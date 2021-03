Shamil Sultanov : Biden doit être pris au sérieux (Club d'Izborsk, 22 Mars 2021)

Shamil Sultanov : Biden doit être pris au sérieux

22 Mars 2021

- Joe Biden a confirmé lors d'une interview télévisée sur ABC News qu'il pense que Vladimir Poutine est un meurtrier. Et d'ajouter que le président russe "paiera" pour les tentatives d'ingérence de la Russie dans les élections américaines. Biden vous a fait peur ? Dans quelle mesure les États-Unis pourraient-ils frapper sérieusement la Russie cette fois-ci ? Comment les élites russes vont-elles réagir ? Le pays deviendra-t-il une "forteresse assiégée" ? A quoi les gens ordinaires doivent-ils se préparer ?

- Non, il ne l'a pas fait. Je m'y attendais. Il ne s'agissait pas d'une déclaration accidentelle, ni d'une réserve, comme certains ont bêtement commencé à dire que Biden était atteint de démence, de démence sénile, etc. Le leader américain va attraper froid à vos propres funérailles. Et vos adversaires doivent être pris avec le plus grand sérieux.

Encore une fois, il ne s'agit pas d'un mouvement aléatoire. De facto, Biden est le leader de l'État profond, les États-Unis. Plus formellement son président. Et une fête très claire se joue là-bas. Ce parti, d'ailleurs, se développe lentement et progressivement mais sûrement - escalade. En ce sens, lorsque le président américain qualifie notre leader d'assassin, il a dépassé un certain point qualitatif. Et ceci est très important. Et le Kremlin s'est en fait enlisé après cela, car la décision de convoquer l'ambassadeur russe à Moscou a immédiatement suivi. C'est aussi un indicateur que cette déclaration n'a pas été accueillie au Kremlin comme une plaisanterie ; ils l'ont prise très au sérieux. Une étape a donc été franchie, et il s'agit d'un point de non-retour définitif. D'autres étapes suivront. Plus précisément, elles suivent déjà mais très lentement, comme une escalade.

A quoi les gens ordinaires doivent-ils se préparer ? Il ne les touchera pas. L'un des éléments de la stratégie de Biden consiste à séparer le peuple russe du régime de Poutine. En d'autres termes, les États-Unis souligneront par tous les moyens qu'ils frappent spécifiquement le régime du président, et non le peuple russe ordinaire.

Shamil Sultanov

Shamil Zagitovich Sultanov (né en 1952) est un philosophe, historien, publiciste, personnalité publique et homme politique russe. Il est le président du Centre d'études stratégiques Russie - Monde islamique. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.