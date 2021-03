Zakhar Prilepine : J'ai besoin d'idéalistes qui croient que tout peut être changé (Club d'Izborsk, 30 mars 2021)

Zakhar Prilepine : J'ai besoin d'idéalistes qui croient que tout peut être changé

30 mars 2021

https://izborsk-club.ru/20857

Le créateur du mouvement "Pour la vérité", qui s'est transformé en février 2020 en un parti politique qui a fusionné en janvier 2021 avec les Patriotes de Russie et Russie juste. Zakhar Prilepine a admis qu'il n'avait pas le temps d'attendre les prochaines élections parlementaires. À la fin de cette année, les membres de sa coalition, qui vise à changer le système de l'intérieur, seront donc élus à la Douma. Découvrez qui seront ces personnes et quelle idéologie unira les partisans de Prilepin dans cet entretien avec "Régions de Russie" : Priorités nationales.

- Zakhar, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'alliance ?

- J'ai supposé, et je ne me suis pas trompé : le parti "Pour la vérité" avait besoin d'un certain degré de légitimité. Nous n'avions pas assez de temps pour nous préparer. Nous étions apparus un an et demi avant les élections de la Douma. Nous ne pouvions pas plus tôt, notre principale colonne vertébrale était au Donbass. Bien sûr, dans un pays aussi complexe que la Russie, où les gens sont assez conservateurs, il n'y avait presque pas de temps pour faire connaître l'existence d'une nouvelle force politique. Elle est également tombée sur une épidémie de coronavirus, et nous ne pouvions tout simplement pas voyager dans le pays. Nous avons réalisé que nous n'avions pas le temps d'atteindre les gens. Beaucoup de gens sont encore surpris par notre composition. Je reçois chaque jour des dizaines de lettres de personnes qui sont surprises d'apprendre que le parti Pour la vérité ne concerne pas seulement Prilepin, mais aussi des politologues comme Sergei Mikheev, Nikolai Starikov, Semyon Bagdasarov, etc. Même si j'additionne tous mes réseaux sociaux, mes programmes d'auteurs, mes programmes de Mikheyev, cela représente 5 à 7% de la population. Environ 70% ne savent pas que nous existons.

"Une Russie juste est une marque établie dans ce sens, avec de nombreuses opportunités et sa propre faction à la Douma. En plus de la fête, il y a beaucoup d'autres projets que nous menons. Ils sont liés à la culture, à la protection des droits des compatriotes à l'étranger, etc. Nous sommes une organisation très active, et j'utilise tous les leviers disponibles pour atteindre nos objectifs. J'ai 45 ans et je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ces bêtises. Quelqu'un conseille de passer 5 ans à développer le parti, à atteindre le poids politique requis et à aller aux élections parlementaires seul, sans aucune association. Eh bien, laissez-les essayer par eux-mêmes, attendre 10 ans pour un siège à la Douma d'État. Je n'ai pas le temps, mon âme est en feu ! C'est pourquoi je n'attends rien, nous travaillons déjà.

Et jusqu'à présent, tout ce qui se passe prouve le caractère raisonnable du choix effectué. Même selon les mesures du VCIOM, nous ne nous sommes pas effondrés, comme on nous l'avait prédit. Personne n'a fui la Russie juste à cause du militariste Prilepin. Notre coalition "Pour la Vérité" a également maintenu sa composition : aucun leader régional n'a quitté. De plus, nous avons unifié la note globale, qui est maintenant en hausse. Tout ce que nous considérions comme étant de première importance s'est déjà avéré.

- Qui est un électeur de votre parti unifié ?

