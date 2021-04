Leonid Ivashov: Qui a besoin d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie ? (Partyadela, 15.04.2021)

Leonid Ivashov: Qui a besoin d'une guerre entre l'Ukraine et la Russie ?

15.04.2021

Pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord identifier les signes d'une réelle préparation des forces armées ukrainiennes et de la direction politique du pays à une action militaire.

Ainsi que l'attitude du public ukrainien et russe face à la guerre.

Donc, l'Ukraine. Le budget du ministère de la défense en 2020 a atteint 117 milliards de hryvnias. Il s'agit d'un chiffre record pour l'Ukraine. Plus de 21 milliards de ce montant ont été alloués à l'achat de nouveaux types d'armements et d'équipements. L'année prochaine, le financement restera au même niveau. Mais ces mesures n'ont pas apporté d'amélioration significative de l'état qualitatif et du niveau d'efficacité au combat des forces armées.

Ces dernières années, les forces armées ukrainiennes (AFU) et les forces spéciales ont systématiquement augmenté leur potentiel de combat : de nouveaux systèmes d'armes ont été ajoutés, des patrouilleurs ont été achetés et des bateaux lance-missiles ont été mis en service (la Grande-Bretagne a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars à cette fin). Des informations font état de l'achat de drones israéliens et turcs, de la réparation et de la modernisation de véhicules en service dans l'AFU, du développement et des essais du missile tactique opérationnel de croisière pour la marine (le complexe "Neptun"), le bureau d'études Antonov construit un avion de transport AN-178 avec beaucoup de retard (manque de composants en provenance de Russie).

L'intensité de l'entraînement au combat, de l'entraînement en vol et de l'entraînement en mer du personnel a été augmentée, et des exercices et des manœuvres ont été effectués régulièrement. La nature du combat et de l'entraînement opérationnel avait une orientation anti-russe, les préparatifs pour repousser l'agression russe et le retour de la Crimée, de la DNR et de la LNR étant les principales tâches fixées par l'ordre du ministre ukrainien de la Défense pour 2021.

Dans la structure organisationnelle et d'état-major des troupes et dans l'entraînement au combat et aux opérations, l'accent a été mis sur la conduite d'opérations de combat contre le groupement de forces de la DPR et de la LPR. De janvier à avril 2021, il y a eu un renforcement actif des forces dans la zone des opérations de combat à venir. Les forces armées ukrainiennes ont une supériorité de trois à quatre fois en termes d'effectifs et de principaux types d'équipements. Dans le même temps, la composante aviation dispose d'une supériorité absolue et décisive en matière de chars. Un sérieux désavantage pour l'AFU est le nombre limité de munitions, notamment pour les chars, l'aviation et l'artillerie. Mais dans l'ensemble, nous pouvons parler de l'état de préparation du groupement des forces armées ukrainiennes à mener une opération offensive contre Donbas et Louhansk. La décision de lancer l'offensive appartient aux dirigeants politiques.

Le président Zelensky et son équipe ont été actifs sur le terrain politique et diplomatique au cours des derniers mois, recherchant un soutien politique et informationnel (même sous forme de neutralité) pour l'action militaire à venir, ainsi qu'une éventuelle aide matérielle des États-Unis, de l'OTAN, de la Turquie et d'autres pays. Biden est le principal allié de Zelensky et il semble avoir donné son feu vert à l'offensive, mais l'objectif de Biden n'est pas le retour de Luhansk et Donetsk (il s'en moque), mais d'attirer la Russie dans la guerre et d'impliquer le bloc de l'OTAN pour " repousser l'agression russe ". Je vais vous dire ci-dessous pourquoi il en a besoin.

Pour l'instant, à propos des sentiments politiques des Ukrainiens. Selon les données disponibles, la majorité de la population ukrainienne se tourne vers la Russie avec l'espoir d'une réconciliation et de l'établissement de bonnes relations. Un certain syndrome de méfiance s'est formé à l'égard des dirigeants de la Fédération de Russie et de l'oligarchie russe. Il existe des sentiments hostiles, mais ils ne sont pas dominants dans la société, comme en témoigne le soutien apporté au parti de Medvedchuk (pro-russe) lors des élections à la Verkhovna Rada. Oui, et Zelensky a promis une réconciliation avec la Russie pendant la campagne électorale. Mais l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, la mort de fils et de frères dans les combats avec les troupes russes, les destructions et autres conséquences de la guerre, vont faire changer d'avis de nombreux habitants et les faire prendre les armes.

Du côté russe, les citoyens, les forces armées, les entreprises et l'élite politique n'ont absolument pas besoin d'une guerre, en particulier avec l'Ukraine, et ils ne la soutiennent naturellement pas. L'armée russe, bien sûr, est largement supérieure à l'AFU. Oui, il y a un certain nombre de citoyens ordinaires, de politiciens de cabinet et de journalistes qui appellent à punir les Ukrainiens, à conquérir l'Ukraine, etc. Apparemment, certains grands capitalistes n'hésiteraient pas à s'emparer de quelque chose en Ukraine. Mais ce sont les rares qui n'iront en aucun cas à la guerre eux-mêmes.

