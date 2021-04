Pierre-Olivier Combelles : "L'idéologie russe frappe -t-elle à la porte de l'Europe ?" Entretien avec la revue "Régions de Russie" (mars 2021)

L'idéologie russe frappe -t-elle à la porte de l'Europe ?

Journal Régions de Russie mars 2021.

L'universitaire français Pierre-Olivier Combelles parle du concept idéologique russe moderne qui peut aider l'ensemble de l'humanité.

L'idée que la Russie est l'Arche de Noé de l'humanité attire chaque année de plus en plus de personnes, y compris à l'étranger. L'un des promoteurs de l'idée de l'ARN en France est le naturaliste et ethnographe Pierre-Olivier Combelles. Dans une interview accordée à Régions de Russie, il a expliqué pourquoi il est attiré par ce concept, d'où vient son amour pour la Russie et ce qui arrive à l'Europe aujourd'hui.

- Olivier, qu'est-ce qui vous a initialement attiré en Russie ? D'où est venu votre intérêt pour sa culture, sa politique et sa nature ?

Je suis né à Versailles en 1955 mais j'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger, aux Amériques. Pour mieux comprendre le monde et les pays où j'ai voyagé, je me suis intéressé à la politique internationale et, comme j'ai reçu une formation littéraire classique, j'ai toujours été très critique à l'égard des médias, en particulier des grands médias, en privilégiant les livres. Je ne connais pas le russe, mais depuis ma jeunesse, j'étais un fervent admirateur de Tolstoï et des explorateurs russes de la Sibérie orientale, Arsenyev et Baikov. Cela a largement façonné mon attitude à l'égard de la Russie.

Par ailleurs, en tant que spécialiste de la taïga du Labrador, au Canada, j'ai étudié le monde de la taïga russe et des pays nordiques. Depuis ma jeunesse, je suis fasciné par les civilisations asiatiques (Chine, Corée, Japon) ainsi que par les civilisations précolombiennes de l'Amérique et du Pacifique, qui sont beaucoup plus ancrées dans des traditions séculaires que la civilisation occidentale. Ils n'ont pas de mythe du "progrès" ni de frontières artificielles entre la religion, la philosophie et l'art comme en Europe. La façon "eurasienne" de voir la vie est donc naturelle pour moi.

La France et la Russie ont beaucoup en commun : toutes deux ont connu des révolutions et des bouleversements sanglants. Je n'ai jamais été impressionné par Napoléon, mais j'admire Vladimir Poutine pour avoir redonné à la Russie sa grandeur. J'espère qu'un jour mon pays - la France, le royaume des lys - fleurira lui aussi.

- Comment avez-vous découvert le Club d'Izborsk et le concept de Russie - Arche de Noé (RNC) ?

Fin 2019, grâce à Deepl, un très bon programme allemand de traduction Internet, j'ai pu faire des recherches directement sur Internet en russe et j'ai trouvé des publications du Club d'Izborsk. Sur le site du club, j'ai rencontré une étonnante pléiade de personnalités russes contemporaines : philosophes, économistes, écrivains, artistes, géopoliticiens, entrepreneurs, qui ont exprimé leurs idées originales et critiques sur leur pays et le monde.

"Bloqué" à cause du covid tout au long de l'année 2021, j'ai traduit en français et publié sur mon blog ("Le Rouge et le Blanc" https://pocombelles.over-blog.com) presque chaque jour les articles du Club d'Izborsk qui me semblaient les plus importants et les plus intéressants. Et un projet brillant et unique s'est avéré être l'un d'entre eux : "l'Arche russe".

- Que pensez-vous du projet "Russie - Arche de Noé" ? Peut-il être intéressant non seulement pour la Russie ?

Une constellation brille dans la galaxie des auteurs et des articles du Club Izborsk : le concept de "Russie - Arche de Noé" élaboré en 2008 par Sergey Pisarev d'Ekaterinburg - l'endroit au milieu de l'Oural où l'Asie se sépare de l'Europe.

Je connaissais la "4e théorie politique" d'Alexandre Douguine, mais je ne m'attendais pas à trouver un programme qui non seulement décrit les maux profonds qui frappent la Russie et l'humanité tout entière, mais propose également des orientations et des moyens concrets pour les résoudre. En Occident, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, il existe de nombreuses analyses claires du mondialisme et du libéralisme, mais il n'y a pas de programme alternatif réel et cohérent. Le capitalisme, le communisme, le socialisme, le nationalisme sont tous obsolètes.

Depuis longtemps, je constate que les problèmes sont presque les mêmes partout : politiques libérales, uniformisation des modes de vie, urbanisation généralisée, pollution générale et dégradation de l'environnement, destruction des forêts et de la faune.

