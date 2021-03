Vitaly Averyanov : La révolution d'en haut. Dernière chance (Club d'Izborsk, 23 mars 2021)

Vitaly Averyanov : La révolution d'en haut. Dernière chance

23 mars 2021

https://izborsk-club.ru/20828

Exode d'un "désert" idéologique.

L'élaboration d'une formule pour l'idéologie moderne de la Russie, pour l'idéologie que nous établirons au XXIe siècle - c'est pour cela que le Club d'Izborsk a été fondé. Nous fonctionnons en tant que club depuis neuf ans maintenant et, bien sûr, nous avons soulevé à plusieurs reprises des questions idéologiques. Mais de cette façon - en tant que travail sur l'idéologie intégrative, consolidant et unissant la nation - c'est probablement la première fois que nous, en tant que club, entreprenons ce sujet qui est extrêmement important pour nous. Une idéologie doit être présentée à la sortie sous une forme absolument concentrée, lapidaire.

Aujourd'hui, nous nous trouvons, en tant qu'État et en tant que peuple, à un tournant historique décisif. En vertu de l'article 13 de la Constitution, nous maintenons l'interdiction de l'idéologie dominante, tout en permettant une diversité d'idéologies. Cependant, dans son essence, l'idéologie est une fonction de l'image socio-politique du monde. Il s'agit d'une sorte de système intentionnel qui vise soit à préserver, soit à modifier et à développer, soit à adapter l'ordre social. L'idéologie est toujours un travail avec l'ordre social. S'il existe une image du monde de l'élite dirigeante, alors il existe aussi une idéologie dirigeante, et peu importe qu'on l'appelle ainsi ou non. En ce sens, l'idéologie dominante existe toujours et partout où il y a un État.

Par conséquent, cette interdiction constitutionnelle elle-même est soit absurde, soit délibérément illettrée, soit hypocrite, non pas du point de vue juridique, mais du point de vue essentiel, philosophique. Cette interdiction contraint de facto l'idéologie à un espace fermé, à une sorte d'"underground", faisant d'elle l'autorité d'une pensée secrète, plutôt qu'un système ouvert de gestion du sens de toute la société. En 1993, cette interdiction s'est avérée être "organique" pour l'État quasi-colonial. Il s'agissait d'une idéologie de libéralisme radical de type « comprador », prédateur. Elle s'est caractérisée par des éléments tels que le partage de l'héritage de l'État, sur les décombres duquel a émergé la nouvelle Russie, remodelant et dilapidant toutes les valeurs et capacités qu'elle avait accumulées, légitimant l'effondrement géopolitique de l'URSS, brisant la mentalité nationale et spoliant la majorité. Par conséquent, annoncer cette idéologie à haute voix et tenter d'en faire une sorte de consensus public aurait été une folie de la part des élites du pouvoir de l'époque. Elle était censée être tacite, inavouée, cachée dans un trou ou dans sa manche, une arme stratégique contre la majorité, une arme dans les mains de la minorité qui avait trahi la majorité.

Beaucoup en concluent, à tort, qu'il n'y avait pas d'idéologie du tout - en effet, si l'on considère le marxisme-léninisme et la pratique officielle soviétique comme l'idéologie de référence, c'est comme s'il n'y en avait pas. Mais contrairement à la période soviétique, l'idéologie des années 1990, l'idéologie de la Russie d'Eltsine, était son antipode, le pendule revenant à son point extrême. Cette idéologie s'est efforcée de s'éloigner du passé, de la tradition ; dans ma terminologie, il s'agissait d'une tentative de réaliser l'impossible en toute connaissance de cause - d'institutionnaliser le temps des troubles.

L'État a existé dans cet état pendant au moins neuf à dix ans, puis a commencé à évoluer lentement. Certains affirment aujourd'hui qu'il s'agit d'une évolution du libéralisme vers le conservatisme. En fait, bien sûr que non. Nous sommes arrivés au conservatisme libéral, qui a prévalu dans les années 2000. La stabilité était son principal slogan, et ce n'était pas pour rien. C'est précisément la caractéristique classique du conservatisme libéral.

