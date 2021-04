Alexandre Douguine : la bataille de l'espace (Club d'Izborsk, 12 avril 2021)

Alexandre Douguine : la bataille de l'espace

12 avril 2021

https://izborsk-club.ru/20930

Les eurasistes n'ont jamais été matérialistes. Déjà en cela, ils étaient en opposition avec le courant dominant de la science moderne. En même temps, pour eux, il était important non seulement d'affirmer la priorité des principes éternels - d'où la principale thèse eurasienne sur l'idéocratie, l'idée dominante et le pouvoir des idées - mais aussi d'insister pour que le monde entier, toute la réalité, de la politique à l'économie, de la religion à la science, soit imprégnée d'idées. Peter Savitsky a insisté sur un concept tel que le "développement du lieu". Le développement d'un lieu n'est qu'une combinaison d'espace physique et d'une séquence de significations et d'événements historiques. Le territoire est ici inextricablement lié à l'histoire, et l'histoire est, à son tour, une séquence d'idées, révélant une seule image d'éternité monumentale, se déployant à travers l'humanité et son voyage spirituel dans le temps. Cela définit la compréhension eurasienne de l'espace.

L'espace eurasien est un territoire généralisant le lieu de développement de l'esprit, c'est-à-dire un ordre spirituel qui pénètre tous les niveaux de la réalité - subtil et grossier, âme et corps, social et naturel. L'espace eurasien est imprégné de trajectoires subtiles, le long desquelles se déplacent des idées éternelles enflammées, des significations ailées. Et lire ces trajectoires, les révéler de leur cachette, extraire des complexes de sens du plasma corporel de faits et de phénomènes disparates est le but de la vie, la tâche de l'humanité.

Pour les Eurasiens, le cosmos est un concept interne. Elle se révèle non pas par l'expansion, mais au contraire par l'immersion vers l'intérieur, par la concentration sur les aspects cachés de la réalité qui est donnée ici et maintenant. La conscience cosmique se déploie non pas en largeur mais en profondeur, à l'intérieur du sujet humain. C'est l'être en tel ou tel point du monde du sujet qui fait de ce point un lieu-développement.

Le terme grec κόσμος signifie lui-même " ordre ", " structure ", " un ensemble organisé et ordonné. " Le cosmos est en formation, en développement, se transformant de plus en plus en lui-même. Le monde en tant que tel, en tant que simple facticité de son environnement, n'est pas encore le cosmos. Il suffit que le monde devienne cosmos. Et cela ne se produit pas tout seul. Le monde se transforme en espace grâce au sujet, porteur de l'esprit et de la pensée. Ce n'est que lorsqu'une présence pensante est fixée dans le monde que ce dernier devient un lieu-développement. Et ensuite - une fois que les deux pôles, sujet et objet, sont établis, ils se déplacent en une paire inséparable, formant un champ mental spécial de l'être.

Soulignons-le à nouveau : les eurasistes n'acceptent pas catégoriquement le matérialisme. Cela signifie que l'homme n'est pas un simple reflet du monde extérieur. Il n'est pas créé par la nature - au contraire, l'esprit et la nature en étroite interaction, et parfois en confrontation dialectique, constituent ensemble le cosmos. L'espace est impossible sans la nature, mais il est également impossible sans l'homme. Elle est toujours essentiellement bipolaire, et les pôles sont imbriqués les uns dans les autres par un réseau complexe de relations. Cette interaction dramatique se déroule comme une histoire - pas seulement l'histoire d'un sujet, mais l'histoire d'un sujet en interaction avec un objet. Le cosmos est donc un être vivant. Dans un sens, c'est de l'histoire. Pas seulement son arrière-plan ou son cadre, pas l'objet lui-même, mais la synthèse sujet-objet.

Le cosmos russe.

