Alexandre Ageyev : Demande de démarrage (Club d'Izborsk, 20 avril 2021)

Alexandre Ageyev : Demande de démarrage

20 avril 2021

https://izborsk-club.ru/20968

Tout au long de l'année 2020, tout s'est effondré à l'échelle mondiale : les économies, les marchés, les notions établies, les modèles de comportement, l'estime de soi, la place d'une personne dans le monde en général et dans les mondes de toutes sortes de populations, y compris virales, et dans les couloirs des écoles, des sociétés de transport, des mondes virtuels des services gouvernementaux, des zums, etc. De tels éléments provoquent une puissante reconversion de tous et de tout. En l'absence de directives claires, cette "reconversion" s'effectue dans un domaine excessivement stressant, avec de nombreux effets secondaires et des pertes au-delà du niveau "normal". Et ce n'est pas à propos des vaccins. C'est un défi social grandiose qui a exigé un sacrifice pour lui-même. La demande initiale porte sur un changement de l'ordre mondial. Pas plus. Et pas moins.

Un nouvel ordre socio-économique dans le monde et dans les pays individuels résulte de l'action simultanée de trois facteurs : l'insatisfaction à l'égard de l'ordre existant ; l'apparition d'une image attrayante et technologiquement réalisable d'un nouvel ordre mondial ; la cristallisation de forces sociales qui ont l'idéologie, la mentalité et les ressources nécessaires pour faire évoluer la société vers un nouvel état. Bien sûr, ce sont les conditions de la première approximation. Il y a des périodes dans la grande histoire où un système obsolète peut être conservé bien au-delà de sa durée de vie. De plus, si les cercles dirigeants ont un raffinement d'esprit et une volonté rigide de conserver leur domination même dans une situation objectivement perdante. Rappelons-nous combien de temps ont duré le système des "cerisiers" et le capitalisme qui l'a remplacé en Russie, jusqu'à ce qu'ils soient annulés par la révolution de 1917 et la longue guerre civile.

Parmi les conditions préalables figurent toujours la disposition d'une société à changer ainsi que son degré de suggestibilité. Il existe également une volonté, en partie infantile, de tester les limites de la protestation possible et autorisée. En tout état de cause, une telle préparation a ses propres cycles de vie, avec des phases précédant la "situation révolutionnaire" et la réhabilitation qui suit. Des conditions préalables plus des conditions historiques concrètes, plus des cadres, une idéologie, une organisation, des ressources et une volonté... En outre, des variations sont possibles. Au moins jusqu'au moment où il n'y a plus de choix ou lorsque cela dépasse de loin le confort. La deuxième partie de la formule - "et ensuite", à propos de "notre nouveau monde" - n'est généralement pas très clairement formulée, laissant le champ libre à la créativité de masse, à l'intrigue de la logique la plus astucieuse et cachée des éléments historiques.

Le paradigme dominant de l'existence humaine repose jusqu'à présent sur deux principes : l'exploitation effrénée et irresponsable des ressources de la planète, y compris l'homme et la nature, et la concurrence impitoyable de tous contre tous. Bien sûr, ces principes ont été voilés par des mythes sur la liberté d'entreprendre, le triomphe de la liberté humaine, la nature comme "atelier pour l'homme", la supériorité du marché sur le plan, etc. Bien sûr, il y a eu et il y a constamment des tentatives pour "atténuer" les inconvénients de ce paradigme : des normes réglementant les monopoles et la concurrence et protégeant la nature sont introduites et, d'une manière ou d'une autre, appliquées, l'interférence de l'État dans les processus économiques est réduite et augmentée, des institutions d'auto-organisation sont formées et de nouvelles technologies de communication apparaissent, des régimes internationaux d'objectifs de développement sont élaborés, etc.

Cependant, rien de tout cela n'a sapé les deux principes jusqu'à présent. Les conséquences de leur action sont visibles tous les jours, éparpillées et en gros. En Russie, les principales manifestations de ces principes et conséquences sont le dépeuplement, la polarisation sociale et les mentalités. Cette dernière reflète une anomalie dans le système de coordonnées de notre développement. Il pose et répond à la question suivante : pour quoi et pour qui le pays vit-il ou, en fait, ne veut-il pas vivre heureux à jamais ? Si la majorité des Russes associent leur avenir et celui de leur pays au rêve d'une société juste, de la stabilité et du retour de la Russie au statut de grande puissance, ce rêve est-il en corrélation avec l'inquiétude de neuf Russes sur dix quant à l'état moral du pays ? Mais il est incroyablement difficile de relever simultanément les défis de la justice, de la stabilité et du prestige international, à courte distance et dans une atmosphère de pression croissante de l'extérieur et de l'intérieur. Il est peut-être plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille.

Alexandre Ageev

http://www.ageev.net

Alexandre Ivanovich Ageyev (né en 1962) est un éminent scientifique russe, professeur à l'université d'État de Moscou, membre de l'Académie russe des sciences naturelles. Directeur général de l'Institut des stratégies économiques du département des sciences sociales de la RAS, président de l'Académie internationale des études sur l'avenir, chef du département de gestion de projets commerciaux à l'Université nucléaire de recherche nationale "MEPhI", directeur général de l'Institut international P.Sorokin - N.Kondratieff. Rédacteur en chef des revues Economic Strategies et Partnership of Civilizations. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.