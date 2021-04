Andrei Fursov et Mikhail Delyagin: discussion au sujet du livre d'Alexandre Ostrovsky "Soljenitsyne : un adieu au mythe

Andrei Fursov et Mikhail Delyagin : Isaich tel qu'il est

15 avril 2021, 8:21

https://izborsk-club.ru/20947

Andrei Fursov. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'interview mais une discussion libre. Nous discuterons du livre de l'historien Alexandre Ostrovsky "Soljenitsyne : un adieu au mythe" récemment réédité. La première édition est sortie en 2004 et, curieusement, a rapidement disparu des rayons. Et il n'y a pas si longtemps, vous avez trouvé de l'argent, écrit une postface, j'ai écrit une préface, et le livre est reparu. Mikhail Gennadyevich, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur ce texte quinze ans plus tard ?

Mikhail Delyagin. Il était difficile de ne pas suivre la situation autour de Soljenitsyne. En 1990, on m'a remis une photocopie d'une histoire détaillée sur la façon dont il piégeait les gens. Et lorsque vous, Andrei Ilyich, m'avez envoyé le livre d'Ostrovsky, j'ai décidé qu'il méritait l'attention de tous, car il s'agit d'une analyse détaillée non seulement de la biographie elle-même, mais aussi de la manière dont Soljenitsyne s'est caractérisé à différents moments, et de ce que ses amis et ennemis ont écrit à son sujet. C'est le portrait à grande échelle d'un homme qui se sortait constamment de différentes situations par tous les moyens. Il s'agit de la biographie d'un "acteur" qui a composé sa vie et a travaillé de façon titanesque pour y parvenir. Après tout, alors qu'il était déjà un homme aisé, il a magistralement agi comme un infortuné. Il a ainsi trompé même les personnes les plus perspicaces. Mais pas Ostrovsky, dont le livre est un excellent exemple de travail avec des documents.

Andrei FURSOV. Notez que malgré son attitude négative à l'égard de Soljenitsyne, Ostrovski parle de lui avec calme et ne le dénonce pas, bien que le livre qu'il a écrit soit en fait un verdict, et qu'un tel verdict ne soit pas susceptible d'appel.

Mikhail Delyagin. Et il ne tire aucune conclusion. C'est pourquoi je voudrais écrire une postface et tirer quelques conclusions du livre. Le thème de la trahison, abordé par Ostrovsky, est toujours d'actualité.

Soljenitsyne est enseigné à l'école, mais dans un sens, tout le monde l'a oublié, on ne le lit pas malgré le fait que 2018 ait été déclarée "année Soljenitsyne" en Russie.

Andrei FURSOV. Pourquoi certaines personnalités politiques contemporaines sont-elles si friandes de Soljenitsyne ? Pourquoi continuent-ils à lui ériger des monuments, à ouvrir des plaques commémoratives et à déposer des fleurs sur sa tombe ? Je pense que le fait est que depuis 30 ans post-soviétiques, pas une seule figure littéraire majeure n'est apparue en Russie, dont l'establishment actuel peut se vanter, comme le régime soviétique était fier de Fadeev, Leonov, Alexei Tolstoï. Il y avait une demande pour un classique à part entière, un classique de notre époque. Soljenitsyne s'est retourné. On comprend pourquoi il est tant aimé par une grande partie de l'élite dirigeante russe - c'est un politicien antisoviétique.

Mikhail Delyagin. De plus, il est monarchiste. Du moins, il essaie de se présenter comme tel. Mais nos "seigneurs féodaux blatnoy", pour reprendre le terme de Sergei Glazev, se comptent sous Nicolas II. Certains d'entre eux sont même allés jusqu'à dire que "nous voulons construire la Russie de Nicolas II" ! L'idée qu'il puisse s'effondrer ne leur traverse même pas l'esprit.

Andrei FURSOV. Il y a un autre aspect de la question qui m'amuse beaucoup. Il serait naturel de rêver de l'ancien Empire russe pour les descendants de ceux qui n'ont pas été les derniers à l'occuper. Mais pour une raison quelconque, elle intéresse surtout les personnes qui sont sorties de la boue pour entrer dans les rangs. Ce qui est surprenant, c'est le désir inévitable des "mudders" de s'associer à la strate supérieure. Et Soljenitsyne, à cet égard, était un exutoire pour un tel public. Son antisoviétisme farouche était en parfaite harmonie avec leurs rêveries.

Mais toutes nos réalisations - la chair du système soviétique. La victoire dans la guerre est une réalisation du système soviétique. Le premier vol habité dans l'espace, c'est la même chose. En fait, cet amour fortement cultivé pour Soljenitsyne est un signe d'adoration du régime qui a précédé l'Union soviétique, un régime qui s'est effondré, se révélant historiquement impuissant.

Mikhail DELYAGIN. Il s'agit de l'exaltation de quelque chose qui ne s'est pas simplement éteint, mais qui s'est suicidé. Parce que Nicolas II n'a pas été renversé - il n'y a eu qu'une conspiration de palais, et cet homme a lui-même signé l'abdication, se dégageant ainsi de toute responsabilité. C'est le rêve des oligarques et de certains managers d'aujourd'hui : se décharger de toute responsabilité.

