Alexander Notin : L'impasse des patriotes (Club d'Izborsk, 17 avril 2021)

Alexander Notin : L'impasse des patriotes

17 avril 2021

https://izborsk-club.ru/20959

Ces derniers jours, les cercles patriotiques de Moscou ont été abreuvés de nouvelles concernant des tentatives de pillage du bâtiment de la Fondation internationale de littérature et de culture slaves. Ici et là, des forums de soutien se réunissent, des protestations de colère sont entendues dans les médias patriotiques et, avec le retard habituel, on cherche les moyens "urgents" de résoudre le problème. Cependant, comme d'habitude, il y a plus de bruit que d'action. Ce n'est pas un hasard si l'un de nos sages ancêtres a fait l'amère remarque, il y a quelques siècles, qu'en Russie, parler des affaires est perçu comme les affaires elles-mêmes.

Avec une saisie de raider, tout est plus ou moins clair. Au centre de Moscou, à 10 minutes à pied du Kremlin, se trouve un manoir de trois étages, criblé de dettes de loyer. C'est une friandise pour les prédateurs agiles et gourmands. D'autant plus qu'après la mort en 2006 du père fondateur du sculpteur exceptionnel V.M. Klykov, ce bien précieux a été laissé sans surveillance ni protection. Je me trompe peut-être, mais la construction de la Fondation a été négligée pendant toutes ces années, il n'y a pas eu de main ferme du maître. On ne peut que se demander pourquoi les rusés pilleurs moscovites n'ont pas remarqué une proie aussi facile pendant si longtemps - il se peut que le Seigneur lui-même, compatissant avec les patriotes, ait gardé l'héritage Klykovsky en sécurité pour le moment.

Il me semble parfois que cette triste histoire reflète et exprime comme dans une goutte d'eau l'état général actuel de tout notre mouvement patriotique. Et cet état n'est pas seulement un incident isolé dans une série de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de victoires et de défaites. C'est le résultat d'une longue involution - d'abord un boom au tournant des années 90, puis un déclin constant et le déclin de notre mouvement au cours des presque trente années qui ont suivi l'effondrement de l'Union soviétique. Combien de temps notre monde patriotique a erré ou glissé vers cette sombre frontière. Nous avons reculé et rétréci, nous nous sommes querellés et accusés les uns les autres, nous nous sommes amusés à lancer des appels à l'unité sous l'égide de tel ou tel "leader" patriotique. Mais ce n'est qu'un côté de la médaille. L'autre côté est celui de nos ennemis irréconciliables, représentés par des agents occidentaux et des cosmopolites locaux, qui s'emparent des positions dans la vie et la conscience publiques. Ainsi, en regardant en arrière, nous devrions honnêtement parler non pas de retraite mais de défaite stratégique. Tel est l'inexorable diagnostic. Si elle est juste, nous avons une chance de guérison et de rétablissement.

