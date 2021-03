Leonid Ivashov: Fédération fictive (Partyadela, 11.03.2021)

Leonid Ivashov: Fédération fictive

11.03.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12952/

Parlons de la relation entre le peuple et le gouvernement.

"La loi, c'est la volonté de la classe dirigeante, élevée au rang de loi." V. I. Lénine

Parlons de la relation entre le peuple et le pouvoir (officiel et de l'ombre), de la véritable essence de la Fédération de Russie. Commençons par les dispositions constitutionnelles qui définissent l'essence de la Fédération de Russie. Art. 1. La Fédération de Russie est un État fédéral démocratique doté d'une forme républicaine de gouvernement. Le commentaire de la Constitution (deuxième édition, 2001) dit (p. 23) : "Un État fédératif est un État complexe, dont les parties constitutives jouissent de la souveraineté ou sont des entités de type étatique, c'est-à-dire qu'elles possèdent l'un ou l'autre ensemble d'attributs de la souveraineté". Art. 2 : L'être humain, ses droits et ses libertés ont une valeur suprême. La reconnaissance, le respect et la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen sont une obligation de l'État. Art. 3 de la Constitution de la Fédération de Russie : 1. Le porteur de la souveraineté et l'unique source de pouvoir de la Fédération de Russie est son peuple multinational. 2. 2. Le peuple exerce son pouvoir directement et également par l'intermédiaire des organes du gouvernement de l'État et des organes d'autonomie locale. 3. 3. L'expression directe suprême du pouvoir du peuple est le référendum et les élections libres. 4. Personne ne peut usurper le pouvoir dans la Fédération de Russie. La prise de pouvoir ou l'usurpation de pouvoir seront poursuivies en vertu de la loi fédérale.

Art. 7 : La Fédération de Russie est un Etat social dont la politique vise à créer les conditions qui assurent une vie décente et le libre développement de l'homme.

Examinons maintenant les réalités de la situation de l'homme (citoyen) russe.

Donc : les parties de la Fédération doivent posséder l'un ou l'autre ensemble d'attributs de la souveraineté. Bien entendu, cette norme est très vague, et il n'existe pas de loi constitutionnelle définissant spécifiquement cet ensemble de caractéristiques. C'est pourquoi nous constatons que les parties constitutives de la fédération ont des statuts d'entités constitutives complètement différents : Moscou, la République tchétchène, le Tatarstan et, dans une certaine mesure, la Crimée et Sébastopol ont quelques attributs (parfois à peine perceptibles) de souveraineté, mais d'autres régions n'en ont tout simplement aucun. L'essence même d'une république fédérative implique que c'est la population des régions qui forme la fédération et détermine sa forme de pouvoir et de gouvernance, tout en formant l'idéologie nationale et la politique de l'État - étrangère et intérieure.

Aujourd'hui, personne n'interroge les régions à ce sujet ; elles ne sont même pas informées des intentions et des accords internationaux, ni des orientations du développement interne. Et les gouverneurs sont nommés et révoqués depuis le Kremlin, en simulant des élections, comme dans le cas de Khabarovsk. Il n'existe pas de conseil élémentaire des gouverneurs, qui discuterait de la situation en Russie et dans les environs, des principales orientations du développement, ainsi que des problèmes les plus importants et de leurs solutions. Les décisions relatives à l'optimisation des institutions médicales, au système éducatif, à la privatisation et à toute autre question liée à l'existence et au développement du pays sont prises par je ne sais quelles structures, puis elles sont publiées en tant qu'actes normatifs ou législatifs, et les régions les acceptent docilement pour les exécuter. Qui parmi les gouverneurs a été interrogé sur l'adhésion de la Russie à l'OMC ? Et c'est la question la plus importante pour l'avenir du pays, son économie. Même les instructions tacites sur les résultats des prochaines élections. Je me souviens qu'en 2011, le "président" Medvedev avait déclaré qu'il s'occuperait de ces gouverneurs dont les régions avaient donné de mauvais résultats pour Russie Unie. Nous pouvons donc affirmer qu'il n'y a pas de fédéralisme du tout, et encore moins de fédéralisme démocratique dans la Russie d'aujourd'hui. En URSS, tous les premiers secrétaires du parti communiste des régions et des républiques de l'URSS étaient soit membres du comité central du parti, soit députés du Soviet suprême de l'Union ou des républiques, soit membres (présidents) des conseils de défense, avaient des signes de souveraineté et participaient à la prise de décisions républicaines et syndicales. Aujourd'hui, il n'y a rien de tel dans la ligne de l'État ou du parti. Toute cette démocratie et ce fédéralisme sont un grand mensonge et une profanation. Tout est décidé par les compagnons d'armes et les oligarques.

