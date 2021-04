Leonid Ivashov: Jour de l'équinoxe de printemps (Partyadela, 23.03.2021)

Leonid Ivashov: Jour de l'équinoxe de printemps

23.03.2021

https://partyadela.ru/blogs/ivashov-leonid/13067/

Les nouvelles sont pires les unes que les autres…

Le jour de l'équinoxe de printemps - 20 mars 2021, j'ai analysé le contexte informationnel dans lequel nous vivons chaque jour.

Mes amis m'ont envoyé par e-mail les recommandations se promenant sur Internet, comment se comporter en ce jour, qui devrait être favorable à tous les égards, il suffit de se détendre, de se relaxer, de faire des vœux et de souhaiter l'avenir, car tous les souhaits se réaliseront à coup sûr. J'ai éteint mon ordinateur et allumé la télévision, m'attendant à voir quelque chose de bon et d'intéressant à l'écran. D'autant plus que le soleil brillait le matin et qu'une odeur de chaleur printanière flottait sur Moscou.

Mais, hélas : la ligne d'information courante à la télévision n'a apporté aucune bonne et joyeuse chose. En outre, toutes les sphères vitales de l'humanité et de la Russie sont enveloppées de négativisme. Des volcans sont entrés en éruption depuis l'Islande (un volcan silencieux depuis 6 000 ans s'est mis à parler) jusqu'au Kamtchatka ; de graves tremblements de terre, dont le plus fort au Japon ; en Europe, les partisans de la vaccination s'opposent aux opposants à la vaccination ; les gouvernements imposent ou prolongent les quarantaines dans le cadre de la troisième vague pandémique ; l'ordre de circulation des personnes entre les pays devient plus strict ; certains pays, dont Israël, passent des passeports traditionnels aux passeports "vaccinés". Et d'autres "joies" similaires dans le monde.

L'actualité russe le jour du solstice de printemps est une chose pire qu'une autre : Par ailleurs, un volcan au Kamtchatka crache de la lave, des cendres et des roches, et dans l'ensemble du pays, la réalité est habituelle : incendies (à Moscou, le Kremlin Izmailovsky brûle, un incendie est éteint à Khimki), dans la région de Saratov, une rupture de canalisation et une marée noire, dans le golfe de Finlande, le sauvetage annuel des pêcheurs des glaces, la destruction habituelle des maisons et des bâtiments délabrés (d'avant-guerre), la chute des murs, un nouvel empoisonnement des enfants à l'école avec des petits-déjeuners gratuits. Sans compter l'arrestation et la détention d'un autre gouverneur pour un pot-de-vin de 35 millions de roubles (région de Penza). Et ainsi de suite.

En politique étrangère, c'est la même chose : l'Ukraine ne respecte pas les accords de Minsk, Biden est un russophobe, l'OTAN est une terrible menace, presque COVID-19, tout le monde nous insulte. Je suis passé au sport - le biathlon, très populaire. Nos athlètes se produisent dans des uniformes sans aucun signe d'affiliation à la Fédération de Russie, le drapeau russe et d'autres symboles d'État sont interdits, mais les athlètes courent et tirent même. Guberniev dit pompeusement que Garanichev a une chance de gagner même la 8ème place. Mais il n'est arrivé qu'en 21e position. Et son collègue après la course dit presque solennellement dans son interview avec le correspondant qu'il était bien préparé pour la course, mais que le vent était quelque peu inhabituel. Le reportage sur les courses se termine par la démonstration du vaccin contre le Covid par Anton Shipulin, notre leader en biathlon. Tout est réussi ici, la publicité pour les vaccins n'est pas une mauvaise affaire aujourd'hui.

Rien de décent non plus dans l'économie - le prix du pétrole baisse, Nord Stream 2 est bloqué par les Américains, le dollar et l'euro montent par rapport au rouble. Et le seul succès de la télévision russe (Russie - 24) est la vaccination de la population du pays et la phrase de Mme Merkel selon laquelle l'Allemagne pourrait envisager d'acheter le vaccin "russe". La chaîne Zvezda parle aussi presque solennellement de centaines de milliers de militaires "vaccinés". Ne trouvant (pour moi) rien de joyeux à la télévision, j'ai commencé à lire ce qui est envoyé par mes collègues. La première est une publicité de Moscou "kovidnikov" sur la nécessité de la vaccination. L'horreur ! Les vampires aux crocs saillants sont ceux qui n'ont pas été vaccinés ; ils mordront les vaccinés, portant en eux une menace mortelle. Et cela est revendiqué, selon la publicité, par un médecin en blouse blanche. De plus, le clip publicitaire est joué par de vraies personnes, apparemment des acteurs. Et ceci est sur le site web du bureau du maire de Moscou. N'est-ce pas satanique ? Et pas pour la santé des habitants de la capitale, pour l'argent dans les poches de quelqu'un.

