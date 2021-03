Leonid Ivashov: Pandémie de Davos (Partyadela 08.02.2021)

Leonid Ivashov: Pandémie de Davos

08.02.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/12750/

Qu'a révélé le forum économique mondial ?

"En plaçant sous son contrôle les métastases du système financier mondial et en déterminant la politique monétaire du monde, l'IFO a imposé à l'humanité une forme bénéfique de développement capitaliste. Dans le but d'assurer la domination et le contrôle de l'humanité, elle achète systématiquement les richesses du monde, et la méthodologie de cet achat est élaborée dans les moindres détails. Dans le même temps, elle achète tout - actifs, technologies, espaces de marché, systèmes de survie de la société, scientifiques et politiciens les plus talentueux, partis politiques, chefs de gouvernement et États eux-mêmes.

Tout cela se passe dans les conditions du capitalisme, qui est devenu purement financier et totalement parasitaire, fonctionnant dans l'intérêt d'un cercle étroit d'individus (MFO), est maintenant devenu non seulement l'obstacle le plus puissant au développement humain, mais aussi une menace pour son existence. Ceci est dû au fait que la poursuite du développement sous la forme actuelle, menant à un contrôle total par l'argent, conduira à une stratification stricte de l'humanité en une classe de maîtres légaux du monde, et le reste de l'humanité, qui se retrouvera en position d'esclaves. La classe moyenne sera composée de cadres supérieurs et de dirigeants des forces de sécurité, dont la fonction sera de servir les intérêts et de protéger les intérêts des maîtres du monde, de forcer les gens à travailler, de réprimer les désobéissants et de les protéger en détention. Agence de presse Aurora.

Un autre forum économique à Davos. Il n'est pas tout à fait habituel - éloigné, mais non moins représentatif. Il est vrai qu'aucun altermondialiste n'accompagnait chaque session du forum, en raison de son éloignement.

Mais la caractéristique principale - le coronavirus, qui "aurait fait chuter l'économie de tous les pays du monde", a provoqué une crise économique mondiale et a fondamentalement changé l'ordre mondial existant et l'essence de l'humanité. Le forum de cette année a été précédé par la présentation d'un livre du président du forum, le permanent (depuis 1971) Klaus Schwab "Covid - 19. The Great Reset". Le livre est sorti en juillet 2020.

Quelques phrases de l'introduction : "La crise mondiale déclenchée par la pandémie de coronavirus est sans précédent dans l'histoire moderne. Nous ne pouvons être accusés d'exagération lorsque nous disons qu'ils plongent notre monde dans son ensemble et chacun d'entre nous individuellement dans les moments les plus difficiles que nous ayons connus depuis des générations. Il s'agit d'un moment décisif. Nous devrons faire face à ses conséquences pendant des années, et beaucoup de choses changeront à jamais. Elle entraîne des perturbations économiques d'une ampleur monumentale, crée une période dangereuse et instable sur plusieurs fronts - politique, social, géopolitique -, suscite de profondes inquiétudes quant à l'environnement et étend la portée (néfaste ou non) de la technologie dans nos vies. Aucun secteur ou entreprise ne sera à l'abri de l'impact de ces changements. Des millions d'entreprises risquent de disparaître et l'avenir de nombreuses industries reste incertain ; certaines vont prospérer. À titre individuel, pour beaucoup, la vie qu'ils ont toujours connue s'effondre à une vitesse alarmante. Mais les crises existentielles profondes favorisent également l'introspection et peuvent receler un potentiel de transformation. Les lignes de faille du monde - principalement les divisions sociales, le manque de justice, le manque de coopération, l'échec de la gouvernance et du leadership mondiaux - sont aujourd'hui plus exposées que jamais, et les gens estiment qu'il est temps de les repenser. Un nouveau monde va émerger, dont nous pouvons imaginer et dessiner les contours. L'échec de la gouvernance et du leadership mondiaux est plus que jamais exposé, et les gens pensent qu'il est temps de repenser."

Voilà, M. Schwab a déterminé que Covid-19 est responsable de toutes les crises et de tous les malheurs. En outre, l'auteur fait également office de prophète, en affirmant que l'ancien monde ne se reproduira pas, que le nouveau monde sera le pire de ce qui s'est produit jusqu'à présent. Permettez-moi de vous rappeler que Klaus Schwab a créé le forum de Davos en 1971 et que c'est lui qui, représentant 1% de la population mondiale (c'est ainsi qu'il a été présenté par les organisateurs de la réunion), a déterminé le développement non seulement de l'économie mondiale, mais aussi de l'humanité dans son ensemble. Et, comme nous pouvons le voir, ce parcours a conduit l'humanité à la crise mondiale, mais il n'est pas trop confortable d'en parler, et donc tout a été mis sur le compte de la pandémie.

