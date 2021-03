Sergei Cherniakhovsky : la Crimée, une question d'ordre mondial

8 mars 2021

https://izborsk-club.ru/20812

Les groupes collaborationnistes en Russie tentent de qualifier la réunification de la Crimée avec la Russie d'"annexion de la Crimée" à chaque occasion, en essayant de faire référence au fait que, d'une part, selon eux, la plupart des pays du monde le pensent et, d'autre part, qu'aucun de ces pays n'a reconnu cette réunification. Ce qui, selon eux, est la première annexion d'un territoire à un autre État depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En principe, bien sûr, c'est un moment de guerre de l'information qu'ils mènent contre la Russie avec leurs suzerains étrangers. C'est-à-dire qu'il y a une guerre informationnelle et sémantique lancée par la coalition occidentale contre la Russie, et dans cette guerre, ils sont du côté de cette dernière.

Lorsqu'on le leur dit en face, ils s'indignent de cette accusation et la qualifient de "théorie de la conspiration", ce qui, selon eux, est déjà une erreur, puisque, selon eux, la conspiration n'existe pas en politique.

Et ils assurent honnêtement qu'ils ne font pas tout cela pour l'argent, mais par conviction. Ce qui implique, soit dit en passant, non pas qu'ils ne se battent pas du côté de l'ennemi, mais qu'ils participent à cette guerre non pas par cupidité, mais pour des considérations idéologiques. En gros, ce que l'ami occasionnel lui a dit dans "La légende d'Uelenspiegel" : "Je ne suis pas public, je suis une putain : le public va avec tout le monde, mais moi - seulement avec ceux avec qui je veux. Mais l'argent a été pris par les deux.

Qui est meilleur et qui est pire : celui qui trahit pour de l'argent, ou le traître par conviction - une question distincte. Il est vrai que le premier n'est pas tant un traître qu'un vendeur. Le second est en fait un traître. L'un est un mercenaire. L'autre est un traître.

Il est vrai que les deux peuvent difficilement être considérés comme des citoyens du pays en guerre contre lequel ils participent.

Il est évident que la Crimée n'a jamais manifesté le moindre désir de passer de la Russie à l'Ukraine. Elle n'a pas été posée en 1954 ni en 1991.

Évidemment, elle souhaitait continuer à faire partie de l'URSS en 1991. Il est évident que l'intention de revenir à la composition de la Russie qu'il a exprimée dès 1993. Il est évident (du moins pour toute personne ayant des liens avec la Crimée entre 1991 et 2014) qu'il a toujours souhaité un tel retour.

Évidemment, la possibilité de retourner en Russie en 2014 a été accueillie avec enthousiasme. De toute évidence, lors du référendum du 16 mars 2014, chaque résident de Crimée a eu la possibilité de voter à la fois pour le retour à la Russie et pour le maintien dans l'Ukraine.

De toute évidence, la décision de réunification a été prise par une majorité écrasante. Évidemment, cette décision était volontaire.

Tout cela est évident - et c'est cette évidence que les autorités des autres pays ne veulent pas reconnaître.

Lénine a écrit un jour : "Si les axiomes mathématiques affectaient les intérêts des gens, il y aurait des gens pour les réfuter.

Si l'évidence est obstinément niée, cela signifie qu'elle est contraire aux intérêts de quelqu'un.

Et si la plupart des pays du monde ne reconnaissent pas aujourd'hui le caractère volontaire et naturel de la réunification de la Crimée avec la Russie, c'est qu'elle ne leur est pas profitable pour une raison ou une autre.

Chacun a des raisons différentes, mais, pour la plupart, il y a deux raisons sous-jacentes à cette non-reconnaissance de l'évidence.

La première est la réticence des États-Unis et de leurs plus proches alliés, la Coalition occidentale.

La seconde est la réticence de nombreux autres pays à entrer en conflit avec eux.

La coalition occidentale considère la question de la Crimée comme un défi à l'ordre mondial. Un défi au système de relations qu'ils ont imposé au monde après la catastrophe de la partition de l'URSS. Le début de la restauration de l'intégrité territoriale de la Russie/URSS.

