que le sens profond de l'utopisme industriel de Lénine procédait de la "doctrine des cosmistes russes" et la prolongeait. Ainsi, la réinterprétation de l'héritage cosmiste crée un récit national unifié qui répond à la volonté du régime de Vladimir Poutine d'effacer les conflits de la mémoire en affirmant l'"indivisibilité" et la "continuité" de l'histoire russe.

En outre, le cosmisme est promu par les membres du club d'Izborsk comme la base d'"un nouveau projet mondial de développement alternatif que la Russie pourrait exprimer et proposer". Le mariage de la science moderne et du traditionalisme politique est ainsi combattu par les théories occidentales classiques de la modernisation qui supposent que le développement économique conduit à la convergence des sociétés vers un même modèle politique de démocratie libérale. Contrairement au libertarisme et au cosmopolitisme qu'ils attribuent à la Silicon Valley, les idéologues du Club font l'éloge de la modernisation stalinienne telle qu'elle est mise en œuvre par un État autoritaire et une économie dirigiste-collectiviste.

Pour remplacer l'idéal effondré de la société bolchevique, le cosmisme permet de renouveler la conception impérialiste et messianiste de la finalité de la science. Les grands projets scientifiques promus par le Club (exploration de l'espace et des fonds sous-marins, exploration de l'Arctique, recherche de l'amélioration du potentiel humain) sont ici associés à la protection de la "civilisation" russe et à sa "sécurité spirituelle". Ainsi, la science devient un vecteur de la mise en œuvre du " rêve russe ", qui doit être exporté, en remplaçant le rêve américain et en opposant au transhumanisme les " idéaux du cosmisme russe " et de la " science spirituelle ".

Des opinions qui sont de plus en plus diffusées aux plus hauts échelons du pouvoir

Le club d'Izborsk est inclus dans des réseaux de pouvoir influents qui lui permettent de diffuser ses idées. En juillet 2019, le président du club, Alexander Prokhanov, a été invité au Parlement pour projeter son film "Russia - A Dream Nation", dans lequel il promeut sa vision d'une mythologie scientifique et spirituelle nationale. Le club d'Izborsk est également proche de personnalités clés de l'élite conservatrice, comme l'oligarque monarchiste Konstantin Malofeev ou le directeur de l'agence Roskosmos, Dmitri Rogozin. Enfin, il est proche du cœur du complexe militaro-industriel. Témoin de ces liens, le bombardier à missiles stratégiques Tupolev Tu95-MK, qui a été baptisé Izborsk Club en 2014.

Les références au cosmisme sont aujourd'hui omniprésentes dans les discours des représentants des autorités russes. Valery Zorkin, président de la Cour constitutionnelle, a récemment cité l'ardent propagandiste du cosmisme, Arseny Guliga (1921-1996), pour demander que la signification de la destinée commune du peuple russe, inscrite dans le préambule de la Constitution, soit élargie à une signification globale qui traite du "salut universel ».

Ainsi, le cosmisme se transforme en une mythologie nationale qui répond aux deux impératifs du régime russe actuel : renforcer le pouvoir et définir un concept idéologique et politique alternatif au modernisme occidental.

Juliette Faure est diplômée du Master en Relations Internationales de Sciences Po Paris et Columbia University, du Bachelor de Sciences Po Paris et d'une licence en philosophie de la Sorbonne Paris IV. Elle est actuellement Visiting Fellow à Harvard University, au Davis Center for Russian and Eurasian Studies.

Juliette est lauréate du deuxième Prix de la Réflexion Stratégique du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS) pour son mémoire sur "L'idée politique de tradition dans les discours du régime russe contemporain (2012-2018)" soutenu à Sciences Po Paris en mai 2018.

