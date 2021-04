Alexandre Douguine : La géopolitique de la Novorossia sept ans après (Club d'Izborsk, 9 avril 2021)

Alexandre Douguine : La géopolitique de la Novorossia sept ans après

9 avril 2021

En 2014, c'est-à-dire il y a 7 ans, la Russie a fait une énorme erreur de calcul. Poutine n'a pas utilisé la chance unique qui s'est présentée après Maidan, la prise de pouvoir de la junte à Kiev et la fuite de Ianoukovitch en Russie. Cohérent dans sa géopolitique, le Président n'a pas été fidèle à lui-même cette fois-ci. Je le dis sans aucune réjouissance, mais plutôt avec une profonde douleur et une rage sincère.

Cette occasion manquée a été appelée "Novorossiya", "printemps russe", "monde russe". Sa signification était la suivante :

- Ne pas reconnaître la junte de Kiev, qui avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État violent et illégal,

- demander à Yanukovich de se lever pour restaurer l'ordre constitutionnel,

- soutien au soulèvement dans l'est de l'Ukraine,

- introduction de troupes à la demande du président légitime (modèle Assad),

- établir le contrôle sur la moitié du territoire ukrainien,

- mouvement sur Kiev.

Ici, on aurait pu s'arrêter et résumer le bilan avant de continuer, ou annoncer l'existence d'un autre pays.

Au lieu de cela, Moscou s'est contenté de la réunification avec la Crimée et d'une aide lente au Donbass. Dieu merci, ils n'ont pas du tout abandonné.

Le rejet d'un tel développement était motivé par un "plan astucieux". Sept ans plus tard, il est clair qu'il n'y avait, hélas, aucun "plan astucieux". Ceux qui l'ont préconisé étaient des scélérats et des lâches.

Puis Surkov se précipite au Donbass et le processus de Minsk commence. Mais le problème, bien sûr, ne réside pas dans Surkov, mais dans le fait que, sachant qui est Surkov et comment il opère, ils l'ont jeté là-dedans. C'était un signe : nous arrêtons et commençons un processus prolongé qui ne mène nulle part, parce que tout ce à quoi Surkov a participé était exactement cela : ne mener nulle part.

C'est alors, et précisément pour ma position sur la Novorossiya, que le Kremlin m'a envoyé en disgrâce. Qui dure jusqu'à aujourd'hui. En quittant la MSU, les listes d'arrêt sur les chaînes principales, où jusqu'alors j'étais invité chaque semaine*. Le mur du silence.

Dans cette situation - avant même la reconnaissance de la Crimée - j'ai fait une analyse structurelle très importante, l'exprimant sur les principales chaînes russes, dans de nombreuses publications, sur des blogs et des réseaux sociaux. Cela se résume à ce qui suit :

1. Si nous reconnaissons la Crimée, une cinquième colonne se lèvera, c'est-à-dire des agents étrangers purs et simples qui n'ont pas honte de travailler directement pour une force hostile à la Russie.

2. Si nous nous impliquons dans la création de la Novorossiya, une sixième colonne se lèvera - c'est-à-dire les libéraux au pouvoir, les oligarques et une partie importante, sinon la majorité, de l'élite russe qui, bien que formellement loyale au cours patriotique du président Poutine, est organiquement liée à l'Occident et immensément détestée par ce cours.

3. si la Novorossiya a lieu, la 5e puis la 6e colonne seront logiquement vaincues, le tournant russe et la construction d'un empire à part entière avec une idéologie contre-hégémonique commenceront. Il était clair pour moi qu'il fallait agir uniquement de cette manière.

Toutes les phases de suivi du déploiement des événements dramatiques en Ukraine et leur analyse géopolitique - de manière cohérente, étape par étape - j'ai décrit dans le livre "Ukraine. Ma guerre".

Le livre a failli être interdit.

La Crimée a été reconnue, alors qu'il semblait au départ qu'elle ne le serait peut-être pas. J'ai eu une dure altercation avec Solovyov à l'antenne à ce sujet. C'est un ultra maintenant. À ce moment-là, il était au moins hésitant, si ce n'est pire.

Le projet Novorossiya a été esquissé par Poutine lui-même, mais il a immédiatement été abandonné.

Ses paroles à l'antenne sur l'aide au monde russe n'avaient pas encore cessé, et la politique avait déjà changé dans la direction opposée. Les parties se sont arrêtées là et ont commencé à négocier. Sans Novorossiya. Elle n'a pas été trahie, mais elle n'a pas été sauvée non plus. Il a été reporté.

Cela signifie que la sixième colonne a alors gagné. La cinquième s'est encore rendue à des rassemblements sous les slogans "Poutine, rends la Crimée à Kiev !", et la sixième - clairement contre sa volonté - a reconnu le consensus de Crimée. Mais à la condition que Poutine s'arrête là. Malheureusement, c'est là qu'il s'est arrêté à ce moment-là.