Qu'est-ce que cela signifiait de facto ? Quel message cette nouvelle mutation idéologique a-t-elle envoyé à la société ? C'était un message pour vivre "comme tout le monde". C'était un message de création d'un format d'existence consumériste. C'était un cours, pour dire les choses crûment, de vie dans la misère. Après tout, si nous misons sur le format du consommateur, cela signifie que nous perdons face à d'autres civilisations qui ont réussi à mettre en œuvre ce format avant nous. Et nous y sommes intégrés afin de cultiver une telle personne passive, au sens idéologique du terme. Le conservatisme libéral était également une forme d'hypocrisie : pour certains, il signifiait la stabilité du capital offshore comme le pillage du pays, tandis que pour d'autres, il signifiait la stabilité d'une existence misérable et futile avec un dépérissement continu du potentiel humain du pays. En même temps, le conservatisme libéral ne voit pas la Russie comme une civilisation, ne la reconnaît pas.

Quelle étape importante vivons-nous aujourd'hui ? J'aborde ici la question du signe du changement d'époque. Il me semble que le but de la désidéologisation n'était pas seulement de déraciner l'idéologie soviétique, mais aussi d'empêcher la montée de tout autre embryon idéologique qui pourrait devenir une alternative à cette utopie libérale d'inclusion collective d'une minorité de « compradores » traîtres en Europe.

À mon avis, le fait que les autorités et l'élite politique russes se tournent vers la créativité idéologique est un signe de la volonté de se débarrasser de l'héritage de la période des troubles et de surmonter ses conséquences fondamentales. Et aujourd'hui, nous devrions parler de la créativité d'en haut. Il s'agit d'une formulation très électorale de la question : obtenir un changement d'atmosphère dans la société et dans le pouvoir par le haut, c'est-à-dire par la sphère spirituelle-intellectuelle et par un rêve. Il est clair que nous parlons d'un moment crucial lorsque nous posons la question du retour à l'espace historique de l'empire. En appelant les choses par leur nom, nous parlons en fait d'une révolution par le haut. (C'est peut-être la dernière chance pour une telle révolution, puisque la Russie sera bientôt testée pour sa force avec une force triplée).

Dans son récent discours à Davos, Poutine a probablement envoyé à nos "partenaires" une phrase pour la dernière fois : vous et moi sommes une seule civilisation. C'est une sorte d'adieu à l'étape idéologique précédente. Il y a très peu de gens à l'Ouest, à commencer par Jose Barroso. Comme nous le savons, il a formulé de manière imagée que la Russie est un continent qui prétend être un pays, ou une civilisation déguisée en nation. Beaucoup de nos dirigeants ont répété que la Russie est une civilisation spéciale et indépendante. L'idéologie que la Russie va construire dans les années et les décennies à venir n'est pas une idéologie de parti, ni une idéologie religieuse ou culturelle, ni même une idéologie nationale, mais exactement une idéologie civilisationnelle. Cette idéologie est liée à l'alternative mondiale que la Russie porte en elle. C'est pourquoi son point principal n'est pas tant l'anti-occidentalisme, mais simplement le fait d'affirmer que nous sommes une civilisation-Russie. Et cela signifie, par définition, pas l'Occident. Ce passage au niveau civilisationnel suggère que l'idéologie au XXIe siècle sera plus large et plus flexible qu'aux XXe et XIXe siècles.

Le conservatisme dynamique

Nous avons publié un article intitulé "Les Affaires étrangères écrivent sur le Club d'Izborsk" sur notre site et dans notre journal. (Dans le journal "Zavtra", le matériel a été publié sous le titre "Les gens des rêves"). Il y a un examen de nombreux matériaux, mais ce qui attire l'attention est l'article de Juliet For dans une édition assez populaire et en même temps faisant autorité "Geostrategy". Dans son article, elle écrit que le club d'Izborsk a poussé Poutine vers la création d'un nouveau format idéologique hybride, conservateur en termes de valeurs et progressiste en termes de technologie. Ce type est caractérisé par le terme "conservatisme dynamique". Pour prouver son point de vue, Juliet Fore cite Poutine : "Le conservatisme ne signifie pas la stagnation, le conservatisme est une confiance dans les valeurs traditionnelles afin d'être mieux orienté vers le développement". Apparemment, les rédacteurs des discours du président lisent beaucoup de nos écrits...

Oui, le conservatisme dynamique pourrait effectivement remplacer le conservatisme libéral. Ce pourrait être le résultat favorable d'une révolution venue d'en haut, une révolution longtemps attendue, longtemps supportée - et, comme il nous semble aux gens de notre temps, douloureusement attendue.