J'ai écouté et lu la position d'experts en médecine bien connus et méritant le respect Leonid Roshal, président de la chambre médicale nationale ("il faut punir la diffusion d'une ronde de panique du coronavirus, il n'est pas plus terrible que la grippe habituelle") et Igor Gundarov "Le secret du taux de natalité" ("la raison principale de l'extinction de la Russie et de la demi-décadence de la nation dans le déclenchement de la guerre psychologique contre la population"). Ce sont des personnes de haut niveau scientifique, avec une grande expérience des activités pratiques, elles voient la fausseté de la soi-disant pandémie et en parlent ouvertement. Mais, naturellement, les "politiciens au pouvoir" ne les écoutent pas car ils ne sont même pas des politiciens, mais des colporteurs cupides.

Plus d'informations. Ils nous ont envoyé des copies des décisions et décrets des gouverneurs, encore une fois, sur les mesures de renforcement du régime pandémique et de restriction des droits et libertés des citoyens. Je ne m'y attarderai pas, ils sont de la même veine que ceux de la télévision. Mais je vais donner un ordre (du chef de l'administration du district de Barabinskiy de la région de Novossibirsk) dans son intégralité, avec des erreurs grammaticales.

"Aux responsables des institutions, entreprises, organisations (circulaire)

Je porte à votre connaissance, qu'en exécution du Décret du Président de la Fédération de Russie du 02.03. 2021 № 01 - TT et de l'Ordre du Gouverneur de la région de Novossibirsk № 1 - 1 s/il du 03.03. 2021 une formation complexe de mobilisation, pendant la période du 01.03. 2021 au 30. 08. 2021 "Sur la préparation directe de la région de Novossibirsk au passage aux conditions de guerre en cas d'augmentation de la menace d'agression contre la Fédération de Russie avant la déclaration de mobilisation dans la Fédération de Russie".

Téléphone pour les demandes de renseignements..... Rayevsky Andrey Sergeevich

Meilleures salutations

Chef du district de Barabinskiy de la région de Novossibirsk

(Signé) I.V.Kutepov

Qui préparons-nous pour la guerre ? Il semble qu'ils aient mené des exercices antiterroristes conjoints avec les Chinois, auxquels ont participé les troupes du service de la garde fédérale russe et du ministère de l'Intérieur. Il est peu probable que l'OTAN entre en guerre avec nous en Sibérie.

Je n'ai pas appelé le numéro de téléphone indiqué pour savoir s'il s'agissait d'un faux, je décrivais simplement le jour de l'équinoxe et les "nouvelles" que nous recevons tous à des degrés divers au quotidien. Réfléchir à la manière dont le bloc d'informations affecte notre santé, notre humeur et ce qui nous façonne pour l'avenir. En tant que militaire, je comprends ce que signifie la mobilisation et sa préparation, mais je ne peux pas comprendre ce que signifie un entraînement de six mois. Et que former, si le pays ne dispose d'aucune ressource de mobilisation, notamment dans l'industrie en ruine et l'agriculture. Il n'existe pas de plans pour un exercice financier, il n'y a pas de capacités de réserve pour le transfert d'entreprises civiles vers la production de produits de défense et, en général, la question de la mobilisation des entreprises et des organisations du secteur privé, en particulier celles à caractère transnational, n'a pas été réglementée par la loi, les règlements et la pratique. Je pense que l'intention est de mettre en œuvre quelque chose de plus sérieux et anti-russe. A moins, bien sûr, que l'ordre du chef de district soit un faux.

J'ai traditionnellement visité YouTube, écouté l'analyse puissante de la situation actuelle par Andrei Karaulov, qui n'ajoute pas d'optimisme, car tout autour, c'est la criminalité pure ; j'ai lu d'autres auteurs, et c'est la même chose.

Je suis retourné dans mon passé. Dans les années 70 du siècle dernier, alors que je travaillais dans l'appareil du ministre de la défense de l'URSS, D.F. Ustinov, et que j'ai ensuite dirigé pendant 7 ans le secrétariat du ministre de l'URSS, je recevais quotidiennement des rapports opérationnels du ministère de l'intérieur et du KGB sur la situation dans le pays pour un membre du Politburo du Comité central du PCUS et le ministre de la défense de l'URSS. Il s'agit surtout d'incidents et de crimes. J'affirme que rien de proche de la version actuelle n'a existé et ne pourrait exister en principe. Oui, chaque jour, il se passe quelque chose. Mais il n'était pas de nature systémique, et deuxièmement, des mesures drastiques ont été prises immédiatement afin d'éliminer les crimes à la racine et d'éviter qu'ils ne deviennent systémiques par nature. En examinant l'histoire millénaire de l'État russe, je peux suggérer (mais je ne l'affirme pas, car le thème n'a pas fait l'objet d'une recherche scientifique), qu'au cours des 30 dernières années, dans la Russie d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de crimes contre l'État, contre les autochtones, de pillage des richesses nationales et de trahison que dans toute l'histoire précédente de la Russie (Russie). Le seul Eltsine a fait trois coups d'État, a cédé le pays aux Américains et, ayant prêté serment d'allégeance à l'Amérique, a mis en place en Russie un système mafieux de conseil. La mafia dirige vraiment le pays, et l'État est juste volé, il n'existe pas. Et jamais le pays n'a été aussi humilié qu'aujourd'hui.