- En Russie, les personnes qui professent directement ou indirectement des convictions de gauche : les idées gauchistes-socialistes, gauchistes-conservatrices, pro-soviétiques rassemblent jusqu'à 2/3 des électeurs. Même en cas de pandémie, il devient soudain évident que tout le monde a besoin de soins de santé universels, d'une éducation abordable, d'une journée de travail de 8 heures, etc. Et tous ces éléments sont des segments d'une idée de gauche, des morceaux d'un État socialiste de gauche qui sont demandés en Occident, en Europe, et plus encore dans le tiers monde. La Russie en a également besoin. Le projet soviétique a eu des conséquences négatives, mais les aspects positifs l'emportent certainement. Nous devons montrer aux gens la vérité évidente, que nous ne pouvons pas vivre dans le contexte du capitalisme vulgaire, où l'homme est un loup pour l'homme. Depuis les années 1990, on nous rabâche cette absurdité, que tout est à l'envers dans le monde : le marché ne s'autorégule pas et les forts ne veulent pas aider les faibles. Nous ne sommes pas les seuls à vivre ainsi, l'Occident aussi. Et même en Europe, les personnes qui semblent détester l'URSS défendent toujours un programme de gauche - Marine Le Pen, par exemple, qui est de droite, défend les droits des pauvres. Ces dernières années, ils sont seulement de gauche, si vous regardez la Scandinavie, la Norvège. Tout le monde comprend que la Chine est le pays le plus prospère du monde. Et c'est notre enfant géopolitique, tout comme la Scandinavie. Les Japonais ont fait une croix sur notre Gosplan. Pourtant, nous continuons à nous débattre sur ce marché comme des paranoïaques.

Il faut dire aux gens, il faut expliquer que nous ne voulons pas vraiment un monument à Staline, mais quelque chose dont tout le monde a besoin. L'idée de droite n'implique pas l'éducation universelle et les soins de santé universels. C'est pourquoi nos électeurs sont tous là. Il y a 36 millions d'enfants en Russie - plus de 70 millions de parents. Ils sont tous pris par la distance, l'examen d'État unifié, le système de Bologne, les écoles et les jardins d'enfants inaccessibles. En dehors de nous, personne ne défend un programme d'éducation aussi sensé et rigoureux. Peut-être parce qu'ils ne l'ont pas encore compris, ou parce qu'ils sont personnellement intéressés. Mais nous parlons ouvertement de tous les excès de l'éducation. Et si les gens nous entendent, ils deviendront nos électeurs.

- À qui vous identifiez-vous - un politicien ou un écrivain, après tout ?

- J'aime écrire des livres, mais j'ai dû me lancer dans la politique, et je porte stoïquement tout cela sur mon dos. J'ai eu une période où les enfants naissaient les uns après les autres : je me levais la nuit pour remplacer ma femme, les nourrir, leur donner de l'eau, les laver. Il y avait cette partie de la vie, et je l'ai prise comme ça. Mes collègues écrivains disent qu'ils n'ont pas d'enfants, et s'ils en ont, ils les chassent de la maison pour s'asseoir devant un livre - cela m'a toujours paru illusoire. Que vous soyez un écrivain, un artiste, un docker, si vous avez des enfants, sortez et nourrissez-les. Je ressens la même chose à propos de la politique. Peu importe que je sois un écrivain. J'ai le sens du devoir. Et je dois me lever pour ramener l'ordre dans mon pays. Et puis je continuerai à écrire des livres. Oui, la bureaucratie est dure pour moi, dégoûtante, ennuyeuse. C'est bon, je vais me débrouiller.

- En vous plongeant dans la politique, votre attitude envers l'État russe a-t-elle changé ?

- Non, c'était juste comme je l'avais imaginé. Tout d'abord, j'ai travaillé dans le journalisme politique pendant longtemps. J'ai ensuite passé trois ans en tant que conseiller du chef de la RPD, Alexandre Zakharchenko, et j'ai tout compris de l'intérieur. Bien sûr, c'était une version punk de la politique, mais beaucoup de choses ont été révélées plus rapidement. Tout se créait, s'effritait et se transformait sous mes yeux. Et la politique est sortie à poil. Après ça, c'est difficile de me surprendre avec quoi que ce soit.

- Que devrait être le Russie, pour que tous ses résidents soient fiers de leurs passeports civils ?

- Nous devons ramener l'idéologie. Vous ne devriez pas en avoir honte, car toute construction dépourvue d'idées est perdante d'avance. La personne qui a une idée sera toujours plus forte que les autres. Il y avait la belle et vieille Europe, et puis est arrivée cette communauté LGBT invisible, paradoxale et démoniaque, qui a littéralement violé toute la civilisation européenne, lui imposant son programme parce qu'elle n'avait pas le sien. Les Européens, avec leur liberté et leur tolérance, sont si amorphes, prêts à tout. En fait, ils sont tombés sous l'influence de la secte la plus cruelle, qui, par le biais de lois, de pots-de-vin, de chantage direct, de l'emprisonnement de Weinstein, a imposé son idéologie à l'ensemble du monde civilisé, qui n'est pas prêt à la recevoir. Je ne pense pas que les Européens souhaitent vraiment que leurs enfants aient 22 genres. On m'a dit que c'était une absurdité totale au Danemark, en Italie et en France.