Quelle est l'essence du conservatisme dynamique ? Le conservatisme dynamique n'est pas la reproduction de ce qui a précédé, il ne s'auto-répète pas, mais la force régénératrice de la civilisation. Dans la pratique, cela signifie qu'au lieu de la "stabilité" ou de la stagnation, nous créons une sorte de centaure entre orthodoxie et innovation. Et ce centaure du XXIe siècle sera la forme principale de la nouvelle idéologie.

Il est plus commode d'imaginer les principaux paramètres de cette idéologie dans son opposition, dans sa répulsion de l'antipode qui domine de facto encore aujourd'hui. Prenons, par exemple, le libéralisme oligarchique du type clan-financier - que lui opposons-nous ? Le solidarisme, une société solidaire avec de forts éléments socialistes.

Le cosmopolitisme fondé sur le pouvoir du grand capital - à quoi faut-il l'opposer ? Nationalisme, mais impérialisme, patriotisme national. Nous avons une forte tradition nationale-patriotique, nos partisans ont été la plus grande faction idéologique du pays parmi les personnes politisées pendant toutes ces années. Mais il n'a jamais été en mesure de se consolider. Et c'est seulement dans le cadre de l'idéologie qu'elle se consolidera et deviendra réellement la strate dirigeante, car même aujourd'hui, elle reste la plus grande faction idéologique de la société.

Le point suivant est le suivant. Une économie de rente des matières premières : que lui opposer ? Le traditionalisme technocratique.

De l'autre côté se trouve le transhumanisme - que lui opposons-nous ? Le cosmisme russe comme idéologie d'avant-garde. Le transhumanisme utilise la notion de "non-gentropie", il a tout un mouvement appelé "ecstropie". Mais nous avons absolument une autre néguentropie, elle est juste cosmiste, ce qu'enseigne, en particulier, le socialisme dit noosphérique.

De l'autre côté, on trouve le posthumanisme, le postgenderisme, le néoféminisme et la "nouvelle gauche", avec la négation de la famille, de la propriété privée et de l'État dans un nouveau développement de ces idées nihilistes. En même temps, nous rejetons le genre classique, l'image classique de l'homme et tout l'héritage de la modernité. Qu'est-ce que nous opposons à cela ? Le socialisme chrétien est dépouillé de son ferment gnostique. Par ce ferment, j'entends la réception de l'émancipation de l'individu de Hegel comme but de l'histoire, reprise par Marx et mise en œuvre dans le socialisme. Et alors qu'initialement, le socialisme était chrétien, mais après cette greffe gnostique, le socialisme est devenu anti-religieux, anti-famille, anti-natif et anti-état dans son potentiel destructeur, et ce potentiel explosif et destructeur a rendu la révolution si recherchée par les forces de destruction. C'est le potentiel destructeur qui était important, il a été remarqué par la ploutocratie, d'où son intérêt pour la révolution, pour passer outre.

Puis, lorsque le socialisme réel a émergé, il a bien sûr été obligé de s'adapter et, au fil du temps, il a restauré les valeurs familiales et, plus encore, les valeurs de l'État, et a même créé sa propre quasi-religion. Mais, néanmoins, il y a eu au départ un processus d'usurpation de l'idée de socialisme par les radicaux.

Nous procédons à partir de deux axiomes. Le premier axiome - le renouveau de la civilisation russe. Le deuxième axiome est la renaissance du peuple formant l'État, la solution du problème de la souveraineté civilisationnelle et la reproduction du type anthropologique porteur. Toutes ces tâches ne peuvent être résolues que sur la base de l'idéologie de la restauration de l'immunité spirituelle et du développement sur cette base.

A ce stade, je voudrais faire une petite mais importante digression par rapport au thème de la démographie. Dans ce domaine, comme le montrent des études impartiales, la principale motivation n'est pas liée à des facteurs matériels, mais à la question de la présence de la volonté de vivre, de la présence de la force vitale dans les personnes. Dans la politique démographique moderne, le facteur spirituel influençant l'autodétermination volontaire des personnes est dramatiquement sous-estimé. Ainsi, bien que les autorités aient récemment commencé à multiplier les mesures de soutien aux familles et à la naissance des enfants, il reste le plus important, la racine de la "dent douloureuse" qui empoisonne la vie de nombreuses personnes, qui n'est pas traitée et qui n'est pas arrachée. C'est ce qu'on appelle l'anti-culture suicidaire. Elle a déjà été mise en œuvre en Russie, alors qu'elle domine à l'Ouest. Dans notre pays, elle évolue rapidement vers la domination, influençant les jeunes par le biais de la culture de masse, divisant la société en une partie familiale, des familles nombreuses et une partie sans enfant, sans enfant. Cette anti-culture suicidaire, celle du travail des enfants et de la volonté d'extinction de la vie doit être détruite. La stratégie démographique est un facteur systémique pour l'idéologie de la Russie à ce stade historique. C'est la tâche numéro 1, l'impératif de survie de la civilisation. Le cas est poussé à l'extrême.