Les saints pères de l'orthodoxie à travers les âges ne se lassent pas de nous rappeler : " Ce n'est pas l'ennemi qui est fort, c'est nous qui sommes faibles. Telle est la vérité amère mais salutaire, dont la conscience fait tellement défaut à nos patriotes. Au lieu de subir une succession de défaites, de se faire des signes de tête, d'enflammer la "glande du président", voire de se nourrir furtivement des mains des néolibéraux, nous devrions tous commencer par comprendre cette sainte vérité paternelle jusqu'aux os, jusqu'au plus profond de nos âmes. Et pas seulement se rendre compte, mais l'appliquer impitoyablement à nos blessures, l'amener au plus profond de nos cœurs, nous regarder comme de l'extérieur, en frémissant de dégoût devant nos vices - non pas ceux des autres, mais les nôtres ! Cet acte d'abaissement de soi peut devenir pour chacun d'entre nous une étape fatidique pour sortir de l'impasse actuelle. En outre, nous devrons franchir nous-mêmes cette étape douloureuse : personne ne le fera pour nous et personne ne nous aidera de l'extérieur. Malheureusement, certains de nos cercles patriotiques, fatigués des défaites, commencent à jeter des ponts avec les néolibéraux au pouvoir, cherchant des "aspects positifs" dans leurs actions et espérant leur "évolution positive" à l'avenir. Il n'est pas difficile de remarquer que dans de telles constructions, d'une part, un pari optimiste est fait non pas sur l'ensemble de la classe dirigeante, entièrement pro-occidentale et corrompue, mais sur une personne - Vladimir Poutine et son cercle intime, et d'autre part, des "marques de naissance" du pouvoir néolibéral telles que sa dépendance totale à l'égard de l'Occident, sa nature compradore, son copinage et son mépris du peuple, la corruption, etc. sont mises de côté comme étant sans importance. Il est possible que la tendance de certains groupes patriotiques à se rallier à ces cercles soit due à une incrédulité subconsciente quant à leur propre force, à la capacité du peuple à faire reculer l'"implant" occidental qui a été imposé à la Russie après l'effondrement de l'URSS et a réussi à lancer de profondes métastases dans tous les domaines de la vie de la société russe post-soviétique. La tâche semble en effet impossible. La voie révolutionnaire habituelle est bloquée par la fatigue psycho-physique du peuple après un siècle de misère et de souffrance sans précédent qui l'a frappé au XXe siècle. La voie démocratique et parlementaire est technologiquement bloquée par les néolibéraux eux-mêmes, et bloquée, comme nous pouvons le voir, avec un certain succès. La politique de stupéfaction et de corruption de la population russe, en particulier des jeunes, porte également ses fruits empoisonnés, réduisant fortement la réceptivité des "classes inférieures" à la rhétorique patriotique et à tout ce qui dépasse les limites de la banalité télévisuelle et du consumérisme primitif.

La tâche de transformer la Russie dans ces conditions semble vraiment presque impossible. Mais elle doit être résolue.

Nous devrons nous sortir seuls du bourbier de la morosité et du déclin, en répétant, en quelque sorte, le sauvetage miraculeux du baron de Münchausen, qui s'est sorti du marécage par les cheveux, et même avec le cheval. D'où la première conclusion : le mouvement patriotique en Russie ne peut plus se passer de métaphysique ou, plus précisément, d'une aide divine directe. Comme le dit le dicton, ça passe ou ça casse.

Comment, alors, et de quelle manière cette aide est-elle attirée ? Avant de répondre à cette question en relation avec le sort de notre mouvement, rappelons une des vérités principales de l'Évangile : Dieu ne nous sauve pas sans nous ! Dieu veut aider ses enfants bien-aimés, il "veut sauver tout le monde et parvenir à la compréhension de la vérité", mais en vertu de sa liberté même accordée à l'homme, Dieu ne s'impose pas, n'entrant dans l'âme humaine qu'en réponse à une demande volontaire et sincère - la prière de la personne. Il s'agit d'un modèle simple dans sa forme, mais très difficile, de coopération entre Dieu et l'homme, que les patriotes russes, s'ils n'ont pas perdu la foi en la Russie, devraient apprendre et incarner. C'est la deuxième conclusion.

Nous devrions commencer par nous-mêmes. Dans un avenir proche, nous devrons traiter les causes de notre faiblesse générale et de notre recul de trente ans en toute honnêteté, sans la moindre tentative d'auto-justification et d'auto-illusion. Comment se fait-il que le sentiment patriotique en Russie, qui ne cesse de croître au sein de la population sous la pression des menaces et de la folie de l'Occident, n'aboutisse pas au résultat apparemment naturel de la croissance du poids et de l'influence des patriotes politiquement organisés ? Pourquoi ces puissantes énergies, qui ne sont que partiellement absorbées par les simulacres pseudo-patriotiques du pouvoir, restent-elles dans les profondeurs du peuple sans être saisies par la "vieille" partisannerie patriotique ? Pourquoi, enfin, des dizaines de structures autrefois massives - des communistes aux sociaux-démocrates, en passant par les nationalistes et les gauchistes - perdent-elles, année après année, leur identité, cédant l'initiative idéologique et politique aux institutions du pouvoir et aux opposants libéraux ? À mon avis, la réponse se trouve à la surface. Nous, les patriotes, ne pouvons tout simplement pas nous mettre d'accord et évaluer unanimement l'essence des processus et des changements profonds qui se produisent dans le pays. Par conséquent, nous ne parvenons pas à trouver, au niveau de notre inconscient collectif, les nœuds nerveux des sentiments profonds des gens ordinaires d'aujourd'hui qui, malgré tout, restent le sujet décisif de l'histoire. Nous ne parvenons même pas à nous approcher de ces problèmes profonds, vitaux, y compris pour notre propre sort, dans nos propres forums, dans nos cercles de confiance plus ou moins intimes. Telle est la troisième conclusion, bien que décevante.

