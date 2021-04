Alexandre Douguine : la Russie a rempli sa tâche et attend la prochaine étape de l’Azerbaïdjan

20 avril 2021

https://izborsk-club.ru/20966

- Alexandre Douguine, comment évaluez-vous le résultat de la rencontre entre Poutine et Pashinyan à Moscou. Le Premier ministre arménien a souligné qu'il était très satisfait. Il est de notoriété publique qu'avant la nomination de M. Pashinyan, Vladimir Poutine a tenu une réunion vidéo avec l'opposant de longue date de M. Pashinyan, Robert Kocharyan. De l'extérieur, cela ressemblait à une lutte de deux politiciens arméniens pour attirer l'attention de Moscou avant les élections. Selon vous, quel est l'équilibre des forces dans cette lutte ? Pashinyan est-il parvenu à gagner ce combat jusqu'à présent ? Qui obtiendra le soutien de Moscou ?

- Aujourd'hui, nous voyons une nouvelle situation géopolitique dans la région après la guerre du Karabakh.

Après la signature des traités de paix sur le Karabakh par Nikol Pashinyan, ses adversaires nationalistes, l'opposition et les partisans traditionnels du renforcement des relations de l'Arménie avec la Russie se sont rués sur Soros pour évincer son ancien homologue du pouvoir. Ils ont voulu jouer sur le fait que Pashinyan n'a pas rompu ses relations avec Moscou malgré les plans de Soros ; de plus, il a signé ces mêmes accords principaux sur le règlement du Nagorno-Karabakh. Mais cette manœuvre de l'opposition n'a pas été couronnée de succès et ne l'a pas aidée. Comme vous le savez, après la guerre, l'Arménie s'est retrouvée dans une situation très difficile, et les forces politiques, réalisant qu'il s'agissait d'une impasse, ont commencé à réfléchir sérieusement à leur sort. En conséquence, l'adéquation de la politique arménienne a augmenté de manière significative. Avant cela, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient ; ils se tuaient littéralement en détruisant les relations avec Moscou, en ne développant pas de relations avec l'Azerbaïdjan ou la Turquie. Pendant des années, l'Arménie s'est trouvée dans une impasse totale, dans un état de folie totale. Et maintenant les Arméniens, alors que la situation est devenue extrêmement critique pour eux, comme s'ils avaient eu une épiphanie, leur raison l'a emporté.

Après un soudain mouvement instinctif infructueux des nationalistes, en particulier de Kocharyan, vers Soros, il leur est apparu que c'était une mauvaise décision. Une fois de plus, ils ont réalisé que seul Moscou était le facteur principal en termes d'assistance, en termes de garantie des intérêts nationaux arméniens. Pashinian était également conscient du rôle de Moscou grâce à une expérience amère. Tant le premier ministre sortant que les nationalistes souhaitent désormais s'orienter véritablement vers un renforcement des relations avec Moscou. La situation économique de l'Arménie est aujourd'hui extrêmement difficile. La prise de conscience de ces deux forces dans la dépendance de l'Arménie vis-à-vis de la Russie a, à mon avis, considérablement simplifié la situation politique intra-arménienne. Il est devenu évident que ceux qui jouent pour l'Ouest peuvent immédiatement s'en aller. Les Arméniens ont compris que travailler pour l'Occident est tout simplement suicidaire. Les visites de Pashinyan et de Kocharyan à Moscou sont également liées à la réalisation du rôle de la Russie en Arménie à l'approche des élections.

Quant à savoir si Pashinyan est satisfait de sa rencontre avec Poutine. Je pense que Poutine ne fait aucune différence de principe entre Pashinyan et les nationalistes dans la situation actuelle. Il est satisfait des deux pour le moment. Si les nationalistes continuaient à faire du chantage à Moscou comme Pashinyan l'a fait avant la guerre du Karabakh, le président russe soutiendrait Pashinyan maintenant et cela mettrait fin à toute la lutte politique interne en Arménie. Mais les nationalistes arméniens ont compris que les choses vont vraiment mal, et leur implication minimale dans la politique dépend de leur capacité à maintenir des relations avec Moscou.

