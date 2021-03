Valery Korovin : le Leadership américain est un singe transhumaniste avec une grenade (Club d'Izborsk, 19 mars 2021)

Valery Korovin : le Leadership américain est un singe transhumaniste avec une grenade

19 mars 2021

https://izborsk-club.ru/20819

- Pourquoi pensez-vous que le président américain est allé jusqu'à insulter et accuser d'autres chefs d'État ?

- Je pense que Biden a tout simplement laissé échapper, étant donné son âge, sa capacité mentale et la démence sénile qui fait déjà son chemin, il n'a tout simplement pas pu se contenir. Telle est, en fait, l'approche de l'Occident en ce qui concerne les relations avec la Russie, à savoir qu'ils sont en guerre avec nous sous une forme ou une autre. Si ce n'est pas une guerre chaude, c'est une guerre froide, si ce n'est pas une guerre froide, c'est une guerre en réseau - c'est-à-dire que toutes les formes d'influence sur la Russie sont utilisées par l'Occident, toujours, en permanence, avec des degrés d'intensité variables, selon l'intensité de notre capitulation ou de notre résistance.

- Nous parlons donc de l'Occident dans son ensemble, et pas seulement des États-Unis ?

- Elle a coïncidé avec la publication de la doctrine britannique sur l'endiguement idéologique, informationnel et net de la Russie, c'est-à-dire qu'elle va de pair avec la synchronisation des efforts et l'activation de l'Occident pour contrecarrer la formation de la souveraineté et de l'assujettissement géopolitique de la Russie. Ce sont tous des processus légitimes et ils sont manifestement discutés par M. Biden en permanence - en temps réel dans son bureau avec différents départements, et il a simplement dit ce qu'il avait en tête.

- Donc, il l'a dit tout simplement, plutôt que de faire une erreur, de ne pas savoir de quoi il parlait ?

- Il a juste dit la mauvaise chose, disons-le comme ça. Mais en même temps, il s'est mis lui-même et l'Amérique face à une énorme réaction internationale. Si, dans son esprit, Poutine est un meurtrier et que Poutine est un leader hyper-démocratique à l'allure téflon qui a défendu la Constitution Eltsine pendant vingt ans, a constamment engagé le dialogue avec l'Occident du mieux qu'il pouvait, a appelé l'Occident "partenaires", a coopéré avec l'OTAN, Il a abandonné le projet de deux bases russes au Vietnam et à Cuba, et il est très protecteur des libéraux et des Occidentaux dans son entourage. Alors, si c'est un assassin, que dire de la plupart des dirigeants du monde, des dirigeants des pays arabes, de Xi Jinping, des dirigeants de la plupart des pays d'Amérique latine, d'Afrique ?

Puis il s'avère que tous les autres sont encore pires, si notre Poutine démocratique est un meurtrier, alors les autres sont juste des monstres, des monstres. Biden, en un mot, en un signe de tête, a retourné le monde contre lui et mis l'Amérique en danger. Et cela signifie qu'il s'est fait un ennemi sérieux sous la forme de la majorité conservatrice américaine qui a sauvé l'Amérique en la rendant à nouveau grande sous Trump, qui essayait de sortir les États-Unis de beaucoup d'aventures dans le monde.

Cette majorité a compris qu'elle ne pouvait pas sauver l'Amérique sous un président comme Biden, et il est désormais l'ennemi de l'État, l'ennemi de l'Amérique, l'ennemi de la majorité conservatrice traditionnelle américaine et l'ennemi de la partie la plus apte de la population américaine. Ce sont les rednecks - les travailleurs acharnés, les contribuables, la police, les militaires, les ouvriers et les employés qui construisent l'Amérique, paient des impôts, votent aux élections. Ce sont 75 millions de personnes qu'il a dressées contre lui à lui tout seul. À partir de maintenant, ils devraient simplement traiter avec lui à la manière américaine, considérant que les Américains sont des gens libres et font ce qu'ils veulent, ils manifestent leur volonté comme ils le veulent, ils iront au Capitole s'ils le veulent.

- Donc, Biden s'est aussi fait des ennemis à l'étranger ? Car cette déclaration a été faite juste à la veille de la visite d'une délégation chinoise en Alaska pour négocier avec ses homologues américains. Au lieu d'une combinaison intelligente, Washington pousse la Russie en direction de la Chine...

- Et la Chine pousse vers la Russie, même avant les négociations. On sait maintenant comment parler aux Américains - comme à des malades, des fous qui mentent toujours, perçoivent de manière agressive le reste du monde non américain, accrochent des étiquettes, distribuent des épithètes et, en fait, ne vont compter avec personne. C'est avec ces corrections que les Chinois vont parler à la délégation américaine.

- Nos autorités laissent-elles entendre que les Américains sont désormais une sorte de "singe avec une grenade" ? Avec un énorme arsenal nucléaire et un président incompétent à la barre ?