Aussi douloureux que cela puisse être de le dire, la pratique du Club d'Izborsk, que je connais bien, confirme ce qui suit : nous, les patriotes, utilisons souvent trop de ruse, de prudence, de démonstration d'érudition au lieu de l'exposition désagréable et pour beaucoup douloureuse de nos propres illusions, erreurs et ulcères spirituels. Nous devenons arrogants au lieu d'être humbles. En agissant ainsi, nous cédons involontairement, par défaut, à la pression de l'ennemi. Nous restons immobiles, nous tournons en rond et nous brûlons le temps précieux que Dieu nous donne pour vivre et lutter. Nous agissons le plus souvent selon le principe "un cygne, une écrevisse et un brochet" mais, hélas, nous ne le remarquons même pas. Nous avons pu non seulement ouvrir les yeux du pouvoir, hétérogène dans sa composition, mais contenant encore en son sein, surtout aux niveaux moyen et inférieur, les traces de sympathies patriotiques, mais aussi développer pour lui d'importantes évaluations et recommandations alternatives. Jusqu'à présent, cependant, notre situation est différente : sans découvrir la vérité, nous fonctionnons avec des demi-vérités qui, dans l'ensemble, n'intéressent personne - ni nous, ni les autorités. Même sans notre aide, les libéraux ont amassé un tas de projets pseudo-patriotiques et ont appris à faire un usage abondant de la boîte à outils du mensonge, en prenant exemple sur les "partenaires occidentaux". Hélas, nous ne sommes même pas capables de nous rendre compte de la gravité de cette situation, et encore moins de nous attaquer à ses racines et de la guérir. Par conséquent, les maladies chroniques inhérentes à notre mouvement patriotique, qui trouvent leur origine dans les profondeurs de l'histoire soviétique et même pré-soviétique, non seulement n'ont pas été surmontées, mais continuent de ronger de l'intérieur, clairement et imperceptiblement, notre organisme patriotique, vaste mais friable et affaibli.

La preuve de cette dernière thèse ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffirait de comparer le haut niveau de passion et de cohésion de nos groupes patriotiques dans les années 1990 avec le désert sédentaire, terne, sans visage, presque sans vie, que nous voyons aujourd'hui.

Où tout cela est-il passé, et pourquoi ? Si nous ne répondons pas à cette question directement et avec la force de l'autodénonciation (même si celle-ci blesse notre ego hypertrophié), nous ne bougerons pas, mais continuerons à reculer. Une telle lâcheté est-elle digne du titre de patriote ?

J'essaierai d'exposer ma vision de ce problème et j'inviterai en même temps mes collègues "travailleurs patriotes" à exprimer leurs jugements critiques, en gardant à l'esprit les réflexions et les conclusions exposées dans la première partie de cet article. Ainsi, le principal malheur de notre mouvement patriotique est qu'il est comme coincé, planant entre deux époques contiguës, ne remarquant ni leur changement, ni, respectivement, la nécessité d'un renouvellement interne en phase avec son temps. En règle générale, le temps est hostile à ceux qui sont trop en avance sur lui, ainsi qu'à ceux qui sont trop en retard. N'est-ce pas la raison pour laquelle de nombreux segments pseudo et quasi-patriarcaux du patriotisme contemporain en Russie sont soit comiques, se discréditant eux-mêmes et leur idée (Cosaques, monarchistes), soit, pire encore, alarmants, comme le fameux mouvement Dvukhlovyi eagr, marqué par un anti-stalinisme véhément et une apologie sans réserve de l'aristocratie patrimoniale russe. Et ce, en dépit du fait que ce dernier est directement et totalement coupable d'avoir violé le serment prêté au tsar et d'avoir miné de l'intérieur l'Empire Romanov vieux de trois cents ans. On peut se demander pourquoi un ancien général des services de renseignement soviétiques, qui était à la tête de l'aigle bicéphale, s'insurge contre Staline, auquel il a prêté un serment militaire, même si c'est de manière indirecte, et vante simultanément la dignité de l'émigration blanche, qui a perdu depuis longtemps ses racines linguistiques et culturelles russes.