Tout le discours sur la grande transition démographique, sur la normalité de l'extinction des groupes ethniques civilisés, sur la résolution de ce problème par l'immigration - est la subversion la plus réelle. On peut discuter du rôle joué par le problème de la surpopulation et du surpeuplement dans d'autres pays. Mais la Russie a un vecteur de survie et de développement différent, absolument sans alternative et sans compromis. Cela va jusqu'à l'introduction de l'état d'urgence dans le domaine de la démographie, qui implique des mesures extraordinaires, y compris des mesures prohibitives, par rapport aux phénomènes et aux comportements qui sont contraires à ce type de stratégie de développement. L'État ne peut avoir aucune neutralité en la matière s'il entend continuer à exister.

Modéliser l'image du futur

En 2020, nous avons publié notre grand ouvrage "L'Arche russe »*, qui contient non seulement une analyse et un constat de la situation actuelle - la crise "pré-top" - mais propose également une alternative globale. Nous sommes confrontés à une tâche - naviguer à travers la dangereuse étendue de l'histoire. Et en ce sens, l'idée de l'Arche n'est pas seulement une belle image.

L'Arche est un symbole sacré. Sur un nouveau plan, traduite en langage moderne, exposant des vérités anciennes en termes modernes, notre Arche est tout à fait appropriée pour des formules idéologiques telles que la Troisième Rome, le Restrainer, la Sainte-Alliance d'Alexandre Ier et l'ordre mondial de Yalta de Staline, qui peuvent toutes être considérées comme les maillons d'une même chaîne. Aujourd'hui, à la suggestion de Prokhanov, nous pouvons appeler ce rassemblement de nous-mêmes dans l'histoire et dans la mémoire culturelle le Cinquième Empire. C'est l'empire russe qui s'approche, imminent, qui va certainement renaître, mais il faudra passer par de grandes difficultés.

Quelle est la mission de cet État ? Nous avons une ligne de compréhension, partant de Danilevsky, à travers Vernadsky, Chizhevsky, Kozyrev, et maintenant le Général Ivashov, de la fonction cosmoplanétaire de la civilisation russe, une fonction unique. En d'autres termes, le rôle particulier de la Russie consiste à réguler le développement mondial, à préserver le monde d'une catastrophe mondiale et à maintenir l'harmonie. Il s'agit notamment de mettre un frein aux prétendants à la domination mondiale.

Et c'est là que se pose le problème des critères de développement humain. En définitive, un homme heureux est le but de l'idéologie intégrative. C'est son attracteur, pour ainsi dire, aiguisé. Il existe un indice de développement humain des Nations unies. Elle est clairement insuffisante, imparfaite. Nous devons créer notre propre idéal de qualité de vie, qui, outre la santé, la capacité de travailler, la longévité, implique nécessairement une famille et des enfants (pour ceux qui peuvent en avoir pour des raisons de santé), et aussi - la joie de vivre, la satisfaction de la richesse matérielle, mais pas l'abondance, qui est toujours historiquement relative et évaluée différemment à chaque époque. De plus, cet idéal implique un faible niveau d'anomalies morales dans la société ; les marqueurs ici sont les taux de meurtre, les suicides, les enfants abandonnés et les divorces. L'élément suivant dans l'ensemble du bonheur et de la qualité de vie élevée : la satisfaction de la position de leur peuple et de leur culture, la réalisation de leur honneur et de leur dignité. Enfin, un autre élément important est la justice qui prévaut dans le monde. S'il y a un sentiment qu'il ne triomphe peut-être pas immédiatement, mais tôt ou tard, cette caractéristique ferme le contour principal de l'image d'une personne heureuse. Si nous ignorons ces choses, si elles ne font pas partie du modèle de qualité de vie, nous perdons également notre point de référence en termes de finalité de l'idéologie.