Nous vivons en Russie, qui ne peut vivre sans une idéologie clairement articulée. Je le définis comme le socialisme orthodoxe russe du XXIe siècle. Haute technologie, mais socialisme hérité de la civilisation chrétienne. Vous pouvez être athée, mais vous devez comprendre que nous vivons tous au sein de la plus puissante civilisation chrétienne millénaire. Et elle nous oblige à hériter de ses principes. Nous devons nous dire directement à nous-mêmes : c'est notre voie, et nous la construisons. Et alors, il n'y aura plus besoin de parler de la liberté et du choix de l'identité sexuelle. Il y aura une organisation sociale normale du XXIème siècle, éclairée, enracinée dans la tradition et centrée sur l'individu.

L'expérience du Donbass et en partie de Kiev m'a appris une chose : l'élite politique peut cesser d'exister en une semaine s'il n'y a pas de volonté politique, d'esprit unifié, de supra-idée. Il est clair que des fondations occidentales et d'autres structures ont apporté leur soutien au Maïdan. Néanmoins, il y avait le Parti des régions, qui disposait de billions de dollars et d'une majorité au Parlement. Le président Yanukovych était pour eux, mais ils ne sont devenus rien en deux semaines. Ils ont disparu. C'est la même chose dans le Donbass. Il n'y a pas eu de "main du Kremlin", et au début, les mineurs ordinaires, les retraités, etc. sont descendus dans la rue. Il y a eu l'oligarque ukrainien Rinat Akhmetov, qui possède une fortune de 10 milliards d'euros. Il a essayé d'acheter tous ceux qui sont sortis pour protester. Il a offert de l'argent à Zakharchenko, Pushilin et Purgin - d'abord un million, puis cinq. Il n'a pas réussi à acheter tout le monde, et après un mois, il n'y avait plus de Rinat Akhmetov dans le Donbass, il a déménagé à Kiev. Cela montre que l'idée est plus forte que l'argent. Les politiciens sérieux en blazers font seulement semblant d'être inébranlables. Et une fois que les voyous sont entrés, ils sont partis. Cela arrive tout le temps. Malheureusement, la même chose est arrivée à mon pays en 1991, lorsque le parti communiste, qui comptait 300 millions de personnes, s'est dissous. Puis, soudainement, des journalistes du magazine Ogonyok et du journal Sobesednik sont apparus et c'était tout - le pays a disparu.

- On dit que vous êtes un partisan d'un état militariste. Qu'est-ce que tu réponds à ça ?

- Je ne suis pas comme ça. Juste un adulte raisonnable. Dans un monde où il y a 36 guerres, ou 42 selon d'autres rapports, il est stupide de se dire pacifiste. Les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni ont des armées puissantes et sont impliqués dans des conflits. D'ailleurs, la Corée du Nord est la seule à ne pas participer aux guerres, bien qu'elle soit accusée de tout. Les autres ont des bases militaires partout. Malgré le fait que nous n'ayons jamais attaqué le Royaume-Uni, dans sa doctrine militaire de 2018, il a identifié la Russie comme son principal ennemi. Nous sommes l'ennemi géopolitique de l'Amérique, la France nous a placé en deuxième position. En même temps, on dit à la Russie : pas besoin de se préparer à la guerre, laissons Prilepin poser la mitrailleuse. Pourquoi, alors, les pays nous inscrivent-ils comme des ennemis ? Je ne suis pas militariste, mais je pense que s'ils disent des choses comme ça, ils doivent réagir. Il est ridicule d'appeler au pacifisme dans un monde où tous les continents sont en guerre.

- Faites-vous de la politique pour les mêmes personnes pour lesquelles vous écrivez des livres ? Ou est-ce un public différent ?