C'est là que commence la vilaine histoire du "plan rusé". Le "plan astucieux" ne consistait qu'en une désescalade - et ce alors que la junte n'était absolument pas préparée à mener une quelconque guerre efficace, contrairement à ce que nous avons maintenant ! - Maintenir à tout prix les liens avec l'Occident. Il est clair que ce n'est pas Poutine qui est à l'origine de ce plan, mais Poutine l'a accepté.

Ça ne pouvait nous mener nulle part, ça ne nous a mené nulle part. Nous avons perdu 7 ans et nos adversaires en ont profité.

La seule chose qui a égayé cette période, ce sont les quatre années de Trump. Trump n'était pas un atlantiste convaincu, et a veillé à ne pas provoquer inutilement une escalade avec la Russie. Son intention était de se concentrer sur les questions intérieures américaines et de laisser le monde tranquille. En outre, il a défié le puissant lobby mondialiste en le définissant comme un "marécage". Cependant, nous n'en avons pas profité non plus. Une fois de plus, nous devons remercier la 6ème Colonne pour cela. En outre, des agents atlantistes directs envoyés par les États-Unis sous l'apparence de "gauchistes" ont diabolisé Trump et le trumpisme de toutes les manières possibles.

Les sanctions contre la Russie ont été imposées dans toute leur rigueur. Comme si nous avions libéré toute la Novorossia. Mais a faussement promis de les soulever. Ils n'ont pas été et ne seront pas supprimés. Ils en imposeront d’autres.

La Syrie a été une manœuvre géopolitique réussie et correcte, mais elle n'a en rien supprimé ou sauvé l'impasse ukrainienne. Une victoire tactique a été obtenue en Syrie. C'est bien. Mais pas aussi important qu'une transition vers un effort eurasien complet pour restaurer une puissance continentale. Et cela ne s'est pas produit. La Novorossiya était la clé.

Puisque la sixième colonne a effectivement gagné, la transformation spirituelle de la Russie n'a pas commencé. L'idéologie était mise de côté, les questions techniques étaient abordées, le contrôle des processus politiques était entre les mains des technocrates. Les significations ont été retirées de l'équation. La stagnation a commencé, où les divertissements primitifs et la corruption qui se développent rapidement à partir de l'ennui et de l'irrationalité ont pris le dessus. Et la Crimée restituée est devenue une partie du même paysage social russe lugubre - sans le Donbass, le printemps de Crimée s'est également avéré être un compromis. Mieux, bien sûr, que sous les libéraux nazis de Kiev, mais loin de ce qu'elle aurait dû être.

Et aujourd'hui, après l'arrivée brutale de Biden à la Maison Blanche, les choses sont revenues là où les partis s'étaient arrêtés en 2014.

Le format de Minsk n'a rien donné.

M. Surkov a disparu du processus, comme Satan dans l'Apocalypse - il était là, puis il a disparu, puis il réapparaît, puis il disparaît à nouveau. Mais cela n'a eu aucun effet sur quoi que ce soit.

Seule l'armée ukrainienne a pu, en 7 ans, se préparer, se rapprocher de l'adhésion à l'OTAN et élever une génération entière de russophobes radicaux.

Pendant tout ce temps, le Donbass a été dans un état de flottement. Oui, il y a eu de l'aide ; sans elle, il n'aurait tout simplement pas survécu. Mais pas plus que ça. Et l'épée de Damoclès était suspendue au-dessus d'elle - la menace que, selon certaines de ses propres conditions, Moscou rende les fières républiques rebelles à Kiev - c'est-à-dire aux mains de ses bourreaux.

Maintenant Washington est à un pas de donner le feu vert pour une attaque. Et nous n'avons pas le choix de répondre ou non. Une fois encore, comme il y a 7 ans, les mots que j'ai prononcés sur Canal 1, qui m'ont poussé à ne plus y apparaître, prennent tout leur sens :

"Nous perdons le Donbass: nous perdons la Crimée, et si nous perdons la Crimée, nous perdons la Russie".

Aujourd'hui, en 2021, si Kiev lance une opération punitive, nous n'aurons tout simplement pas d'autre choix que d'entrer en guerre. Mais si nous y entrons, l'objectif des néoconservateurs sera atteint. Ils pourraient bien abandonner l'Ukraine, comme ils l'ont fait pour une Géorgie encore plus alliée en 2008. Mais cela portera un coup à la médiation UE-Russie, sapant définitivement Nord Stream, coupant la Russie de l'Occident et consolidant l'OTAN dans le même temps. Pas tant pour la Russie telle qu'elle devrait être, mais pour la Russie telle qu'elle est aujourd'hui - avec tous les compromis et les incertitudes - ce sera un coup dur. Cela ne se terminera pas si facilement pour nous, car la radicalisation de la pression exercée par l'Occident mondialiste poussera les élites pro-occidentales et les clans corrompus stockant des actifs en Occident à se révolter en Russie même. La sixième colonne ne supportera pas la Novorossia et tentera de faire tomber le président. C'est sur ça qu'ils comptent.