Moscou laissera les Arméniens décider de leur propre sort. Le Kremlin trace une ligne rouge pour toute force intra-arménienne - pas de coopération avec Soros. Et cela fonctionnera avec ceux qui ne franchiront pas cette ligne. La position de la Russie est que la Fondation Soros doit être "exterminée", que l'ambassade américaine en Arménie, la plus grande du Caucase du Sud, ne doit pas exister. Les Américains apportent des conflits, des guerres, des coups d'état partout, surtout Soros. C'est sérieux, ce n'est pas une blague, l'ambassade américaine est une institution totalement toxique et exaspérante. On peut garder un consul tranquille et le surveiller du matin au soir. Laissez notre personnel vigilant faire le tour et s'assurer qu'il n'ouvre pas la bouche du tout. C'est exactement le point de vue à partir duquel la Russie parlera à quiconque, quel que soit le vainqueur des élections en Arménie. Si les Arméniens commencent à reconstruire leur pays dans un contexte normal, la Russie les aidera.

Oui, Moscou a soutenu un peu M. Kocharyan en demandant aux autorités arméniennes de cesser de le persécuter et, en conséquence, il a été acquitté par le tribunal pour le renversement de l'ordre constitutionnel en relation avec les événements du 1er mars 2008.

En même temps, je pense qu'aujourd'hui Moscou est plus satisfait de Nikol Pashinyan, car c'est lui qui a signé les accords de paix sur le Karabakh. De plus, il n'aura aucune marge de manœuvre pour revenir aux affaires, sinon il sera instantanément évincé. C'est pourquoi Poutine est plus enclin à accepter Pashinyan pour le moment, mais seulement à condition que le conflit interne en Arménie prenne fin. Je pense que Poutine et Pashinyan se sont simplement mis d'accord pour chasser les Américains d'Arménie afin qu'ils ne compliquent pas la situation de quelque manière que ce soit.

- Si Moscou ne choisit ni Pashinyan ni Kocharyan, bien que, d'après ce que j'ai compris, il y ait un certain avantage en faveur du Premier ministre arménien par intérim, alors pourquoi Poutine a-t-il eu une réunion avec Kocharyan, dont le fait a été confirmé par le Kremlin, ce qui ne l'a pas empêché de se cacher ? A-t-il été fait pour maintenir Pashinyan dans une position serrée ?

- Dans un sens, oui. Le déchaînement de Pashinyan contre Kocharyan pendant sa présidence était conforme au plan de Soros. Ce que Pashinyan a finalement fait, c'est abandonner ce plan et cesser de travailler pour les Américains et les mondialistes. Pour le confirmer symboliquement, il devait libérer Kocharyan. Parce qu'en Russie, sa persécution était considérée comme une attaque anti-russe. Poutine a dit à Kocharyan que je ne laissais pas mon peuple derrière moi, vous étiez loyal envers nous, à la fin ils ont laissé Kocharyan partir. C'est un soutien certain pour lui.

M. Poutine a dit à M. Pashinyan : "Vous avez signé l'accord de paix sur le Karabakh, bravo, vous n'avez pas cherché la provocation, vous avez craché sur Soros et maintenant, allez-y : mettez les mondialistes à la porte et nous établirons des relations constructives avec vous à partir de maintenant. Kocharyan est heureux car il a été acquitté, Poutine l'a soutenu. Pashinyan est heureux que personne ne le jette dehors. M. Poutine se réjouit que l'ère de la folie en Arménie prenne fin et que tout s'arrange pour que tout le monde y trouve son compte. Le front, parrainé par des éléments libéraux extrémistes, est terminé.