Bien qu'en 2018, le Club de Rome, associé à Davos, ait déclaré : "Le vieux monde est condamné, le nouveau monde est inévitable." Et en avril 2020, le coprésident du Club de Rome, Andreas Wijkman, a fait une déclaration sensationnelle selon laquelle le vieux monde s'est effondré, l'humanité est dans un état critique, a blâmé le capitalisme et a appelé à la construction d'un nouvel ordre mondial, meilleur que le précédent pour la survie et le développement de l'humanité en harmonie avec la nature.

Je voudrais insister sur quelques points supplémentaires : Schwab représente la même équipe que Soros, Gates et autres ; la Russie est toujours représentée à Davos par Chubais, Gref et leurs amis oligarques. Et deuxièmement, Schwab est "sûr" qu'"aucun secteur ou entreprise ne sera à l'abri de l'impact de ces changements". Des millions d'entreprises risquent de disparaître, et l'avenir de nombreuses industries reste incertain ; certaines vont prospérer. À titre individuel, pour beaucoup, la vie qu'ils ont toujours connue s'effondre à un rythme alarmant." Qu'est-ce que c'est ? Une prédiction hâtive, ou un coup monté, un ordre aux participants du forum sur le futur ordre mondial et les objectifs du développement économique.

Une telle circonstance permet de supposer qu'il s'agit d'un autre jeu pour maintenir le même ordre de domination de l'oligarchie mondiale, mais plus cynique, plus cruel, visant une réduction radicale de la population de la Terre, la ruine de millions d'entreprises et l'appauvrissement de milliards de personnes. Et de justifier les actions de gouvernements comme celui de la Russie.

Les écrits et discours antérieurs de K. Schwab ont chanté des odes au capitalisme, à la société technocratique, aux grandes entreprises, aux banques, à la mondialisation. Il y avait également des phrases définissant les personnes âgées comme un fardeau pour le capitalisme et l'économie dans son ensemble. Mais dans l'ensemble, la toile de la construction du pouvoir mondial au profit du 1 % de la population mondiale a été lue. L'expression "la nouvelle normalité du capitalisme", provoquée par la pandémie, résonne aujourd'hui dans les écrits de M. Schwab. Mais dans l'ensemble, Davos 2021 suscite non seulement beaucoup de questions, mais aussi une grande inquiétude. Permettez-moi de rappeler que la première et la deuxième guerre mondiale ont été provoquées par des crises systémiques, précisément dans le monde du capital.

Le président de la Fédération de Russie s'est également adressé au forum. M. Poutine a commencé son discours en s'adressant à M. Schwab en tant que "cher Klaus" et a immédiatement révélé un secret : "Klaus vient de se rappeler que nous nous sommes rencontrés en 1992. En effet, lorsqu'il travaillait à Saint-Pétersbourg, il avait visité ce forum représentatif à plusieurs reprises". Je dois avouer que ce fut une révélation pour moi, car seuls d'ardents libéraux y étaient invités. Et, bien sûr, Poutine a soutenu le thème de la "culpabilité" absolue du coronavirus pour tous les malheurs de l'humanité, et en fait pour tout ce qui se passe en Russie : "La pandémie a exacerbé les problèmes et les déséquilibres qui s'étaient accumulés auparavant dans le monde. Il y a des raisons de penser qu'il existe des risques d'une nouvelle escalade des contradictions. Et ces tendances peuvent se manifester pratiquement dans tous les domaines. Bien sûr, il n'y a pas de parallèle direct dans l'histoire. Mais certains experts - je respecte leur opinion - comparent la situation actuelle aux années 30 du siècle dernier".