C'est-à-dire que le "Biden collectif" (même si le vieil homme ne pense pas du tout individuellement, cela n'a pas d'importance) a une stratégie assez rationnelle en général. Trump a repoussé l'inévitable, mais le répit est terminé.

Sera-ce le début d'une véritable guerre entre la Russie et les États-Unis ? Absolument pas, quoi qu'on en dise.

L'Ukraine n'est pas une priorité stratégique pour les États-Unis. Ce qui en restera après notre offensive deviendra membre de l'OTAN, mais cela n'a pas d'importance ; toute l'Europe de l'Est est déjà dans l'OTAN. Le coup porté à la Russie sera le plus cruel. Cela est d'autant plus vrai qu'au cours des 20 dernières années, la Russie a tenté de trouver un équilibre entre deux vecteurs.

- continental-patriotique et

- modéré-occidental.

Il y a 20 ans déjà, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, j'ai écrit que cet exercice d'équilibre serait extrêmement difficile et qu'il valait mieux choisir l'Eurasie et la multipolarité.

Poutine a rejeté - ou plutôt reporté indéfiniment - le continentalisme ou s'en rapproche à la petite cuillère par heure. Ma seule erreur a été de suggérer qu'une telle tiédeur ne pouvait pas durer longtemps. C'est possible et c'est toujours le cas.

Mais tout a toujours une fin.

Je ne suis pas sûr à 100% que c'est exactement ce qui se passe actuellement, mais il y a une certaine - et très significative - possibilité. La fin est dans le compromis entre le patriotisme (inconsistant) et le libéralisme (encore moins cohérent) (en particulier dans l'économie, la culture et l'éducation), entre lesquels - en essayant de combiner les incompatibles - le gouvernement russe s'est équilibré comme un funambule.

Et cela, dans un sens, est parfaitement naturel, voire bon. Mieux vaut tard que jamais. Je ne dis pas que nous devons être les premiers à commencer. Que cela soit dit par ceux qui sont autorisés à tout faire aujourd'hui. Je dis simplement que si Kiev lance une offensive dans le Donbass, nous n'aurons pas la possibilité d'éviter l'inévitable. Et si la guerre ne peut être évitée, elle ne peut être que gagnée.

Ensuite, nous reviendrons sur ce qui a été décrit en détail dans le livre "Ukraine. Ma guerre" - c'est-à-dire à la Novorossiya, le printemps russe, la libération finale de la sixième colonne, la renaissance spirituelle complète et finale de la Russie. C'est un chemin très difficile. Mais nous n'avons probablement pas d'autre issue.

Alexandre Douguine

Alexandre G. Douguine (né en 1962) est un éminent philosophe, écrivain, éditeur et personnalité publique et politique russe. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'université d'État de Moscou. Il est le leader du mouvement international eurasien. Membre permanent du Club d’Izborsk.

* https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-ukrainu/aleksandr-dugin-o-situatsii-na-ukraine

"Ce qui se passe maintenant dans le sud-est de l'Ukraine est la formation d'une nouvelle réalité politique", a déclaré la personnalité publique et politologue Alexandre Douguine sur l'antenne de l'émission « Bonjour". - "La république proclamée de Donetsk, les républiques de Louhansk et de Kharkiv ne veulent pas vivre dans l'Ukraine qui a émergé après le coup d'État.

"Sans l'auto-organisation du sud-est, il n'y a pas d'avenir pour l'Ukraine", a noté le politologue. - Dans le sud-est, l'écrasante majorité de la population rejette le cours de la junte de Kiev. Et il faut en tenir compte."

"Il y a deux sujets politiques en Ukraine aujourd'hui - la junte néo-nazie qui s'appuie sur les régions occidentales et une Ukraine du sud-est complètement opposée sur le plan idéologique, moral, religieux, historique et politique", a noté l'expert. - Il peut y avoir un dialogue entre eux, mais pas un monologue de Kiev".

Selon le politologue, dans de telles conditions, "il est tout simplement impossible d'organiser des élections". "Le Sud-Est ne les acceptera tout simplement pas, et la Russie ne les reconnaîtra pas d'avance comme légitimes", a-t-il ajouté. - Tant que le destin et la structure politiques de l'Ukraine ne sont pas déterminés, les élections sont impossibles."

Alexandre Douguine a déclaré que le recours à la force contre le sud-est de l'Ukraine pourrait perturber la réunion des quatre parties prévue le 17 avril à Genève. "Si Kiev envoie des troupes dans le sud-est de l'Ukraine, ce ne sera pas seulement la suppression du séparatisme, mais le début d'un génocide contre les civils. Ce n'est plus le niveau des négociations", a déclaré l'analyste politique.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.