Et l'église fait appel à Dieu, disant que Dieu n'abandonnera pas la Russie et l'aidera. Et pour quoi la Russie a-t-elle besoin d'aide ? Pour changer le gouvernement ? Ce n'est pas l'affaire de Dieu, d'ailleurs nous, bien que formellement, élisons des dirigeants et leur faisons des offrandes. Et pour ce qui est de "c'était pire", il y a des doutes. Il me semble que la Rus n'a jamais eu une attitude aussi indifférente de sa population masculine à l'égard du sort de son pays, de sa famille et de l'avenir de ses enfants. Pas même pendant le joug tataro-mongol.

Il n'y avait rien de tel dans les territoires occupés par les Allemands. Il est vrai qu'il y a maintenant toutes sortes de gardes, de gardiens, de forces de l'ordre et de structures répressives comme la Gestapo en Russie, bien plus que ce que les Allemands avaient dans les régions occupées. Et certaines des colonies pénitentiaires, comme l'indiquent les sources, sont plus effrayantes que les camps de concentration allemands. Mais le manque de volonté de la population masculine indigène est frappant. Il y a un remplacement systématique par des migrants, un nettoyage du territoire des autochtones "superflus", un retrait des ressources vitales et des terres, une augmentation de la pauvreté et du chômage, une destruction de l'avenir, et nous n'en avons cure. A cela, la Constitution de la Fédération de Russie (article 3) détermine directement que le peuple russe multinational est responsable du destin du pays, il est la seule source de pouvoir. Mais le peuple reste silencieux. Et ces solitaires, qui essaient d'agiter la conscience des gens, ne recevant pas de soutien de masse, sont détruits politiquement ou physiquement. Nous, le peuple indigène de Russie, disparaît tranquillement et inexorablement en tant que sujet de l'histoire mondiale. Nous nous éteignons tranquillement. Pour la seule année 2020, le taux de natalité a chuté de 12 % par rapport à 2019.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le cosmologiste russe Sergey Alexeyevich Podolinsky était en désaccord avec le deuxième principe de la thermodynamique, avec la mort obligatoire du système solaire en raison de l'augmentation de l'entropie (énergie négative). Il a introduit la catégorie de "l'énergie libre". C'est l'énergie contrebalancée par l'entropie. Elle naît et se développe à partir de la beauté de la nature, de l'épanouissement, de la joie humaine, de l'activité créatrice, des relations amicales entre les hommes et la nature, entre les peuples et les civilisations, de l'énergie de l'harmonie en toute chose. Je l'appelle l'énergie du développement et du bonheur.

Le problème de la survie et du développement ou de la mort des personnes et de l'humanité dépend directement du rapport entre l'entropie négative et l'énergie libre. Et les plus hauts éclats d'énergie libre conquérant l'entropie se manifestent sous forme de bouleversements spirituels lors de grandes victoires, pas nécessairement militaires, mais aussi créatives et spirituelles. C'est ce que montre de manière convaincante I.A. Gundarov, démographe hors pair, docteur en médecine, dans sa monographie consacrée à l'étude des problèmes de fertilité. Et le peuple russe "jette" la plus grande partie de l'énergie émotionnelle libre dans l'espace lorsque la justice est rétablie et que les coupables reçoivent le châtiment mérité. I. Gundarov écrit que pendant le blocus allemand de Leningrad, après Stalingrad et la capture du maréchal Paulus, les habitants de Leningrad ont conçu plus d'enfants qu'en 1940. C'est la loi de la vie de tous les êtres vivants de la planète.

Aujourd'hui, nous voyons, surtout en Russie, que tout autour de nous il n'y a qu'un seul négatif dans tout : la vie injuste, la chute de l'intellect et de la culture, la barbarie par rapport à la nature, à l'autre, la violence, les guerres et autres INSPIRATIONS. Sans victoire ni châtiment. Tout cela donne naissance à l'entropie, l'énergie de la mort. Et nous avons besoin des victoires de la justice pour survivre. Car le peuple russe a une matrice vitale de Conscience, de Sainteté et de Justice. En dehors de cette matrice, nous ne survivrons pas. Et par conséquent, nous n'avons pas d'avenir. J'étudie cette problématique plus en détail dans mon ouvrage « L’"esprit perdu" qui vient d'être publié.

Général Leonid Ivashov

Traduit du russe par Le Rouge et le Blanc.