Andrei FURSOV. Dans ce livre, Alexander Ostrovsky pose une question importante : "Où le KGB regardait-il ?" Soit les hommes du comité qui ont surveillé Soljenitsyne n'étaient pas professionnels, soit quelque chose d'autre était derrière tout ça. Ce n'est pas un hasard si la couverture du livre montre l'emblème de la CIA.

Mikhail DELYAGIN. Il y a une petite ombre de Soljenitsyne et de grandes armoiries de la CIA et du KGB.

Andrei FURSOV. Pour la CIA, il s'agit d'un projet visant à saper le système soviétique, mais pour le flanc libéral-mondialiste du KGB, c'est un moyen de faire du chantage aux échelons supérieurs. Par exemple, l'Archipel du Goulag est publié à l'Ouest, ce qui devient un moyen de faire pression sur les dirigeants de Brejnev pour qu'ils aillent dans le sens des intérêts commerciaux libéraux. Ostrovsky montre merveilleusement comment Soljenitsyne tente de cacher la vérité sur la connaissance par le Comité de la publication de « L'Archipel...".

Et voici une autre chose intéressante à propos de "L'Archipel du Goulag" (remarquée, soit dit en passant, par un certain nombre d'émigrants) : le livre semble être le fruit de la paternité de plusieurs personnes. Il y a des répétitions, du laisser-aller. Soljenitsyne lui-même a déclaré que certaines bonnes personnes du dépôt spécial lui fournissaient systématiquement de la littérature. Ayant beaucoup travaillé dans le département des réserves spéciales dans les années 1970, je peux dire sans ambages qu'il fallait y être admis, que tout était strictement contrôlé et qu'on pouvait en sortir quelque chose une ou deux fois au maximum. Mais le faire systématiquement ( !) pour une personne qui était sous la couverture du service de sécurité de l'État est un scénario impossible ! Par conséquent, nous parlons du fait que Soljenitsyne a été fourni en matériel par quelqu'un qui avait toute l'autorité nécessaire.

Mikhail Delyagin. Et ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est la paresse de Soljenitsyne, qui, à d'autres moments, a tout fait pour déformer la langue russe. Mais pour une raison quelconque, il n'a pas eu le courage d'éditer "L'Archipel du Goulag". Comme l'a souligné Ostrovsky, il était un écrivain de troisième ordre, au niveau de Pisarzhevsky.

Andrei FURSOV. Oui, L'Archipel a clairement été écrit dans l'urgence, pour relever un certain défi.

Mikhail Delyagin. "L'Archipel..." était composé de morceaux. Alexander Ostrovsky démontre de manière convaincante que, dans le meilleur des cas, la révision finale du texte était simple, mais tellement superficielle qu'il n'y a plus qu'à lever les bras. Il calcule simplement le temps dont Soljenitsyne disposait pour écrire, et montre que c'était purement impossible physiquement : voici la vitesse d'écriture dans une œuvre, ici - dans une autre. Il était impossible d'avoir du temps.

Andrei FURSOV. Et la publication même de "Archipel" a compliqué de la manière la plus forte les relations soviéto-américaines. C'est la partie pourrie de GB qui en est responsable. Et si nous prenons des acteurs extérieurs, n'oubliez pas non plus la Grande-Bretagne.

Mikhail DELYAGIN. Et il faut tenir compte du fait que les activités de Soljenitsyne se sont déroulées à un moment critique - l'époque où se dessinait le monde qui s'éteint aujourd'hui.

Andrei FURSOV. Ce monde "tournant" a commencé à prendre forme avec le Plénum du Comité central du PCUS de juin 1967, qui a enregistré le refus définitif de la nomenklatura soviétique de se lancer dans l'avenir. La dernière année "covide" a tiré un trait épais sur cette période.

Mikhail Delyagin. Oui. Cette idée est partagée par I. Smirnov dans son livre "Paths of History". Cryptanalytics of Underground Power, que vous avez publié, d'ailleurs. Dans le même temps, l'Empire britannique fantôme s'est développé, repris par les Américains, et à partir duquel le capitalisme spéculatif mondial, tel que nous le connaissons, a ensuite "grandi". Sous ce monde offshore est née l'idée que ce n'était pas le monde qu'il fallait changer, mais l'idée qu'on s'en faisait. L'idéologie du divertissement total comme moyen de créer de nouveaux marchés s'est développée. Et puis il est devenu clair que cela signifie aussi un immense pouvoir. Avec l'évolution des ordinateurs personnels, nous avons assisté à la naissance de tout le monde moderne.