J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'assister aux soi-disant congrès de compatriotes à l'"Hôtel Président" de Moscou, convoqués à l'initiative du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il y a même lancé des appels naïfs au dialogue et à la réunification du peuple russe divisé pour le bien de la Russie. Et que s'est-il passé ? La réponse a été un silence glacial et, dans les coulisses, des infractions ont été commises contre cette même Russie pour l'expulsion et la dévastation, ainsi que des demandes de compensation et autres. Pour ma part, j'ai tiré à l'époque une conclusion importante, que je ne refuse pas de tirer aujourd'hui : toutes les classes de la Russie tsariste impliquées dans la destruction de la monarchie de Dieu, à savoir la noblesse, y compris l'aristocratie, la cour royale, la soi-disant haute société, les marchands, les paysans et les Cosaques, en raison de leur participation impénitente à l'abus de Caïn sur la famille de Nicolas II, portent depuis cette époque jusqu'à ce jour le sceau du péché de Caïn. Ce sceau, comme celui de Caïn, a été posé sur eux par Dieu lui-même, condamnant à l'échec toutes les tentatives modernes de faire revivre ces formes et ces manières sociales. Les monarchistes se discréditent en distribuant ou en vendant des ordres, des titres et des grades, qui n'ont aucun poids ou signification réels, aux "bonnes personnes". En outre, rien ne garantit que ces attributs d'un empire révolu pourront un jour retrouver leur "valeur nominale" en Russie. Car même si la monarchie russe entre un jour dans son prochain cycle historique, il est presque certain qu'elle ne sera pas liée aux Romanov, dont le temps est irrévocablement passé. Comme dans tous les cycles précédents, le peuple russe renouvelé et spiritualisé, confronté à une nouvelle tourmente, désignera dans ses rangs un nouveau tsar, chef et ancêtre d'une nouvelle dynastie. Qui sera intéressé par les samodels de Romanov alors ?

Il n'est pas difficile d'être sûr que les nouveaux Cosaques ne pourront pas se laver du surnom insultant d'"hommes masqués", donné par la population dans les années 90 sauvages. Pendant la "traversée" dans les murs du monastère de Donskoï, l'auteur de ces lignes a essayé à plusieurs reprises de discuter sérieusement avec les chefs des principales forces cosaques des facteurs qui empêchent la restauration des Cosaques à leur force et leur esprit d'antan. Les raisons en sont les suivantes : premièrement, les Cosaques autochtones d'avant la révolution ont été soit détruits et chassés de Russie par les bolcheviks, soit rééduqués pour devenir des "Cosaques rouges" ; deuxièmement, les anciens Cosaques de l'époque soviétique avaient complètement perdu leurs supports fondamentaux - grandes propriétés foncières privées, liberté et service militaire au souverain, et foi chrétienne dévote - sur lesquels ils s'étaient appuyés et dont ils s'étaient affranchis pendant des siècles. La question est toujours ouverte de savoir comment faire revivre cette classe dans sa forme antérieure et si cela est possible.

Parmi ces "classes déchues" figure en bonne place le sacerdoce, qui, en la personne de ses évêques, a soutenu la révolution de février 1917, mais a finalement payé un prix terrible pour ce péché en martyrisant plusieurs milliers de pasteurs et de laïcs au Goulag.