À partir d'une telle analyse philosophique, tous les autres aspects - appliqués - de la vision du monde eurasienne deviennent clairs. Lorsque les Eurasiens insistent sur le fait que la Russie n'est pas simplement un État, pas simplement un pays, et que les Russes ne sont pas simplement une des sociétés européennes périphériques, ils s'appuient précisément sur leur compréhension profonde de la dimension cosmique de l'existence. Les Russes sont un sujet. Mais ce sujet est placé non pas dans le vide (en fait, le vide n'existe pas), mais dans un territoire existentiel particulier, tissé principalement d'idées, de significations et d'événements, mais parfois enveloppé dans l'enveloppe d'un paysage, d'un décor et de l'environnement naturel. La terre russe, comme le monde russe, est le pôle objet du cosmos russe, car son essence est constituée d'idées. Et l'autre pôle du cosmos russe est la personne russe. Le cosmos russe comprend les deux pôles - si nous déduisons l'un d'eux, nous détruisons immédiatement l'unité sémantique de la lumière vivante, l'unité de la Russie sacrée.

Le monde russe est un lieu de développement du cosmos russe. Elle comprend donc l'espace, le temps, la géographie et l'histoire. Il est impossible de séparer le peuple russe et la nature russe, car ils constituent ensemble un tout - un seul ensemble spirituel et corporel.

À partir de cette position, les Eurasiens ont considéré l'élément principal de leur philosophie : la Russie-Eurasie est un lieu-développement, c'est-à-dire une expression directe et tout à fait concrète du cosmos russe. En même temps, les Eurasiens ont insisté sur le fait que l'interprétation de cet espace, son étude, sa vie et sa cognition nécessitent un sujet russe. Si nous étudions le paysage russe du point de vue d'un Allemand, d'un Français, d'un Anglais ou, dans une plus large mesure, de n'importe quel Européen, l'objet d'étude changera irréversiblement. Sa composante cosmique va disparaître. L'objet se détache du sujet, perdant ainsi son sens, sa signification, son contenu idéologique.

Il en va exactement de même si des étrangers tentent de construire un modèle d'histoire russe : ils n'y verront que les événements qui ont une signification pour leur subjectivité, pour les critères et les évaluations du cosmos européen. Mais pour les eurasianistes, comme auparavant pour les slavophiles ou N.Ya. Danilevsky, il était évident que les civilisations ou les types culturels et historiques sont divers et ne peuvent être réduits à un seul modèle normatif. Ils ont donc insisté sur le fait que la Russie était un continent, un monde particulier, une civilisation distincte. En d'autres termes, la vision du monde des Eurasiens était fondée sur la reconnaissance du pluralisme cosmique.

Sur le chemin difficile de l'universum

Une question théorique peut se poser ici. L'eurasisme est donc construit sur le principe de la relativité : s'il y a plusieurs cosmos, alors nous parlons d'une sorte de subjectivisme culturel ? Mais l'aspiration à l'affirmation d'un cosmos unique n'est-elle pas la volonté la plus profonde de l'humanité vers la vérité la plus haute ?

A cela, nous pouvons répondre ce qui suit. Le pluralisme cosmique n'exclut pas du tout un cosmos unifié. Mais un tel cosmos ne peut pas être obtenu comme la simple somme de cosmos locaux, et encore moins devons-nous accepter comme quelque chose d'universel la façon dont l'espace est compris par une civilisation quelconque, imposant aux autres l'expérience de la compréhension de leur propre développement de lieu. L'espace est une notion extrêmement délicate. Nous l'abordons par le biais de notre intérieur, dans le domaine de l'esprit, de l'âme et de l'esprit. C'est là, au centre de la subjectivité, et toujours concrète, toujours connectée précisément avec le monde objet qui l'entoure, que se trouve la clé pour saisir le tout. Pas une expansion vers l'extérieur, pas un dialogue avec d'autres cosmos, pas une addition mécanique de perceptions locales, mais une immersion dans le noyau lumineux de l'idée - la Russie comme idée, l'Europe comme idée, la Chine comme idée, etc. - nous rapproche de la vérité générale. Si chacun s'enfonce dans son propre cosmos, il se rapproche de la source commune - cachée, apophatique - du sujet et de l'objet en tant que tels. En d'autres termes, le Russe devient tout humain à mesure qu'il devient de plus en plus russe, et non l'inverse, ne perdant pas sa russitude en échange de quelque chose de formellement et extérieurement emprunté à d'autres peuples et cultures. On peut en dire autant d'un représentant de tout autre cosmos. Mais la présence de cette unité supercosmique ne peut être une fatalité. Il faut passer par là dans la pratique. Tout le chemin. On peut espérer que là, au bout du chemin vers lui-même, dans ses racines cosmiques, l'homme atteindra le noyau commun de l'humanité, c'est-à-dire la matrice du cosmos en tant que tel, son centre secret. Mais on ne peut pas l'affirmer à l'avance, et il est encore plus erroné de substituer l'expérience concrète d'une culture particulière, en l'exposant à l'avance comme quelque chose d'universel et d'universel.