Andrei FURSOV. Le président du Forum économique de Davos, Klaus Schwab, a parlé des "naissances" de ce nouveau monde l'été dernier. Son livre s'intitule « La Grande Remise à zéro". Il expliquait tout par son nom, dessinant les contours d'un monde qui est la négation complète de l'ordre mondial qui s'est dessiné à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Mikhail DELYAGIN. Ce livre confirme la négation totale de l'humanisme sous toutes ses formes. Et c'est la négation d'un monde très ancien qui a commencé à prendre forme à la Renaissance !

Andrei FURSOV. Et le plus curieux est que Soljenitsyne fait partie de ce monde.

Mikhail Delyagin. Oui, mais dans ce sens, il est une abnégation ambulante. Et le livre d'Ostrovsky est intéressant car il montre comment et pourquoi les humains détruisent leur monde, comment les gens deviennent des traîtres...

Andrei FURSOV. À propos, Ostrovsky a suggéré que si Soljenitsyne avait reçu le prix Lénine à temps, l'URSS aurait eu en lui un classique du réalisme socialiste.

Mikhail Delyagin. Mais il y avait des gens de bon goût dans la direction soviétique depuis l'époque de Staline, dont Yuri Andropov. De plus, cela ne correspondait pas à la stratégie et n'était pas conforme au projet.

Andrei FURSOV. Soljenitsyne n'a pas reçu de prix, Suslov était le principal adversaire. La fin des années 1960 et le début des années 1970 ont constitué une période très intéressante dans la transformation de la société soviétique, lorsque la nomenklatura a commencé à s'intégrer activement dans le système occidental.

Mikhail Delyagin. Elle s'inscrit dans la tendance mondiale de rejet du progrès. Le système soviétique était "progressif" et linéaire, tandis que le retour au temps cyclique est devenu d'actualité. Le rejet du progrès a balayé le monde entier. Et nous, qui avions l'habitude de nier le capitalisme, sommes revenus, comme on dit, dans notre propre giron. L'élan des années 1920 et 1930 s'est complètement arrêté.

Andrei FURSOV. L'histoire nous joue souvent toutes sortes de tours, mais notez que l'une des questions centrales de ce plénum du Comité central en 1967 était l'approbation des thèses pour la célébration du 50e anniversaire de la Grande Révolution d'Octobre.

Mikhail Delyagin. Alors ils ont commencé à regarder en arrière, en arrière.

Andrei Fursov. A la recherche des racines de la noblesse, de nos ancêtres nobles.

Mikhail Delyagin. C'était une réponse spontanée à l'esprit du temps : il n'y avait pas d'avenir, puisque le communisme était promis au début des années 1980. Dès 1969, les premiers trains électriques "saucisses" ont fait leur chemin vers Moscou.

Andrei FURSOV. Le ton de la science-fiction soviétique a changé, elle s'est tournée vers l'intérieur depuis les années 60. Au lieu du "Midi" de Strugatsky, on trouve des notes étranges et angoissées, par exemple dans "La nébuleuse d'Andromède" d'Efremov (1957), puis dans "L'heure du taureau" (1970), qui a été retiré des bibliothèques : la planète Tormance s'est révélée très proche de la fièvre de la fin de l'Union soviétique...

Mikhail DELYAGIN. Il y avait les "kzhi" ("éphémères" - la classe ouvrière), les "ji" ("éphémères" - l'intelligentsia) et les "serpents" (les fonctionnaires, y compris les agents de sécurité) - presque à la manière d'Herbert Wells avec ses "morlocks" et ses "eloi". Et nous entendons la pensée de l'effondrement inévitable des "anciens" parce qu'ils méprisent les gens.

Andrei FURSOV. Et il y a un autre point qui explique pourquoi les "élois" sont supposés être condamnés. Personne n'a annulé le deuxième principe de la thermodynamique - dans les systèmes fermés, l'entropie augmente.

Et si Léon Tolstoï était, selon la définition de Lénine, "un miroir de la révolution russe", alors Soljenitsyne ressemble définitivement à un miroir de la décadence soviétique tardive.

Mikhail Delyagin. Je paraphrase : "Quelle biographie a été faite de ce non gingembre..."

Andrei Fursov. Ils lui ont donné une bonne biographie, mais son départ pour l'étranger a été le début de la fin. Il y a d'abord été accueilli - il s'est présenté comme un activiste antisoviétique - puis Soljenitsyne a essayé de s'engager dans son rôle bien aimé de professeur. C'était nouveau pour les Américains. Gore Vidal s'est émerveillé : "Quel genre d'idiot est-ce donc ?" Naturellement, les Américains n'ont pas voulu écouter les enseignements de Soljenitsyne. Il était assis dans le Vermont, en train d'écrire quelque chose, et puis les événements bien connus ont eu lieu en URSS. Mais l'aîné n'est pas revenu, il a juste attendu.

Mikhail DELYAGIN. Il voulait qu'on l'appelle. Ou plutôt il a été convoqué...

Andrei FURSOV. Il voulait que tous les problèmes soient réglés et il ira en Russie en triomphe, en grande pompe.

Mikhail Delyagin. Au moins, qu'elle soit mise en scène comme l'entrée de l'Ayatollah Khomeini à Téhéran en 1979. Pas moins.