Et maintenant la question est déjà posée à Bakou, aujourd'hui de ces réunions mûrit progressivement la question à Aliyev, et ici comment le vainqueur, le président triomphant va se comporter dans une situation qui est légèrement corrigée, et elle est corrigée tout le temps, c'est la vie politique. Et la formulation de cette question et de la réponse est très essentielle. Il est très important de savoir comment Aliyev va construire les relations avec Moscou et Ankara dans les nouvelles conditions. Je pense qu'il n'est guère dans l'intérêt d'Aliyev d'inverser le cours vers la Turquie. Il comprend que ce n'est pas du tout dans l'intérêt des Azéris. Je suis sûr qu'Ilham Aliyev est un dirigeant intelligent et prévoyant, qui essaiera de maintenir la neutralité et l'équilibre dans ses relations avec Ankara et Moscou. Il doit maintenant poursuivre la reconstruction d'un Karabakh pacifique, en essayant d'éviter les vilains excès qui ont accompagné l'occupation arménienne. Le processus de reconstruction doit être très doux. C'est très important, et beaucoup de choses en dépendent.

Aujourd'hui, alors que l'escalade des relations entre la Russie et les mondialistes est en cours, l'Azerbaïdjan doit être très vigilant.

- Pourtant, y a-t-il une chance pour Kocharyan, les revanchards de gagner les élections en Arménie ? Il est difficile d'imaginer que Kocharyan, un homme qui a littéralement fait la première guerre du Karabakh, un représentant du "clan du Karabakh" soit arrivé au pouvoir et n'ait pas essayé de mettre des bâtons dans les roues de la déclaration trilatérale, ne voulant pas mettre en œuvre l'idée de vengeance. L'autre jour, l'ancien président de l'Arménie a déclaré que la vengeance est désormais impossible, mais il a souligné que la paix conclue sur le Karabakh est injuste...

- S'il ne dit pas cela, personne ne l'élira du tout. La façon dont il l'a dit est la formulation la plus douce. La position dans laquelle il se trouve : le "clan Karabakh", qui ne se basait que sur le conflit du Karabakh, a perdu la base de tout pour lui-même, le Karabakh. Que peut faire d'autre Kocharian ? Je pense que la formulation qu'il a dite a été convenue à l'avance. J'ai dit à plusieurs reprises que, que cela plaise ou non à certains, l'intégrité territoriale de toute entité post-soviétique n'est résolue que dans un seul cas, à Moscou. Tout le monde devrait se rendre compte que tout se décide à Moscou. En conséquence, Kocharyan a très probablement accepté sa formulation, et qu'il en soit ainsi. La question de savoir qui va gagner est tout autre. Kocharyan peut dire : prenons une revanche sur le Karabakh. Mais c'est impossible. Et le contingent russe de maintien de la paix au Karabakh sera le premier à faire obstacle à cette vengeance. Ils seront ici le principal bouclier pour protéger l'intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan.

Je suis assez loin de l'idée que quelqu'un à Moscou va utiliser Kocharian. Laissez les Arméniens décider eux-mêmes de leur avenir. La Russie a fixé certains signes maintenant, et ensuite elle n'interviendra pas dans le processus. Il serait bon que l'Azerbaïdjan le comprenne aussi. Chacun est tenté de tout s'attribuer, comme s'il n'y avait pas de grand pouvoir. Et parmi ces grandes puissances, surtout dans le contexte du conflit, nous devons décider. Les Arméniens essaieraient de se venger, mais ils n'en ont pas le pouvoir maintenant. Ils ont essayé de coopérer avec l'Occident, mais ils ont beaucoup perdu. S'ils essaient de le faire maintenant, ils perdront tout. Et ici, nous devons nous décider et suivre ce contexte.

En général, Moscou peut trouver Kocharyan et Pashinyan utiles. Il y a ici une telle formulation de la question que personne ne devrait se détendre.

Quant à Bakou : l'Azerbaïdjan a rétabli son intégrité territoriale, c'est absolument merveilleux et réjouissant. Mais la politique est une chose telle que vous ne pouvez pas vous accrocher à votre victoire si vous ne gagnez pas demain. La politique est toujours un processus ouvert. Si vous ne fixez pas les résultats de la victoire demain, vous pouvez tout perdre.