Par conséquent, l'attitude eurasienne à l'égard de la pluralité des espaces ne représente pas un relativisme. Il s'agit uniquement d'une attitude responsable, fondée sur un profond respect des différences de toutes les cultures et sociétés, de ceux qui aspirent à l'universalité, mais qui poursuivent cette voie de manière honnête, ouverte et cohérente, en évitant de prendre des vœux pieux pour la réalité. Le philosophe Martin Heidegger avait coutume de dire : « La question de savoir s'il y a un seul Dieu ou non devrait être laissée à l'appréciation des dieux eux-mêmes ». Seuls ceux qui ont atteint le cœur de leur cosmos peuvent porter un jugement pondéré et fondé sur l'universel. La volonté de l'humanité entière est merveilleuse, mais elle ne peut être réalisée sans l'étape préalable et nécessaire la plus importante, à savoir devenir un homme russe parfait - entièrement russe. Un mouvement dans une autre direction ne fera que nous éloigner de notre objectif.

Déni du nationalisme

Le cosmos n'est pas unique, il y a plusieurs cosmos. Et le cosmos russe ne peut être connu, déchiffré et affirmé que par le sujet russe, dont il fait partie intégrante. Il n'y a pas de nationalisme dans tout cela. Les Eurasiens reconnaissaient le pluralisme cosmique non seulement par rapport aux Russes, mais aussi par rapport aux autres cultures et civilisations. De plus, le cosmos russe lui-même n'était pas pour eux un monolithe avec une stricte dominance ethno-culturelle. La particularité de la Russie-Eurasie est qu'elle inclut dans son cosmos continental de nombreuses galaxies, constellations, systèmes solaires et ensembles planétaires distincts. Nikolai Troubetskoy l'a appelé par le terme pas trop approprié de "nationalisme pan-eurasien", qui signifiait dans son interprétation exactement l'harmonie à plusieurs niveaux des constellations ethniques dans les limites communes d'un système cosmique eurasien unique. La référence à la nation, concept politique fondé sur l'identité individuelle et emprunté à l'expérience historique de l'Europe bourgeoise du Nouvel Âge, déforme la pensée de Troubetskoy, qui avait en tête l'harmonie des constellations culturelles, plutôt que l'unification mécanique des citoyens dans un système politique imposé d'en haut. L'Eurasie est un cosmos d'espaces. Mais en même temps, elle ne prétend pas être universelle, car en dehors du cosmos eurasiatique, il y a d'autres cosmos, d'autres civilisations - européenne, chinoise, islamique, indienne, etc.

Toutes ont leur propre développement de lieu, toutes ont leur propre modèle et leur propre schéma de combinaison du sujet et de l'objet, de la pensée humaine et du paysage environnant. Et la plupart des civilisations historiques, même en étant convaincues de leur universalité, en ont en fait admis une autre, c'est-à-dire un autre monde, un autre cosmos, plus ou moins connu - parfois hostile, parfois exotiquement attirant, parfois indifférent. Ce n'est qu'avec l'Europe du Nouvel Âge, empruntant la voie du progrès technologique, de l'athéisme, de la laïcité et de la science matérialiste, que cet équilibre précolombien des civilisations, que l'on peut qualifier d'âge des empires, a été rompu. Ce sont les empires qui ont représenté l'expression politique de cette unité cosmique que les Eurasiens ont enseignée. La Réforme et les Lumières ont déclenché une guerre contre le principe même de l'empire et ont progressivement détruit ces structures cosmiques - unies le plus souvent par des origines religieuses, spirituelles et célestes - d'abord en Occident même, puis en Orient et dans d'autres parties du monde. Ainsi, la colonisation est devenue un processus de destruction du pluralisme cosmique.