La réunification est un défi pour eux et leur pouvoir. Cela démontre qu'ils ne sont pas tout-puissants. Et s'ils ne sont pas tout-puissants, cela signifie, en principe, qu'il est possible pour l'un ou l'autre pays de renoncer à la primauté d'une obéissance sans faille à leur égard. La réunification de la Crimée aujourd'hui est la même chose que la déclaration d'indépendance des États-Unis au 18e siècle : un refus de se soumettre à l'hégémon mondial.

Ce qui signifie déclarer que cet hégémon est un "non-hégémon", un ancien hégémon. Pour les États-Unis, reconnaître la réunification de la Crimée signifie accepter de renoncer à leur rôle d'hégémon et accepter de ne plus être soumis. C'est un effondrement du statut.

Pour leurs alliés les plus proches, il s'agit également d'un effondrement : un effondrement de leur propre autojustification avec leur propre auto-subordination aux États-Unis, abandonnant leur propre souveraineté en leur faveur.

S'ils ont abandonné cette souveraineté en faveur d'un "hégémon irrésistible", ils peuvent justifier leur abandon et préserver leur minimum de respect de soi. S'il s'avère qu'ils ont capitulé devant un hégémon âgé, ils apparaissent eux-mêmes comme n'étant rien devant leurs citoyens et devant eux-mêmes - des déchets politiques.

Quand les pays européens ont-ils commencé à mener des politiques indépendantes des États-Unis ? Lorsque les États-Unis ont commencé à subir une défaite contre l'URSS et ont été vaincus au Vietnam. Quand sont-ils redevenus des satellites des États-Unis ? Quand l'URSS est tombée et qu'il semblait que la puissance des États-Unis était irrésistible. Et puis, soudain, il s'avère qu'ils se sont précipités, se sont humiliés et ont perdu. Radin.

C'est pourquoi les élites dirigeantes des pays européens considèrent que leur tâche consiste presque à se préserver - à prouver que "leur maître est le maître le plus fort du monde". Et s'ils sont vassaux et serfs, ils sont vassaux et serfs du maître le plus fort.

Tous les autres pays, qui ne font pas partie de la coalition occidentale, mais qui n'ont pas non plus reconnu la réunification de la Crimée, les pays et leurs élites, ne sont pas encore prêts à décider s'ils doivent se rebeller contre le Maître ou attendre. Tout simplement parce que le résultat n'est pas encore évident pour eux. Et pas le résultat de la situation en Crimée - ici, en général, tout est clair pour tout le monde. Mais l'issue de la confrontation entre Moscou et Washington.

Et leur principale préoccupation n'est même pas de savoir si Moscou va perdre, mais s'ils vont se réconcilier entre eux. Ce que Moscou obtiendra, ce que Washington obtiendra. Et ne souffriront-ils pas à la fin, étant tombés dans le mauvais centre ?

Et surtout, la Russie ira-t-elle jusqu'au bout, du moins jusqu'à la révocation publique du statut de "chef suprême" des États-Unis, ou acceptera-t-elle de céder et de faire la paix en reconnaissant ce statut aux États-Unis ?

Et c'est pourquoi ils attendent. Jusqu'à ce que la Russie démontre qu'elle ne fera pas de compromis et qu'elle est prête à aller jusqu'au bout. Si la Russie ne se manifeste pas, ils attendront de voir comment cela se terminera.

S'il fait des concessions, il essaiera de racheter son attente actuelle devant l'hégémon confirmé et attaquera furieusement la Russie pour se venger du fait qu'une fois de plus il n'a pas répondu à leurs espoirs secrets.

Sergei Chernyakhovsky

Sergei Chernyakhovsky (né en 1956) est un philosophe politique, politologue et publiciste russe. Membre titulaire de l'Académie des sciences politiques, docteur en sciences politiques, professeur à l'université d'État de Moscou. Conseiller du président de l'Université internationale indépendante des sciences environnementales et politiques. Il est membre du Conseil public du ministère de la Culture de la Fédération de Russie. Membre permanent du Club d'Izborsk.

Traduit du russe par le Rouge et le Blanc.