Un certain nombre d'idéologies trompeuses nous ont été imposées, développées par la "civilisation du déluge", comme nous l'avons appelée dans nos travaux. C'est le cas du "développement durable" qui, à la base, sous couvert de paroles sur les intérêts des générations futures, ne se préoccupe que de garantir les intérêts du système bancaire mondial. Il s'agit d'une idéologie sournoise visant à préserver le noyau de l'"anti-civilisation" mondiale, le courant dominant de développement établi, le principal statu quo en termes de pouvoir des principaux clans financiers du monde.

De même, la démocratie dans la Russie de demain ne doit pas rester une "vache sacrée", car la démocratie est en réalité un outil politique - vénérable, légitime, mais qui n'a de valeur que dans la mesure où son action vise le bien commun. De même, la notion de "capital humain" doit être comprise comme une réserve, un signe de la psychologie des marchands d'esclaves. Ou encore, par exemple, "l'efficacité de la société" est également un lapsus, car il trahit le point de vue d'un sujet extérieur à la société en question et qui considère la société comme une ressource pour ses propres fins. Ainsi, cette stratégie de croissance pour la croissance elle-même (usuraire à l'origine) ne peut avoir de compromis avec notre idéologie future, elle est incompatible avec elle.

Il faut lui opposer une orientation totalement différente, celle de la démocratie du sens. Contrairement aux autres civilisations, la rationalité (ou idéocratie) russe ne sera pas ésotérique ou conspirationniste. Ce sera un système ouvert à la société, une sorte d'ordre des rêveurs (un nouvel ordre des porteurs d'épée), les gardiens des significations stratégiques, des codes civilisationnels et le cadre de la transformation du monde dans l'esprit et le style du rêve russe.

Quelques thèses sur l'idéologie économique. Tout d'abord, il est nécessaire d'assurer l'abondance financière du pays afin d'impliquer la richesse nationale dans le processus des relations économiques. La corporatisation est considérée comme le principal mécanisme permettant de résoudre les contradictions entre la propriété privée et la propriété publique. L'objectif est de créer un marché solidaire entre l'État et les sociétés, où tous les citoyens sont des propriétaires associés d'un large éventail d'actifs d'une société donnée. Cette approche suppose que l'ordre capitaliste demeurera également, il existera sous diverses formes. Mais elle ne sera qu'une partie d'un ordre multiforme plus vaste, dans lequel une place prépondérante sera occupée par une société solidaire. Le rôle des scientifiques, des éducateurs et des experts augmentera fortement, c'est-à-dire que le principe de méritocratie sera renforcé. Il y aura la société de la connaissance, la connaissance sera un critère de statut social et un facteur politique très puissant.

En conséquence, il convient de construire l'alternative russe à la numérisation. Aujourd'hui, la numérisation vise la redistribution et non la création de ressources. Ce modèle de civilisation technocratique moderne est déséquilibré, spirituellement en faillite et incapable de s'autocorriger. Au centre de la technocratie comme modèle de gouvernance, il devrait y avoir un pivot spirituel, éthique, afin que la technocratie elle-même ne conduise pas au suicide de la civilisation.

À l'époque soviétique, une solution géniale a été mise en œuvre dans le cadre du développement de l'atome pacifique. Nous avons pris la chose la plus terrible que la civilisation humaine ait inventée et nous avons transformé cette invention. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés exactement aux mêmes problèmes risqués liés à l'utilisation sûre des innovations. Par exemple, il existe des risques énormes liés à une fécondité accrue ou à la génétique moléculaire. Tout comme dans le cas de l'énergie nucléaire autrefois, nous devons donner une réponse russe à ce type de défis. Ce devrait être, conventionnellement parlant, de la génétique moléculaire pacifique, ce devrait être une amélioration pacifique de la fécondité et de la fertilité. Il en va de même pour l'introduction de technologies liées à l'intelligence artificielle. Il faut des technologies non seulement intelligentes, mais sages - qui ne remplacent pas un être humain, mais qui visent à servir un être humain et qui ont pour base la réduction des menaces pesant sur un être humain.