Les Européens du Nouvel Âge, par la violence et la tromperie, ont commencé à établir dans l'humanité la croyance que seul ce cosmos scientifico-matérialiste, décrit et étudié par la science occidentale moderne, est la vérité en dernière instance. Et toutes les autres conceptions, construites différemment de la philosophie occidentale rationnelle du Nouvel Âge et de la science qui en découle, sont des mythes, des illusions et des préjugés. L'Occident du Temps Nouveau a commencé à "scinder le monde" (M. Weber), c'est-à-dire à séparer le sujet de l'objet, et donc à détruire la subtile connexion dialectique du cosmos, qui était détruite par cette scission contre nature. Ainsi, l'Occident - sa science, sa politique, sa philosophie, son économie, sa technologie - est devenu une menace pour toute l'humanité. Partout où l'Occident est arrivé - soit en tant qu'administration coloniale, soit en tant qu'objet à imiter dans les domaines de la science, de la politique, de la vie sociale, de la culture et de l'art - il y a eu une division du cosmos (en sujet et objet) et, par conséquent, son abolition. Il n'était plus possible de parler de la Sainte Russie ou du monde russe. L'empire, la religion, la tradition, l'identité sont devenus des concepts négatifs, et seuls les concepts naturalo-scientifiques reflétant l'histoire - l'auto-développement - de l'Europe occidentale du Nouvel Âge ont commencé à être considérés comme dignes de confiance et comme le seul critère de progrès.

Les Eurasiens se sont opposés à cette stratégie coloniale de l'Occident moderne. Non seulement l'Occident, mais l'Occident moderne, matérialiste, athée et laïc est devenu à leurs yeux le principal défi et même le principal ennemi. Et le plus terrible chez cet ennemi n'est pas tant qu'il rejette le cosmos russe, mais qu'il nous impose le sien - européen. Ce serait la moitié du problème (bien que ce ne soit pas bon non plus). Tout était encore pire : l'Occident moderne a tenté de détruire le cosmos en tant que tel, d'abolir l'unité subjective même de l'homme et du monde, l'harmonie dialectique de l'esprit et du corps. Et cela ne concernait pas seulement les Russes, présentés comme l'objet de revendications historiques constantes par l'Occident. La civilisation occidentale moderne du Nouvel Âge a également détruit son propre cosmos gréco-romain - plus tard médiéval - et déraciné l'identité cosmique de tous les peuples qui ont été placés de force ou volontairement sous son influence. Nikolaï Trubetskoy lui-même poursuit constamment cette idée dans son œuvre-programme "Europe et humanité", qui a marqué le début du mouvement eurasien dans son ensemble. L'Occident moderne n'est pas seulement une des civilisations, c'est une anomalie historique, c'est le résultat d'une catastrophe spirituelle - cosmique. Un tel Occident est un virus épistémologique et ontologique. Il a lui-même construit une civilisation technique contre nature, en rejetant ses origines, et cherche à faire de même avec le reste des nations. Par conséquent, pour s'y opposer, il ne suffit pas de défendre un seul monde - un seul espace, - même aussi vaste et multidimensionnel que le monde russe, eurasien. Il est nécessaire, croit Trubetskoy, de former un front uni de toutes les civilisations traditionnelles, qui en une seule formation défendront contre l'Occident moderne tout cosmos, différent de tout autre et clair seulement pour cette civilisation, cette culture, ce peuple, cette religion. L'eurasisme, dès sa naissance, n'était donc pas seulement une apologie du cosmos russe, mais un appel à une alliance cosmique des peuples et des civilisations contre le fléau agressif de la modernité occidentale anti-cosmique.