- Non, bien sûr, c'est un public plus large. Pour dire les choses crûment, environ 80 % des Russes ne lisent pas de livres. Ils n'ont pas à le faire : certains n'en sont pas capables, d'autres ne sont pas formés pour cela. Mais il y a une autre chose à comprendre. Par convention, les gens des masses ne lisent pas Pouchkine, Dostoïevski, Yesenin, mais beaucoup de paysans, d'ouvriers vivent dans leurs mondes. Ce trio a inventé la parole, les constantes de base de l'être. Ce sont les écrivains, les philosophes et les poètes qui créent la composante sémantique du pays. Nous vivons dans ce monde, nous parlons leur langue, même si nous ne lisons pas leurs livres. Il semble qu'à travers la littérature, je m'adresse à une moindre partie des gens. Mais en fait, à travers mes livres, j'essaie de toucher tout le monde. À travers mes articles, mes discours, mes scénarios, mes pièces radiophoniques, j'essaie de toucher tout le monde. Et j'ai remarqué quelque chose de très important dans les années 90, lorsque l'idée de faire revivre l'Union soviétique n'existait que sur le papier et que la société considérait ces pensées comme marginales et sauvages. Mais ensuite, pour les grandes masses, le socialisme a commencé à être perçu comme un avenir normal. Et les gens qui n'avaient pas lu Prokhanov, Limonov, Zinoviev ou Panarin se sont plongés dans ce contexte inventé par les écrivains. Pas les politiciens professionnels comme Burbulis, Yeltsin, Sobchak - mais nous. Les gens ont tout simplement commencé à parler avec nos mots.

- À qui conseillez-vous de lire vos livres ?

- Les adolescents, parce que mes livres montrent un monde de vraie contre-culture, de vrai punk et de courage. Maintenant, les jeunes ont été trompés, ils sont juste aspirés dans l'esclavage du nouvel âge. Noize MC se dit héritier de Letov et Tsoi. Mais il ne s'agit pas d'une contre-culture, mais de la même pop, mainstream, soutenue par la communauté médiatique collective de l'Occident, qui, en fait, est devenue un État séparé. Ils sont à la mode. Et nous sommes les punks qui s'opposent à eux. Les enfants doivent le comprendre. Parce qu'ils vont sur le portail "The Flow", où tout le monde est contre la guerre dans le Donbass, tout le monde est pour Navalny. C'est le courant dominant. Et ils sont à l'intérieur de ce grand système, où vous pouvez faire de l'argent sur les tendances, les goûts, la crédibilité bon marché. Et nous sommes les vrais punks, prêts à dire ce qui, aujourd'hui, dans n'importe quelle communauté, reçoit un coup de pied dans la tête. Oui, nous sommes pour le Donbass, pour le courage, et contre les LGBT.

Et un adolescent a besoin qu'on lui explique ça. S'ils lisent mes livres, ils comprendront que tous ces Sergei Shnurov - les majors, la bourgeoisie, contre lesquels Sid Vicious et Yegor Letov se sont battus. Ils ont tout volé. Ils ont volé le punk, ils ont volé le rap, ils ont détourné la contestation, ils prennent tout avec leurs grosses pattes. Vous leur posez une question directe : si le monde est global, pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de 150 bases militaires ? Pourquoi n'y a-t-il pas de place pour le cinéma soviétique et le kvass au lieu du Pepsi-Cola dans ce monde global ? C'est de la violence, du protectionnisme, l'affirmation de leur marché. Ils divisent les états, ils mettent leurs gouvernements, et ils exercent la violence tout le temps. Et ils disent : le monde est global - soumettez, s'il vous plaît. Ceux qui sont d'accord se mettent à manger des hamburgers, à ne regarder que des films américains et à obéir à Biden, pensant qu'ils vivent dans un monde global. En fait, ils sont déjà devenus des résidents de l'Amérique sans avoir franchi aucune frontière.

- Alors, que faire ?

- Nous devons parler aux jeunes et espérer qu'ils grandissent. Mais dans le temps qu'il faut aux enfants pour mûrir, nous ne pouvons pas les laisser démolir notre nation.

- Zakhar, vous êtes connu pour avoir une bonne attitude envers le rappeur Husky. Dites-moi, qu'avez-vous en commun ?