- Ainsi, Moscou supervisera l'exécution irréprochable de la déclaration trilatérale sur le Karabakh dans tous les cas, quelle que soit la personne au pouvoir en Arménie ?

- C'est absolument certain.

- M. Pashinyan affirme que le conflit du Karabakh n'est pas encore résolu. Poutine a déjà fait passer le message que le conflit appartient au passé. Y a-t-il ou non des divergences dans ces déclarations ? Quelle est la position de Moscou ?

- Bien sûr, il y a quelques divergences. Des élections parlementaires extraordinaires sont en cours en Arménie, et Pashinyan n'en est pas exempt. Nous ne devons pas trop exiger des hommes politiques arméniens, et en particulier du Premier ministre, dans la situation dans laquelle se trouve l'Arménie aujourd'hui. Imaginez, l'État et le peuple ont subi un coup psychologique aussi fort. Peut-être que c'est justifié. Parce que l'état dans lequel se trouvait la société arménienne ces dernières années était la limite absolue de la folie. Après la guerre, les Arméniens ont immédiatement retrouvé la raison. C'est très bien. Mais il faut comprendre que cette condition est très difficile, et qu'il faut donc expliquer quelque chose à la société, dire quelque chose. Poutine a affirmé sa position. Sa parole est décisive.

- Mais pour l'instant, il n'y a pas de troisième force en Arménie ? Il ne peut pas arriver qu'une figure compromettante apparaisse soudainement de nulle part, n'est-ce pas ?

- Je ne le vois pas. D'une manière générale, la situation en Arménie est maintenant négligée dans la mesure où tous ceux qui pourraient constituer la "troisième" ou la "quatrième" force sont déjà partis là-bas... Ils sont partis. Si l'Arménie doit renaître, cela doit se faire dans le cadre d'une coopération constructive - avec l'Azerbaïdjan, avec la Turquie, avec l'Iran. En général, l'Arménie en tant qu'État devrait être relancée. Maintenant, je ne comprends pas ce qu'ils combattent là-bas, si tout s'est effondré. L'Arménie doit revivre et renaître dans un nouveau contexte. C'est toute une histoire. Alors la renaissance donnerait de la force, parce qu'il y aurait une raison de se battre. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de se battre. Le pays est dans un état terrible, il doit être reconstruit et c'est un gros travail. Maintenant, la vie politique suit l'inertie - ceux qui ne sont pas partis se battent entre eux. C'est en fait une tragédie. Le peuple arménien n'est pas en bonne forme actuellement, il a besoin d'aide.

Et je voudrais insister une fois de plus. Cela peut sembler un peu excessif, mais je pense que la chose la plus importante dépend maintenant de Bakou - comment résoudre la question avec la population arménienne du Karabakh. Si la question est résolue de manière harmonieuse, ce sera une grande victoire. Jusqu'à présent, cela se passe très bien. Et si les choses continuent dans cette veine, ce facteur dans les relations russo-azerbaïdjanaises peut devenir une nouvelle qualité. C'est vers cela que nous devons tendre. Et c'est là, en fait, la voie de la renaissance de l'Arménie, ainsi que la manière de comprendre le nouveau rôle de l'Azerbaïdjan dans la région - plus actif, plus expansif dans un sens positif.

- Vous parlez du nouveau rôle de l'Azerbaïdjan dans la région. Dans quelle mesure Moscou doit-elle se tourner vers Bakou aujourd'hui dans ses relations avec Erevan ? Ou est-ce que ça a toujours été un enchevêtrement symétrique consécutif ? C'est-à-dire que les relations russo-arméniennes et russo-azerbaïdjanaises sont toujours projetées les unes sur les autres ? Et dans quelle mesure le facteur de Bakou aujourd'hui est encore sorti de ce cercle et est devenu plus influent ?