Allons plus loin : la seule source de pouvoir est le peuple russe multinational, c'est-à-dire qu'il détient la totalité du pouvoir dans le pays et l'exerce directement, ainsi que par l'intermédiaire des agences gouvernementales et de l'autonomie locale. Mais j'insiste - directement. Mais là encore, il n'existe aucun mécanisme définissant et révélant ce terme dans la Constitution et dans la législation. Ils ont oublié de prescrire ou il n'y avait pas assez de temps depuis la fusillade du Soviet suprême et l'adoption de la Constitution.

Mais réfléchissons, cher lecteur, est-ce que l'un d'entre nous se sent le maître, non pas de toute la Russie, mais au moins du quartier, de la localité, de la rue, de l'entrée. Récemment, il y a eu des téléviseurs dans les ascenseurs de la maison de résidence. Vous entrez dans l'ascenseur et vous êtes bombardé par la publicité et rien d'autre. Je viens à la société de gestion, je demande pourquoi ? Ils répondent : maintenant, à Moscou, de nombreuses maisons sont équipées de téléviseurs. Et je continue l'interrogatoire : et avez-vous demandé la permission aux propriétaires de l'appartement ? La réponse : il y avait une instruction d'en haut. C'est tout le pouvoir du peuple et l'autonomie locale. Encore une fois, une fiction complète.

Le pouvoir a été complètement et universellement retiré au peuple. Et pourtant, " la prise de pouvoir ou le détournement d'autorité sont poursuivis par la loi fédérale ". Et aujourd'hui, ce ne sont pas les usurpateurs de pouvoir, de propriété et de contrôle qui sont poursuivis, mais ceux qui tentent de retrouver un minimum d'influence sur le gouvernement et l'administration. Ils sont immédiatement arrêtés et mis en prison. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire de la Russie, même dans les villages éloignés de la capitale. Au moins, des chefs ont été élus et des réunions ont été organisées. Et quand a eu lieu le dernier référendum ? Même avec la meilleure des intelligences, voter sur des amendements à la Constitution (y compris ceux qui ont été faits dans le coffre des voitures au lieu des urnes) et la prolongation éternelle du mandat de la présidence ne ressemble pas à un référendum.

Et Art. 7 : La Fédération de Russie est un Etat social dont la politique vise à créer les conditions qui assurent une vie décente et le libre développement de l'être humain.

La notion d'État social est à nouveau vague et imprécise, elle n'est pas établie par la constitution ou la législation, elle n'est pas liée aux richesses naturelles du pays, à l'économie, à la responsabilité du président et du gouvernement en cas de violation des normes de "vie digne et de libre développement de l'homme", déterminées par un référendum, et non par le parti Russie unie à la Douma d'État, qui fixe le soi-disant salaire de subsistance non pas pour un homme, mais pour un chat. L'État a quitté la sphère sociale et a lancé la société dans l'autosuffisance.

Voici quelques extraits des documents analytiques de l'Académie des problèmes géopolitiques (Professeur de l'Académie E.A. Gusarov)

La politique sociale de l'État doit avoir des paramètres spécifiques tant pour la période actuelle que pour l'avenir.

Il s'agit notamment de :

- la croissance du revenu réel par année avec un horizon de 7 à 10 ans ;

- Espérance de vie en années avec un horizon de 10-20 ans ;

- L'évolution démographique comme indicateur clé du bien-être social de la société avec un horizon de prévision de 15 à 30 ans

- Réduction de tous les types de criminalité, notamment la corruption et la violence domestique ;

- la mise en œuvre d'une politique visant à réduire l'écart entre les revenus des plus bas salaires et ceux des plus hauts salaires

- l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes juridiques définissant un cadre transparent pour les salaires, basé sur le niveau de l'utilité réalisée de chaque employé pour la société et l'État

- l'élimination de la pauvreté par le transfert de cette catégorie de citoyens vers le niveau moyen d'aisance, avec un horizon de 10-12 ans maximum, ainsi qu'un certain nombre d'autres paramètres.