Néanmoins, un certain nombre de hauts fonctionnaires, y compris le président russe (Lavrov, Shoigu, Kozak) ont fait des déclarations fermes disant que si Kiev lance une offensive contre les territoires non reconnus, ce sera la fin de l'État ukrainien. Le ministère russe de la Défense a commencé à mettre une grande partie de ses troupes en état de préparation au combat et à déplacer ses groupes vers la frontière russo-ukrainienne. La formation des troupes et des quartiers généraux a été renforcée, les exercices ont été intensifiés, notamment les tirs réels, les bombardements et les tirs de missiles. Je pense que ces activités sont menées dans le but de perturber la prochaine offensive des forces armées ukrainiennes contre les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk et de faire pression sur l'Europe. Oui, et dans le but de supprimer les sentiments de protestation des Russes et de l'opposition.

Les Américains commencent également à déplacer leurs troupes vers les frontières russes. Dans le même temps, la guerre de l'information et la guerre psychologique de toutes les parties impliquées dans le conflit se sont durcies. Les médias et les talk-shows quotidiens sont utilisés pour former une attitude hostile de la population, non pas envers son gouvernement, mais envers le camp adverse. De plus, la Russie est en train de perdre cette guerre car les chaînes de télévision russes sont à peine regardées en Ukraine, en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. L'image de la Russie comme pays agresseur, prédateur géopolitique s'est formée il y a sept ans, elle est stable, et chaque jour elle devient plus terrible et dangereuse. Et les dirigeants russes eux-mêmes, à commencer par le président du pays, y ont également contribué. Mais les autorités russes ont une position claire : elles ne reconnaissent pas l'indépendance des républiques et les intègrent à l'Ukraine, en posant certaines conditions préalables. Le format de Minsk est inactif, les accords ne sont pas mis en œuvre.

La population de la DNR et de la LNR est poussée au désespoir par le chômage, la faim et les bombardements quotidiens. Par tous les moyens, elle ne veut que survivre et échapper à cet enfer.

Et maintenant, essayons de prévoir les conséquences. Si la Russie s'engage dans une guerre contre l'Ukraine, les conséquences pourraient être catastrophiques pour elle. Fantasmons un peu. L'armée russe vainc l'armée ukrainienne, prend Kiev, remplace Zelensky par Medvedchuk et quoi encore ? Les manifestations se multiplient en Ukraine, des unités de guérilla apparaissent partout, la résistance se développe dans tout le pays. Peut-être que dans certaines régions, la puissance occupante russe sera reconnue, mais pas partout. Cela signifie que les bureaux des commandants militaires et les troupes seront nécessaires pour maintenir l'ordre. L'économie s'arrêtera, la Russie sera obligée d'assurer la survie de la population, d'organiser le système de maintien de la vie, etc.

Nous sommes en train de perdre l'Ukraine pour toujours. L'Occident, dirigé par les États-Unis, déclare un blocus complet de la Russie (ce qui est exactement ce que veut Joe Biden), les relations diplomatiques sont rompues, les ambassades et tous les autres bureaux de représentation sont expulsés, la fourniture de gaz russe à l'Europe (le gaz de schiste américain s'y rend) et d'autres ressources est retirée de l'ordre du jour.

Naturellement, non seulement en Europe et aux États-Unis, mais dans le monde entier (à l'exception de quelques pays), les relations commerciales avec les entreprises russes sont rompues, etc. Une session de l'Assemblée générale des Nations unies est convoquée, au cours de laquelle la Russie est déclarée principale menace pour la paix et la sécurité de l'humanité. La Russie est expulsée du Conseil de sécurité des Nations unies et une administration internationale est mise en place pour désarmer et démanteler la Russie. Eh bien, et ensuite un tribunal international. Et tout ça est réel.

M. Biden a eu une conversation téléphonique avec M. Poutine le 13 avril. Ce sont peut-être les actions de l'armée russe et les déclarations sévères des responsables russes qui ont incité M. Biden à agir de la sorte. Mais il me semble que le jeu diplomatique a été joué par le secrétaire d'État américain, qui était en Europe pour rencontrer ses homologues occidentaux et le ministre ukrainien des affaires étrangères. Les Européens ne voulant pas d'une nouvelle guerre ont pressé les États-Unis et l'Ukraine et Biden a accepté de se rencontrer "dans les prochains mois pour rencontrer Poutine sur un terrain neutre". Il a clairement exposé l'ordre du jour : stabilité stratégique, START-3, indépendance de l'Ukraine et non-ingérence de la Russie dans ses affaires intérieures. À Moscou, les chaînes de télévision ont presque rugi sur la victoire de Poutine, la justesse de la ligne politique du Kremlin et tout le reste. Mais M. Biden ne s'est pas excusé auprès de M. Poutine pour l'insulte antérieure, ce qui signifie que le président russe reste un "tueur" pour M. Biden. Les deux premiers points de l'ordre du jour de la réunion proposée ne concernent rien. L'Ukraine, en revanche, devient le principal élément d'accusation, avec l'empoisonnement de Navalny et l'ingérence dans les élections américaines. Il s'agit essentiellement d'un procès dans lequel le président russe est l'accusé. La situation de Poutine n'est pas bonne. Le Kremlin va-t-il résoudre cette énigme ? Jamais dans son histoire, elle ne s'est trouvée dans une telle situation. Mais notre consolation à tous est que la guerre avec nos frères ukrainiens n'aura pas lieu : elle a été arrêtée par Joe Biden, qui est devenu candidat au prix Nobel de la paix. Gorbatchev et Obama ne seront pas les seuls à la recevoir.