L'espace, mais pas le cosmisme

La notion d'espace est au cœur même de la philosophie eurasienne. Cela devient particulièrement évident si l'on tient compte de la scission qui s'est produite parmi les premiers eurasiens à la fin des années 1920, lorsque l'aile parisienne a ouvertement adopté la philosophie du cosmisme russe de Nikolai Fyodorov. Cela a provoqué le rejet des fondateurs et principaux théoriciens de l'eurasisme Trubetskoy et Savitsky. Bien que les différends entre les deux factions aient été dominés par des motifs politiques et notamment l'attitude à l'égard de l'URSS, à laquelle les Eurasiens de Paris ont cherché à se rallier aux bolcheviks, le contexte philosophique de ce triste "schisme de Klamar" est révélateur.

Le cosmisme russe se caractérise par la confusion du sujet et de l'objet, la reconnaissance de certains aspects de la science matérialiste et sa combinaison artificielle avec un christianisme particulier, loin de l'orthodoxie. Il n'est pas surprenant que de nombreux cosmistes russes, tels qu'Andrei Platonov ou Marietta Shaginyan, aient rejoint les bolcheviks au début, ne voyant rien de contre nature ou d'inacceptable dans le matérialisme, l'athéisme et le progressisme. Pour les intellectuels et philosophes profondément orthodoxes que sont Trubetskoy, Savitsky et les Eurasiens de la première vague qui leur sont proches, une telle attitude était impossible. Le cosmos des eurasistes, plein de significations et imprégné d'idées, était considéré comme incomparable :

- avec les calculs de la science matérialiste, avec l'atomisme et la technocratie (dans l'esprit des rêves de Fedorov sur la gestion des phénomènes naturels) ;

- avec des rêves sombres de ressusciter les morts par le biais de la technologie scientifique ;

- avec une interprétation libre - parfois purement hérétique - du dogme chrétien ;

- avec une extase exaltée de la nature.. ;

- une apologie du fanatisme bolchevique sur la société, la religion et la nature.

Le cosmos de l'eurasianisme orthodoxe n'a rien en commun avec le cosmisme. Il s'agit d'un cosmos complètement différent - structuré comme une langue (ce n'est pas une coïncidence si Trubetskoy était un linguiste de classe mondiale) et manifesté dans l'histoire (la ligne historique de l'eurasianisme a été développée par l'historien G.V. Vernadsky et le philosophe L.P. Karsavin). Le cosmos eurasien est plutôt un horizon existentiel avec une verticale subjective clairement exprimée, avec un esprit clair basé sur la hiérarchie platonicienne des idées et une vision du monde chrétienne orthodoxe complète. En cela, les Eurasiens originels étaient les héritiers directs des Slavophiles russes. Parmi eux, nous ne voyons même pas l'ombre d'une obsession exaltée pour le naturalisme et encore moins pour le progrès technique, dans laquelle s'exprime le souffle anti-cosmique de la Modernité européenne occidentale. Le cosmos russe des Eurasiens est ontologiquement très différent du cosmisme russe, et le même "schisme de Klamar" n'a fait que le souligner encore plus clairement.

Le cosmos dans le néo-eurasianisme : le destin du grand cœur

Il reste à aborder le sujet du statut de l'espace dans le néo-eurasianisme. Le néo-eurasianisme a considérablement élargi l'appareil philosophique de l'eurasianisme dans de nombreuses directions. Nous ne considérerons maintenant que celles qui sont directement liées à la compréhension eurasienne du cosmos.