Évaluer correctement les événements d'il y a un siècle, ainsi que ce qui les a précédés et ce qui les a suivis, sans une "illumination" spirituelle, c'est-à-dire l'inclusion dans l'analyse en premier lieu de facteurs de métaphysique providentielle divine supérieure, tels qu'ils sont vus aujourd'hui à l'œil nu, est tout simplement impossible. Nous n'avons pas les vieux modèles idéologiques et les clichés comme l'istmatisme et l'idéomathisme qui ont volé en éclats sous les décombres de l'"empire rouge". Mais les torsions et les stéréotypes habituels de la pensée sont incroyablement tenaces, capables de retenir avec ténacité leurs victimes captives d'illusions commodes et d'algorithmes dominants. C'est pourquoi notre majorité patriotique se précipite dans un cercle fermé d'anciennes utopies, ne remarquant pas l'effondrement et la faillite des anciens "ismes" idéologiques, et avec eux des partis et organisations politiques désespérément obsolètes, vivant leur siècle. C'est pourquoi, pour moi, la quatrième conclusion est la suivante : la désolation et l'impasse des patriotes n'ont pas une nature matérielle mais mentale et spirituelle. Par conséquent, le dépassement de cette condition honteuse exige également un rejet décisif du vieux cliché rationnel-matérialiste dans l'esprit et une transition vers de nouveaux rails spirituels-séculaires du travail patriotique.

Quels que soient nos efforts, quelle que soit la force de notre intellect rationnel et de notre imagination, nous ne trouverons pas, dans le dépotoir des reliques politiques en ruine, de matériau approprié pour construire une nouvelle image plus ou moins cohérente du monde. Le maximum que nous puissions faire dans l'état actuel de transition est d'esquisser à grands traits l'avenir souhaité pour la Russie dans le cadre des idéaux nationaux de justice, de beauté et de miséricorde. Cependant, cette œuvre ne résout pas le problème de la transition de l'ancienne ère à la nouvelle, car elle ne contient pas la transformation interne recherchée des patriotes eux-mêmes. En rêvant d'un avenir meilleur pour la Russie, nous ne rattrapons pas et, encore moins, nous ne devançons pas la nouvelle ère qui est déjà arrivée, mais nous nous contentons d'en rêver. Un tel rattrapage virtuel, qui ne s'accompagne pas d'un travail spirituel adéquat pour prendre conscience de notre situation actuelle, souffre d'un grave défaut : il ne nous rapproche pas d'un iota de la compréhension de ce que nous devons faire, de la manière d'avancer concrètement vers les sommets brillants et lointains du rêve souhaité. C'est-à-dire qu'en pensée, nous sommes en avance sur notre temps, mais en réalité, nous sommes désespérément à la traîne.

Cependant, il serait tout aussi naïf et frivole de ma part de simplifier à la fois la méthode spirituelle elle-même dans la connaissance historique et la possibilité de son application immédiate dans la pratique par les groupes et détachements patriotiques dirigeants. "Le spirituel n'est accessible qu'au spirituel", disent les Saintes Écritures. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour regarder de la hauteur de l'esprit - et c'est la troisième et plus haute composition de la nature humaine après le corps et l'âme - sur soi-même et sur ce qui se passe autour, il faut, selon saint Théophane (Zatvornik), que " le mouvement et l'action de l'esprit aient commencé dans l'homme. " Par cette transformation volontaire, appelée dans l'orthodoxie "combat spirituel", par la repentance, la lutte contre les passions et les sacrements de l'Église, une personne est unie au Seigneur par sa grâce. L'âme humaine spiritualisée, purifiée et corrigée, devient capable d'une vision spirituelle de toute envergure, selon la volonté de Dieu. L'âme révèle les profondeurs secrètes de l'océan de l'esprit, qui "crée des formes" dans le monde de la matière. L'âme transfigurée est libre, car l'évidence discerne à la fois la fin du vieil âge de la connaissance rationnelle du monde et l'aube d'un nouvel âge de confrontation spirituelle finale entre le nihilisme satanique occidental et les restes du christianisme. À la lumière des vérités irréfutables révélées par le Christ, nous devons comprendre que l'homme (et l'humanité) ne peut, en vertu de sa liberté donnée par Dieu, être changé de l'extérieur en améliorant les formes sociales et les institutions de l'existence. Le vrai chemin est diamétralement différent : l'homme lui-même, se remplissant de la grâce de Dieu, est capable de la conduire dans le monde, de la partager avec les autres et de les encourager ensemble à changer le monde pour le mieux selon les lois-commandes du Christ. Ce paradigme s'exprime le mieux dans les paroles de saint Séraphin (Sarovsky) : "Tenez fermement l'esprit de paix, et des milliers de personnes autour de vous seront sauvées. Voici la véritable compréhension, non altérée par la spéculation, de l'Église, de l'ecclésialité et de la spiritualité. C'est ce que nos patriotes ne veulent toujours pas saisir et accepter dans leur cœur, soit en reprochant au patriarche certains péchés, soit en se plaignant de la "passivité politique" de millions de croyants, soit en donnant à l'EOR, en tant qu'institution ordinaire, un second et un troisième rôle dans la vie publique et étatique.