La civilisation russe a pour mission d'être la gardienne du patrimoine classique de l'humanité. Et dans ce sens, notre image n'est pas seulement celle d'un homme-créateur, d'un moteur de grand développement, mais aussi d'un homme-héritier, d'un homme-conservateur - en mettant l'accent sur les classiques mondiaux. Au XXe siècle, notre pays s'est doté d'une excellente école de traduction, qui a traduit en russe presque tous les classiques, tous les trésors de la littérature mondiale et créé le plus puissant thésaurus scientifique. Nous avons perdu ce potentiel en 30 ans. Il en reste encore beaucoup, mais il est urgent de le restaurer et de l'augmenter car le développement offensif et proactif des sciences et des technologies ne peut se faire que dans la langue maternelle en mettant l'accent sur le thésaurus scientifique. Bien sûr, les scientifiques doivent connaître plusieurs langues, l'ont toujours fait et le feront toujours, et dans certaines branches, où le décalage est fondamental, ils devront s'orienter temporairement vers des langues étrangères. Mais cela n'annule pas la régularité selon laquelle une puissance scientifique de premier plan devrait disposer de son propre thésaurus complet dans sa langue maternelle, ce qui implique la publication de toutes les nouveautés, réalisations scientifiques et hypothèses prometteuses objectivement valables dans les périodiques et la littérature de langue russe avec un délai minimum. Grâce aux technologies modernes, la solution à ce problème n'exige pas autant de travail qu'à l'époque soviétique. Le thésaurus scientifique et le corpus de textes traduits seront le tronc intellectuel et culturel de la civilisation, y compris dans les relations avec les autres cultures. La langue russe doit retrouver le droit d'être l'interprète clé de toutes les significations, y compris les significations pratiques.

Notre point de référence anthropologique n'est pas l'homo economicus ou le consommateur qualifié, mais l'homme de la richesse. Mais nous pouvons également ajouter une formule éthique : le défenseur de l'idéal, "bon avec les poings", et un champion de la justice militante. C'est la formule russe et je pense qu'elle doit être reflétée dans l'idéologie d'une manière ou d'une autre. Elle trouve d'ailleurs sa confirmation dans notre histoire moderne également.

Dans la perspective stratégique, sur la base de la décolonisation du droit international, de sa purification des ajouts rampants du lobby misanthrope mondial, nous construirons un nouveau système de relations entre les États, y compris un nouveau système d'assistance mutuelle entre les nations.

Pour le développement de la macrorégion eurasienne avec la Russie, en tenant compte de ses intérêts géostratégiques, il est nécessaire de construire un axe allié Nord-Sud à part entière, dirigé par l'Inde, l'Iran et la Russie. Une telle alliance permettrait de résoudre de manière systémique un grand nombre de problèmes d'envergure mondiale. L'urgence de ce modèle est déterminée, notamment, par des raisons économiques, et pas seulement spirituelles et idéologiques. La Communauté sur l'axe Nord-Sud mettrait fin à toute forme d'hégémonie dans le monde des alliances agressives, limiterait leur capacité à mener des opérations militaires, créerait des opportunités pour le développement de technologies avancées - sans l'implication du système bancaire mondial, contrôlé par les centres transnationaux. Cette solution reviendrait à trancher un nœud gordien, à sortir d'un piège historique dans lequel nous avons été entraînés. Mais c'est une solution qui aiderait également la plupart des autres pays du monde. Elle atténuerait la tension qui s'est développée entre la Chine et l'atlantisme sur l'axe Est-Ouest. C'est la Russie qui se trouve au centre de ce carrefour géostratégique, ce qui n'est probablement pas un hasard. Ce sera un grand soulagement pour le monde, car l'Occident est un casse-tête pour beaucoup, notamment pour les pays en développement actif.

En créant un tel système d'harmonie mondiale et en décourageant les agressions, la Russie pourrait également assurer la stabilité dans un certain nombre de régions, dont le Moyen-Orient. Après tout, le chaos là-bas, la confrontation entre les Arabes et Israël, les radicaux et les agents de l'Occident sont possibles précisément parce qu'il n'y a pas d'axe Nord-Sud pour freiner ceux qui cherchent un monopole mondial. La création de cet axe serait une garantie pour tous ceux qui sont impliqués dans ces conflits, une chance de vivre en paix et de ne pas être évincés de l'arène géopolitique.

Vitaly Averyanov

http://averianov.net

Averyanov Vitaly Vladimirovich (né en 1973) - philosophe russe, personnalité publique, directeur de l'Institut du conservatisme dynamique (IDC). Docteur en philosophie. Il est membre permanent et vice-président du club d’Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

* https://izborsk-club.ru/18825