Nous ne parlons pas de tous les Américains, la plupart d'entre eux sont des personnes saines et capables, nous parlons des minorités mondialistes qui ont pris le contrôle de la Maison Blanche et de la présidence. Ils disent : "Nous, la communauté mondiale, condamnons, ne reconnaissons pas..." Quelle communauté mondiale ? Un défilé de minorités usurpant le pouvoir dans un grand pays. Et ils n'ont aucun droit moral, politique ou civilisationnel de le faire. C'est un singe, posthumaniste, transhumaniste, avec une grenade, c'est un Biden fou, sénile, avec Alzheimer juste marqué sur le front, qui a accès à un sérieux arsenal nucléaire. Et c'est là que la communauté mondiale doit réfléchir à un contrôle international de l'arsenal américain. Et les Américains eux-mêmes doivent réfléchir à la manière de mettre un frein à cette boutique agissant au nom des États-Unis. Ce panopticon doit être traité avec beaucoup d'appréhension, avec précaution, beaucoup de précaution pour communiquer avec eux, comme avec les aliénés, car ce que l'on peut attendre d'eux au stade suivant n'est absolument pas clair. Ils peuvent simplement le frapper sur la tête avec une chaise et Xi Jinping doit s'asseoir.

- Et que doit faire le Kremlin ? Se renforcer dans le Donbass ? Annexer l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ? De telles propositions font l'objet de sondages.

- Ce sont toutes des choses importantes, elles doivent être mises en œuvre. De manière constante, en arrière-plan, étape par étape pour défendre ses intérêts en Eurasie et dans toutes les régions du monde où les intérêts russes existent, et ils sont pratiquement partout. Il faut le faire de manière calme et cohérente, mais vous devez comprendre que nous parlons d'éliminer la menace qui se trouve à Washington, au Capitole et à la Maison Blanche. Et tout comme Staline a créé les armes nucléaires comme outil de dissuasion de l'Occident pour empêcher la Troisième Guerre mondiale à la fin des années 40, Poutine doit également créer un outil de dissuasion de l'Occident mondialiste, mais pas nucléaire, qui existe déjà, mais une parité de réseau. Il est nécessaire d'avoir une parité de réseau avec l'Occident, c'est-à-dire d'être en mesure de créer les outils d'une frappe de représailles en réseau à utiliser chaque fois qu'il y a ingérence dans les affaires intérieures de la Russie. Elle doit être un outil pour déstabiliser la société et l'État américains et diriger l'énergie négative des masses contre leur propre administration. Cette technologie a été développée par les Américains eux-mêmes ; ils l'utilisent activement contre l'humanité dans son ensemble, contre tous les pays du monde, y compris leurs alliés, y compris l'Europe. Et le reste de l'humanité devrait créer le même outil. Chaque fois que l'administration mondialiste américaine tentera d'influencer tel ou tel régime, tel ou tel État, telle ou telle nation, telle ou telle civilisation, ces mécanismes devront être activés. Des représailles en ligne, par lesquelles les citoyens américains iront au Congrès, à la Maison Blanche, et retireront ce qu'ils n'aiment pas et mettront ce qu'ils aiment - exactement ce que font les Américains du monde entier.

- Les émeutes de BLM et la prise du Capitole en janvier sont des aperçus d'une telle activité de réseau ?

- Les énergies négatives existent dans tous les pays, il est important de les canaliser dans la bonne direction, si tant est que vous ayez une stratégie et une approche quelconque. Si nous apprenons à gérer ces énergies négatives comme le font les Américains, par exemple, en Russie ou en Ukraine, ils canalisent correctement le mécontentement des masses et le canalisent de la manière qu'ils veulent, contre le gouvernement actuel, contre telle ou telle administration, détruisant les régimes politiques, détruisant les États et ainsi de suite, provoquant la guerre civile et le chaos - la même chose peut être faite contre les États-Unis eux-mêmes. Il s'agit simplement d'une technologie qui doit être maîtrisée et utilisée à rebours.

- Et l'offre de Poutine de rencontrer Biden lors du débat peut être considérée comme le début de la maîtrise de ces technologies par la Russie ?

- On parle de guerre de réseau lorsqu'un appel est lancé aux masses, à la population d'un État, par-dessus les têtes de l'administration nationale, du gouvernement et des autorités officielles. C'est-à-dire, directement. Poutine peut certainement convoquer Biden pour un débat, mais ce dernier n'est pas autorisé par son propre entourage à même répondre aux questions de ses propres journalistes. Comment peut-il débattre de la maladie d'Alzheimer et du retard mental ?

Valery Korovin

Valery Mikhailovich Korovin (né en 1977) est un politologue, journaliste et personnalité publique russe. Il est directeur du Centre d'expertise géopolitique, directeur adjoint du Centre de recherche conservatrice du département de sociologie de l'université d'État de Moscou, membre du Comité eurasien, directeur adjoint du Mouvement international eurasien, rédacteur en chef du portail d'information et d'analyse Eurasia (http://evrazia.org). Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.