Tout d'abord, le rapprochement de l'eurasisme avec le platonisme. L'appel direct à Platon, au platonisme et au néoplatonisme, y compris au platonisme chrétien des églises occidentales et orientales, enrichit qualitativement la philosophie eurasienne, en fournissant une base ontologique à la théorie de l'idéocratie eurasienne. Ce n'est qu'en déchiffrant la thèse typiquement eurasienne de l'idée-dirigeante dans le contexte d'un platonisme à part entière - non affecté par le modernisme occidental - qu'elle révèle tout son potentiel profond. Il en va de même de la thèse de la sélection eurasienne, nécessaire à la formation d'une élite eurasienne, et de l'organisation verticale de la société. Tout cela est une application directe des principes de l'"État" de Platon, qui est dirigé par des philosophes qui sont guidés dans leur règne par la lumière des idées. Ainsi, la politique acquiert le sens de construire sur terre un analogue de l'état céleste de l'Éternité, ce qui nous renvoie à l'eschatologie chrétienne - la descente de la Jérusalem céleste et aux fondements de la théorie byzantine de la symphonie des pouvoirs. Le pouvoir devrait être sacral. L'État doit être le reflet de l'archétype éternel. La classe dirigeante doit être composée d'idéalistes et d'ascètes, dévoués à leur patrie et au peuple, précisément parce qu'ils sont à leur tour porteurs d'une mission sacrée.

Dans le platonisme, le cosmos joue un rôle important en tant qu'image de l'idée divine et en tant qu'être sacré vivant. C'est pourquoi le cosmos russe est conçu par les néo-eurasianistes comme une image vivante de l'idée russe en tant que point de référence suprême pour le sujet russe, la politique russe, l'État russe, la société russe ainsi que pour la nature russe et le monde russe, qui ne se limite nullement à la dimension pragmatique des ressources naturelles ou du potentiel économique. Cosmos, dans l'une de ses significations, peut être traduit par "beauté" et, dans ce cas, la formule de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky "la beauté sauvera le monde" peut être reformulée en "le cosmos russe sauvera le monde".

Une autre caractéristique du néo-eurasianisme est l'appel au traditionalisme (R. Henon, J. Evola, M. Eliade) comme fondement philosophique de la société traditionnelle et comme critique globale de la modernité européenne. Le traditionalisme introduit le concept du sacré comme centre de la structure sociale. Le caractère sacré doit déterminer non seulement la religion, mais aussi la politique, l'économie, la vie quotidienne et l'attitude envers la nature. Elle prédétermine également l'interprétation du cosmos. Le cosmos est le royaume des éléments sacrés, des pouvoirs, des forces. On ne peut pas interagir avec elle comme avec un matériau sans âme et aliéné. Le cosmos est le territoire du sacré, et c'est sur cette base que doit se construire l'attitude à l'égard de la terre russe, de l'État et de la nature.

Et enfin, la géopolitique - le néo-eurasianisme conceptualise la géographie de la Russie comme une élection cosmique. En géopolitique, c'est la Russie qui joue le rôle de Heartland, le "cœur", c'est-à-dire le pôle principal de la "civilisation de la terre" et l'"axe de l'histoire mondiale" (selon le fondateur de la géopolitique H. Mackinder). Ainsi, la notion même d'Eurasie inclut l'idée de synthèse de l'Orient et de l'Occident, de l'Europe et de l'Asie, le point où les forces antagonistes de la géographie sacrée peuvent et doivent trouver un équilibre. La géopolitique combinée à la géographie sacrale et à la topologie non platonique (dans l'esprit des commentaires de Proclus sur l'histoire de l'Atlantide dans "Critias" et de "L'État" de Platon) donne une autre dimension au monde russe, au cosmos russe : ce n'est pas seulement un des mondes, mais le monde destiné à devenir l'espace le plus important de l'histoire mondiale, où les antithèses historiques se heurteront et où le destin de l'humanité atteindra son point culminant. Telle est la mission russe, le destin de l'ensemble du cosmos russe - y compris ses sujets (peuple, État, société, culture) et ses objets (nature, territoire, éléments, innombrables espèces et formes de vie incluses dans l'abondance du monde russe).

Alexandre Douguine

http://dugin.ru

Alexandre G. Douguine (né en 1962) est un éminent philosophe, écrivain, éditeur, personnalité publique et homme politique russe. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'université d'État de Moscou. Il est le leader du mouvement international eurasien. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.