C'est comme une instruction aux responsables de l'application des lois et aux fonctionnaires : ne soyez pas timides dans les moyens et les méthodes, faites comme en 37-38 du siècle dernier. Le coronavirus vous acquittera. Et le président met en garde la population : la situation ne fera qu'empirer. Dans tous les domaines. A cause de la pandémie. Il existe d'autres passages intéressants et similaires à la position de Schwab and Co. Par exemple : "La mondialisation et la croissance intérieure ont entraîné une forte reprise dans les pays en développement, permettant à plus d'un milliard de personnes de sortir de la pauvreté ... En Chine, par exemple, le nombre de personnes à faible revenu est passé de 1,1 milliard en 1990 à moins de 300 millions ces dernières années ... Et en Russie, de 64 millions de personnes en 1999 à environ 5 millions aujourd'hui. Et nous pensons qu'il s'agit également d'un mouvement en avant dans notre pays dans la direction la plus importante."

Toutefois, il s'agit d'un résultat généralisé - l'augmentation du nombre d'oligarques et de fonctionnaires milliardaires, leur revenu est assorti des pensions et des salaires de la majorité de la population, plus les méthodes originales de Rosstat, et le revenu moyen par habitant est dérivé. Ici, Poutine émet une réserve sans se référer à la Russie : "En parlant des bénéfices des entreprises (nous parlons des entreprises occidentales - LI), à qui reviennent les bénéfices ? Un pour cent de la population. Et face à la réussite de la Russie en matière de réduction de la pauvreté, les États-Unis semblent loin derrière. L'Europe aussi. Mais pour continuer à citer Poutine : "Et que s'est-il passé dans la vie du reste du peuple ? Au cours des 30 dernières années, les revenus de plus de la moitié des citoyens ont stagné et n'ont pas augmenté en termes réels. Mais le coût de l'éducation, des services de santé a augmenté... Trois fois plus... .... Il y a également une accumulation d'une masse énorme de personnes qui, en fait, s'avèrent être non réclamées. Par exemple, l'Organisation internationale du travail estime qu'en 2019, 21 %, soit 267 millions de jeunes dans le monde, n'ont ni étudié ni travaillé nulle part. ... Les pertes du marché du travail en juillet équivalaient à près de 500 millions d'emplois." Le président n'a pas parlé de l'état des affaires en Russie.

Le président russe a également exprimé un certain nombre d'autres positions antilibérales dans son discours. Il a notamment évoqué la nécessité de renforcer la présence de l'État dans la résolution des problèmes socio-économiques : "L'accroissement du rôle des États dans la sphère socio-économique au niveau national exige évidemment une plus grande responsabilité, une étroite coopération interétatique dans les questions de l'agenda mondial également. ... Il est absolument clair que le monde ne peut pas suivre la voie de la construction d'une économie qui fonctionne pour un million de personnes ou même pour le "milliard d'or". Le président a exposé, ou plutôt répété, quatre priorités essentielles. "Premièrement. Une personne doit avoir un environnement confortable pour vivre... Deuxièmement. Une personne doit être sûre d'avoir un emploi qui lui assurera un revenu durable et croissant et, par conséquent, un niveau de vie décent. Troisièmement. Une personne doit être sûre de recevoir des soins médicaux de qualité et efficaces... Quatrièmement. Indépendamment du revenu familial, les enfants doivent pouvoir bénéficier d'une éducation adéquate et réaliser leur potentiel. Ce n'est pas la première fois que le président de la Fédération de Russie énonce ces thèses presque socialistes (sans ajouter le mot "libre"), mais ni Gref ni Chubais ne sont d'accord avec elles, et c'est pourquoi, dans la pratique, tout se fait en sens inverse.

Et dans l'ensemble, de grands changements sont attendus après Davos 2021. Et non sans conflits. C'est la logique du développement de l'humanité. Et aujourd'hui, le temps est venu de changer de paradigme en matière de développement. Mais la question est de savoir qui et quoi va proposer comme projet pour la prochaine étape de développement. Deux contours de l'avenir ont déjà été esquissés - le Club de Rome et le Forum de Davos. Mais pour comprendre l'essence du présent et de l'avenir, il faut des groupes intellectuels puissants, et pas seulement des chefs d'État et des propriétaires de grands capitaux. Développer des concepts et des théories sur le projet de l'ordre mondial futur. Les travaux de C. Schwab devraient certainement être étudiés. Mais je reviendrais à l'ouvrage d'Alvin Toffler "La troisième vague", 1979. Après tout, une grande partie de ce qui se passe dans le futur, et ce qui s'est passé dans la réalité, a été décrit par lui. Il a été écouté par des chefs d'État, des premiers ministres, dont Deng Xiaoping, Gorbatchev. Et à ce jour, je me pose la question suivante : Toffler écrivait-il sur commande ou bien supposait-il, prévoyait-il ?