En même temps, la politique sociale de l'État doit avoir une base juridique unifiée, qui peut être reflétée dans le Code social de la Fédération de Russie. Il existe actuellement environ 500 lois qui régissent la sphère sociale. Le cadre juridique russe comprend le code foncier, le code de l'eau, le code de l'air, le code du travail, etc., mais il n'existe pas de "code social", qui est pourtant crucial pour la vie des gens. La politique sociale du XXe siècle diffère sensiblement de celle du XXIe siècle et doit subir des changements qualitatifs. Comme vous le savez, depuis le début des années 1990, la charge des dépenses financières du budget fédéral pour les besoins sociaux a été progressivement transférée vers l'épargne privée des citoyens, et ceux qui n'en avaient pas n'ont rien obtenu. Cela a provoqué un degré extrême d'insatisfaction sociale et créé des tensions dans la société. En 1995, il y a eu 8,9 mille grèves avec 489,4 mille participants, en 1996 - 8,3 mille et 663,6 mille personnes, en 1997 - 17 mille et 887,3 mille personnes. En 1999, 238 400 personnes ont participé à 7 300 grèves et en 2000, de 0 800 à 30 000. - en 0,8 mille - 30,9 mille personnes ; en janvier-novembre 2001, 13,1 mille personnes ont participé à 0,3 mille grèves.

Il est clair que ni la politique économique, ni la politique de défense, ni la politique sociale de l'État ne peuvent être menées par des entreprises privées, dont la charte prévoit le profit comme but de l'activité, et il n'y en a pas d'autres, sauf les entreprises caritatives. D'autres fonctions peuvent être confiées à des entreprises privées : restauration, nettoyage, transport, services juridiques, etc.

Le journal Kommersant du 12 avril 2019, en référence aux résultats d'une étude menée par des analystes de l'École supérieure d'économie rapporte : " ... 3 % des Russes les plus riches possèdent presque toute l'épargne en espèces et les actifs financiers du pays."

Quelles que soient les marges d'erreur que nous appliquons à ces données, la situation du pays peut toujours être qualifiée d'extraordinaire. Et pas seulement extraordinaire, mais extraordinaire dans le cube. D'une part, l'augmentation des actifs financiers et autres d'un groupe de milliardaires ne signifie pas du tout une croissance de l'économie, et d'autre part, elle indique un échec complet de toute la politique sociale ou son absence en tant que telle. Des relations sociales autrefois fortes, même dans les pays les plus performants, sont démantelées, "rayées du bilan de l'État" et mises au rebut. Ce qui reste, ce sont des îlots isolés dans la culture, la science et l'éducation, qui sont uniquement axés sur le profit. L'objectif de l'enseignement est d'apprendre aux étudiants à faire des bénéfices, quel que soit leur domaine d’études.

Aujourd'hui, dans l'espace capitaliste mondial, une douzaine de familles détiennent 50 % des actifs mondiaux et, en vertu de la loi de l'accumulation du capital, elles sont obligées et commencent immédiatement à agir dans le but de "maîtriser" les 50 % restants. L'enjeu est la taille de la moitié de la planète. La même chose, mais sous une forme plus déformée, se produit dans l'espace socio-économique russe. Pourquoi ?

Pour une explication, tournons-nous vers Karl Marx. "Le capital craint le manque de profit ou un profit trop faible, tout comme la nature craint le vide. Mais une fois qu'un bénéfice suffisant est disponible, le capital devient audacieux. Donnez 10%, et le capital consent à tous les usages, à 20% il s'anime, à 50% il est positivement prêt à se casser la tête, à 100% il foule aux pieds toutes les lois humaines, à 300% il n'y a pas de crime qu'il ne risque, ne serait-ce que par la crainte de la potence."

Considérons le niveau de la plus-value réalisée par "nos" entreprises en appliquant le calcul selon la formule de K. Marx. La formule de Marx.

Reportons-nous aux documents primaires, aux états comptables et financiers de MMC Norilsk Nickel pour 2019, signés par S.G. Malyshev le 26.02.2020.

Le coefficient de plus-value selon K. Marx est le rapport entre le bénéfice brut et les salaires et traitements des employés.

Bénéfice brut (code 2100) - 586243334 mille roubles.

Rémunération du travail (code 4122) - 52557312 mille roubles.

On obtient : 11 154×100 = 1115% de la valeur excédentaire de PJSC Nornickel.

Il s'avère être 3,7 fois plus élevé que le Marx critique ! Il n'aurait même pas pu imaginer une telle exploitation sauvage dans ses rêves les plus fous.

Cela signifie que chaque travailleur embauché a travaillé pour récolter ses miettes et a rapporté 11,15 fois plus de bénéfices au propriétaire, qui a fait sa fortune en dizaines de milliards de dollars. Lorsqu'il vient travailler le lundi, il travaille trois heures et demie pour lui-même, et le reste du temps, plus quatre autres jours, semaines, et parfois plus, pour le propriétaire. Même le paysan serf chez le propriétaire le plus cupide avait des proportions d'un ordre de grandeur supérieur.