- Je suppose que ce que vous avez en commun, c'est le sens de l'enfant du pays, qui a trompé tout le monde et a rampé jusqu'au sommet. En fait, nous avons grandi dans les mêmes endroits à 20 ans d'intervalle. Lui - quelque part dans la banlieue d'Ulan-Ude dans une famille ordinaire. Moi - dans mon village de Ryazan. Apparemment, elle est identifiée par certains signes visibles et invisibles. Lorsqu'il est apparu et qu'il m'a envoyé ses premiers enregistrements, j'ai immédiatement compris que j'avais affaire à un grave précédent culturel. Je l'ai invité à me rendre visite, bien que je n'aie pas l'habitude de le faire. Il est venu, et je n'ai fait que confirmer mon opinion selon laquelle c'était un type extrêmement talentueux.

Ce qui est typique de Husky, et important pour moi, c'est qu'il est très cultivé et qu'il a le sens de la patrie. Il apporte ça au rap russe. Les autres sont tous des mondialistes, qui vont à l'encontre du système. Les enfants se gonflent les joues avec cette bêtise, et ils ne peuvent même pas expliquer ce qu'est exactement le système, où ils fabriquent des esclaves. En fait, ils sont déjà asservis à la structure, sauf que celle-ci ne s'étiquette pas. Dans ce sens, Husky comprend tout très bien, il sait ce que sont l'Occident et la Russie. C'est compréhensible, il est, comme tous les jeunes, plutôt agressif envers les services de sécurité. Il a vécu toute sa vie sous le joug de Poutine et il lui semble que c'est un problème. Je n'ai vécu sous Poutine que la moitié de ma vie, et je comprends que les choses peuvent être pires.

Je comprends le président, ses motivations. Mais il a le sens de la patrie et c'est un vrai punk. Pour moi, le fait qu'il puisse aller à Donetsk, en Syrie, n'importe où, et qu'il ait le courage de s'opposer à l'establishment et au système qui lave les cerveaux des jeunes. Il est complètement indépendant et c'est la chose la plus importante pour moi.

Ce qui compte, c'est la liberté de l'artiste, qui n'est pas guidé par le discours européen, par le site The Flow et la critique d'Artemy Troitsky. Un auteur libre, qui ne répond qu'à son ou ses dieux. Dimka Kuznetsov est l'un d'entre eux. Et c'est pour ça que je l'aime.

- Quel genre de députés du parti unifié SRZP faut-il être pour que vous les considériez comme des alliés ?

- Ils peuvent être de toutes sortes. La Russie est un grand pays, et il y a beaucoup de structures et de segments différents : le pays et le travail du parti ont leurs propres composantes. Bien sûr, nous essayons d'attirer des personnes différentes, pas à mon image. Mais j'aimerais que l'épine dorsale soit tenue sur des principes similaires. Je pense qu'il s'agit d'un nouveau type de politique, où il est important que ne prévalent pas les principes de l'accord politique interne et la loyauté certaine, mais la douleur et le tremblement pour le sort de la patrie, malgré tout le pathos de ce qui a été dit. Pour que le député comprenne que l'avenir du pays est le but ultime de toutes ses affaires et préoccupations. Et on ne devrait pas travailler pour le plaisir d'avoir une place dans le système politique - je ne le ferais pas uniquement pour le mandat. J'ai besoin de côtoyer des personnes qui sont des punks politiques au sens large du terme, des personnes capables d'escapades dramatiques et inattendues, de décisions politiques soudaines. Ce sont des personnes qui s'inscrivent dans un contexte complexe, qui sont prêtes à risquer leur réputation et même leur vie, si nécessaire, pour atteindre des objectifs idéalistes. Avec de telles personnes, avec une telle entreprise, beaucoup de choses peuvent être réalisées. On peut prendre ces révolutionnaires du Maïdan de Kiev comme on veut, mais ils étaient motivés par l'idée de se venger de la grande Ukraine, par le désir de se frotter le nez au visage de Moskals et de démolir les monuments soviétiques. Contrairement au "Parti des régions" absolument systémique, ils avaient leur propre grand objectif grâce auquel ils ont brisé le système. Et j'ai besoin d'idéalistes comme compagnons d'armes, qui croient que tout peut être changé. Pas pour casser et secouer, mais pour réparer intelligemment, obstinément, inexorablement.

- N'avez-vous pas peur d'être englouti par le système ?