- Je pense que le moment est venu pour Bakou de rejoindre l'OTSC et l'EAEU. Il n'y a plus de contradiction logique quant à la raison pour laquelle cela ne devrait pas se produire. Le conflit du Karabakh a été résolu. Tout est en quelque sorte plus ou moins réglé. Et le retard de l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'UEE, l'absence de mouvement dans cette direction vont déjà créer, à mon avis, une certaine incompréhension à Moscou. La question du rapprochement de l'Azerbaïdjan de l'UEE et de l'OTSC a été soulevée à l'époque où les discussions portaient sur les cinq régions en rapport avec le Karabakh et ses environs. Maintenant, c'est un moment très délicat. Poutine et Aliyev ont construit un modèle, qui a conduit à un résultat aussi positif pour Bakou au Karabakh, avec beaucoup de difficultés... Les efforts ont été tout simplement titanesques. La Russie est prête à aider ses amis. Poutine perçoit Aliyev comme son partenaire stratégique. C'est sûr. Le fait de mettre de côté le thème de l'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'UEE ou à l'OTSC pour une période à long terme inconnue peut se transformer en une pierre d'achoppement sous nos yeux, qu'il faut éviter à tout prix. Car la situation dans la région dépend de l'union de l'Azerbaïdjan et de la Russie.

- Lors de sa rencontre avec M. Poutine, M. Pashinyan a également déclaré qu'aujourd'hui, l'Arménie procède à la réforme de son armée, que le pays mène à bien "avec le soutien des partenaires russes". Bien sûr, l'Azerbaïdjan y prête attention... N'y a-t-il pas une telle dissonance dans toute la situation, lorsque l'Azerbaïdjan et l'Arménie parviennent à la paix avec la médiation de la Russie... et ici le sujet de la restauration de l'armée ?

- Tout ce qui devait être fait avec les Arméniens a été fait. À mon avis, il faut les laisser tranquilles. L'Azerbaïdjan doit maintenant être très prudent et voir dans quelle mesure l'Azerbaïdjan est prêt à s'intégrer à la Russie maintenant. Moscou a fait tout ce qui était nécessaire, a tenu ses promesses - nous avons promu la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous avons aidé l'Azerbaïdjan à récupérer le Karabakh. Mais ce statut doit exister, sinon la situation ressemble à ceci : nous avons sacrifié notre allié, et en retour nous obtenons le renforcement d'une force qui ne nous est absolument pas alliée selon aucun document. Était-ce l'objectif de l'axe stratégique prospectif Moscou-Bakou, le positionnement de l'Azerbaïdjan comme principal allié stratégique de la Russie dans le Caucase du Sud ? Non. Nous avons rempli notre mission, nous attendons la prochaine étape de l'Azerbaïdjan. Maintenant, c'est à Bakou de jouer. L'Arménie a le statut d'allié de la Russie, et nous ne pouvons pas ne pas l'aider. Nous porterons sa puissance de combat à zéro. Mais cela ne peut pas être un problème pour l'Azerbaïdjan qui est ami avec la Russie. Ce problème a déjà été résolu.

L'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OTSC et à l'UEE empêcherait quiconque de prétendre (y compris les Arméniens) que l'Arménie est l'alliée de la Russie et doit donc l'aider. De cette manière, l'Azerbaïdjan et l'Arménie seraient, disons, sur le même plan. L'Azerbaïdjan se sentirait plus libre. La coopération militaire et technique entre la Russie et l'Azerbaïdjan est au plus haut niveau. Nous savons que l'Azerbaïdjan est capable d'acheter n'importe quelle arme. À cet égard, le contexte politique de toute discussion sur la façon dont il devrait en être ainsi pour l'Arménie s'épuisera tout simplement.

Alexandre Douguine

http://dugin.ru

Alexander G. Dugin (né en 1962) est un philosophe, écrivain, éditeur, personnalité publique et politique de premier plan au niveau national. Docteur en sciences politiques. Professeur de l'université d'État de Moscou. Il est le leader du mouvement international eurasien. Membre régulier du Club Izborsk.

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.