En tant que plus grand pays du monde, la Russie est composée de nombreux territoires et peuples différents. C'est un empire où, par définition, tous les peuples doivent coexister en paix, où les religions et les traditions sont respectées. La Russie est comme un "méga-microcosme" du monde. Elle appartient à la fois à l'Europe et à l'Asie, hérite des traditions chrétiennes et helléniques, s'enrichit d'importantes composantes islamiques, bouddhistes, juives et animistes, et est entourée de pays de très ancienne et haute culture. Comment la Russie ne pourrait-elle pas assumer le rôle d'arbitre de la justice dans de telles conditions ? Comme le disait Charles De Gaulle : "Un Russe ne peut pas se sentir heureux si une injustice se produit quelque part".

Touchant toutes les sphères de la vie économique, sociale et politique, intégrant le meilleur des périodes tsariste, soviétique et moderne de la Russie, le concept de "RNA" m'a immédiatement semblé être une réponse à la situation apocalyptique dont l'épisode dramatique était 2020. Contrairement au terrorisme mondialiste qui nous divise à des fins de domination et à la pratique de la guerre des contraires, "RNA" recherche la complémentarité et l'harmonie des différences, comme dans l'image du "Yin et du Yang". Cette approche respecte à la fois la nature et la loi divine. Et l'arche elle-même est un symbole de l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi elle a une vocation universelle. Avant tout, il s'agit d'apporter aux gens ce dont ils ont le plus besoin dans la vie : l'espoir d'un avenir bon et brillant pour leurs enfants.

- Selon vous, qu'arrive-t-il à l'Europe chrétienne aujourd'hui ?

Depuis le traité de Nuremberg et surtout depuis la création de l'UE, l'Europe atlantique est devenue un laboratoire de gouvernement mondial. Elle n'a rien à voir avec l'Europe authentique et historique créée au fil des siècles par ses dirigeants légitimes et ses peuples.

Il existe aujourd'hui une synergie totalitaire entre la politique mondialiste, les gouvernements nationaux, les parlements, les médias internationaux et nationaux détenus par l'hyperclasse financière. Les citoyens sont de plus en plus conscients des enjeux ; ils voient qu'ils ne vivent plus sous une démocratie, mais sous une dictature du marché et de la police qui leur impose sa loi. Et les gens veulent l'alternative qu'Izborsk peut leur offrir. Il s'agit d'une analyse critique de ce qui se passe en Russie et dans le reste du monde. Il n'est pas du goût de tout le monde. Par conséquent, comme je publie des articles d'Izborsk sur mon blog, ils sont tous désindexés sur Google et censurés.

Ainsi, les peuples européens sont aujourd'hui soumis à une propagande qui leur est imposée. En effet, les structures traditionnelles de la société ont été largement détruites par l'athéisme, le matérialisme, le nihilisme et les migrations de masse, qui sont elles-mêmes le résultat du colonialisme.

- Quelle est votre opinion sur le récent discours de Vladimir Poutine à Davos ?

Pour moi, c'est un discours attrayant mais controversé. Le président de l'une des principales nations souveraines du monde l'a prononcé lors d'une session de forum en ligne à Davos, le célèbre forum du néolibéralisme dont le fondateur, Klaus Schwab, a publié un livre sur le programme mondialiste, "Le grand Reset".

Le président Poutine a déclaré que "l'individu ne doit pas être le moyen mais la fin de l'économie." Et il a également déclaré que les priorités sont la protection de la nature, l'habitat, le travail, la santé et l'éducation de toute la population, ce en quoi il a bien sûr raison. Les conséquences du covid et du soi-disant "Grand Redémarrage" sont évidemment à l'opposé de ces objectifs.

En même temps, je suis surpris que le président russe utilise en premier lieu les termes "pandémie", "changement climatique" et "croissance inclusive", qui sont les mantras du mondialisme. C'est peut-être parce que la Russie est un pays paradoxal où la politique est souveraine et l'économie encore libérale.

Dans une certaine mesure, le discours de Poutine est en accord avec le RNC. Et le rôle de l'Arche est de donner aux gens une vie décente et de les sauver du "Déluge 2.0" en élevant des capitaines - ceux qui gouvernent et les conduisent sur le chemin de la vie avec l'objectif : " amener les êtres humains en harmonie avec la Terre et le Ciel " et " ne rien faire qui contredise la loi de la nature " (Wu Wei, 无为).

(Traduit du russe)

Source : magazine "Régions de Russie" mars 2021 gosrf.ru

https://www.gosrf.ru/tag/mart-2021/

https://rnk-concept.ru/72598