- Non, je n'ai pas peur. Que je suis un petit enfant. Si j'avais 18 ans et que j'avais peur que quelqu'un m'achète ou m'intimide ou quelque chose comme ça. Mais je suis un adulte. Je n'ai pas besoin de cet argent. Ils n'ont absolument rien à m'offrir. Il n'y a pas de chapeau en plumes d'autruche qu'ils peuvent me donner à porter pour certaines faveurs. A n'importe quel moment de la négociation, je peux me retirer. Et ça marche sans faute. Je ne sais pas ce que vous proposez. Soit nous faisons ceci, soit nous ne faisons pas cela. Mais malgré ce comportement, il est clair que je suis animé par un amour singulier pour mon pays. Et même les politiciens endurcis, qui siègent au Kremlin, réagissent de manière humaine : eh, il était comme ça il y a 30 ans aussi. Si c'est le cas, nous allons lui tordre le cou. En attendant, laissez-le jouer.

- Quels changements voudriez-vous apporter pour que tout le monde en Russie puisse vivre mieux ?

- Un sous-sol au peuple et un État social, avec tout ce que cela implique : super-taxes pour les riches, déprivatisation partielle et revenu de base inconditionnel. Tout cela a déjà été prescrit par notre équipe d'économistes. Mais en fait, je vois une issue d'une autre manière. Il est nécessaire de fixer les tâches les plus difficiles pour la société. C'est la clé du salut de la Russie. Vous pouvez écrire n'importe quel chiffre, vous pouvez en ajouter, en rajouter, et donner une bouteille de lait aux pauvres, mais cela ne rendra pas nos vies dramatiquement meilleures. La Russie doit se fixer des objectifs cosmiques. Le peuple russe en a besoin.

Ils nous disent : laissez-les d'abord réparer les toits de Pskov. Mais c'est faux. En réalité, si la Russie dispose de ses vastes territoires, d'une formidable histoire de victoires et de réalisations, c'est uniquement parce que notre peuple s'est toujours fixé des objectifs d'une complexité maximale : ici, nous atteindrons l'océan, là, nous conquerrons Constantinople, et ici, nous volerons dans l'espace. C'est ce qui élève l'homme russe au-dessus de lui-même. Il dit : Dieu merci je vis, que j'ai vaincu l'humain en moi et que j'ai pu gagner. En réponse, Ksenia Sobchak me dit : "Non, construisez-lui d'abord des toilettes normales. Mais le fait est qu'elle manipule parce que si une personne s'introduit dans l'espace, elle a maîtrisé une science sophistiquée, développé de nouvelles technologies. Et tout cela se reflète déjà dans l'économie. Si le but est d'atteindre l'océan, alors en traversant la Sibérie, on obtient du gaz et du pétrole, des diamants de Yakoutie et tout le reste. Et puis nous utilisons les fruits de nos réalisations. Et si alors quelqu'un criait : où aller, aller construire un toit, alors il n'y aurait rien de tout cela. Comme il n'y aurait pas eu de fourrures pour que Ksenia Sobchak puisse coudre ses merveilleux manteaux de fourrure. Les tâches d'une complexité maximale garantissent simplement la chaleur des Russes dans la maison. Ivan le Terrible et le camarade Staline nous ont donné ceci, qui a fourni l'espace, le pétrole, le gaz, Kuban, Dieu merci, l'a préservé. Nous avons obtenu nos richesses au prix de leurs grandes conquêtes, et non parce que quelqu'un est resté assis chez lui à ne rien faire.

Aujourd'hui, nos jeunes sont initiés à une mauvaise politique de vie facile et d'oisiveté. Et tu es comme ça, tu vis dans le permafrost, il fait -50 par la fenêtre, tu te promènes dans la maison en sous-vêtements et tu penses que ça a toujours été comme ça. La moitié de l'Amérique est en train de mourir à cause du covid, et vous êtes assis dans votre village russe, et vous n'avez même pas remarqué que l'épidémie est passée. Il ne faut pas croire que tout arrive tout seul. Derrière tout ce à quoi nous sommes habitués, il y a le travail acharné d'un homme, sa volonté et son rêve.

http://zaharprilepin.ru

Zakhar Prilepine (de son vrai nom Evgeny Nikolaevich Prilepin ; né en 1975) est un écrivain, une personnalité publique et un homme politique russe. Il est le rédacteur en chef adjoint du portail Svobodnaya mysl' (Libre pensée). En 2014, selon de nombreuses évaluations, il a été reconnu comme l'écrivain le plus populaire de Russie. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

Site internet du mouvement politique "Pour la vérité":

https://zapravdu.org