"Henkel Rus" avec un propriétaire allemand. Les revenus - 68, 4 milliards de roubles, le bénéfice brut - 33, 16 milliards, les salaires - 3, 02 milliards. La valeur excédentaire, comme dans les sociétés minières - 1009%.

"Uralkali. Revenus - 180,24 milliards de roubles. Le bénéfice brut - 137,26 milliards. Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère - 78,25 milliards.

Chaînes de magasins : Perekrestok - 507%. "Auchan, 452%. " Ikea, avec une participation étrangère de 100% - 504,8% (les calculs ont été effectués par le professeur E. A. Gusarov).

D'où le principal résultat de la politique économique de la classe dirigeante - la pauvreté du peuple, l'absence d'avenir pour la jeune génération de Russes.

Après la grande guerre patriotique de 1941-45, le pays comptait 680 000 orphelins et aucun d'entre eux n'a été abandonné par l'État. Au début de l'effondrement de l'URSS en 1989, il y avait 87 000 orphelins. Nous sommes maintenant à 75 ans de la guerre. Mais personne ne connaît le nombre exact d'enfants abandonnés. Selon le bureau du procureur général, il y a 2 millions d'enfants sans abri dans le pays. Selon les données du Fonds russe pour l'enfance - environ 3 millions. Le mouvement "In defense of childhood" donne l'information - environ 4 millions. Le chef du Centre d'assistance aux enfants des rues L. Romanov a annoncé : "6 millions d'enfants sans abri". Disons 2 millions. Personne n'en est sûr. Ces chiffres alarmants sont le signe d'une catastrophe sociale, de défauts importants dans la mise en œuvre de la politique sociale et d'un désavantage pour la société.

Le niveau du salaire minimum, le salaire minimum, est dix fois moins élevé que dans certains pays européens : nous avons un salaire minimum de 140 euros, en France - 1300 euros, en Irlande - 1400 euros. Est-ce que nous travaillons dix fois plus mal ? Les pensions, les allocations, les avantages, les salaires moyens et même les amendes sont calculés à partir de cette base.

La compétition pour appauvrir les peuples et les masses et pour détruire la classe moyenne a pris une forme prédatrice. Ces processus se déroulent simultanément dans le monde entier et selon une formule préétablie : la classe moyenne est poussée vers la classe pauvre, les pauvres vers la classe indigente, et les indigents vers la "radiation".

L'État est un organisme vivant. Alors, quel est le remède nécessaire pour la réparer le plus rapidement possible ? Quel remède peut être efficace ?

Pour répondre à cette question, je suggère de se tourner vers le plus grand scientifique, un génie de la physique - Albert Einstein.

Voici les résumés de sa publication, "Pourquoi le socialisme" (1949).

"...Le but du socialisme est précisément de surmonter la phase prédatrice du développement humain en vue d'une phase supérieure... La véritable source du mal, à mon avis, est l'anarchie de la société capitaliste.

Nous voyons devant nous une vaste société productive dont les membres sont de plus en plus désireux de se déposséder les uns les autres des fruits de leur travail collectif. Et pas par la force, mais pour la plupart, en respectant les règles établies par la loi…

Le capital privé tend à concentrer le capital entre les mains de quelques... unités de production de plus en plus grandes au détriment des plus petites. Le résultat de ces processus est l'émergence d'une oligarchie capitaliste dont le pouvoir monstrueux ne peut être limité efficacement par une société démocratiquement organisée.

La production est destinée au profit et non à la consommation... Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser de ces terribles maux et c'est la création d'une économie socialiste. Dans une telle économie, les moyens de production appartiennent à la société dans son ensemble et sont utilisés selon un plan. Une économie planifiée, qui régule la production en fonction des besoins de la société, répartit la main-d'œuvre nécessaire entre tous ses membres qui sont en mesure de travailler et garantit le droit à la vie pour chaque homme, femme et enfant.

La construction du socialisme exige la résolution de problèmes sociopolitiques extrêmement difficiles : compte tenu d'un degré élevé de centralisation politique et économique, comment faire en sorte que la bureaucratie ne devienne pas omnipotente. Comment assurer la protection des droits individuels, et avec elle le contrepoids au pouvoir de la bureaucratie.

La clarté sur les objectifs et les problèmes du socialisme est de la plus haute importance."