Laissez-moi résumer. Notre mouvement patriotique a besoin d'une église, et le plus tôt sera le mieux. Pas d'une manière primitive, rituelle et ostentatoire, pas dans l'ordre de la tape condescendante et respectueuse sur l'épaule de l'Église et de la reconnaissance formelle de son "rôle et de ses mérites dans le renforcement de l'État russe", mais beaucoup plus profondément et sérieusement, avec un cœur brisé et une transformation de son propre esprit. Ce n'est que sur cette voie qu'une percée et une récupération qualitative de notre patriotisme après tant d'années de déclin, d'errance et de déception sont possibles. Que cela ne se produise pas immédiatement, ni complètement, mais au moins dans une certaine mesure, pour un certain groupe d'individus croyants, qui formeront à terme le "levain" évangélique au sein du camp patriotique. Ce levain sera capable de conduire la masse des patriotes hors de la captivité des chimères démoniaques et des fantasmes rationnels avec l'aide de Dieu.

D'ailleurs, une telle avant-garde dans nos rangs est déjà en train de se former. Il se peut qu'elle ne soit pas encore assez mûre spirituellement, qu'elle soit peu nombreuse et faiblement "fermentée" en soi pour provoquer la fermentation de toute la "pâte" patriotique. Mais la glace, comme on dit, a déjà touché, et les circonstances et les conditions en Russie par rapport aux patriotes sont telles, ou plutôt, elles sont si instructives-tragiques arrangées par le bon travail de la Providence de Dieu que l'accélération des processus positifs ci-dessus devrait être considérée non seulement très proche, mais aussi inévitable.

Depuis le début des années 90, la Russie, sous l'influence de l'apostasie de l'humanité occidentale, s'enfonce rapidement dans l'abîme du satanisme. Telle est la véritable essence spirituelle de la scène que nous vivons. Perçue par nous tous, par tout le monde, y compris les frères patriotes. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder sobrement et attentivement le monstrueux processus de féralisation et de dépravation, cohérent et global, de surcroît avec des résultats croissants, lancé dans le monde par la main puissante et maléfique de quelqu'un. Par qui, exactement ? Même les analystes patriotes les plus audacieux et les plus risqués ont l'habitude de limiter leur vision des origines de ce phénomène à des facteurs humains purement externes : le gouvernement mondial, les coulisses, les maîtres de l'argent, etc. La "science de la science" orthodoxe enseigne le contraire. "Notre combat, écrit l'apôtre Paul, n'est pas contre la chair et le sang (lire - pas contre les personnes et les structures), mais contre... les esprits du mal sous le ciel. Le camp patriotique ne sortira pas d'une impasse et n'arrêtera pas son déclin tant qu'il ne recentrera pas sa conscience du paradigme rationnel-matérialiste au paradigme spirituel-séculaire. Ce n'est qu'ainsi, et seulement ainsi, qu'il pourra sortir de la stagnation et devancer ses adversaires en Russie et au-delà, en synchronisant son programme avec le temps historique réel et en devenant une véritable avant-garde pour le pouvoir et le peuple.

Alexander Notin

http://pereprava.org

Alexander Ivanovich Notin est une personnalité publique russe, historien, diplomate. Chef de la communauté culturelle et éducative "Pereprava". Chef du groupe d'investissement Monolit, assistant du gouverneur de la région de Nizhniy Novgorod, V.P. Shantsev. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc